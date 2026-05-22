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55 Zoll LG NANO 4K UHD AI NU8E Smart TV 2026

55NU8E0B3LA_EU.pdf
Energieklasse : AT
Produktinformationsblatt
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Produktinformationsblatt

55 Zoll LG NANO 4K UHD AI NU8E Smart TV 2026

55NU8E0B3LA
Vorderansicht von 55 Zoll LG NANO 4K UHD AI NU8E Smart TV 2026 55NU8E0B3LA
Das LG NANO 4K UHD AI NU85, gezeigt in Vorder- und Seitenansicht, verfügt über ein 55-Zoll-Display mit einer Bildschirmbreite von 1228 mm, einer Bildschirmhöhe von 715 mm, einer Höhe von 776 mm mit Standfuß, einer Profiltiefe von 70,8 mm und einer Standfläche von 989 x 230 mm.
Das LG NANO 4K UHD AI NU85 mit NANO Detail Enhancer zeigt das Bild einer Feder, unterstützt von alpha AI Processor, der feine Texturen erkennt, um Kontrast und Tiefe zu verbessern und ein klareres, dreidimensionaleres 4K-Bild zu liefern.
Das LG NANO 4K UHD AI NU85 hebt HDR10 Pro in einer geteilten, malerischen Szene hervor. Es zeigt den Vergleich von SDR und HDR10 Pro, das mit helleren Highlights, tieferen Schatten und verbessertem Kontrast in einer Sonnenuntergangsszene an einem See für mehr Details und Klarheit sorgt.
Der alpha 7 AI Processor 4K Gen9 des LG NANO 4K UHD AI NU85 in der Mitte einer gelben Leiterplatte unterstreicht die intelligentere, leistungsstärkere KI-Verarbeitung, die die 4K-Bildschärfe mit verbessertem Kontrast und Tiefe optimiert.
Das LG NANO 4K UHD AI NU85 ermöglicht 4K Super Upscaling mit Dynamic Tone Mapping. Es zeigt eine Nahaufnahme mit Blumen, wobei die KI jeden Frame verfeinert, um die Oberflächentextur, feine Details und natürliche Farben bis zu einer Auflösung von 4K zu optimieren.
LG Shield, angewendet auf das LG QNED evo AI QNED85, wird mit einem LG Shield-Logo in der Mitte, Sicherheitssymbolen darunter und einem 2026 CES Innovation Awards Honoree-Emblem darüber gezeigt, das für Daten- und Systemschutz steht.
Das Emblem „CES Innovation Awards Honoree 2026“ in der Kategorie „Künstliche Intelligenz“ würdigt Multi AI Search mit Google Gemini und Microsoft Copilot.
Das LG NANO 4K UHD AI NU85 bietet AI Hub für Personalisierung, mit einem AI-Symbol über einer Fernbedienung, umgeben von Labels für Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID mit My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard und AI Sound Wizard.
Der Startbildschirm des LG NANO 4K UHD AI NU85 führt dich zur LG Channels-Oberfläche, wo dir kostenlose Live-TV-Kanäle, Filme und exklusive Inhalte präsentiert werden. Es hebt den direkten Zugriff auf Hunderte von Unterhaltungsoptionen ohne Zahlung, ohne Abonnement und ohne Set-Top-Box hervor.
Das LG NANO 4K UHD AI NU85 Sports Forecast von AI Concierge zeigt ein Live-Fußballspiel mit einem KI-Panel auf dem Bildschirm, das Vorhersagen, Spielinformationen und Ligadaten anzeigt und verdeutlicht, wie KI das Spielgeschehen analysiert, um Spielergebnisse vorherzusagen.
Das LG NANO 4K UHD AI NU85 for Ultimate Gameplay zeigt eine schnelllebige Action-Game-Szene mit einem Vergleichsbild, das die flüssigere Bewegung hervorhebt und gleichzeitig bis zu 60 Hz, VRR, ALLM, HGiG und GeForce NOW unterstützt.
Das LG NANO 4K UHD AI NU85 wird von hinten gezeigt und präsentiert eine metallische Rückseite mit gleichmäßig angeordneten horizontalen Rillen, die ein klares, strukturiertes Erscheinungsbild schaffen und das Linear Flow Design über die gesamte Oberfläche betonen.
Vorderansicht von 55 Zoll LG NANO 4K UHD AI NU8E Smart TV 2026 55NU8E0B3LA
Das LG NANO 4K UHD AI NU85, gezeigt in Vorder- und Seitenansicht, verfügt über ein 55-Zoll-Display mit einer Bildschirmbreite von 1228 mm, einer Bildschirmhöhe von 715 mm, einer Höhe von 776 mm mit Standfuß, einer Profiltiefe von 70,8 mm und einer Standfläche von 989 x 230 mm.
Das LG NANO 4K UHD AI NU85 mit NANO Detail Enhancer zeigt das Bild einer Feder, unterstützt von alpha AI Processor, der feine Texturen erkennt, um Kontrast und Tiefe zu verbessern und ein klareres, dreidimensionaleres 4K-Bild zu liefern.
Das LG NANO 4K UHD AI NU85 hebt HDR10 Pro in einer geteilten, malerischen Szene hervor. Es zeigt den Vergleich von SDR und HDR10 Pro, das mit helleren Highlights, tieferen Schatten und verbessertem Kontrast in einer Sonnenuntergangsszene an einem See für mehr Details und Klarheit sorgt.
Der alpha 7 AI Processor 4K Gen9 des LG NANO 4K UHD AI NU85 in der Mitte einer gelben Leiterplatte unterstreicht die intelligentere, leistungsstärkere KI-Verarbeitung, die die 4K-Bildschärfe mit verbessertem Kontrast und Tiefe optimiert.
Das LG NANO 4K UHD AI NU85 ermöglicht 4K Super Upscaling mit Dynamic Tone Mapping. Es zeigt eine Nahaufnahme mit Blumen, wobei die KI jeden Frame verfeinert, um die Oberflächentextur, feine Details und natürliche Farben bis zu einer Auflösung von 4K zu optimieren.
LG Shield, angewendet auf das LG QNED evo AI QNED85, wird mit einem LG Shield-Logo in der Mitte, Sicherheitssymbolen darunter und einem 2026 CES Innovation Awards Honoree-Emblem darüber gezeigt, das für Daten- und Systemschutz steht.
Das Emblem „CES Innovation Awards Honoree 2026“ in der Kategorie „Künstliche Intelligenz“ würdigt Multi AI Search mit Google Gemini und Microsoft Copilot.
Das LG NANO 4K UHD AI NU85 bietet AI Hub für Personalisierung, mit einem AI-Symbol über einer Fernbedienung, umgeben von Labels für Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID mit My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard und AI Sound Wizard.
Der Startbildschirm des LG NANO 4K UHD AI NU85 führt dich zur LG Channels-Oberfläche, wo dir kostenlose Live-TV-Kanäle, Filme und exklusive Inhalte präsentiert werden. Es hebt den direkten Zugriff auf Hunderte von Unterhaltungsoptionen ohne Zahlung, ohne Abonnement und ohne Set-Top-Box hervor.
Das LG NANO 4K UHD AI NU85 Sports Forecast von AI Concierge zeigt ein Live-Fußballspiel mit einem KI-Panel auf dem Bildschirm, das Vorhersagen, Spielinformationen und Ligadaten anzeigt und verdeutlicht, wie KI das Spielgeschehen analysiert, um Spielergebnisse vorherzusagen.
Das LG NANO 4K UHD AI NU85 for Ultimate Gameplay zeigt eine schnelllebige Action-Game-Szene mit einem Vergleichsbild, das die flüssigere Bewegung hervorhebt und gleichzeitig bis zu 60 Hz, VRR, ALLM, HGiG und GeForce NOW unterstützt.
Das LG NANO 4K UHD AI NU85 wird von hinten gezeigt und präsentiert eine metallische Rückseite mit gleichmäßig angeordneten horizontalen Rillen, die ein klares, strukturiertes Erscheinungsbild schaffen und das Linear Flow Design über die gesamte Oberfläche betonen.

Hauptmerkmale

  • NANO Detail Enhancer verfeinert Textur und Tiefe für lebensechte 4K-Bilder
  • Das Linear Flow Design ergänzt deinen Raum mit einem raffinierten, soliden Finish
  • Preisgekröntes webOS bietet fortschrittliche AI Experiences – unterstützt von Google Gemini und Microsoft Copilot
  • AI Hub bietet ein intelligentes, personalisiertes Erlebnis, gesichert durch LG Shield
  • Zugriff auf eine große Auswahl an Live- und On-Demand-Inhalten, die nahtlos über LG Channels verfügbar sind
Mehr

Warum LG NANO 4K UHD?

Das LG NANO 4K UHD AI NU85 mit Nano Detail Enhancer zeigt das Bild einer Feder, unterstützt durch den alpha AI Processor, der Texturen und Farbvolumen erkennt, um kleinste Details zu optimieren und eine klarere, lebendigere 4K-Bildqualität zu liefern.

Nano Detail Enhancer

Das LG NANO 4K UHD AI NU85 mit Linear Flow Design wird in einer Mehrwinkelansicht präsentiert, wobei oben die Rückseite, unten links eine an der Wand montierte Wohnzimmerszene und unten rechts eine Nahaufnahme der geriffelten Metallrückseite zu sehen ist.

Linear Flow Design

Das LG Shield-Emblem wird auf einem dunklen Hintergrund mit Sicherheitssymbolen angezeigt, die den webOS-Schutz für Datenschutz, Datensicherheit und Systemintegrität hervorheben.

Gesichert durch LG Shield

Das LG NANO 4K UHD AI NU85 mit dem preisgekrönten Multi AI webOS vor dunklem Hintergrund mit den Logos von Microsoft Copilot und Google Gemini – Hinweis auf die Unterstützung von KI-Diensten, zugänglich über die TV-Oberfläche.

Preisgekröntes Multi AI webOS

Das LG NANO 4K UHD AI NU85 bietet AI Hub für Personalisierung, mit einem AI-Symbol über einer Fernbedienung, umgeben von Labels für Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID mit My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard und AI Sound Wizard.

AI Hub für Personalisierung

Das LG NANO 4K UHD AI NU85 mit LG Channels bietet unendliche kostenlose Unterhaltung, inkl. Live-TV-Kanälen, Filmen und exklusiven Inhalten, mit direktem Zugriff auf eine breite Auswahl an Unterhaltungsoptionen.

LG Channels – unendliche Unterhaltung kostenlos

Wie optimiert LG NANO 4K UHD Klarheit und Details?

LG NANO 4K UHD wurde entwickelt, um in jeder Szene reiche Details zu enthüllen. Der Nano Detail Enhancer analysiert jeden Frame, um Kontrast, Detail und Helligkeit auf Nano-Ebene zu verbessern. Hochentwickelte Upscaling-Algorithmen ermöglichen eine Auflösung von bis zu 4K. Sieh dir deine Lieblingsinhalte in schärferer, besserer Qualität an.

Nano Detail Enhancer

Verfeinert Kontrast für mehr lebensechte Tiefe

Mit dem alpha AI Processor analysiert dein Fernsehgerät Bilder, um selbst kleinste Details sichtbar zu machen, und verbessert Kontrast und Tiefe, um dreidimensionalere Szenen zu erzeugen.

Das LG NANO 4K UHD AI NU85 mit NANO Detail Enhancer zeigt das Bild einer Feder, unterstützt von alpha AI Processor, der feine Texturen erkennt, um Kontrast und Tiefe zu verbessern und ein klareres, dreidimensionaleres 4K-Bild zu liefern.

HDR10 Pro

Lebendige Details, tieferer Kontrast in jeder Szene

Unser HDR10 Pro-Format sorgt für hellere Highlights und tiefere Schatten. Tauche ein in hellere Szenen mit satten Details.1)

Das LG NANO 4K UHD AI NU85 hebt HDR10 Pro in einer geteilten, malerischen Szene hervor. Es zeigt den Vergleich von SDR und HDR10 Pro, das mit helleren Highlights, tieferen Schatten und verbessertem Kontrast in einer Sonnenuntergangsszene an einem See für mehr Details und Klarheit sorgt.

Das LG NANO 4K UHD AI NU85 hebt HDR10 Pro in einer geteilten, malerischen Szene hervor. Es zeigt den Vergleich von SDR und HDR10 Pro, das mit helleren Highlights, tieferen Schatten und verbessertem Kontrast in einer Sonnenuntergangsszene an einem See für mehr Details und Klarheit sorgt.

alpha 7 AI Processor 4K Gen9

Jetzt noch besser für intelligentere, leistungsstärkere Verarbeitung

Angetrieben durch verbesserte GPU- und CPU-Leistung optimiert der alpha 7 AI Processor Bilder im Nanobereich, um 4K-Klarheit mit verbessertem Kontrast und dreidimensionaler Tiefe zu erzielen.

Der alpha 7 AI Processor 4K Gen9 des LG NANO 4K UHD AI NU85 in der Mitte einer gelben Leiterplatte unterstreicht die intelligentere, leistungsstärkere KI-Verarbeitung, die die 4K-Bildschärfe mit verbessertem Kontrast und Tiefe optimiert.

Der alpha 7 AI Processor 4K Gen9 des LG NANO 4K UHD AI NU85 in der Mitte einer gelben Leiterplatte unterstreicht die intelligentere, leistungsstärkere KI-Verarbeitung, die die 4K-Bildschärfe mit verbessertem Kontrast und Tiefe optimiert.

Warum LG AI TV?

Das LG AI TV optimiert Bild und Ton und macht mit personalisiertem AI Hub jeden Tag intelligenter

Erfahre mehr über das LG AI TV

Entdecke 3 herausragende Vorteile von AI Hub

Erweiterte Multi AI Search mit Google Gemini und Microsoft Copilot

Sage einfach, wonach du suchst, und wähle dann das KI-Modell, das am besten zu dir passt. Das System verbindet sich mit mehreren KI-Modellen, um breitere, relevantere Ergebnisse zu liefern.8)

Erhalte personalisierte Inhaltsempfehlungen und Informationen

AI Concierge schlägt Inhalte und Updates passend zu deinen Interessen vor. In dieser Szene findest du Empfehlungen und Informationen basierend auf dem, was du gerade ansiehst. Generative AI ermöglicht das Suchen und Erstellen von Bildern.9)

LG AI TV erkennt deine Stimme und führt dich zu My Page, das speziell auf dich zugeschnitten ist!

Unter „My Page“ siehst du alles auf einen Blick – von Wetter, Kalender und Widgets bis hin zu Scores deines Lieblingssports.10)

Das Honoree-Emblem der CES Innovation Awards 2026 wird vor einem dunklen Hintergrund gezeigt. Multi-AI-Architektur wurde in der Kategorie „Künstliche Intelligenz“ ausgezeichnet.

Das Honoree-Emblem der CES Innovation Awards 2026 wird vor einem dunklen Hintergrund gezeigt. Multi-AI-Architektur wurde in der Kategorie „Künstliche Intelligenz“ ausgezeichnet.

Preisgekröntes Multi AI webOS

Preisgekröntes webOS jetzt gesichert durch LG Shield

Das Emblem „AVForums Editor’s Choice“ wird auf dunklem Hintergrund für das LG webOS 25 gezeigt, das als bestes Smart-TV-System 2025/2026 ausgezeichnet wurde.

Das Emblem „AVForums Editor’s Choice“ wird auf dunklem Hintergrund für das LG webOS 25 gezeigt, das als bestes Smart-TV-System 2025/2026 ausgezeichnet wurde.

8 Jahre als bestes Smart-TV-System 

Das LG Shield-Emblem wird auf einem dunklen Hintergrund mit Sicherheitssymbolen angezeigt, die den webOS-Schutz für Datenschutz, Datensicherheit und Systemintegrität hervorheben. Ein Honoree-Emblem der CES Innovation Awards 2026 wird ebenfalls gezeigt.

Das LG Shield-Emblem wird auf einem dunklen Hintergrund mit Sicherheitssymbolen angezeigt, die den webOS-Schutz für Datenschutz, Datensicherheit und Systemintegrität hervorheben. Ein Honoree-Emblem der CES Innovation Awards 2026 wird ebenfalls gezeigt.

LG Shield

Sicherheit, der du vertrauen kannst

Die 7 Kerntechnologien von LG Shield gewährleisten die Sicherheit deiner Daten mit Sicherheit bei Datenspeicherung und -verwaltung, kryptographischen Algorithmen, Softwareintegrität, Benutzerauthentifizierung und Zugriffskontrolle, Datenübertragung, Erkennung und Reaktion auf Sicherheitsereignisse und Update-Management.

Sicherheit, der du vertrauen kannst Weitere Informationen über LG Shield

webOS Re:New-Programm

TV bis zu 5 Jahre kostenlos upgraden13)

LG Quad Protection wird durch vier Schutzsymbole vor einem gelben Hintergrund dargestellt. Jedes Symbol bietet Blitzschlagschutz, Feuchtigkeitsschutz, Überspannungsschutz und webOS-Schutz mit LG Shield.

LG Quad Protection wird durch vier Schutzsymbole vor einem gelben Hintergrund dargestellt. Jedes Symbol bietet Blitzschlagschutz, Feuchtigkeitsschutz, Überspannungsschutz und webOS-Schutz mit LG Shield.

LG Quad Protection

Das LG TV ist mit LG Quad Protection für eine lange Lebensdauer ausgelegt.

Ob Hardware oder Software – das LG TV ist geschützt. Integrierte Kondensatoren schützen vor hohen Spannungen, einschließlich Blitzeinschlägen; Halbleiter bieten Überspannungsschutz. Silikongel und Schutzbeschichtungen schützen Chipsätze vor Feuchtigkeit und Daten bleiben mit LG Shield sicher und geschützt.

AI Magic Remote

AI Experience über eine einzige AI-Schaltfläche freischalten

Sämtliche AI-Funktionen lassen sich über eine AI-Schaltfläche steuern. Mit einem Scrollrad und direkten Sprachbefehlen wird die Steuerung mühelos.14)

Das LG NANO 4K UHD AI NU85 bietet AI Hub für Personalisierung, mit einem AI-Symbol über einer Fernbedienung, umgeben von Labels für Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID mit My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard und AI Sound Wizard.

Der Startbildschirm des LG NANO 4K UHD AI NU85 führt dich zur LG Channels-Oberfläche, wo dir kostenlose Live-TV-Kanäle, Filme und exklusive Inhalte präsentiert werden. Es hebt den direkten Zugriff auf Hunderte von Unterhaltungsoptionen ohne Zahlung, ohne Abonnement und ohne Set-Top-Box hervor.

LG Channels

Unendliche Unterhaltung kostenlos

LG Channels vereint verschiedene Inhalte von unterschiedlichen Plattformen kostenlos in einem einzigen Hub und macht es einfacher denn je, Inhalte zu finden, die du liebst. Erlebe Unterhaltung ohne versteckte Kosten oder die Installation einer Set-Top-Box.15)

Das LG NANO 4K UHD AI NU85 mit Smart Connectivity zeigt die Home Hub-Oberfläche auf dem Bildschirm mit Verbindungen zu LG ThinQ und Bedienfeldern für TV, Geräte und Apps in einem einzigen Steuerungslayout.

LG NANO 4K UHD AI NU80 with Smart Connectivity displays the Home Hub interface on screen, showing connections to LG ThinQ, with panels for TV, devices, and apps in a single control layout.

Intelligente Konnektivität

Home Hub, die All-in-One-Plattform für dein Smart Home

Home Hub bringt all deine intelligenten Geräte zusammen. Verbinde, steuere und interagiere nahtlos mit deinen IoT-Geräten zu Hause über unterstützte Smart-Ökosysteme.16)

Design, das deinen Raum verschönert

Linear Flow Design

Raffiniertes, solides Finish, das deinen Raum ergänzt

Dein Fernsehgerät bietet ein modernes Metallic-Finish mit echter Substanz und einem geschmackvollen linearen Design, das deinen Raum aufwertet.24)

Das LG NANO 4K UHD AI NU85 mit Linear Flow Design wird in einer Mehrwinkelansicht präsentiert, wobei oben die Rückseite, unten links eine an der Wand montierte Wohnzimmerszene und unten rechts eine Nahaufnahme der geriffelten Metallrückseite zu sehen ist.

Tauche ein in jedes Sportspiel

Sportvorschau von AI Concierge

Erhalte Spielvorhersagen mit KI

KI analysiert die Statistiken und die Leistung deines Teams, um Spielvorhersagen zu liefern. Feuere dein Team mit noch mehr Begeisterung an und genieße es, es mit diesen KI-generierten Erkenntnissen zu unterstützen.26)

TruMotion

Bewegungsglättung, die sich an jedes Genre anpasst

Die KI-Genre-Auswahl identifiziert das Genre des Inhalts, und TruMotion passt die Ruckelstufen an, um die richtige Glättung für ein natürliches Seherlebnis bei Filmen, Sportübertragungen und mehr zu erzielen.

Sports Alert

Richte Warnungen ein und verpasse nie einen Moment

Sieh dir jeden Moment der Action an. Richte deine Benachrichtigungen ein und lass dich über die Spielpläne, Ergebnisse und mehr deines Teams informieren.

Tritt ein in eine Welt der Siege

Ultimatives Gameplay

Spiele, um zu gewinnen – mit reibungsloser Leistung

Genieße ein großartiges Gaming-Erlebnis mit bis zu 60 Hz VRR. Mit dem allerersten BT ULL-zertifizierten Controller, kombiniert mit einer schnellen Aktualisierungsrate, wird jeder Gaming-Moment noch besser.28)

Das LG NANO 4K UHD AI NU85 for Ultimate Gameplay zeigt eine schnelllebige Action-Game-Szene mit einem Vergleichsbild, das die flüssigere Bewegung hervorhebt und gleichzeitig bis zu 60 Hz, VRR, ALLM, HGiG und GeForce NOW unterstützt.

Das LG NANO 4K UHD AI NU85 mit Bluetooth Ultra Low Latency zeigt einen drahtlosen Game-Controller mit der Bezeichnung „Razer Wolverine V3 Bluetooth“ auf dem Bildschirm, was auf eine optimierte Unterstützung des Bluetooth-Controllers für reaktionsschnelles Gameplay hinweist.
Das LG NANO 4K UHD AI NU85 verfügt über das LG Gaming Portal mit Gaming-Hub-Layout. Es kombiniert ausgewählte Inhalte und Spielkacheln in einer einheitlichen Oberfläche, die für Zugriff auf Xbox Cloud Gaming, GeForce NOW und webOS-Spiele-Apps erweitert wird.
Das LG NANO 4K UHD AI NU85 mit Game Dashboard und Optimizer zeigt nebeneinander liegende Game-Bildschirme und ein Bildschirmmenü zur Anpassung von Gameplay-Einstellungen wie Bildwiederholrate, Latenz und visuelle Modi in Echtzeit.
Das LG NANO 4K UHD AI NU85 mit Bluetooth Ultra Low Latency zeigt einen drahtlosen Game-Controller mit der Bezeichnung „Razer Wolverine V3 Bluetooth“ auf dem Bildschirm, was auf eine optimierte Unterstützung des Bluetooth-Controllers für reaktionsschnelles Gameplay hinweist.
Das LG NANO 4K UHD AI NU85 verfügt über das LG Gaming Portal mit Gaming-Hub-Layout. Es kombiniert ausgewählte Inhalte und Spielkacheln in einer einheitlichen Oberfläche, die für Zugriff auf Xbox Cloud Gaming, GeForce NOW und webOS-Spiele-Apps erweitert wird.
Das LG NANO 4K UHD AI NU85 mit Game Dashboard und Optimizer zeigt nebeneinander liegende Game-Bildschirme und ein Bildschirmmenü zur Anpassung von Gameplay-Einstellungen wie Bildwiederholrate, Latenz und visuelle Modi in Echtzeit.
Bluetooth Ultra Low Latency

Das weltweit erste Fernsehgerät, das Bluetooth Ultra Low Latency Controller unterstützt

Erlebe leistungsstarkes Cloud-Gaming mit ultraniedriger Latenz und Bluetooth Ultra Low Latency Controller-Unterstützung, wodurch die Eingangsverzögerung auf weniger als 2,5 ms reduziert wird. Genieße eine nahtlose, reaktionsschnelle Steuerung wie bei einer kabelgebundenen Verbindung, auch wenn du in der Cloud spielst.29)

LG Gaming Portal

Dein One-Stop-Hub für das Gaming

Entdecke Tausende von Spielen von Xbox, NVIDIA GeForce NOW, nativen webOS-Apps und mehr. Finde ganz einfach Spiele für Fernbedienung oder Gamepad und tritt im Challenge Mode gegen andere Spieler an.

Spiele-Dashboard und Optimizer

Einfache Feinabstimmung der Spieleinstellungen je nach Spielstil

Passe dein Gaming-Erlebnis ganz einfach mit dem Game Dashboard für schnelle Echtzeitsteuerung und dem Game Optimizer zur Feinabstimmung deiner bevorzugten Einstellungen an. Passe Aktualisierungsrate, Latenz und visuelle Modi an, um jede Game-Session ganz einfach zu optimieren.

Echtes Kino, detailgetreu erhalten

Das LG NANO 4K UHD AI NU85 wird in einem Studio gezeigt, während ein Regisseur an einem Bedienfeld einen Film bearbeitet. Das FILMMAKER MODE-Logo ist unten links zu sehen.

Das LG NANO 4K UHD AI NU85 wird in einem Studio gezeigt, während ein Regisseur an einem Bedienfeld einen Film bearbeitet. Das FILMMAKER MODE-Logo ist unten links zu sehen.

FILMMAKER MODE

Filme so sehen, wie vom Regisseur gewollt

Der Filmmaker Mode schaltet die zusätzliche Verarbeitung aus und bewahrt das vom Regisseur gewählte Farb-, Bewegungs- und Seitenverhältnis. Filme werden so wiedergegeben, wie es im Studio beabsichtigt war.31)

Die LG Soundbar hebt jede Szene mit einem volleren Surround-Sound hervor.

WOW Orchestra

Full-Surround-Soundsystem von LG TV und Soundbar synchronisiert

Durch die Synchronisierung von TV und Soundbar als Einheit erweitert das System die Tiefe und Richtwirkung für ein umfassenderes Surround-Erlebnis.32)

Das LG NANO 4K UHD AI NU85 mit WOW Orchestra zeigt einen Dirigenten, der eine Aufführung auf dem Bildschirm leitet. Mehrschichtige Schallwellen aus dem Fernseher und der Soundbar darunter erfüllen den Raum und schaffen ein synchronisiertes Surround-Sound-Erlebnis.

Eine Familie mit Kindern und ihren Großeltern sitzt zusammen auf einem Sofa in einem hellen Wohnzimmer und hält eine Fernbedienung, während sie fernsieht.

Eine Familie mit Kindern und ihren Großeltern sitzt zusammen auf einem Sofa in einem hellen Wohnzimmer und hält eine Fernbedienung, während sie fernsieht.

Accessibility

Unterstützende Funktionen machen das Betrachten inklusiver.

LG TVs wurden mit Blick auf Barrierefreiheit entwickelt und bieten Funktionen wie Farbanpassungsfilter, Gebärdensprachführer und direkte Konnektivitätsunterstützung für Audio-Hilfsgeräte.

Disclaimer

 

*Die Bilder oben auf dieser Produktdetailseite dienen nur zur Veranschaulichung. Für eine genauere Darstellung siehe die Bilder in der Galerie.

*Spezifikationen und Funktionen variieren je nach Region, Modell und Größe.

*Die Verfügbarkeit des Diensts variiert je nach Region und Land.

*Personalisierte Dienste können je nach den Richtlinien der Drittanbieteranwendung variieren.

*Das LG-Konto und die Annahme der relevanten Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind erforderlich, um auf netzwerkbasierte intelligente Dienste und Funktionen, einschließlich Streaming-Apps, zugreifen zu können. Ohne LG-Konto sind nur externe Geräteanschlüsse (z. B. über HDMI) und terrestrisches/Over-the-Air-Fernsehen (nur für Fernsehgeräte mit Tunern) verfügbar. Für die Erstellung eines LG-Kontos fällt keine Gebühr an.

1)*HDR10 Pro ist kein Format, sondern proprietäres Dynamic Tone Mapping von LG, das Frame für Frame für HDR10-Inhalte angewendet wird.

 

6)*AI Picture Pro funktioniert mit urheberrechtlich geschützten Inhalten in OTT-Services.

*Bilder werden auf bis zu 4K-ähnliche Qualität hochskaliert. Die Ergebnisse können je nach Quellauflösung variieren.

 

7)*Der Klang kann je nach Hörumgebung variieren.

 

8)*AI Search (Copilot) ist verfügbar in webOS Re:New Program-fähigen OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD-Modellen, einschließlich ab 2022 veröffentlichter Modelle.

*Eine Internetverbindung ist erforderlich und Partner-KI-Dienste können Änderungen unterliegen oder ein Abonnement erfordern.

*Diese Funktion kann je nach Region und Modell variieren und ist nicht in Ländern verfügbar, in denen LLM-Support nicht bereitgestellt wird.

 

9)*Einige dieser Funktionen werden in bestimmten Regionen oder Modellen möglicherweise nicht unterstützt.

*Die dargestellten Menüs können nach der Veröffentlichung anders aussehen.

*Schlüsselwortvorschläge variieren je nach App und Tageszeit.

*Die „In This Scene“-Karte ist in Ländern erhältlich, die EPG (Electronic Program Guide) unterstützen.

*Die „On Now“-Karte ist nicht auf Netflix und anderen CP(Content Provider)-Apps verfügbar, daher wird die Karte nicht angezeigt.

*Die „Generative AI“-Karte ist in bestimmten Regionen oder Modellen verfügbar.

 

10)*Abhängig von der Region und der Netzwerkkonnektivität werden möglicherweise reduzierte oder eingeschränkte Inhalte angezeigt.

*Voice ID-Unterstützung kann nach Region oder Land variieren und ist verfügbar für OLED-, QNED- und NANO 4K UHD-TVs, die ab 2024 erschienen sind, sowie für MRGB- und FHD-TVs, die ab 2026 erscheinen.

*Funktioniert nur mit Apps, die das Voice ID-Konto unterstützen.

*Die Sperre kann von jemandem mit einer ähnlichen Stimme entsperrt werden und wenn sich die Stimme aus gesundheitlichen Gründen oder anderen Faktoren ändert, funktioniert die Erkennung möglicherweise nicht effektiv.

*Die bereitgestellten Widgets können je nach Land variieren und ohne vorherige Ankündigung geändert oder eingestellt werden.

*„My Page“ gilt für 2026 OLED-, MRGB-, QNED-, NANO 4K UHD-TVs.

 

11)*Internetverbindung erforderlich.

*Es ist möglich, den AI Chatbot mit dem Kundenservice zu verknüpfen.

*In Ländern, in denen NLP nicht unterstützt wird, ist möglicherweise kein sprachgestützter App-Zugriff und keine Nutzung verfügbar.

 

12)*Netzwerkaktualisierung erforderlich.

 

13)*webOS Re:New ist ein Software-Upgrade-Programm und nur für ausgewählte Modelle verfügbar. Die Anzahl der Upgrades und die Dauer des Re:New-Supports können je nach Produkt, Modell oder Region variieren.

*Der Update-Zeitplan sowie Funktionen, Anwendungen und Services können abhängig von Modell und Region variieren.

*Verfügbare Eigenschaften, Inhalte und Dienste können je nach Land, Produkt und Region variieren und sich ohne Ankündigung ändern.

 

14)*Bietet schnellen Zugriff auf die KI-Funktionen des Fernsehgeräts, verfügt jedoch nicht über eine integrierte KI-Funktionalität.

*Support, Funktionen und Eigenschaften der AI Magic Remote sind abhängig von der Region und der unterstützten Sprache und können selbst bei demselben Modell variieren.

*Für einige Eigenschaften ist möglicherweise eine Internetverbindung erforderlich.

*AI Voice Recognition wird nur in Ländern angeboten, die NLP in ihrer Muttersprache unterstützen.

 

15)*Die Unterstützung bestimmter LG Channels variiert je nach Region.

 

16)*LG unterstützt „Matter“ Wi-Fi-Geräte. Die von „Matter“ unterstützten Dienste und Eigenschaften können je nach den angeschlossenen Geräten variieren. Die erstmalige Verbindung von ThinQ und Matter sollte über die mobile App von ThinQ erfolgen.

 

24)*Die Größe des Rahmens variiert je nach Serie und Größe.

 

26)*Die „In This Scene“-Karte ist in Ländern erhältlich, die EPG unterstützen.

*Der Umfang der Unterstützung kann je nach Land variieren.

*Die vom AI Concierge bereitgestellten Informationen dienen nur allgemeinen Informationszwecken und sind möglicherweise nicht korrekt. LG übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für Handlungen oder Entscheidungen, die im Vertrauen auf solche Informationen getroffen werden.

 

28)*60 Hz ist die maximale Frequenz basierend auf der variablen Bildwiederholrate (VRR) und funktioniert nur mit Eingängen, die 60 Hz unterstützen.

*HGiG ist eine Gruppe freiwilliger Unternehmen aus der Game- und TV-Display-Branche, die zusammenarbeiten, um Richtlinien zur Verbesserung des Gaming-Erlebnisses für Verbraucher in HDR festzulegen und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

*Die Unterstützung für HGiG kann je nach Land variieren.

 

29)*Bluetooth Ultra Low Latency gilt nur für ausgewählte 2026 LG TVs. Die ULL-Steuerungsfunktion wird nur bei Verbindung mit kompatiblen Geräten unterstützt.

*Im ULL-Modus kann nur eine Steuerung (Gamepad) angeschlossen werden. Die Verwendung anderer Bluetooth-Geräte kann beeinträchtigt sein.

*Für optimale Leistung wird eine Ethernet- oder 5GHz-Wi-Fi-Verbindung empfohlen.

*Gaming-Controller wird separat verkauft.

 

30)*Unterstützung für Cloud-Gaming-Dienste kann variieren.

*Für bestimmte Gaming-Services kann ein Abo oder ein Gamepad erforderlich sein.

*Gamepad wird separat verkauft.

 

31)*FILMMAKER MODE ist ein Markenzeichen von UHD Alliance, Inc.

*FILMMAKER MODE startet automatisch auf AppleTV+ und Amazon Prime Video-App.

 

32)*Die Soundbar ist separat erhältlich.

*Die Steuerung des Klangmodus kann je nach Modell variieren.

*Bitte beachte, dass der Service zum Zeitpunkt des Kaufs möglicherweise nicht verfügbar ist. Für Aktualisierungen ist eine Netzwerkverbindung erforderlich.

*Die Verwendung der LG-TV-Fernbedienung ist nur auf bestimmte Eigenschaften beschränkt.

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Alle Spezifikationen

COMPLIANCE-INFORMATION

WEITERE INFORMATIONEN ZUR COMPLIANCE
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Die Sicherheitshinweise für Zubehörteile sind in den Sicherheitshinweisen des Produkts enthalten und werden nicht separat bereitgestellt.
Um mehr darüber zu erfahren, wie dieses Produkt mit Daten umgeht und welche Rechte Sie als Nutzer haben, besuchen Sie bitte „Datenabdeckung & Spezifikationen“ unter LG Privacy

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LG bietet Klarna als Zahlungsmethode auf LG.com/at an, um Kunden flexible Zahlungsoptionen anzubieten.

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Weitere Informationen zu den Zahlungsmöglichkeiten findest bei den FAQ's.

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