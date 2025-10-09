We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
南港生技園區作為結合產官學研資源的重要戰略據點，一直扮演著推動台灣生技產業創新與國際接軌的核心角色。園區內聚集了頂尖的研究機構、生技企業、學術單位與新創團隊，逐步發展成為新一代國家級生醫研究生態圈的樞紐。為了呼應全球永續發展趨勢，並打造一個高效、低碳、健康的工作與研發環境，南港生技園區積極導入節能綠建築的思維，選擇部署先進的 LG 商用空調系統，作為整體設施的重要基礎。
南港生技園區
本次導入的系統涵蓋三大主軸：MULTI 變頻多聯機系統、水冷式空調設備與 ERV 全熱交換器。這三大系統彼此協同運作，形成一個節能高效的空調網絡：
- MULTI 變頻多聯機系統：具備靈活分區控溫功能，可依據辦公區、實驗室、公共區等不同空間的使用情境，提供量身打造的冷氣輸出。變頻技術讓壓縮機依照實際負載智慧調節運轉頻率，有效降低耗電量並延長設備壽命。
- 水冷式空調：採用水為冷卻媒介，具備高效能熱交換與穩定輸出特性，能大幅降低制冷能源損耗，特別適用於高密度設備的機房與實驗室空間。
- ERV 全熱交換器：24 小時連續運作，可有效調節室內外空氣流通與溫濕度平衡，同時減少冷房／暖房時的能量損失，進一步提升整體系統效率，並保障室內空氣品質。
南港生技園區
除了硬體設施上的升級，南港生技園區亦同步導入 LG 的 BECON 雲端智慧管理平台，實現全區空調系統的整合性管理。透過此平台，管理者可即時監控各設備的運轉狀態、能耗數據與異常警示，並根據分析結果進行最佳化設定，大幅提高營運效率。平台提供的歷史趨勢分析與 AI 能耗建議，讓能源使用更加精準透明，避免資源浪費與突發性設備損壞。
南港生技園區
這種結合「高效空調設備」與「智慧雲端管理」的做法，不僅強化了園區日常營運的穩定性與彈性，也展現出南港生技園區對環境永續與智慧城市的積極回應。透過設備投資與系統整合，園區成功打造一個科技與綠能並行的工作場域，成為全台推動低碳產業園區的典範之一。
了解更多 LG HVAC
聯絡我們
如需更多資訊，請與我們聯絡，我們將盡快與您取得聯繫。