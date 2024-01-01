We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
4K UHD Signage
搭載 LG webOS 平台與先進安全防護的 UHD 商用顯示器
一台大尺寸 UH5Q 安裝於豪華餐廳入口牆面，螢幕清楚呈現精緻餐飲菜單內容。
*此頁面的所有圖像僅供參考。
超高清解析度，呈現卓越畫質
擁有 UHD 解析度，使內容的色彩與細節鮮明且逼真。此外，寬廣的視角確保畫面清晰可見。
透過放大部分顯示內容，展示生動的畫質。
便利的 webOS 平台
UH5Q 配備高效能系統晶片 (SoC)，無需額外媒體播放器即可同時執行多重任務。webOS 平台提供直覺操作介面的應用程式開發工具，提升使用便利性，並內建多款 webOS 合作夥伴應用，打造系統整合友善的環境。
可使用直覺化 UI 同時進行多項工作。
* SoC：System On Chip
** SI：System Integrator
耐用可靠，品質安心
UH5Q 為商業環境優化設計，電源板採用部分防護塗層，有效抵抗鹽分、灰塵、鐵粉與濕氣，確保穩定運作。此外，具備 IP5x 防塵等級與震動監測*等貼心功能，帶來更高的可靠性與用戶滿意度。
UH5Q 具有敷形塗層，即使在高鹽分或潮濕的環境中也能保護顯示器。
* 當產品發生物理衝擊時，會透過媒體控制器向管理員發出警示。
全面防護安全
webOS Signage 超越一般作業系統層級的安全防護。LG Shield 採用五層防禦機制，涵蓋伺服器、應用程式、作業系統、系統與硬體，各層獨立運作，有效防範多種威脅。此外，webOS 平台亦支援 ETSI EN 303 645 資訊安全標準。
UH5Q 與 LG Shield 為其系統和網路提供安全保護。
LG SuperSign 軟體解決方案
SuperSign 是一套整合且直覺的內容管理解決方案，助您打造創意且有條理的數位顯示器內容，輕鬆連結多元服務，帶來便利的使用體驗。SuperSign 提供多種版本，包括 SuperSign Cloud，歡迎探索並選擇最適合您的版本。
咖啡館經理正在使用內容管理軟體建立菜單，這些菜單將顯示在安裝於咖啡館牆上的顯示器上。
* SuperSign 需單獨購買。
所有規格
面板
螢幕尺寸（吋）
86"
面板技術
ADS
背光類型
Edge
長寬比
16:9
原始解析度
3840 x 2160 (UHD)
更新率
60Hz
亮度
500nit (Typ.)
對比度
1,200:1 (Typ.)
動態 CR
1,000,000:1
色域
BT709 95%
視角 (H x V)
178 X 178
色彩深度（顏色數量）
1.07G (8bits + FRC)
反應時間
8m (G to G) (Typ.)
表面處理（霧度）
25% (Typ.)
使用壽命
50,000Hrs (Min.)
運作時間（小時 / 天）
24/7
縱向 / 橫向
是 / 是
連接性
HDMI 輸入
是(3), 3840x2160@60Hz, HDCP 2.2/1.4
DP 輸入
是(1), 3840x2160@60Hz, HDCP 2.2/1.4
DVI-D 輸入
否
RGB 輸入
否
音訊輸入
否
RS232C 輸入
是(1), 4pin Phone-jack
RJ45(LAN) 輸入
是(1)
紅外線輸入
是(1)
USB 輸入
USB2.0 Type A(2)
HDMI 輸出
否
DP 輸出
否
音訊輸出
是(1)
外接喇叭輸出
否
RS232C 輸出
是(1), 4pin Phone-jack
RJ45(LAN) 輸出
否
紅外線輸出
否 (Support IR daisy chain via RS232C IN/OUT)
菊花鏈
否
機械規格
邊框顏色
Black
邊框寬度
13.4mm (Even)
重量（頂部 + 支架）
否
顯示器尺寸 (W x H x D)
1928.8 x 1099.8 x 29.7mm (without IR, Handle)
含支架的顯示器尺寸 (W x H x D)
否
紙箱尺寸 (W x H x D)
2100 x 1250 x 253mm
把手
是
VESATM 標準安裝介面
600 x 400
功能 - 硬體
內部記憶體 (eMMC)
16GB
Wi-Fi/BT（內建）
是
溫度感應器
是
自動亮度感應器
是(IR/Light sensor receiver)
電源指示燈
否
本地按鍵操作
是
風扇（內建）
否
功能 - 軟體
作業系統版本 (webOS)
webOS8.0
本地內容排程
是
群組管理工具
是
USB 隨插即播
是
故障轉移
是
開機標誌圖片
是
無訊號圖片
是
RS232C 同步
是
本地網路同步
是
背光同步
否
子母畫面
是
多重畫面
是(4)(Support Only One External Input)
螢幕共享
是
影片標籤
是(4)(Support Only One External Input)
透過網址播放
是
螢幕旋轉
是
外部輸入旋轉
是
不間斷播放
是
平鋪模式設定
是 (Max. 15x15)
設定資料拷貝
是
SNMP
是
ISM 方法
是
自動設定 ID
是
狀態寄送
是
控制管理器
是
Crestron Connected
是
智慧節能
是
PM 模式
是
LAN 喚醒
是
可上網
是
藍牙信標
是
HDMI-CEC
是
webRTC
是
Pro:Idiom
是
亮度補償
否
灰階白平衡設定
否
掃描反轉
否
環境條件
作業溫度
0 °C to 40 °C
作業濕度
10 % to 80 %
電源
供電
AC 100-240V~, 50/60Hz
電源類型
Built-In Power
能源消耗
DPM
0.5W
關機
0.5W
音效
喇叭（內建）
是 (10W X 2)
認證
安全性
CB / NRTL
EMC
FCC Class "B" / CE / KC
ERP / 能源星級
N/A / 是
OPS 相容性
OPS 類型相容
否
OPS 電源內建
否
軟體相容性
SuperSign CMS
是
SuperSign Control+
是
SuperSign WB
是
SuperSign Cloud
是
Promota
否
手機 CMS
是
Connected Care
是
語言
OSD
English, French, German, Spanish, Italian, Korean, Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Russian, Japanese, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Türkçe, Arabic, Polski
配件
基本
Remote Controller(include battery 2ea), Power Cord, QSG, Regulation Book, Phone to RS232C Gender, Cable Holder(6ea), Cable holder<7pin>
選購
Wall Mount (LSW640A/B)
特殊功能
疊加觸控相容性
否
智能校準
否
傾斜（朝上）
否
傾斜（朝下）
否
防護等級
IP5X
敷形塗層（電源板）
是(Partial space coating)
電源保護
否
陽光直射
否