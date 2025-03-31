LG設計的全熱交換機(ERV)系統是在提高室內空氣品質同時，最大限度地提高能源效率。這些系統的主要功能之一是能在通風期間回收熱能，避免因為傳統通風方式而造成能源損失。

高效率的能源回收核心可改善舒適度與能效，在室內空間是暖氣的模式下，可以從向外排放的室內空氣中回收多達78%*的熱能。並將這個回收的能量轉移到輸入的新鮮空氣中。

註： 根據 LG 內部測試，依據 ErP 溫度標準，在下列條件下獲得如下熱回收效率數據：

室內溫度：乾球溫度25°C / 濕球溫度低於14°C

室外溫度：乾球溫度5°C / 濕球溫度未標示

測試機型：ZE050GUCCA0

這種方法可以減少能源消耗，同時確保室內持續提供乾淨、新鮮空氣。全熱交換系統透過回收被浪費的熱能來維持舒適的室內溫度，因而有助於減少能源消耗。