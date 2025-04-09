LG PRÄSENTIERTE INNOVATIVE HEIZTECHNOLOGIEN FÜR EINE BESSERE ZUKUNFT AUF DER ISH 2025

Unternehmen stellte umfassendes Angebot an hocheffizienten Heizlösungen für unterschiedliche Wohn- und Gewerbeanforderungen vor

WIEN, 09. April 2025 – LG Electronics (LG) präsentierte auf der Internationalen Fachmesse für Sanitär, Heizung und Klima (ISH) 2025, die vom 17. bis 21. März in Frankfurt stattfand, seine neuesten Heizungs-, Lüftungs- und Klimatisierungslösungen (HVAC) für den europäischen Markt. Der Messeauftritt umfasste hocheffiziente Lösungen für gewerbliche und private Räume, darunter die leistungsstarke Monobloc G Luft-Wasser-Wärmepumpe (AWHP). Die umfassende Ausstellung unterstrich das Engagement des Unternehmens für Elektrifizierung und Dekarbonisierung sowie den Fokus auf erstklassige Leistung, Flexibilität und einfache Installation.

Verbesserte Energieeffizienz und fortschrittliche Heiztechnik mit der neuen Therma V R290

Am Eingang des LG-Messestands wurden die Besucher in der Hero-Zone mit der neuen Therma V™ R290 Monobloc begrüßt. Diese beeindruckende Lösung für Wohngebäude zeichnet sich durch hervorragende Energieeffizienz und ein hochwertiges europäisches Design aus. Als Gewinnerin eines International Design Excellence Award 2024 nutzt die neue Therma V das Kältemittel R290, das ein niedriges Treibhauspotenzial von 3 aufweist. Die Lösung von LG wurde entwickelt, um den Energieverbrauch und die Umweltbelastung zu reduzieren, indem sie Wärme aus der Luft nutzt, um den CO2-Ausstoß zu verringern und eine A+++-Energiebewertung zu erreichen.¹

Die neue Therma V AWHP, die für die harten Winterbedingungen in Europa konzipiert wurde, nutzt den proprietären Scroll-Kompressor von LG für außergewöhnliche Energieeffizienz und eine starke, zuverlässige Leistung. Der einzigartige Kompressors trägt dazu bei, dass die Therma V selbst bei Temperaturen von bis zu minus 15 Grad Celsius mit 100 Prozent Kapazität arbeiten kann (7/9kw Modelle). Dies führt auch zu verbesserten Energieeinsparungen und Betriebsstabilität. Mit einem Geräuschpegel von nur 48 db(A) (7-12kw Modelle) im Low-Noise-Modus erzeugt die Therma V minimale Vibrationen und trägt so zu einer entspannten und ruhigen Umgebung sowohl innerhalb als auch außerhalb des Hauses bei.²

Im Bereich für Mehrfamilienhäuser und großflächige Wohnanlagen präsentierte LG die Monobloc G Wärmepumpe mit einer Kapazität von 51kW und den neuen Kaskadenregler. Das energieeffiziente Kaskadensystem bietet flexible Skalierbarkeit und ermöglicht das Hinzufügen von bis zu acht Einheiten, um einen erhöhten Heizbedarf zu bewältigen. Das Kaskadensystem bietet mehrere Vorteile für Mehrfamilienhäuser, darunter geräuscharmen Betrieb, platzsparendes Design und kontinuierlichen Betrieb durch Backup-Systeme.

Effiziente Heiz- und Kühllösungen für moderne Wohnungen und Mehrfamilienhäuser

Der ISH-Auftritt von LG umfasste eine Vielzahl von Heizlösungen für Wohngebäude. Die neuesten Warmwasser-Wärmepumpen (HPWH) mit R290-Kältemittel, die Energie aus der Luft zum Erhitzen von Wasser nutzen, bieten eine höhere Effizienz als herkömmliche Elektro- oder Gas-Warmwasserbereiter. Die Smart-Grid-fähigen HPWHs können die Energieeffizienz verbessern, indem sie den Betrieb an Stromnachfragesignale anpassen. Um die Eignung für eine breitere Palette von Installationsumgebungen zu maximieren, sind die Warmwasserbereiter von LG sowohl als Standgeräte als auch als Wandgeräte erhältlich.

Das neue DUALCOOL™ AI Air mit AI DUAL™ Inverter bietet optimierte Klimatisierung, indem es die Umgebungstemperatur eines Raumes erkennt und die eingestellte Temperatur sowie die Luftstromrichtung und -geschwindigkeit intelligent anpasst. LG hat drei verschiedene DUALCOOL AI AIR Innengeräte mit R32-Kältemittel im Angebot, die für jedes Zuhause geeignet sind, wobei jede Variante eine einfache Installation und maximale Raumeffizienz bietet.

Fortschrittliche gewerbliche HVAC-Lösungen für effektives Energiemanagement

Zusätzlich stellte LG eine Reihe von hochmodernen gewerblichen Heizlösungen auf der ISH vor. Hervorzuheben ist der LG Inverter Scroll Chiller – ein energieeffizientes System zum Heizen (und Kühlen) gewerblicher Einrichtungen. Ausgestattet mit Twin-Inverter-Scrollkompressoren und Plattenwärmetauschern bietet der LG Inverter Scroll Chiller einen weiten Betriebsfrequenzbereich und hervorragende Wärmeübertragungseffizienz. Bei Integration mit dem BECON CPM-System von LG bietet der Chiller eine nahtlose Steuerung aller angeschlossenen Ventilatorkonvektoren und Klimaanlagen. BECON CPM überwacht und passt verschiedene Steuerelemente an, um maximale Effizienz zu gewährleisten, und ermöglicht Benutzern, den Systemstatus in Echtzeit zu verfolgen. Es sendet den Benutzern sogar hilfreiche Warnungen, wenn ein Problem auftritt, damit geeignete Maßnahmen ergriffen werden können, um die Situation schnell zu beheben. BECON CPM, das in Europa eingeführt werden soll, nutzt auch die fortschrittliche KI-basierte Technologie von LG, um Energieverschwendung zu vermeiden und die Steuerung für Systemmanager zu vereinfachen.

Eines der vielen Highlights am LG-Stand war das R32 Variable Refrigerant Flow (VRF)-basierte integrierte Lösungspaket. Die LG Multi V™ i steuert die Leistung intelligent entsprechend den Umgebungsveränderungen und hilft, unnötigen Energieverbrauch zu vermeiden. Bei Verbindung mit dem Hydro Kit unterstützt die Multi V i Fußbodenheizung und Warmwasserversorgung, während ihre Kompatibilität mit Lüftungsgeräten verschiedener Unternehmen es ermöglicht, große Lagerhäuser und andere spezialisierte Gewerberäumlichkeiten zu versorgen. Neben außergewöhnlicher Skalierbarkeit bietet das vollelektrische System von LG eine effiziente Verwaltung mit praktischen Smart Control-Funktionen. Angetrieben von LGs fortschrittlicher KI-Engine analysieren diese Funktionen die Betriebsdaten des Multi V i, um den Innenraumkomfort zu verbessern und erhebliche Energieeinsparungen zu erzielen.

Auf der ISH 2025 stellte LG außerdem das LG All Stars-Programm vor: ein Fachpartnerprogramm für HVAC-Installateure, das exklusive Vorteile, Bildungsmöglichkeiten, kontinuierliche Unterstützung und die Chance bietet, Teil eines wachsenden professionellen Netzwerks zu sein.

"Die bahnbrechenden HVAC-Lösungen von LG für Wohn- und Gewerbegebäude, die auf der ISH 2025 gezeigt wurden, demonstrieren unser Engagement für die Bereitstellung energieeffizienter, leistungsstarker Heizsysteme für den europäischen Markt", sagte James Lee, Präsident der LG ES Company. "Als wichtiger Akteur bei der globalen Umstellung auf Elektrifizierung und als vertrauenswürdiger Anbieter fortschrittlicher HVAC-Lösungen wird LG weiterhin Innovationen vorantreiben, die den Kundennutzen maximieren und gleichzeitig die Umweltbelastung minimieren."

¹ Saisonale Raumheizungseffizienzklasse A+++ bei 35 Grad Celsius LWT und A+++ bei 55 Grad Celsius LWT, gemäß EN 14825 in der Verordnung (EU) der Europäischen Kommission.

² Der Schallleistungspegel von 50 Dezibel A bei 9 Kilowatt im Low-Noise-Modus wurde gemäß EN 12102-1 und ISO 9614 bei einer Außenlufttemperatur von 2 Grad Celsius gemessen. Dieser Modus reduziert Geräusche durch Begrenzung der Kompressorfrequenz und Lüftergeschwindigkeit, was die Leistung beeinträchtigen kann.

Medienkontakt:

LG Electronics

Perry Damiri

perkasa.damiri@lge.com

+43 660 863 9901