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75-Zoll LG Micro RGB evo AI MRGB96 4K Smart TV 2026

75MRGB96B9B_EU.pdf
Energieklasse : AT
Produktinformationsblatt
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Produktinformationsblatt

75-Zoll LG Micro RGB evo AI MRGB96 4K Smart TV 2026

75MRGB96B9B
Vorderansicht von 75-Zoll LG Micro RGB evo AI MRGB96 4K Smart TV 2026 75MRGB96B9B
Emblem „2026 CES Innovation Awards Honoree“ in der Kategorie Imaging für das 100-Zoll-Display MRGB96
LG Micro RGB evo AI MRGB96 mit ultrafeiner Mikro-RGB-Farbsteuerung, 100 % Abdeckung von BT2020, DCI-P3 und Adobe RGB, wie von Intertek zertifiziert.
LG Micro RGB evo AI MRGB96, unterstützt von RGB Primary Color Ultra, zeigt ein Blumenbild auf dem Bildschirm mit präzise gesteuertem rotem, grünem und blauem Licht von verschiedenen Micro RGB-Engines für ausgewogene Farbe und raffinierten Kontrast.
Der alpha 11 AI Processor 4K Gen3 des LG Micro RGB evo AI MRGB95 erstrahlt in violettem Licht auf einer Leiterplatte. Hervorgehoben ist die Dual AI Engine. Er bietet eine bis zu 5,6-mal schnellere NPU, eine um 50 % schnellere CPU und eine um 70 % stärkere GPU-Leistung.
Das LG Micro RGB evo AI MRGB96mit Micro Dimming Ultra zeigt eine lebendige Meeresszene mit präziser Farbtrennung über mehr als 8,3 Millionen Pixel, verstärkt durch Tausende von Dimmzonen, unterstützt vom alpha 11 AI Processor 4K Gen3. Das LG Micro RGB evo AI MRGB95 mit Micro Dimming Ultra zeigt eine lebendige Meeresszene mit präziser Farbtrennung über mehr als 8,3 Millionen Pixel, verstärkt durch Tausende von Dimmzonen, unterstützt vom alpha 11 AI Processor 4K Gen3.
Das Micro RGB auf der rechten Seite, das im LG Micro RGB evo AI MRGB96 verwendet wird, wird im Vergleich zum Mini-LED auf der linken Seite gezeigt, wobei kleinere rote, grüne und blaue Lichtelemente für punktgenaue Helligkeit und präzise Farbsteuerung hervorgehoben werden.
Das Micro RGB auf der rechten Seite, das im LG Micro RGB evo AI MRGB96verwendet wird, wird im Vergleich zum Mini-LED auf der linken Seite gezeigt, wobei kleinere rote, grüne und blaue Lichtelemente für punktgenaue Helligkeit und präzise Farbsteuerung hervorgehoben werden.
Das LG Micro RGB evo AI MRGB96mit Ultimate Gameplay präsentiert eine dynamische, rasante Rennszene mit einem unscharfen Vergleichsbild, das den Motion Booster 330 hervorhebt. Es unterstützt außerdem 165 Hz, VRR, AMD FreeSync, ALLM, HGiG und GeForce NOW.
Das Emblem „CES Innovation Awards Honoree 2026“ in der Kategorie „Künstliche Intelligenz“ würdigt Multi AI Search mit Google Gemini und Microsoft Copilot.
LG Shield, angewendet auf das LG Micro RGB evo AI MRGB96, wird mit einem LG Shield-Logo in der Mitte, Sicherheitssymbolen darunter und einem 2026 CES Innovation Awards Honoree-Emblem darüber gezeigt, das für Daten- und Systemschutz steht.
Das LG Micro RGB evo AI MRGB96bietet AI Hub für Personalisierung, mit einem AI-Symbol über einer Fernbedienung, umgeben von Labels für Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID mit My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard und AI Sound Wizard.
Das LG Micro RGB evo AI MRGB96 ist in einem geräumigen, schwarzen Raum nahtlos an der Wand montiert. Es zeigt auffällige Kunstwerke in lebendigen Farben, die mit dem umgebenden Raum harmonieren.
Vorderansicht von 75-Zoll LG Micro RGB evo AI MRGB96 4K Smart TV 2026 75MRGB96B9B
Emblem „2026 CES Innovation Awards Honoree“ in der Kategorie Imaging für das 100-Zoll-Display MRGB96
LG Micro RGB evo AI MRGB96 mit ultrafeiner Mikro-RGB-Farbsteuerung, 100 % Abdeckung von BT2020, DCI-P3 und Adobe RGB, wie von Intertek zertifiziert.
LG Micro RGB evo AI MRGB96, unterstützt von RGB Primary Color Ultra, zeigt ein Blumenbild auf dem Bildschirm mit präzise gesteuertem rotem, grünem und blauem Licht von verschiedenen Micro RGB-Engines für ausgewogene Farbe und raffinierten Kontrast.
Der alpha 11 AI Processor 4K Gen3 des LG Micro RGB evo AI MRGB95 erstrahlt in violettem Licht auf einer Leiterplatte. Hervorgehoben ist die Dual AI Engine. Er bietet eine bis zu 5,6-mal schnellere NPU, eine um 50 % schnellere CPU und eine um 70 % stärkere GPU-Leistung.
Das LG Micro RGB evo AI MRGB96mit Micro Dimming Ultra zeigt eine lebendige Meeresszene mit präziser Farbtrennung über mehr als 8,3 Millionen Pixel, verstärkt durch Tausende von Dimmzonen, unterstützt vom alpha 11 AI Processor 4K Gen3. Das LG Micro RGB evo AI MRGB95 mit Micro Dimming Ultra zeigt eine lebendige Meeresszene mit präziser Farbtrennung über mehr als 8,3 Millionen Pixel, verstärkt durch Tausende von Dimmzonen, unterstützt vom alpha 11 AI Processor 4K Gen3.
Das Micro RGB auf der rechten Seite, das im LG Micro RGB evo AI MRGB96 verwendet wird, wird im Vergleich zum Mini-LED auf der linken Seite gezeigt, wobei kleinere rote, grüne und blaue Lichtelemente für punktgenaue Helligkeit und präzise Farbsteuerung hervorgehoben werden.
Das Micro RGB auf der rechten Seite, das im LG Micro RGB evo AI MRGB96verwendet wird, wird im Vergleich zum Mini-LED auf der linken Seite gezeigt, wobei kleinere rote, grüne und blaue Lichtelemente für punktgenaue Helligkeit und präzise Farbsteuerung hervorgehoben werden.
Das LG Micro RGB evo AI MRGB96mit Ultimate Gameplay präsentiert eine dynamische, rasante Rennszene mit einem unscharfen Vergleichsbild, das den Motion Booster 330 hervorhebt. Es unterstützt außerdem 165 Hz, VRR, AMD FreeSync, ALLM, HGiG und GeForce NOW.
Das Emblem „CES Innovation Awards Honoree 2026“ in der Kategorie „Künstliche Intelligenz“ würdigt Multi AI Search mit Google Gemini und Microsoft Copilot.
LG Shield, angewendet auf das LG Micro RGB evo AI MRGB96, wird mit einem LG Shield-Logo in der Mitte, Sicherheitssymbolen darunter und einem 2026 CES Innovation Awards Honoree-Emblem darüber gezeigt, das für Daten- und Systemschutz steht.
Das LG Micro RGB evo AI MRGB96bietet AI Hub für Personalisierung, mit einem AI-Symbol über einer Fernbedienung, umgeben von Labels für Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID mit My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard und AI Sound Wizard.
Das LG Micro RGB evo AI MRGB96 ist in einem geräumigen, schwarzen Raum nahtlos an der Wand montiert. Es zeigt auffällige Kunstwerke in lebendigen Farben, die mit dem umgebenden Raum harmonieren.

Hauptmerkmale

  • Revolutionäre Farbe mit unabhängiger Micro RGB-Lichtsteuerung und zertifizierter dreifacher 100 % Farbabdeckung
  • Zertifiziert für dreifache 100 % Farbabdeckung in BT2020, DCI-P3 und Adobe RGB
  • Tausende Dimmzonen mit alpha 11 AI Processor bieten einen außergewöhnlichen Kontrast
  • Der neue alpha 11 AI Processor 4K Gen3 mit Dual AI Engine, der auf dem Know-how von LG OLED basiert, ermöglicht ein AI-gestütztes 4K-Fernseherlebnis
  • Aktualisierungsrate bis zu 330 Hz und ultraglattes Gameplay mit Motion Booster 330
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Emblem „2026 CES Innovation Awards Honoree“ in der Kategorie Imaging für das 100-Zoll-Display MRGB96

CES Innovation Awards – Honoree (MRGB96, 100 Zoll)

Bildgebung

Emblem „2026 CES Innovation Awards Honoree“ in der Kategorie Cybersicherheit für LG Shield

CES Innovation Awards – Honoree (LG Shield)

Cybersicherheit

Emblem „2026 CES Innovation Awards Honoree“ in der Kategorie „Künstliche Intelligenz“ für Multi-AI

CES Innovation Awards – Honoree (Multi-AI)

Künstliche Intelligenz

Emblem „AVForums Editor’s Choice“ als bestes Smart-TV-System in 8 aufeinanderfolgenden Jahren, einschließlich 2025/26

AVForums Editor's Choice – Bestes Smart-TV-System 2025/26

„8 Jahre als bestes Smart-TV-System“

*Die CES Innovation Awards basieren auf den Beschreibungen, die den Juroren vorgelegt werden. Die CTA hat weder die Richtigkeit der eingereichten Unterlagen noch die Richtigkeit der gemachten Angaben überprüft und das Produkt, für den der Preis vergeben wurde, nicht getestet.

Warum Micro RGB evo?

LG Micro RGB evo AI MRGB96, unterstützt von RGB Primary Color Ultra, zeigt ein Blumenbild auf dem Bildschirm mit präzise gesteuertem rotem, grünem und blauem Licht von verschiedenen Micro RGB AI-Engines für lebendige, exakte Farben.

RGB Primary Color Ultra

Das LG Micro RGB evo AI MRGB96 mit zertifizierter dreifacher 100 % Farbabdeckung füllt den Bildschirm mit satten, fließenden Farbverläufen in Rot, Grün und Blau und bietet eine 100 %-ige Abdeckung von BT2020, DCI-P3 und Adobe RGB.

Zertifizierte dreifache 100 % Farbabdeckung

LG Micro RGB evo AI MRGB96 verfügt über einen beeindruckenden Kontrast dank Micro Dimming Ultra, der Millionen von Pixeln und eine präzise Farbtrennung im vollen Spektrum anzeigt, unterstützt durch den alpha 11 AI Processor 4K Gen3 mit Dual AI Engine.

Micro Dimming Ultra, atemberaubender Kontrast

Das LG Micro RGB evo AI MRGB96 verfügt über den neuen alpha 11 AI Processor 4K Gen3, der auf einer dunklen Leiterplatte in violettem Licht leuchtet und die Dual AI Engine hervorhebt.

Neuer alpha 11 AI Processor 4K Gen3

Das LG Micro RGB evo AI MRGB96 mit dem preisgekrönten Multi AI webOS vor dunklem Hintergrund mit den Logos von Microsoft Copilot und Google Gemini – Hinweis auf die Unterstützung von KI-Diensten, zugänglich über die TV-Oberfläche.

Preisgekröntes Multi AI webOS

Auf einem dunklen Hintergrund mit Sicherheitssymbolen, die den webOS-Schutz für Datenschutz, Datensicherheit und Systemintegrität hervorheben, ist das Emblem von LG Shield zu sehen.

Gesichert durch LG Shield

Inwiefern ist Micro RGB evo die nächste Entwicklungsstufe von Micro RGB?

Aufbauend auf 13 Jahren OLED-Erfahrung ist das Micro RGB evo unsere erste Generation von RGB TVs – eine bahnbrechende Weiterentwicklung, die über Micro RGB hinausgeht. Durch die Micro RGB-Technologie mit für drei Farbräume zertifizierter Farbabdeckung „100% Color Coverage“ ergeben sich eine außergewöhnliche Farbgenauigkeit und sattere Farben. Der gleiche alpha 11 AI Processor wie bei OLED, der 8,3 Millionen Pixel steuern kann, nutzt von nun an die Micro RGB-Technologie und Micro Dimming Ultra. Dadurch kann eine ultrapräzise Steuerung von Licht und Farbe realisiert werden – für ein deutlich detailreiches und sattes Seherlebnis, wie es nur Micro RGB evo bieten kann.

Das LG Micro RGB evo AI MRGB96: Die neue Farbgeneration liefert ein lebendiges, kristallklares Farbbild mit präzisen Farbtönen in Rot, Grün und Blau. Mit 100 % Farbabdeckung von BT2020, DCI-P3 und Adobe RGB, alpha 11 AI Processor 4K Gen3 Dual Engine und Motion Booster 330 Hz mit VRR 165Hz.

Das LG Micro RGB evo AI MRGB96: Die neue Farbgeneration liefert ein lebendiges, kristallklares Farbbild mit präzisen Farbtönen in Rot, Grün und Blau. Mit 100 % Farbabdeckung von BT2020, DCI-P3 und Adobe RGB, alpha 11 AI Processor 4K Gen3 Dual Engine und Motion Booster 330 Hz mit VRR 165Hz.

Micro RGB-Technologie

Unsere kleinste RGB-LED für ultrapräzise Farben und Details

Unzählige Micro-RGB-Leuchten, die kleiner als Mini-LEDs sind, bieten eine präzise Helligkeits- und Farbsteuerung, um detaillierte Klarheit und Kontrast zu schaffen, die sogar die Mini-LED von QNED evo übertreffen.1)

Der LG Micro RGB evo AI MRGB96 mit Micro RGB-Technologie zeigt Mini-LEDs, die sich zu einer kleineren Micro RGB entwickeln. Rote, grüne und blaue Lichtelemente bieten eine präzise Farbsteuerung und präzise Helligkeit.

RGB Primary Color Ultra

Revolutionäre Farbe mit zertifizierter dreifacher 100 % Farbabdeckung

Micro RGB evo steuert Licht und Farbe auf Mikroebene. Dadurch kann ein noch breiteres Farbspektrum mit noch besserer Lebhaftigkeit und höherer Genauigkeit dargestellt werden. Micro RGB evo verfügt über eine ultrafeine Farbsteuerung und ist das einzige Fernsehgerät mit 100 % Farbabdeckung nach den drei Standards BT2020, DCI-P3 und Adobe RGB. Damit deckt das Gerät einen außergewöhnlich breiten Farbraum ab, der von HDR-Kino und digitaler Bearbeitung bis hin zu Display-Technologien der nächsten Generation reicht.2)

Der LG Micro RGB evo AI MRGB96, unterstützt durch RGB Primary Color Ultra mit Micro RGB Control, erzeugt präzise gesteuertes RGB-Licht aus Micro RGB Engines, die ein Blumenbild mit satten, ausgewogenen Farben und raffiniertem Kontrast erzeugen.

RGB Primary Color Pro, used in LG Mini RGB evo AI MRGB85, features a split image comparing conventional LED color on the left with brighter, more saturated buildings on the right, highlighting 100% DCI-P3 and 100% Adobe RGB coverage.

Das LG OLED evo AI G6 zeigt einen geteilten Bildschirm mit Planeten und Sternen und einer Gegenüberstellung eines matten Displays mit Anti-glare und der Anzeige mit perfektem Schwarz und perfekten Farben, die bei jedem Licht eine klarere Bildqualität bietet. Unterstützt wird sie durch UL-Zertifizierung und Intertek-Zertifizierungen für Farbvolumen und Farbtreue.

Das LG OLED evo AI G6 zeigt einen geteilten Bildschirm mit Planeten und Sternen und einer Gegenüberstellung eines matten Displays mit Anti-glare und der Anzeige mit perfektem Schwarz und perfekten Farben, die bei jedem Licht eine klarere Bildqualität bietet. Unterstützt wird sie durch UL-Zertifizierung und Intertek-Zertifizierungen für Farbvolumen und Farbtreue.

Micro Dimming Ultra

Tausende von Dimmzonen, gesteuert von unserem leistungsstarken alpha 11 AI Processor, sorgen für einen außergewöhnlichen Kontrast

Der alpha 11 AI Processor von OLED, der 8,3 Millionen Pixel steuern kann, versorgt und steuert Tausende von Dimmzonen in Micro RGB evo, um Bilder mit beeindruckendem Kontrast und feinen Details zu liefern.

Das LG Micro RGB evo AI MRGB96 mit Micro Dimming Ultra zeigt eine lebendige Meeresszene mit präziser Farbtrennung über mehr als 8,3 Millionen Pixel, verstärkt durch Tausende von Dimmzonen, unterstützt vom alpha 11 AI Processor 4K Gen3.

Das LG Micro RGB evo AI MRGB96 mit Micro Dimming Ultra zeigt eine lebendige Meeresszene mit präziser Farbtrennung über mehr als 8,3 Millionen Pixel, verstärkt durch Tausende von Dimmzonen, unterstützt vom alpha 11 AI Processor 4K Gen3.

alpha 11 AI Processor 4K Gen3 mit Dual AI Engine

Ultimative 4K-Bildqualität mit dem fortschrittlichsten alpha 11 AI Processor von LG mit Dual AI Engine

Der von LG OLED übernommene alpha 11 AI Processor, der eine Präzision auf Pixelebene ermöglicht, ist mit einer neuen Dual-AI-Engine ausgestattet und unterstützt nun Micro RGB evo. Im Gegensatz zu einzelnen KI-Engines optimiert eine Dual-KI-Engine gleichzeitig Schärfe und Textur und bietet damit eine 4K-Bildqualität, die nicht nur schärfer, sondern auch natürlicher wirkt.4)

Der alpha 11 Gen3 4K AI-Prozessor des LG Micro RGB evo AI MRGB96 erstrahlt in violettem Licht auf einer Leiterplatte. Hervorgehoben ist die Dual AI Engine. Sie bietet eine bis zu 5,6-mal schnellere NPU, eine um 50 % schnellere CPU und eine um 70 % stärkere GPU-Leistung.

Der alpha 11 Gen3 4K AI-Prozessor des LG Micro RGB evo AI MRGB96 erstrahlt in violettem Licht auf einer Leiterplatte. Hervorgehoben ist die Dual AI Engine. Sie bietet eine bis zu 5,6-mal schnellere NPU, eine um 50 % schnellere CPU und eine um 70 % stärkere GPU-Leistung.

Der LG OLED evo AI G6 verfügt über das UL-Zertifikat „Eyesafe RPF 40“. Dieses Zertifikat bestätigt den Nachweis eines verringerten Blaulichtanteils.

Der LG OLED evo AI G6 verfügt über das UL-Zertifikat „Eyesafe RPF 40“. Dieses Zertifikat bestätigt den Nachweis eines verringerten Blaulichtanteils.

UL-geprüft für niedriges Blaulicht – breite, brillante Farbe, aber angenehm für Ihre Augen35)

Warum LG AI TV?

Das LG AI TV optimiert Bild und Ton und macht mit personalisiertem AI Hub jeden Tag intelligenter

Erfahre mehr über das LG AI TV

AI HDR Remastering

Optimiere jedes Bild auf HDR-Qualität

Die KI optimiert automatisch Farbe, Helligkeit und Kontrast und erhöht die SDR-Bildqualität auf HDR-Niveaus für eine reichhaltigere, realistischere Visualisierung.

Entdecke 3 herausragende Vorteile von AI Hub

Erweiterte Multi AI Search mit Google Gemini und Microsoft Copilot

Sage einfach, wonach du suchst, und wähle dann das KI-Modell, das am besten zu dir passt. Das System verbindet sich mit mehreren KI-Modellen, um breitere, relevantere Ergebnisse zu liefern.8)

Erhalte personalisierte Inhaltsempfehlungen und Informationen

AI Concierge schlägt Inhalte und Updates vor, die auf deine Interessen zugeschnitten sind. „In This Scene“ bietet relevante Empfehlungen und Informationen, die auf dem basieren, was du dir ansiehst, während Generative AI das Suchen und Erstellen von Bildern ermöglicht.9)

LG AI TV erkennt deine Stimme und führt dich zu My Page, das speziell auf dich zugeschnitten ist!

Unter „My Page“ siehst du alles auf einen Blick – von Wetter, Kalender und Widgets bis hin zu den Spielergebnissen deiner Lieblingsmannschaft.10)

Das Honoree-Emblem der CES Innovation Awards 2026 wird vor einem dunklen Hintergrund gezeigt. Die Multi-AI-Architektur wurde in der Kategorie „Künstliche Intelligenz“ ausgezeichnet.

Das Honoree-Emblem der CES Innovation Awards 2026 wird vor einem dunklen Hintergrund gezeigt. Die Multi-AI-Architektur wurde in der Kategorie „Künstliche Intelligenz“ ausgezeichnet.

Preisgekröntes Multi AI webOS

Preisgekröntes webOS jetzt gesichert durch LG Shield

Das Emblem „AVForums Editor’s Choice“ wird auf dunklem Hintergrund für das LG webOS 25 gezeigt, das als bestes Smart-TV-System 2025/2026 ausgezeichnet wurde.

Das Emblem „AVForums Editor’s Choice“ wird auf dunklem Hintergrund für das LG webOS 25 gezeigt, das als bestes Smart-TV-System 2025/2026 ausgezeichnet wurde.

8 Jahre als bestes Smart-TV-System 

Das LG Shield-Emblem wird auf einem dunklen Hintergrund mit Sicherheitssymbolen angezeigt, die den webOS-Schutz für Datenschutz, Datensicherheit und Systemintegrität hervorheben. Ein Honoree-Emblem der CES Innovation Awards 2026 wird ebenfalls gezeigt.

Das LG Shield-Emblem wird auf einem dunklen Hintergrund mit Sicherheitssymbolen angezeigt, die den webOS-Schutz für Datenschutz, Datensicherheit und Systemintegrität hervorheben. Ein Honoree-Emblem der CES Innovation Awards 2026 wird ebenfalls gezeigt.

LG Shield

Sicherheit, der du vertrauen kannst

Die 7 Kerntechnologien von LG Shield gewährleisten die Sicherheit deiner Daten mit sicherer Datenspeicherung und -verwaltung, sicheren kryptographischen Algorithmen, sichergestellter Softwareintegrität, Benutzerauthentifizierung und Zugriffskontrolle, sicherer Datenübertragung, Erkennung und Reaktion auf Sicherheitsereignisse und sicherem Update-Management. 

Sicherheit, der du vertrauen kannst Weitere Informationen über LG Shield

webOS Re:New-Programm

TV bis zu 5 Jahre kostenlos upgraden13)

LG Quad Protection wird durch vier Schutzsymbole vor einem gelben Hintergrund dargestellt. Jedes Symbol bietet Blitzschlagschutz, Feuchtigkeitsschutz, Überspannungsschutz und webOS-Schutz mit LG Shield.

LG Quad Protection wird durch vier Schutzsymbole vor einem gelben Hintergrund dargestellt. Jedes Symbol bietet Blitzschlagschutz, Feuchtigkeitsschutz, Überspannungsschutz und webOS-Schutz mit LG Shield.

LG Quad Protection

Das LG TV ist mit LG Quad Protection für eine lange Lebensdauer ausgelegt.

Ob Hardware oder Software – das LG TV ist geschützt. Integrierte Kondensatoren schützen vor hohen Spannungen, einschließlich Blitzeinschlägen, Halbleiter bieten Überspannungsschutz. Silikongel und Schutzbeschichtungen schützen Chipsätze vor Feuchtigkeit und Daten bleiben mit LG Shield sicher und geschützt.

AI Magic Remote

Navigiere ganz einfach und zeige wie mit einer Air Mouse auf den Bildschirm, um AI Hub zu nutzen

Steuere dein Fernsehgerät einfach mit der AI Magic Remote. Mit einem Bewegungssensor und einem Scrollrad kannst du sie wie eine Air Mouse verwenden, indem du klickst, ziehst und ablegst, oder einfach für Sprachbefehle sprechen.

Der LG Micro RGB evo AI MRGB96 bietet einen AI Hub für mehr Personalisierung, mit einem AI-Symbol über einer Fernbedienung, umgeben von Labels für Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID mit My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard und AI Sound Wizard.

Design, das deinen Raum verschönert

Das LG Micro RGB evo AI MRGB96 mit Flush-fit-Design ist in einem großen Raum bündig an der Wand montiert und zeigt markante Kunstwerke in lebendigen Farben, die sich harmonisch in die umgebende Einrichtung einfügen.

Das LG Micro RGB evo AI MRGB96 mit Flush-fit-Design ist in einem großen Raum bündig an der Wand montiert und zeigt markante Kunstwerke in lebendigen Farben, die sich harmonisch in die umgebende Einrichtung einfügen.

Flush-fit-Design

Hergestellt für perfekte Integration im Raum

Mit ultraschmalem Rahmen liegt das Fernsehgerät bündig an der Wand an und schafft eine raffinierte Silhouette, die sich mühelos in deinen Raum einfügt.16)

Entdecke grenzenlose Meisterwerke mit LG Gallery+

LG Gallery+

Gestalte deinen Raum mit über 5.000 kuratierten Kunstinhalten

Mit LG Gallery+ kannst du auf unzählige Kunstwerke und Inhalte unserer Partner wie The National Gallery, MMCA, Magnum und mehr zugreifen. Werte deinen Raum auf und gestalte ihn individuell mit Kunst, die deinen Stil widerspiegelt.17)

Der LG Micro RGB evo AI MRGB96 zeigt ein Google Fotos-Raster mit Familienfotos an, während ein Smartphone eine Albumliste mit aktivierter Option „Family Trip“ anzeigt.

Der LG Micro RGB evo AI MRGB96 zeigt ein Google Fotos-Raster mit Familienfotos an, während ein Smartphone eine Albumliste mit aktivierter Option „Family Trip“ anzeigt.

Meine Fotos

Greif leicht auf Google Photos zu & zeig deine Erinnerungen

Verbinde dein Google Photos-Konto bequem mit deinem Fernsehgerät, indem du dein Telefon verwendest. Personalisiere deinen Raum mühelos mithilfe von Inhalten aus deiner eigenen Fotobibliothek.21)

 

Der LG Micro RGB evo AI MRGB96 ist an einer grünen Wand über einer roten Konsole angebracht und zeigt ein Dashboard mit Wetter, Sportergebnissen, TV-Programm und Home Hub an.

LG Mini RGB evo AI MRGB85’s alpha 8 AI Processor 4K Gen3 glows in blue light on a circuit board, highlighting AI processing performance with NPU up to x5.0 faster, CPU 10% faster processing, and 20% larger memory capacity.

Informationstafel

Bleib mit einem personalisierten Dashboard auf dem Laufenden

Information auf einen Blick. Erhalte Wetterupdates und Sportbenachrichtigungen, zeige deinen Google-Kalender an und richte sogar Benachrichtigungen für Home Hub, deine Sehreservierungen und mehr ein.

Gallery Mode

Nahtloser Wechsel vom Fernsehgerät zum Kunstwerk

Wenn der Galeriemodus aktiviert ist, kann dein Fernsehgerät auch während der Anzeige deiner ausgewählten Kunstwerke weiterhin Energie sparen und deinem Raum einen Hauch von Stil und Eleganz verleihen.34)

Automatische Helligkeitssteuerung

Optimale Helligkeit in jedem Licht

Die Helligkeitssteuerung passt das Bildschirmbild automatisch an das Umgebungslicht an und sorgt so bei allen Umgebungsbedingungen für eine klare und komfortable Ansicht.22)

 

Bewegungssensor

Reaktion auf deine Anwesenheit

Mit der Bewegungserkennung kann dein Fernsehgerät intelligent reagieren und die Modi wechseln, je nachdem, ob du dich in der Nähe befindest oder nicht.23)

 

LG Channels

Unendliche Unterhaltung kostenlos

LG Channels vereint verschiedene Inhalte von Live- und On-Demand-Plattformen in einem einzigen Hub und macht es einfacher denn je, Inhalte zu finden, die du liebst.24)

 

Der LG Micro RGB evo AI MRGB96 mit Smart Connectivity zeigt die Home Hub-Oberfläche auf dem Bildschirm mit Verbindungen zu Google Home und LG ThinQ und Bedienfeldern für TV, Geräte und Apps in einem einzigen Steuerungslayout.

LG Micro RGB evo AI MRGB95 shows a Google Photos grid of family snapshots, while a phone displays an album list with the Family Trip album toggle switched on.

Intelligente Konnektivität

Home Hub, die All-in-One-Plattform für dein Smart Home

Home Hub bringt all deine intelligenten Geräte zusammen. Du kannst dich u. a. mit Google Home nahtlos mit deinen IoT-Geräten zu Hause verbinden, diese Geräte bedienen und mit diesen Geräten interagieren und noch viel mehr.

Tritt ein in eine Welt der Siege

Ultimatives Gameplay

Spielen mit erhöhten Bildwiederholraten von bis zu 330 Hz

Erlebe Gaming in Höchstform mit 165 Hz, AMD FreeSync Premium und VRR. Mit Motion Booster für erhöhte Bildwiederholraten und weniger Bewegungsunschärfen und dem ersten BT ULL-zertifizierten Controller genießt du hohe Leistung, ideal für Gaming-Wettbewerbe.26)

Der LG Micro RGB evo AI MRGB96 mit Ultimate Gameplay präsentiert eine dynamische, rasante Rennszene mit einem unscharfen Vergleichsbild, das den Motion Booster 330 hervorhebt. Es unterstützt außerdem 165 Hz, VRR, AMD FreeSync, ALLM, HGiG und GeForce NOW.

Der LG Micro RGB evo AI MRGB96 mit NVIDIA GeForce NOW zeigt Borderlands 4 neben einem GeForce NOW-LOGO auf dem Bildschirm an und bietet Zugriff auf Cloud-Gaming innerhalb der TV-Schnittstelle.

Der LG Micro RGB evo AI MRGB96 mit NVIDIA GeForce NOW zeigt Borderlands 4 neben einem GeForce NOW-LOGO auf dem Bildschirm an und bietet Zugriff auf Cloud-Gaming innerhalb der TV-Schnittstelle.

NVIDIA GeForce NOW

Das weltweit erste 4K 120 Hz HDR-Cloud-Gaming

Spiele 4K 120 Hz-HDR-Games auf deinem Fernsehgerät, auch ohne Extra-Gerät, mit NVIDIA GeForce NOW. Mit der NVIDIA Blackwell-Architektur genießt du High-End-Cloud-Gaming mit GeForce RTX 5080-Leistung.27)

Das LG Micro RGB evo AI MRGB96 mit Bluetooth Ultra Low Latency zeigt einen drahtlosen Game-Controller mit der Bezeichnung „Razer Wolverine V3 Bluetooth“ auf dem Bildschirm, was auf eine optimierte Unterstützung des Bluetooth-Controllers für reaktionsschnelles Gameplay hinweist.

Das LG Micro RGB evo AI MRGB96 mit Bluetooth Ultra Low Latency zeigt einen drahtlosen Game-Controller mit der Bezeichnung „Razer Wolverine V3 Bluetooth“ auf dem Bildschirm, was auf eine optimierte Unterstützung des Bluetooth-Controllers für reaktionsschnelles Gameplay hinweist.

Bluetooth Ultra Low Latency

Das weltweit erste Fernsehgerät, das Bluetooth Ultra Low Latency Controller unterstützt

Erlebe leistungsstarkes Cloud-Gaming mit ultraniedriger Latenz und Bluetooth Ultra Low Latency Controller-Unterstützung, wodurch die Eingangsverzögerung auf weniger als 3,0 ms reduziert wird. Genieße eine nahtlose, reaktionsschnelle Steuerung wie bei einer kabelgebundenen Verbindung, auch wenn du in der Cloud spielst.28)

Das LG Micro RGB evo AI MRGB95 verfügt über das LG Gaming Portal mit Gaming-Hub-Layout. Es kombiniert ausgewählte Inhalte und Spielkacheln in einer einheitlichen Oberfläche, die für Zugriff auf Xbox Cloud Gaming, GeForce NOW und webOS-Spiele-Apps erweitert wird.

LG Micro RGB evo AI MRGB95 shows a Google Photos grid of family snapshots, while a phone displays an album list with the Family Trip album toggle switched on.

LG Gaming Portal

Dein One-Stop-Hub fürs Gaming – keine Konsole erforderlich

Entdecke Tausende von Spielen von Xbox, NVIDIA GeForce NOW, nativen webOS-Apps und mehr. Finde ganz einfach Spiele für Fernbedienung oder Gamepad und tritt im Challenge Mode gegen andere Spieler an.29)

LG Micro RGB evo AI MRGB95 with Game Dashboard and Optimizer shows side-by-side game screens and an on-screen menu for adjusting gameplay settings such as refresh rate, latency, and visual modes in real time.

LG Micro RGB evo AI MRGB95 with Game Dashboard and Optimizer shows side-by-side game screens and an on-screen menu for adjusting gameplay settings such as refresh rate, latency, and visual modes in real time.

Game Dashboard und Optimizer

Einfache Feinabstimmung der Spieleinstellungen je nach Spielstil

Passe dein Gaming-Erlebnis ganz einfach mit dem Game Dashboard für schnelle Echtzeitsteuerung und dem Game Optimizer zur Feinabstimmung deiner bevorzugten Einstellungen an. Passe Bildwiederholrate, Latenz und visuelle Modi an, damit du jede Game-Session ganz einfach optimieren kannst.

Tauche ein in jedes Sportspiel

Das LG Micro RGB evo AI MRGB96 Sports Forecast von AI Concierge zeigt ein Live-Fußballspiel mit einem KI-Panel auf dem Bildschirm, das Vorhersagen, Spielerinformationen und Ligadaten anzeigt und verdeutlicht, wie KI das Spielgeschehen analysiert, um Spielergebnisse vorherzusagen.
Das LG Micro RGB evo AI MRGB96 mit TruMotion hebt die Bewegungsglättung in einer Fußballszene im geteilten Bildschirm hervor und stellt unscharfe Bewegungen bei ausgeschaltetem TruMotion mit scharfen, klaren Bewegungen bei eingeschaltetem TruMotion gegenüber, um die Klarheit in rasanten Sportarten zu betonen.
Das LG Micro RGB evo AI MRGB96 zeigt eine Dramaszene, in der eine Person in einem Auto fährt. Dann erscheint eine Sportmeldung für ein Live-Fußballspiel mit Echtzeit-Ergebnissen. Durch Antippen wechselt man direkt zum Live-Spiel.
Das LG Micro RGB evo AI MRGB96 Sports Forecast von AI Concierge zeigt ein Live-Fußballspiel mit einem KI-Panel auf dem Bildschirm, das Vorhersagen, Spielerinformationen und Ligadaten anzeigt und verdeutlicht, wie KI das Spielgeschehen analysiert, um Spielergebnisse vorherzusagen.
Das LG Micro RGB evo AI MRGB96 mit TruMotion hebt die Bewegungsglättung in einer Fußballszene im geteilten Bildschirm hervor und stellt unscharfe Bewegungen bei ausgeschaltetem TruMotion mit scharfen, klaren Bewegungen bei eingeschaltetem TruMotion gegenüber, um die Klarheit in rasanten Sportarten zu betonen.
Das LG Micro RGB evo AI MRGB96 zeigt eine Dramaszene, in der eine Person in einem Auto fährt. Dann erscheint eine Sportmeldung für ein Live-Fußballspiel mit Echtzeit-Ergebnissen. Durch Antippen wechselt man direkt zum Live-Spiel.
Sportvorschau von AI Concierge

Erhalte Spielvorhersagen mit KI

KI analysiert die Statistiken und die Leistung deines Teams, um Spielvorhersagen zu liefern. Feuere dein Team mit noch mehr Begeisterung an und unterstütze es mit diesen KI-generierten Erkenntnissen.

TruMotion

Bewegungsglättung, die sich an jedes Genre anpasst

AI Genre Selection erkennt das Genre des Inhalts, und TruMotion passt das Ruckelniveau so an, dass bei allen Filmen, Sportübertragungen und mehr die richtige Glättung für ein natürliches Seherlebnis erzielt wird.

Sports Alert

Richte Warnungen ein und verpasse nie einen Moment

Sieh dir jeden Moment der Action an. Richte deine Benachrichtigungen ein und lass dich über Spielpläne, Ergebnisse und mehr zu deinem Team informieren.

Echtes Kino, detailgetreu erhalten

Dolby Vision & FILMMAKER Ambient MODE

Erlebe Kino, wie es vom Regisseur gedacht war – mit Dolby Vision und FILMMAKER MODE mit Umgebungslichtkompensation, die sich an die Umgebung anpasst und Bilder so originalgetreu wie möglich wiedergibt.31)

Dolby Atmos

Durch die Wiedergabe von Ton als immersive 360°-Audioobjekte anstelle von statischen Kanälen schafft das System eine Heimkino-Umgebung, in der Details und Tiefe der Szene originalgetreu wiedergegeben werden.

Die LG Soundbar hebt jede Szene mit einem volleren Surround-Sound hervor.

WOW Orchestra

Full-Surround-Soundsystem von LG TV und Soundbar synchronisiert

Durch die Synchronisierung von TV und Soundbar als Einheit erweitert das System die Tiefe und Richtungsmäßigkeit für ein umfassenderes Surround-Erlebnis.33)

Das LG Micro RGB evo AI MRGB95 mit WOW Orchestra zeigt eine Konzertszenerie mit einer Soundbar unterhalb des Bildschirms. Grafische Schallwellen, die durch das Wohnzimmer laufen, stellen synchronisierten Surround-Sound dar.

LG Micro RGB evo AI MRGB95, von Intertek für Ressourceneffizienz zertifiziert, dargestellt mit einem Zertifizierungssiegel, das den Schutz unserer Umwelt in Form von Materialverwendung, Energieverbrauch und Gehalt an recycelten Teilen hervorhebt.

LG Micro RGB evo AI MRGB95, von Intertek für Ressourceneffizienz zertifiziert, dargestellt mit einem Zertifizierungssiegel, das den Schutz unserer Umwelt in Form von Materialverwendung, Energieverbrauch und Gehalt an recycelten Teilen hervorhebt.

Umweltfreundlich

Ausgelegt auf Nachhaltigkeit, auf die du vertrauen kannst. Von Institutionen weltweit anerkannt

LG TVs sind auf den Schutz unserer Umwelt ausgelegt und wurden von Intertek für Ressourceneffizienz bei Materialverwendung, Energieverbrauch und Gehalt an recycelten Teilen zertifiziert.37)

Eine Familie mit Kindern und ihren Großeltern sitzt zusammen auf einem Sofa in einem hellen Wohnzimmer und hält eine Fernbedienung, während sie fernsieht.

Eine Familie mit Kindern und ihren Großeltern sitzt zusammen auf einem Sofa in einem hellen Wohnzimmer und hält eine Fernbedienung, während sie fernsieht.

Accessibility

Unterstützende Funktionen machen das Betrachten inklusiver.

LG TVs wurden mit Blick auf Barrierefreiheit entwickelt und bieten Funktionen wie Farbanpassungsfilter, Gebärdensprachführer und direkte Konnektivitätsunterstützung für Audio-Hilfsgeräte.

Disclaimer

 

*Die Bilder oben auf dieser Produktdetailseite dienen nur der Veranschaulichung. Für eine genauere Darstellung siehe die Bilder in der Galerie.

*Spezifikationen und Funktionen sind von Region, Modell und Größe abhängig.

*Die Verfügbarkeit des Diensts variiert je nach Region und Land.

*Personalisierte Dienste können je nach den Richtlinien der Drittanbieteranwendung variieren.

*Das LG-Konto und die Annahme der relevanten Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind erforderlich, um auf netzwerkbasierte intelligente Dienste und Funktionen, einschließlich Streaming-Apps, zugreifen zu können. Ohne LG-Konto sind nur externe Geräteanschlüsse (z. B. über HDMI) und terrestrisches/Over-the-Air-Fernsehen (nur für Fernsehgeräte mit Tunern) verfügbar. Für die Erstellung eines LG-Kontos fällt keine Gebühr an.

*Die auf dieser Seite angezeigten Inhalte können von den Inhalten abweichen, die im tatsächlichen Gallery+-Service verfügbar sind.

1)*Die Micro RGBs von LG beziehen sich auf die Multi-LED-basierte Farbtechnologie mit der Kombination kleinerer LED-Lichter als die der Mini LEDs von LG für eine breite Farbwiedergabe.

 

2)*Das LG Micro RGB-Display ist von Intertek für eine dreifache 100 % Farbabdeckung gemäß IDMS v1.2, Abschnitt 5.18, zertifiziert.

 

3)*Die Bilder oben sind zu Illustrationszwecken simuliert dargestellt.

 

4)*Verglichen mit dem 2025er alpha 9 Gen8 4K AI-Prozessor, basierend auf einem internen Vergleich der Spezifikationen.

 

5)*AI Picture Pro funktioniert auch mit urheberrechtlich geschützten Inhalten in OTT-Services.

*Bilder werden auf bis zu 4K-ähnliche Qualität hochskaliert. Die Ergebnisse können je nach Quellauflösung variieren.

*Verglichen mit dem 2025er alpha 9 Gen8 4K AI-Prozessor, basierend auf einem internen Vergleich der Spezifikationen.

 

6)*Muss über das Klangmodus-Menü aktiviert werden. Der Klang kann je nach Hörumgebung variieren. 

 

7)*Der Klang kann je nach Hörumgebung variieren.

 

8)*AI Search (Copilot) ist verfügbar in webOS Re:New-Programm-fähigen OLED TV-/MRGB TV-/QNED TV- und NANO 4K UHD TV-Modellen, ab Modelljahr 2022.

*Eine Internetverbindung ist erforderlich und Partner-AI-Dienste können Änderungen unterliegen oder ein Abonnement erfordern.

*Diese Funktion kann je nach Region und Modell variieren und ist nicht in Ländern verfügbar, in denen LLM-Support nicht bereitgestellt wird.

 

9)*Einige dieser Funktionen werden in bestimmten Regionen oder Modellen möglicherweise nicht unterstützt.

*Die dargestellten Menüs können nach der Veröffentlichung anders aussehen.

*Keyword-Vorschläge variieren je nach App und Tageszeit.

*Das „In dieser Szene“-Menü ist nur in Ländern verfügbar, die EPG (Electronic Program Guide) unterstützen.

*Das „On Now“-Menü ist nicht auf Netflix und anderen CP(Content Provider)-Apps verfügbar, daher wird die Karte nicht angezeigt.

*Das „Generative AI“-Menü ist nur in bestimmten Regionen oder Modellen verfügbar.

 

10)*Abhängig von der Region und der Netzwerkkonnektivität werden möglicherweise reduzierte oder eingeschränkte Inhalte angezeigt.

*Voice ID-Unterstützung kann nach Region oder Land variieren und ist verfügbar für OLED TV-, QNED TV- und NANO 4K UHD TV-Modelle, die ab 2024 erschienen sind, sowie für MRGB- und FHD TVs, die ab 2026 erscheinen.

*Funktioniert nur mit Apps, die das Voice ID-Konto unterstützen.

*Die Sperre kann von jemandem mit einer ähnlichen Stimme entsperrt werden und wenn sich die Stimme aus gesundheitlichen Gründen oder anderen Faktoren ändert, funktioniert die Erkennung möglicherweise nicht effektiv.

*Die bereitgestellten Widgets können je nach Land variieren und ohne vorherige Ankündigung geändert oder eingestellt werden.

*„My Page“ gilt für die 2026er OLED TV-, MRGB TV-, QNED TV- und NANO 4K UHD TV-Modelle.

 

11)*Eine Internetverbindung ist erforderlich.

*Es ist möglich, den AI Chatbot mit dem Kundenservice zu verknüpfen.

*In Ländern, in denen NLP nicht unterstützt wird, ist möglicherweise kein sprachgestützter App-Zugriff und keine Nutzung verfügbar.

 

12)*Die LG-Shield-Zertifizierung kann je nach Modell variieren.

*Der Installationsschutz schließt App-Installationen aus ungewöhnlichen Quellen außer LG Apps usw. aus.

*Reguläre Software-Updates sind für einen kontinuierlichen 5-Jahres-Schutz erforderlich.

*Datenschutz und Verschlüsselung sind bei normaler Nutzung gesichert.

 

13)*Das webOS Re:New-Programm ist ein Software-Upgrade-Programm und nur für ausgewählte Modelle verfügbar. Die Anzahl der Upgrades und die Dauer des Re:New-Supports können je nach Produkt, Modell oder Region variieren.

*Der Update-Zeitplan sowie Funktionen, Anwendungen und Services können abhängig von Modell und Region variieren.

*Verfügbare Eigenschaften, Inhalte und Dienste können je nach Land, Produkt und Region variieren und sich ohne Ankündigung ändern.

 

14)*Bietet schnellen Zugriff auf die AI-Funktionen des Fernsehgeräts, verfügt jedoch nicht über eine integrierte AI-Funktionalität.

*Support, Funktionen und Eigenschaften der AI Magic Remote-Fernbedienung sind abhängig von der Region und der unterstützten Sprache und können selbst bei demselben Modell variieren.

*Für einige Eigenschaften ist möglicherweise eine Internetverbindung erforderlich.

*AI Voice Recognition wird nur in Ländern angeboten, die NLP in ihrer Muttersprache unterstützen.

 

15)*Die maximale Bildschirmgröße kann von Modell und Region abhängig sein.

 

16)*Die Größe des Rahmens variiert je nach Serie und Größe.

*Je nach Installationsgegebenheiten kann ein kleiner Spalt zwischen dem Fernsehgerät und der Wand vorhanden sein. Die Installationsanforderungen können variieren. Weitere Informationen findest du in der Installationsanleitung.

 

17)*Der verfügbare Inhalt kann je nach Region variieren und unterliegt Änderungen.

*Der Service ist über ein kostenpflichtiges Abonnement verfügbar. Es ist eine einmonatige kostenlose Testversion mit Anmeldung und Registrierung der Zahlungsmethode verfügbar. Das Abonnement verlängert sich automatisch zu einem kostenpflichtigen Tarif, sofern es nicht vor Ablauf der Testphase gekündigt wird. Das Abonnement kann während der Testphase jederzeit gekündigt werden.

 

18)*Der verfügbare Inhalt kann je nach Region variieren und unterliegt Änderungen.

*Für den vollen Zugriff auf Inhalte und Funktionen ist ein Abo für den LG Gallery+-Service erforderlich.

 

19)*16 verschiedene Profile werden bereitgestellt, wobei Inhaltsempfehlungen durch Abgleich von Daten mit jedem Profiltyp generiert werden.

 

20)*Die generative AI-Funktion ist nur in bestimmten Regionen oder Modellen verfügbar.

*Ein Abonnement beinhaltet 20 Credits pro Monat. Mit einem Credit kannst du ein Bild generieren.

*Je nach Geräteleistung, Dateigröße und Netzwerkgeschwindigkeit kann die Dateiübertragungsgeschwindigkeit von LG Link variieren.

*Einige Dateierweiterungen werden abhängig von deinen Gerätespezifikationen von LG Link möglicherweise nicht unterstützt.

*LG Link kann ein externes Speichergerät verwenden, wenn es gemäß den Gerätespeicher-Spezifikationen verwendet wird.

 

21)*Die Funktion wird aktiv, wenn du bei deinem Google Fotos-Konto angemeldet bist und mindestens 10 Fotos in der App hast.

 

22)*Die Helligkeitssensoren können je nach Modell variieren.

 

23)*Die Bewegungssensoren sind nur bei den Modell-Serien des OLED evo W6 und G6 erhältlich.

 

24)*Die Unterstützung bestimmter LG Channels variiert je nach Region.

 

25)*LG unterstützt „Matter“ Wi-Fi-Geräte. Die von „Matter“ unterstützten Dienste und Eigenschaften können je nach den angeschlossenen Geräten variieren. Die erstmalige Verbindung von ThinQ und Matter sollte über die mobile App von ThinQ erfolgen.

 

26)*AMD FreeSync Premium-Zertifizierung, basierend auf einer kurzen Eingangsverzögerung, Reduzierung von Ruckeln und einer flimmerfreien Leistung.

*165 Hz ist die maximale Frequenz basierend auf der variablen Bildwiederholrate (VRR) und funktioniert nur mit Eingängen, die 165 Hz unterstützen.

*HGiG ist eine Gruppe freiwilliger Unternehmen aus der Gaming- und TV-Display-Branche, die zusammenarbeiten, um Richtlinien zur Verbesserung des Gaming-Erlebnisses für Verbraucher in HDR festzulegen und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

*Die Unterstützung für HGiG kann je nach Land variieren.

*Im Motion Booster-Modus kann die Auflösung abnehmen, um optimale Leistung zu gewährleisten.

*Die 330 Hz Aktualisierungsrate wird nur bei 2K Auflösung unterstützt.

*Der Motion Booster 330 bietet eine Bildwiederholfrequenz von bis zu 330 Hz bei optimierter Full-HD-Auflösung für ein äußerst flüssiges Spielerlebnis.

 

27)*Ein Abonnement ist erforderlich. Serviceangebote können je nach Abonnement variieren.

*Nur verfügbar für die Modell-Serien LG OLED evo W6, G6, C6 und der MRGB96-Serie.

*Die Verfügbarkeit von GeForce NOW kann je nach Land variieren.

*Im ULL-Modus kann nur eine Steuerung (Gamepad) angeschlossen werden. Die Verwendung anderer Bluetooth-Geräte kann beeinträchtigt sein.

*Für optimale Leistung wird eine Ethernet- oder 5GHz-Wi-Fi-Verbindung empfohlen.

 

28)*Bluetooth Ultra Low Latency gilt nur für ausgewählte 2026er LG TVs. Die ULL-Steuerungsfunktion wird nur bei Verbindung mit kompatiblen Geräten unterstützt.

*Im ULL-Modus kann nur eine Steuerung (Gamepad) angeschlossen werden. Die Verwendung anderer Bluetooth-Geräte kann beeinträchtigt sein.

*Für optimale Leistung wird eine Ethernet- oder 5GHz-Wi-Fi-Verbindung empfohlen.

*Der Gaming Controller muss separat erworben werden.

 

29)*Die Unterstützung für Cloud-Gaming-Dienste kann variieren.

*Für bestimmte Gaming-Services kann ein Abo oder ein Gamepad erforderlich sein.

*Ein Gamepad muss separat erworben werden.

 

30)*Die Unterstützung für Cloud-Gaming-Dienste kann variieren.

*Für bestimmte Gaming-Services kann ein Abo oder ein Gamepad erforderlich sein.

*Ein Gamepad muss separat erworben werden.

 

31)*Der Filmmaker Ambient Mode ist ein Markenzeichen von UHD Alliance, Inc.

*Es wird der Filmmaker Ambient Mode mit Dolby Vision unterstützt.

*Der Filmmaker Ambient Mode startet automatisch auf AppleTV+ und der Amazon Prime Video-App.

*Der Filmmaker Ambient Mode ist nur bei Modellen mit Lichtsensor verfügbar.

 

32)*Das passende Sound Suite-Modell kann je nach Land, Region und TV-Modell variieren.

*Die Soundbar ist separat erhältlich. 

*Die Steuerung des Klangmodus kann je nach Modell variieren.

*Bei Anschluss an eine Soundbar werden bis zu 13.1.7-Kanäle unterstützt. Unterstützte Kanalkonfigurationen können je nach Soundbar-Modell variieren.

*Bitte beachte, dass der Service zum Zeitpunkt des Kaufs möglicherweise nicht verfügbar ist. Für Aktualisierungen ist eine Netzwerkverbindung erforderlich.

*Die Verwendung der LG TV-Fernbedienung ist nur auf bestimmte Eigenschaften beschränkt.

 

33)*Die Soundbar ist separat erhältlich.

*Die Steuerung des Klangmodus kann je nach Modell variieren.

*Bitte beachte, dass der Service zum Zeitpunkt des Kaufs möglicherweise nicht verfügbar ist. Für Aktualisierungen ist eine Netzwerkverbindung erforderlich.

*Die Verwendung der LG TV-Fernbedienung ist nur auf bestimmte Eigenschaften beschränkt.

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Alle Spezifikationen

COMPLIANCE-INFORMATION

WEITERE INFORMATIONEN ZUR COMPLIANCE
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Die Sicherheitshinweise für Zubehörteile sind in den Sicherheitshinweisen des Produkts enthalten und werden nicht separat bereitgestellt.
Um mehr darüber zu erfahren, wie dieses Produkt mit Daten umgeht und welche Rechte Sie als Nutzer haben, besuchen Sie bitte „Datenabdeckung & Spezifikationen“ unter LG Privacy

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