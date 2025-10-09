We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
桃園社福機構是一個充滿愛與關懷的場所，致力於為肯納（自閉症）及身心障礙者及其家庭打造一個「生活共好、生態共生、生命共榮」的雙老共居環境，讓不同世代之間能夠互助共存，享受有品質的生活照護。在這個多功能且多元化的社福空間中，為了滿足全週期的生活需求，機構採用了性能穩定且高效的 LG 商用空調系統。LG 商用空調系統不僅具備多聯搭配的靈活性，能夠根據不同空間的大小與需求進行調整，為不同區域提供精準且高效的空調服務，還擁有卓越的能源效率，確保在節能的同時維持最佳的舒適度。該空調系統的夜間低噪音運轉功能，特別適合安靜需求較高的休息與照護空間，為住戶和照護者提供了安寧且無干擾的居住環境。
此外，為了進一步提升管理的便利性和智慧控制，肯納社福機構引入了 LG 的 BECON 雲端控制系統。這套智慧建築管理系統具備單獨與集中控制的雙重功能，讓管理者可以依據不同需求對各區空調進行調整。其人性化的互動介面使操作更加簡便，而能源管理功能則幫助機構在節能降耗的同時實現精細化的電力監控與分戶計量，確保資源的合理分配與運用。透過這些先進的科技設備，肯納社福機構不僅創造了一個舒適便捷的居住與照護環境，還強化了對於綠色能源管理的關注與實踐。
