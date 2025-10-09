We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
海創園區作為「前瞻基礎建設計畫」中綠能建設的重要示範項目，自規劃初期即以永續發展為核心，致力於打造一座結合高科技、環保與節能理念的智慧園區。其建築設計與系統配置皆以高效能與低碳排為主要目標，不僅提升空間使用效率，更展現出對未來智慧城市藍圖的實踐決心。
高雄海洋科技產業創意專區
在節能設備方面，海創園區選擇導入業界領先的 LG 商用空調系統，其核心設備採用了高效能的 R1 變頻壓縮機，此壓縮機具備卓越的運轉穩定性與能源調節能力，能依據不同環境負載自動調節運轉頻率，大幅提升整體系統效率，並實現顯著的能源節省效果。相較於傳統空調系統，R1 壓縮機能在維持室內舒適度的同時，有效降低碳排放與運營成本，是實現節能減碳目標的關鍵利器。
高雄海洋科技產業創意專區
為了兼顧室內健康與舒適，園區空調系統亦搭配 LG 全熱交換器（ERV），可進行 24 小時持續性的室內外空氣交換，不僅調節溫濕度，還能有效過濾空氣中的污染物與懸浮微粒，確保室內空氣品質始終維持在健康標準之上。對於現代辦公空間來說，這樣的設計不僅有助於提升員工的工作效率與滿意度，更符合當代對室內環境健康的高度關注。
此外，海創園區全面導入 LG BECON 雲端智慧管理平台，將所有空調設備串聯整合於統一平台之中。透過此平台，管理者可即時掌握設備運行狀況，進行溫度控制、能耗監測、預警通知與系統診斷等多元功能。憑藉大數據分析與 AI 演算法的輔助，平台能針對使用模式提出最佳化建議，進一步降低能耗並延長設備壽命。這不僅節省了人力資源，更讓整體能源管理邁向智慧化、自動化的新里程。
高雄海洋科技產業創意專區
總結而言，海創園區透過整合 高效節能設備與智慧雲端管理系統，不僅提升了園區營運效率，更實質落實了環境永續與綠色建設的理念。這樣的規劃與執行模式，不僅為未來綠建築提供了實用的應用範例，更彰顯了科技如何成為推動環保與節能的有力工具。
了解更多 LG HVAC
聯絡我們
如需更多資訊，請與我們聯絡，我們將盡快與您取得聯繫。