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UHD Signage 顯示器
搭載 LG webOS 平台的 UHD 大型螢幕商用顯示器
高級服裝店的牆上安裝了大型顯示器，螢幕清晰、生動地顯示著廣告。
* 此頁面的所有圖像僅供參考。
防眩光鍍層，清晰無干擾
具備防眩光鍍層和 500 cd/m² 亮度等級，即使在明亮的環境下，仍然能清晰生動地顯現內容。
具有 webOS 的高性能
LG webOS 平台採用直覺性的 GUI 和簡易的應用程式開發工具，以提升使用者的便利性。
纖薄設計
採用纖薄的機身設計，可以盡量靠近牆面安裝，讓螢幕與牆面彷彿融為一體，帶來更具沉浸感的體驗，並更顯精緻優雅，提升空間美感。
*圖片所示產品為 98 吋型號。
獲 EMC 認證
UH5Q 系列獲得了 EMC Class B 認證，達到對應的電磁相容性標準，保護環境，更有利人體健康。
透過多 USB 接頭提供多功能操作
UH5Q 支援兩組 USB 連接埠，提供多功能使用選項。例如在螢幕上操作內容，同時也可使用其他連接的裝置。這包括從外接式儲存裝置下載 PPT 檔案的便利任務，同時在會議中使用滑鼠或鍵盤。
LG SuperSign 軟體解決方案
SuperSign 是一套整合且直覺的內容管理解決方案，助您打造創意且有條理的數位顯示器內容，輕鬆連結多元服務，帶來便利的使用體驗。SuperSign 提供多種版本，包括 SuperSign Cloud，歡迎探索並選擇最適合您的版本。
*SuperSign 需單獨購買。
所有規格
面板
螢幕尺寸（吋）
98"
面板技術
ADS
背光類型
Direct
長寬比
16:9
原始解析度
3840 x 2160 (UHD)
更新率
60Hz
亮度
500nit (Typ.)
對比度
1,200:1
色域
BT709 95%, NTSC 68% (CIE1931)
視角 (H x V)
178 x 178
色彩深度（顏色數量）
10bits, 1.07Billion colors
反應時間
8ms (G to G)
表面處理（霧度）
25%
使用壽命
50,000(Min.)
運作時間（小時 / 天）
24/7
縱向 / 橫向
是 / 是
透明度
否
QWP（四分之一波片）
否
連接性
HDMI 輸入
是(3), HDCP2.2/1.4
DP 輸入
否
DVI-D 輸入
否
RGB 輸入
否
音訊輸入
否
RS232C 輸入
是(1), 4pin Phone-jack
RJ45(LAN) 輸入
是(1)
紅外線輸入
否
USB 輸入
USB2.0 Type A(2)
HDMI 輸出
否
DP 輸出
否
音訊輸出
是(1)
觸控 USB
否
外接喇叭輸出
否
RS232C 輸出
是(1), 4 pin phone-jack
RJ45(LAN) 輸出
否
紅外線輸出
否
菊花鏈
否
機械規格
邊框顏色
Black
邊框寬度
Even bezel : 18mm
重量（頂部）
53.6kg
重量（頂部 + 支架）
否
包裝重量
83.87kg
顯示器尺寸 (W x H x D)
2190x1255x68.6mm
含支架的顯示器尺寸 (W x H x D)
否
紙箱尺寸 (W x H x D)
2360×1425(H)×280mm
把手
是 (4pcs)
VESATM 標準安裝介面
800 x 400
功能 - 硬體
內部記憶體 (eMMC)
8GB
Wi-Fi/BT（內建）
是
溫度感應器
是
自動亮度感應器
是
加速度（陀螺儀）感應器
是 (Gravity)
電源指示燈
否
本地按鍵操作
是
風扇（內建）
否
功能 - 軟體
作業系統版本 (webOS)
webOS6.1
本地內容排程
是
群組管理工具
是
USB 隨插即播
是
故障轉移
是
開機標誌圖片
是
無訊號圖片
是
RS232C 同步
是
本地網路同步
是
背光同步
否
子母畫面
是
多重畫面
是
螢幕共享
是
影片標籤
是(4, Max One HDMI input)
透過網址播放
是
螢幕旋轉
是
外部輸入旋轉
是
不間斷播放
是
平鋪模式設定
是
設定資料拷貝
是
SNMP
是
ISM 方法
是
自動設定 ID
是
狀態寄送
是
控制管理器
是
Cisco 認證
是
Crestron Connected
是
智慧節能
是
PM 模式
是
LAN 喚醒
是
可上網
是
藍牙信標
是
HDMI-CEC
是
SI 伺服器設定
是
webRTC
是
Pro:Idiom
是
亮度補償
否
灰階白平衡設定
否
掃描反轉
否
環境條件
作業溫度
0 °C to 40 °C(Portrait Scene: 0°C~35°C)
作業濕度
10 % to 80 %
電源
供電
AC 100-240V~, 50/60Hz
電源類型
Built-In Power
能源消耗
典型值
285W
最大值
385W
BTU（英制熱量單位）
972.5BTU/Hr(Typ.), 1313.7BTU/Hr(Max.)
智慧節能 (70%)
200W
DPM
0.5W
關機
0.5W
音效
喇叭（內建）
是 (10Wx2 ) 6Ω
認證
安全性
IEC 62368-1:2018; UL 62368-1:2019
EMC
FCC Class "B" / CE / RCM
ERP / 能源星級
否 / 是
ePEAT（限美國）
否
OPS 相容性
OPS 類型相容
否
OPS 電源內建
否
軟體相容性
SuperSign CMS
是
SuperSign Control+
是
SuperSign WB
是
SuperSign Cloud
是
Promota
否
手機 CMS
是
Connected Care
是
語言
OSD
English, French, German, Spanish, Italian, Korean, Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Russian, Japanese, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Türkçe, Arabic, polski
配件
基本
Remote Controller, Power Cord, Regulation Book, Easy setup guide, Warranty Card, Phone to D-Sub9 Gender
選購
否
特殊功能
疊加觸控相容性
否
智能校準
否
傾斜（朝上）
否
傾斜（朝下）
否
防護等級
否
敷形塗層（電源板）
是
電源保護
否
陽光直射
否