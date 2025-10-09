桃園社福機構是一個充滿愛與關懷的場所，致力於為肯納（自閉症）及身心障礙者及其家庭打造一個「生活共好、生態共生、生命共榮」的雙老共居環境，讓不同世代之間能夠互助共存，享受有品質的生活照護。在這個多功能且多元化的社福空間中，為了滿足全週期的生活需求，機構採用了性能穩定且高效的 LG 商用空調系統。LG 商用空調系統不僅具備多聯搭配的靈活性，能夠根據不同空間的大小與需求進行調整，為不同區域提供精準且高效的空調服務，還擁有卓越的能源效率，確保在節能的同時維持最佳的舒適度。該空調系統的夜間低噪音運轉功能，特別適合安靜需求較高的休息與照護空間，為住戶和照護者提供了安寧且無干擾的居住環境。