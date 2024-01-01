We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
搭載 LG webOS 平台與先進安全防護的 UHD 商用顯示器
在咖啡廳內，牆上掛著兩台 Signage 顯示器，每台都生動地展示菜單圖片。
超高清解析度，呈現卓越畫質
擁有 UHD 解析度，使內容的色彩與細節鮮明且逼真。此外，寬廣的視角確保畫面清晰可見。
均勻纖薄邊框設計
UH5Q 系列採用水平與垂直纖薄邊框的完美比例，打造視覺和諧的顯示效果。其專業設計簡化零售環境的安裝流程，並帶來沉浸式的觀賞體驗。
便利的 webOS 平台
UH5Q 配備高效能系統晶片 (SoC)，無需額外媒體播放器即可同時執行多重任務。webOS 平台提供直覺操作介面的應用程式開發工具，提升使用便利性，並內建多款 webOS 合作夥伴應用，打造系統整合友善的環境。
*SoC : System On Chip
**SI : System Integrator
空間最佳化設計
UH5Q 採用纖薄邊框與簡易線材整理設計，有效節省空間。配備專業隱藏式電源接口，安裝時可緊貼牆面，搭配纖薄支架僅需約13.5毫米的空間。
*產品圖片因不同尺寸選項，與實際商品外觀可能略有差異。
耐用可靠，品質安心
UH5Q 為商業環境優化設計，電源板採用部分防護塗層，有效抵抗鹽分、灰塵、鐵粉與濕氣，確保穩定運作。
此外，具備 IP5x 防塵等級與震動監測*等貼心功能，帶來更高的可靠性與用戶滿意度。
UH5Q 具有敷形塗層，即使在高鹽分或潮濕的環境中也能保護顯示器。
*當產品受到物理衝擊時，系統會透過媒體控制器向管理員發出警示。
全面防護安全
webOS Signage 超越一般作業系統層級的安全防護。LG Shield 採用五層防禦機制，涵蓋伺服器、應用程式、作業系統、系統與硬體，各層獨立運作，有效防範多種威脅。此外，webOS 平台亦支援 ETSI EN 303 645 資訊安全標準。
LG SuperSign 軟體解決方案
SuperSign 是一套整合且直覺的內容管理解決方案，助您打造創意且有條理的數位看板內容，輕鬆連結多元服務，帶來便利的使用體驗。SuperSign 提供多種版本，包括 SuperSign Cloud，歡迎探索並選擇最適合您的版本。
*SuperSign 需單獨購買。
所有規格
面板
螢幕尺寸（吋）
43"
面板技術
ADS
背光類型
Edge
長寬比
16:9
原始解析度
3840 x 2160 (UHD)
更新率
60Hz
亮度
500nit (Typ.)
動態 CR
1,000,000:1
色域
BT709 95%
視角 (H x V)
178 X 178
色彩深度（顏色數量）
10bit(D), 1.07Billion colors
使用壽命
50,000Hrs (Min.)
運作時間（小時 / 天）
24/7
縱向 / 橫向
是 / 是
連接性
HDMI 輸入
是(3), 3840x2160@60Hz, HDCP 2.2/1.4
HDMI 輸入（HDCP 版本）
否
DP 輸入
是(1), 3840x2160@60Hz, HDCP2.2/1.3
DVI-D 輸入
否
RGB 輸入
否
音訊輸入
否
RS232C 輸入
是(1), 4pin Phone-jack
RJ45(LAN) 輸入
是(1)
紅外線輸入
是(1)
USB 輸入
USB2.0 Type A(2)
HDMI 輸出
否
DP 輸出
否
音訊輸出
是(1)
外接喇叭輸出
否
RS232C 輸出
是(1), 4pin Phone-jack
RJ45(LAN) 輸出
否
紅外線輸出
否 (Support IR daisy chain via RS232C IN/OUT)
菊花鏈
否
機械規格
邊框顏色
Black
邊框寬度
Even bezel : 11.4mm
含支架的顯示器尺寸 (W x H x D)
否
紙箱尺寸 (W x H x D)
否
把手
否
VESATM 標準安裝介面
200 x 200
功能 - 硬體
內部記憶體 (eMMC)
16GB
Wi-Fi/BT（內建）
是
溫度感應器
是
自動亮度感應器
是
電源指示燈
否
本地按鍵操作
是
風扇（內建）
否
功能 - 軟體
作業系統版本 (webOS)
webOS8.0
本地內容排程
是
群組管理工具
是
USB 隨插即播
是
故障轉移
是
開機標誌圖片
是
無訊號圖片
是
RS232C 同步
是
本地網路同步
是
背光同步
否
子母畫面
是
多重畫面
是(4)
螢幕共享
是
影片標籤
是(4)
透過網址播放
是
螢幕旋轉
是
外部輸入旋轉
是
不間斷播放
是
平鋪模式設定
是 (Max. 15x15)
設定資料拷貝
是
SNMP
是
ISM 方法
是
自動設定 ID
是
狀態寄送
是
控制管理器
是
Crestron Connected
是
智慧節能
是
PM 模式
是
LAN 喚醒
是
可上網
是
藍牙信標
是
HDMI-CEC
是
SI 伺服器設定
是
webRTC
是
Pro:Idiom
是
亮度補償
否
灰階白平衡設定
否
掃描反轉
否
環境條件
作業溫度
0 °C to 40 °C
作業濕度
10 % to 80 %
電源
供電
AC 100-240V~, 50/60Hz
電源類型
Built-In Power
能源消耗
DPM
0.5W
關機
0.5W
音效
喇叭（內建）
是 (10W X 2)
認證
安全性
CB / NRTL
EMC
FCC Class "B" / CE / KC
ERP / 能源星級
是 / 是
OPS 相容性
OPS 類型相容
否
OPS 電源內建
否
軟體相容性
SuperSign CMS
是
SuperSign Control+
是
SuperSign WB
是
SuperSign Cloud
是
Promota
否
手機 CMS
是
Connected Care
是
語言
OSD
English, French, German, Spanish, Italian, Korean, Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Russian, Japanese, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Türkçe, Arabic, Polski
配件
基本
Remote Controller(include battery 2ea), Power Cord, QSG, Regulation Book, Phone to RS232C Gender
選購
Slim Wall Mount (WB21LMA/B),
Wall Mount (LSW240A/B)
特殊功能
疊加觸控相容性
否
敷形塗層（電源板）
是(Partial space coating)
電源保護
否