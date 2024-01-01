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32 吋 FHD 標準顯示器
24/7 全天候運作的 LG webOS FHD
顯示器
在化妝品商店中，兩個 UL5Q-M 顯示屏安裝在高牆上並向下傾斜，每個顯示屏都展示了鮮明生動的化妝品廣告。
* 此頁面的所有影像僅供參考。
高效強大的 LG webOS 6.1
LG webOS 6.1 智能顯示平台適用於 UL5Q-M 系統，以便流暢執行多項任務。LG webOS 智能顯示器平台的圖形使用者介面簡單直接，讓使用者更加方便使用。**
均勻邊框設計
UL5Q-M 系列採用均勻邊框設計，可為不同空間提升美感。統一的邊框令安裝設定更輕鬆簡單，更能將標準顯示器轉化為優雅的焦點。
自適應觀賞體驗
UL5Q-M 系列採用創新設計可支援上下傾斜，讓您體驗更強的靈活性。無論安裝在任何高度，顯示器都能調整至視線水平，，讓觀眾沉浸其中。多功能性不僅改善空間使用率，還可提供舒適視覺體驗，從各個可視角度皆能清晰呈現資訊。
* 不支援 86 吋/75 吋。
** 此顯示器可上/下傾斜最多 15 度；請勿超過此範圍以免造成損壞。
專為 24/7 全天候
運作而設
UL5Q-M 系列專為不間斷運作的環境而設，採用支援 24/7 全天候運作的面板技術。
* UL5Q-M 系列包含與其他顯示器型號相同的標準保養期，並提供額外的延長保養選項，提供長達共 5 年的保養期。如果購買延長保養，當使用時間達 50,000 小時或 5 年保養期屆滿時終止 (以較早者為準)。
內建亮度感應器
UL5Q-M 系列的前置亮度感應器可自動調整亮度，以配合各種明暗環境，無需手動操作即可使觀賞品質及能源效益最大化。此自適應功能有助提供一致的顯示性能，同時節省電力，帶來可因應環境變化而轉變的視覺體驗。
進階安全架構
UL5Q-M 系列採用 LG 的增強核心保護 (EKP) 技術，保護關鍵資料免受未經授權的存取和潛在安全威脅。對資訊安全的承諾已通過 ISO/IEC 15408 Common Criteria EAL2 認證，讓企業在當今面對各種安全威脅的環境中，對敏感內容及業務運作的保障充滿信心。
遠端監控
網絡監控解決方案用法簡單，讓使用者輕鬆使用。與網絡連接後，此方案讓使用者隨時隨地透過手機和個人電腦進行操控，還可存取當前和以往的數據。使用者可以實時監控、作出調查及遙控顯示器。
LG ConnectedCare
LG ConnectedCare* 服務是 LG 提供的雲端服務解決方案，透過這項額外選購的服務，維護工作變得快捷又方便。可以讓管理人員遙距監控客戶工作場所的顯示器狀態，以進行故障診斷和遠端監控，支援客戶業務的穩定運作。
* LG ConnectedCare 服務的供應情況因地區而異，而且需另行購買。因此，請聯絡 LG 當地的銷售代表，獲取更多詳細資訊。
所有規格
配件
基本
Remote Controller(include battery 2ea), Power Cord, Regulation Book, Phone to D-Sub9 Gender
選購
否
認證
安全性
CB
EMC
FCC Class "B" / CE
ERP / 能源星級
否 / 是
連接性
HDMI 輸入
是(3), HDCP2.2/1.4
DP 輸入
否
DVI-D 輸入
否
RGB 輸入
否
音訊輸入
否
RS232C 輸入
是(1), 4pin Phone-jack
RJ45(LAN) 輸入
是(1)
紅外線輸入
否
USB 輸入
USB2.0 Type A(2)
HDMI 輸出
否
DP 輸出
否
音訊輸出
是(1)
外接喇叭輸出
否
RS232C 輸出
是(1), Phone-jack
RJ45(LAN) 輸出
否
紅外線輸出
否
菊花鏈
否
環境條件
作業溫度
0 °C to 40 °C (Portrait Scene : 0 °C to 35 °C)
作業濕度
10 % to 80 %
功能 - 硬體
內部記憶體 (eMMC)
8GB
Wi-Fi/BT（內建）
是
溫度感應器
是
自動亮度感應器
是
加速度（陀螺儀）感應器
是
電源指示燈
否
本地按鍵操作
是 (Power On/Off only)
風扇（內建）
否
功能 - 軟體
作業系統版本 (webOS)
webOS6.1
本地內容排程
是
群組管理工具
是
USB 隨插即播
是
故障轉移
是
開機標誌圖片
是
無訊號圖片
是
RS232C 同步
是
本地網路同步
是
背光同步
否
子母畫面
否
多重畫面
否
螢幕共享
是
影片標籤
是(4)
透過網址播放
是
螢幕旋轉
是
外部輸入旋轉
是
不間斷播放
是
平鋪模式設定
是
設定資料拷貝
是
SNMP
是
ISM 方法
是
自動設定 ID
是
狀態寄送
是
控制管理器
是
Cisco 認證
是
Crestron Connected
是
智慧節能
是
PM 模式
是
LAN 喚醒
是
可上網
是
藍牙信標
是
HDMI-CEC
是
SI 伺服器設定
是
webRTC
是
Pro:Idiom
是
亮度補償
否
灰階白平衡設定
否
掃描反轉
否
語言
OSD
English, French, German, Spanish, Italian, Korean, Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Russian, Japanese, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Türkçe, Arabic, polski
機械規格
邊框顏色
Black
邊框寬度
11.9mm Even
重量（頂部）
5.4kg
重量（頂部 + 支架）
否
包裝重量
7.2kg
顯示器尺寸 (W x H x D)
725.2 x 420.1 x 65mm
含支架的顯示器尺寸 (W x H x D)
否
紙箱尺寸 (W x H x D)
825 x 525 x 135mm
把手
否
VESATM 標準安裝介面
200 x 200
OPS 相容性
OPS 類型相容
否
OPS 電源內建
否
面板
螢幕尺寸（吋）
32"
面板技術
VA
背光類型
Direct
長寬比
16:9
原始解析度
1920 x 1080 (FHD)
更新率
60Hz
亮度
500nit (Typ.)
對比度
4,000:1 (Typ)
動態 CR
1,000,000:1
色域
72% NTSC
視角 (H x V)
178 X 178
色彩深度（顏色數量）
16.7 Million colors(8 bit-true)
反應時間
8ms (Typ.)
表面處理（霧度）
25%
使用壽命
50,000(Min.)
運作時間（小時 / 天）
24/7
縱向 / 橫向
是 / 是
能源消耗
典型值
44W
最大值
85W
BTU（英制熱量單位）
150.13 BTU/Hr(Typ.), 290.03 BTU/Hr(Max.)
智慧節能 (70%)
31W
DPM
0.5W
關機
0.5W
電源
供電
AC 100-240V~, 50/60Hz
電源類型
Built-In Power
軟體相容性
SuperSign CMS
是
SuperSign Control+
是
SuperSign WB
是
SuperSign Cloud
否
Promota
否
手機 CMS
是
Connected Care
是
音效
喇叭（內建）
是 (10W X 2)
特殊功能
疊加觸控相容性
否
智能校準
否
傾斜（朝上）
15 degree
傾斜（朝下）
15 degree
防護等級
否
敷形塗層（電源板）
是
電源保護
否
陽光直射
否