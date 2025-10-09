在節能設備方面，海創園區選擇導入業界領先的 LG 商用空調系統，其核心設備採用了高效能的 R1 變頻壓縮機，此壓縮機具備卓越的運轉穩定性與能源調節能力，能依據不同環境負載自動調節運轉頻率，大幅提升整體系統效率，並實現顯著的能源節省效果。相較於傳統空調系統，R1 壓縮機能在維持室內舒適度的同時，有效降低碳排放與運營成本，是實現節能減碳目標的關鍵利器。