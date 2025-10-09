We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
彰化埔心鄉農會長期致力於提升服務品質與環境舒適度，積極導入現代化設施與智慧科技，以回應在地民眾與員工對於工作與生活品質日益提升的期待。為了打造兼具節能與舒適的辦公與公共空間，農會選擇採用 LG 變頻多聯式商用空調系統 搭配 BECON 雲端智慧管理平台，透過高效能設備與數位化管理，實現空調效能與能源使用的雙重優化。
在空調設備方面，LG 變頻多聯式系統具備變頻技術與高效率的運轉能力，可靈活調節各區域溫度，依據空間使用狀況進行負載調整，有效降低能源消耗的同時，維持室內環境的穩定舒適。其靜音運轉與快速冷暖特性，也大幅提升了農會辦公空間、會議室、洽公大廳等區域的使用體驗，展現節能與人本設計的完美平衡。
為進一步提升系統管理效率，農會導入了 LG BECON 雲端智慧管理平台。該平台支援集中監控與分區控管，管理人員可透過介面即時掌握各項設備的運行狀況，分析能源使用趨勢，並根據數據進行預測性維護與操作優化。這種數位化能源管理方式不僅降低了人力操作成本，也避免了能源浪費與過度耗能的情況，提升整體運營效率與永續價值。
透過這些創新技術的應用，彰化埔心鄉農會成功打造出一個融合智慧科技與綠色理念的現代化空間，為員工提供穩定高效的工作環境，也讓來訪民眾享有舒適便利的服務體驗。不僅體現了農會對品質管理與永續發展的承諾，更樹立起地區公共建設邁向智慧化、節能化的新標竿。
