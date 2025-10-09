南港生技園區作為結合產官學研資源的重要戰略據點，一直扮演著推動台灣生技產業創新與國際接軌的核心角色。園區內聚集了頂尖的研究機構、生技企業、學術單位與新創團隊，逐步發展成為新一代國家級生醫研究生態圈的樞紐。為了呼應全球永續發展趨勢，並打造一個高效、低碳、健康的工作與研發環境，南港生技園區積極導入節能綠建築的思維，選擇部署先進的 LG 商用空調系統，作為整體設施的重要基礎。