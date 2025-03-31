We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
HVAC的V代表什麼？Ventilation-通風
在現代社會裡，我們待在室內的時間多達90%1)。適當的通風可將居住空間從潛在健康危害變成清新透氣環境，因此對於我們相當重要。先進的通風系統在下列領域扮演著重要的角色：
• 對抗室內污染物
• 控制濕度
• 預防有害的空氣懸浮微粒
• 降低室內二氧化碳濃度並供應新鮮空氣
這些系統有助於減少與室內空氣品質不佳相關的呼吸問題和其他健康併發症。
為解決這些室內空氣品質問題，LG開發了全熱交換機 (ERV)通風系統。
LG 的全熱交換回收系統：
• 減少通風期間的熱損失
• 藉由排出的空氣帶走新風熱能。
• 降低傳統空氣交換期間的能源浪費
先進的室內通風設備將我們的生活空間轉變為有助促進健康的智慧環境，提供最佳空氣品質、舒適感和個人健康。
全熱交換機(ERV)市場趨勢
受到永續性、能源效率和室內空氣品質問題的影響，全熱交換機 (ERV) 市場正迅速擴張。
預計從 2022 年到 2031 年，該市場的複合年均成長率將提升 14.3%，總額可達到約 98 億美元，以北美2）地區領先，而亞太地區成為新興的主要成長領域。隨著建築設計日益成熟，ERV系統正從奢侈配備轉變為注重健康的現代設計中不可或缺的部分。
全球全熱交換器市場預測顯示，從2022年的29億美元成長至2031 年的98億美元，年複合成長率（CAGR）達 14.3%。
什麼是 LG 全熱交換器（ERV）？
LG設計的全熱交換機(ERV)系統是在提高室內空氣品質同時，最大限度地提高能源效率。這些系統的主要功能之一是能在通風期間回收熱能，避免因為傳統通風方式而造成能源損失。
高效率的能源回收核心可改善舒適度與能效，在室內空間是暖氣的模式下，可以從向外排放的室內空氣中回收多達78%*的熱能。並將這個回收的能量轉移到輸入的新鮮空氣中。
註： 根據 LG 內部測試，依據 ErP 溫度標準，在下列條件下獲得如下熱回收效率數據：
室內溫度：乾球溫度25°C / 濕球溫度低於14°C
室外溫度：乾球溫度5°C / 濕球溫度未標示
測試機型：ZE050GUCCA0
這種方法可以減少能源消耗，同時確保室內持續提供乾淨、新鮮空氣。全熱交換系統透過回收被浪費的熱能來維持舒適的室內溫度，因而有助於減少能源消耗。
冬天運作時，LG ERV 系統透過熱交換器，利用室內排出的暖空氣預熱新鮮進氣，有效提升能效。
LG提供針對不同需求，量身打造的全熱交換解決方案。本公司提供各種全熱交換產品，支援容量範圍從150到2,000CMH（每小時立方公尺）。
豐富的產品可滿足從小型住宅空間到大型商業建築等各種環境的各式通風需求。
LG 全熱交換器可透過先進的換氣技術，有效提升室內空氣品質與節能效率。
先進的全熱交換器功能提供最佳效能
LG全熱交換器可過濾污染物，以提高室內空氣品質。該系統會根據二氧化碳濃度自動調整通風，並與暖氣或冷氣設備協作處理送入的空氣，減少能源消耗。我們來詳細探討這些系統的運作方式。
A. CO₂ 自動控制模式
二氧化碳(CO2) 濃度是室內空氣品質的重要指標。二氧化碳濃度升高會顯著影響人體健康、認知功能甚至幸福感。維持適當的二氧化碳濃度對於營造高生產力的健康室內環境至關重要。3）
LG 全熱交換器系統配備先進的二氧化碳感測器，可持續監控室內二氧化碳濃度。當濃度升高，表示需要更多的新鮮空氣時，全熱交換器會依照運轉模式，自動調整風扇轉速以增加通風。
這種依需求調整的通風系統，只允許系統在必要時輸入室外空氣，有助改善室內空氣品質，同時又可節約能源。
LG 全熱交換器（ERV）可自動偵測室內二氧化碳濃度，並自動調整風扇轉速，以維持最佳空氣品質與能源效率。
B. 高效能濾網系統
LG全熱交換器採用兩階段過濾，有效改善室內空氣品質。首先，前置濾網會去除空氣中較大的顆粒。然後，微塵濾網(≤10 μm)會攔住較小且有害的微粒，為您的空間提供更潔淨的空氣。
為達到特定的空氣品質需求，LG提供符合歐洲規範16798標準的各種濾網組合。也就是說，LG全熱交換器可以根據不同環境所需的空氣品質等級，提供合適的濾網，以打造健康的室內環境*。
* 適用於特定空氣品質要求的濾網需自行選購，且依照不同國家型號而定。
搭載雙重濾網系統，可依需求選用 M5、F7、F9 等不同等級濾網，進一步提升室內空氣品質。
C. 與空調連控
LG全熱交換器功能，可快速將室溫調整至所需水平，從而減少冷房和暖房能源消耗。這些系統會在空調設備運轉時延遲全熱交換器的運作，最大限度減少不必要的能量損失。
此外，LG暖通空調(HVAC)提供方便的操作，只需一台遙控器即可同時控制LG空調和LG全熱交換器產品。這種高效節能的同步操作，可有效實現冷房或暖房功能，同時保持最佳的室內舒適度。
LG全熱交換機(ERV)提供預冷、暖房和延遲操作，可高效控制暖通空調(HVAC)系統。
為何選擇LG全熱交換器？
LG全熱交換器的設計注重能源效率，在改善室內空氣品質的同時降低能源成本，是適用於任何建築物的永續選擇。LG全熱交換器配備二氧化碳自動調整、高效能濾網和空調連控等功能，因此在暖通空調市場中脫穎而出。
