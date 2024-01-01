高亮度 IP 等級戶外顯示器

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UL 解決方案
顯示器已驗證防褪色特性
容易維護、且性能持久
四台 XE3P 安裝於漢堡快餐店的得來速區域，生動顯示漢堡菜單和影像，即便是在明亮的陽光之下。
*此頁面的所有圖像僅供參考。
IP 等級的戶外顯示器
LG 提供配備各種感測器的先進技術解決方案，提供可靠、有效的操作。在陽光下的不同使用空間中，XE3P 可以突出顯示您的內容，並減少對操作負擔過重的擔憂。
強烈陽光下的高能見度
XE3P 戶外顯示器擁有高達3,500 nits (Typ.)的卓越亮度，清晰地呈現內容，吸引路過的行人。透過 IPS 技術，觀眾可以在廣角範圍內輕鬆查看內容。
LG 防變色顯示器
LG 針對主要痛點開發了全新的“防變色”技術，旨在防止螢幕泛黃和出現黑圈。藉由強化的熱解決方案，XE3P 能夠提供持久且穩定的顯示品質。
全球首款獲得 UL 認證的防變色顯示器
特別針對螢幕抗黃變能力，我們獲得了全球首個針對顯示器的 UL 防變色特性認證。UL 認證的 XE3P 能有效緩解螢幕泛黃的顧慮，這是戶外數位顯示器產品中最常見但難以處理的問題。這項創新技術確保了顯示品質的持久穩定，讓您的戶外內容更加清晰可靠。
*詳情請見：https://verify.ul.com/verifications/1382.
**製造業首款獲得 UL 認證的產品。
IP56 等級的可靠性
XE3P 採用 IP56 密封設計，運作可靠。它的設計不僅可以防水，還可以防塵，這是戶外應用的基本功能。
IK10 防護玻璃
XE3P 採用 IK10級防護玻璃，針對戶外極端條件進行強化和層壓處理，最大限度地減少外部衝擊造成的損壞。這可以減少不必要的 LCD 模組更換，並實現經濟高效的維護。
運作溫度範圍廣
XE3P 系列可在-30℃ 至50℃ 的寬工作溫度範圍內使用。
*LG 內部測試，工作溫度：-30℃~50℃（無陽光直射；冷卻系統有陽光直射），-30℃~40℃（陽光直射）
敷型塗層
敷型塗層*可保護電路板和電源板免受灰塵、鐵粉、濕氣等的影響。
*薄保護膜/呼吸膜，可過濾水蒸氣和固體碎片
高效率能源管理
螢幕亮度會根據環境光線自動調整。在明亮的情況下亮度會增加，以獲得更好的可見度，而在黑暗的情況下亮度會降低，以實現高效的電源管理。
此外，XE3P 採用 M+面板，可提供高能源效率並透過降低功耗來節省成本。
*節省成本的效果可能會因實際用電量、計費方式以及各國和站點的政策而有所不同。
**與 RGB IPS 相比，在相同亮度（@全白， 400 nits)下測試時， M+ IPS 降低了約35% BLU 功耗（IEC62087，10 分鐘）。
輕鬆能源管理
XE3P 提供針對不同位置和使用環境的預設亮度設定，使得根據各種情境輕鬆有效地管理電力消耗。
*手動模式：最大。 95%，最低5%
高亮模式：最大。 100%，最小值20%
基本模式：最大。 70%，最低10%
附近模式：最大。 50%，最低10%
內建 Wi-Fi & 藍牙
內建 Wi-Fi 和藍牙，可輕鬆無線傳輸和分發內容，有助於防止資料劫持，並確保裝置操作便捷且有效率。
此外，XE3P 還配備了一個信標，可使用位置資料顯示內容來提供即時資訊。
破壞警報
如果感測器偵測到 XE3P 受到的衝擊超過一定閾值或偏離其原始安裝角度，它會向管理員發送警報，從而能夠快速回應故意破壞等問題。
簡單安裝
為了方便安裝，XE3P 配備了自調平工具，用於在安裝過程中檢查水平和垂直水平，減輕安裝工作的負擔。
*調平器工具功能的可用性可能因型號而異。
webOS 6.1 的高效表現
XE3P 上配備了 LG webOS 6.1，升級了 SoC* 和 Web 引擎，可順利執行多項任務。 XE3P 以其直覺的 GUI** 增強了使用者便利性，也透過與 HTML、JavaScript 和 CSS 等程式語言相容，簡化了應用程式開發。
*SoC : System on Chip
**GUI :圖形用戶介面
網路監控
LG Control Manager* 是一款嵌入式網路監控程序，對使用者友好，使用戶能夠隨時隨地透過手機或 PC 進行完全訪問，同時存取當前和過去的資料。它允許用戶即時監控設備、進行調整和遠端控制設備。
*透過有線網路連線啟用
專業內容合作夥伴
將 XE3P 與 LG SW 解決方案*配對將提高其使用率。
* 單獨販售
所有規格
面板
-
螢幕尺寸（吋）
55"
-
面板技術
IPS, M+
-
背光類型
Direct
-
長寬比
16:9
-
原始解析度
1920x1080 (FHD)
-
更新率
60Hz
-
亮度
3,500 nit (Typ), 2,800 nit(Min)
-
對比度
1,000:1
-
動態 CR
500,000:1
-
色域
72%
-
視角 (H x V)
178 x 178
-
色彩深度（顏色數量）
8bit, 16.7Million colors
-
反應時間
Typ. 9ms (G to G BW)
-
表面處理（霧度）
3%
-
使用壽命
50,000 Hrs (Typ)
-
運作時間（小時 / 天）
24/7
-
縱向 / 橫向
是 / 是
連接性
-
HDMI 輸入
是(2), HDCP2.2
-
DP 輸入
是(1), HDCP2.2
-
DVI-D 輸入
否
-
RGB 輸入
否
-
音訊輸入
否
-
RS232C 輸入
是(1) (4pin phone jack)
-
RJ45(LAN) 輸入
是(2) (Lan (1), HDbaseT(1))
-
紅外線輸入
否
-
USB 輸入
USB2.0 Type A (2)
-
HDMI 輸出
否
-
DP 輸出
否
-
音訊輸出
否
-
觸控 USB
否
-
外接喇叭輸出
是(1, L/R, 10W+10W)
-
RS232C 輸出
是(1)
-
RJ45(LAN) 輸出
是(1)
-
紅外線輸出
否
-
菊花鏈
否
機械規格
-
邊框顏色
Black
-
邊框寬度
38.4/26/26/38.4mm
-
重量（頂部）
38.0kg
-
重量（頂部 + 支架）
否
-
包裝重量
43.5kg
-
顯示器尺寸 (W x H x D)
1292.5 x 737.4 x 88.0mm
-
含支架的顯示器尺寸 (W x H x D)
否
-
紙箱尺寸 (W x H x D)
1446 x 890 x 207mm
-
把手
否
-
VESATM 標準安裝介面
否
功能 - 硬體
-
內部記憶體 (eMMC)
16GB
-
Wi-Fi/BT（內建）
是
-
溫度感應器
是
-
自動亮度感應器
是
-
加速度（陀螺儀）感應器
是
-
電源指示燈
是
-
本地按鍵操作
否
-
風扇（內建）
是
功能 - 軟體
-
作業系統版本 (webOS)
webOS6.1
-
本地內容排程
是
-
群組管理工具
是
-
USB 隨插即播
是
-
故障轉移
是
-
開機標誌圖片
是
-
無訊號圖片
是
-
RS232C 同步
是
-
本地網路同步
是
-
背光同步
是
-
子母畫面
是
-
多重畫面
是(2)
-
螢幕共享
否
-
影片標籤
是(4)
-
透過網址播放
是
-
螢幕旋轉
是
-
外部輸入旋轉
是
-
不間斷播放
是
-
平鋪模式設定
是(Max. 15x15)
-
設定資料拷貝
是
-
SNMP
是
-
ISM 方法
是
-
自動設定 ID
是
-
狀態寄送
是
-
控制管理器
是
-
Cisco 認證
否
-
Crestron Connected
否
-
智慧節能
是
-
PM 模式
是
-
LAN 喚醒
是 (LAN in / HDbaseT port)
-
可上網
是
-
藍牙信標
是
-
HDMI-CEC
是
-
SI 伺服器設定
是
-
webRTC
是
-
Pro:Idiom
是
-
亮度補償
否
-
灰階白平衡設定
否
-
掃描反轉
否
環境條件
-
作業溫度
-30°C to 50 °C
-
作業濕度
5% to 100%
電源
-
供電
AC 100-240V~, 50/60Hz
-
電源類型
Built-In Power
能源消耗
-
典型值
380W
-
最大值
430W
-
BTU（英制熱量單位）
1126 BTU/Hr(Typ.), 1365 BTU/Hr(Max)
-
智慧節能 (70%)
180W
-
DPM
0.5W↓
-
關機
0.5W↓
音效
-
喇叭（內建）
否
認證
-
安全性
CB / NRTL
-
EMC
FCC Class "A" / CE / KC / VCCI
-
ERP / 能源星級
是 / 否
-
ePEAT（限美國）
否
OPS 相容性
-
OPS 類型相容
否
-
OPS 電源內建
否
軟體相容性
-
SuperSign CMS
是
-
SuperSign Control+
是
-
SuperSign WB
否
-
SuperSign Cloud
是
-
Promota
否
-
手機 CMS
否
-
Connected Care
是
語言
-
OSD
English, French, German, Spanish, Italian, Korean , Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Russian, Japanese, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Turkish, polski (Polska), Arab
配件
-
基本
Remote Controller, Manual(EIG, IG), Regulation Book, Phone to RS232C Gender, HDMI Cable , POWER CABLE, Battery, Screws
-
選購
否
特殊功能
-
傾斜（朝下）
否
-
防護等級
IP56
-
敷形塗層（電源板）
是
-
電源保護
否
-
陽光直射
是