搭載 LG webOS 平台與先進安全防護的 UHD 商用顯示器

SuperSign 是一套整合且直覺的內容管理解決方案，助您打造創意且有條理的數位看板內容，輕鬆連結多元服務，帶來便利的使用體驗。SuperSign 提供多種版本，包括 SuperSign Cloud，歡迎探索並選擇最適合您的版本。

*SuperSign 需單獨購買。