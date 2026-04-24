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Waschmaschine Black Steel (E, 17 kg, 1.060 U./Min.) mit großer Kapazität | F11WM17TS2B

Label Energy.pdf
Energieklasse : AT
Produktinformationsblatt
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Waschmaschine Black Steel (E, 17 kg, 1.060 U./Min.) mit großer Kapazität | F11WM17TS2B

F11WM17TS2B
Vorderansicht von Waschmaschine Black Steel (E, 17 kg, 1.060 U./Min.) mit großer Kapazität | F11WM17TS2B F11WM17TS2B
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Hauptmerkmale

  • TurboWash®: Gründlich saubere Wäsche in nur 59 Minuten (halbe Beladung)
  • Steam: Tiefenreinigung mit Dampf
  • Wäsche nachlegen: vergessene Wäschestücke einfach nachlegen
  • AI DD®: intelligente Erkennung der Fasern für 18% mehr Gewebeschutz
  • Edelstahlmitnehmer: hygienisch, strapazierfähig und keine Verfärbungen
Mehr
SCHNELL & SAUBER waschen mit TurboWash®

SCHNELL & SAUBER waschen mit TurboWash®

Das integrierte Jet Spray Einsprühsystem reduziert nicht nur die Dauer der Waschgänge, sondern auch den Energie - und Wasserverbrauch, und sorgt gleichzeitig für eine gründliche Wäschepflege. Die direkte Besprühung der Wäsche für 120 Sekunden unterstützt die beeindruckende Wasch- und Spülleistung der 6 Motion DirectDrive®-Modelle.

*Getestet durch Intertek. Basierend auf IEC 60456: Ausgabe 5.0 2010-02, Testprotokoll. Halbe Waschladungen, gereinigt im Baumwoll-40-°C-Zyklus mit TurboWash-Option. Die Programmlänge kann abhängig von den tatsächlich vorhandenen Bedingungen variieren.

TurboWash® - Schneller, smarter, sparsamer

TurboWash®- Schneller, smarter, sparsamer

TurboWash® kann bei 15 verschiedenen Programmen eingesetzt werden. Bei halber Beladung verkürzt sich das 40° Baumwoll-Programm auf nur 59 Minuten. Zudem wird der Energieverbrauch um 15%, der Wasserverbrauch sogar um 40% gesenkt. Bei max. Beladung kann bei leicht verschmutzter Wäsche die Laufzeit deutlich verkürzt werden.
Pause & Wäsche nachlegen

Pause & Wäsche nachlegen

Kleidungsstück vergessen? Einfach auf "Pause" drücken und Wäschestück nachlegen, von kleinen Socken bis zu größeren Jacken. In den Programmen Baumwolle, Mix, Pflegeleicht und Speed14 kann die Tür innerhalb von 3 Sekunden* während des Waschvorgangs geöffnet werden.

*Das Ergebnis basiert auf einer Beladung mit 20 Handtüchern (je 100g). Bei hoher Beladung könnte die Türverriegelung geschlossen bleiben. Wenn die Wassertemperatur mehr als 40°C beträgt, öffnet sich die Türverriegelung aus Sicherheitsgründen nicht.
**Türentriegelung beträgt weniger als 3 Sekunden.

OPTIMAL & SCHONEND waschen mit 6 Motion DD

OPTIMAL & SCHONEND waschen mit 6 Motion DD

Der 6 Motion DirectDrive® ermöglicht unterschiedliche Trommelbewegungen, je nach gewähltem Waschprogramm. Eine optimale Abstimmung der Drehzahl und der Links-Rechts-Bewegungen sorgen für eine bessere Waschleistung und schonendere Wäschepflege.
WENIGER VIBRATIONEN mit Inverter Direct Drive

WENIGER VIBRATIONEN mit Inverter DirectDrive®

Alle Waschmaschinen und Waschtrockner von LG sind mit dem besonders zuverlässigen und leisen Inverter DirectDrive®-Motor ausgestattet . Die innovative Magnettechnik sorgt dank direkter Kraftübertragung (ohne Keilriemen) für eine bessere Energieeffizienz und mehr Laufruhe. Deshalb gibt LG auf den Motor 10 Jahre Garantie*.

*Der Hersteller LG Electronics Inc. (Garantiegeber) gewährt auf das beworbene Produkt eine Garantie von 10 Jahren auf den LG Inverter Direct Drive® (ausgenommen gewerbliche Nutzung). Es beginnt die Frist für die Berechnung der Garantiedauer mit Rechnungsdatum. Der räumliche Geltungsbereich des Garantieschutzes ist das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland.

 

Im Garantiefall wenden Sie sich bitte an den Deutschlandvertrieb des Garantiegebers:

LG Consumer Information Center (Service Hotline)

0800 45 444 45

TurboWash® - Schneller, smarter, sparsamer

TurboWash® - Schneller, smarter, sparsamer

TurboWash® kann bei 15 verschiedenen Programmen eingesetzt werden. Bei halber Beladung verkürzt sich das 40° Baumwoll-Programm auf nur 59 Minuten. Zudem wird der Energieverbrauch um 15%, der Wasserverbrauch sogar um 40% gesenkt. Bei max. Beladung kann bei leicht verschmutzter Wäsche die Laufzeit deutlich verkürzt werden.

*Die empfohlene Maximalbeladung für jedes Waschprogramm kann abweichen. Details entnehmen Sie bitte dem Benutzerhandbuch.

Zusammenfassung

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ABMESSUNGEN

F11WM17TS2B-dimension

Wesentliche Spezifikationen

  • KAPAZITÄT
    - Max. Waschkapazität (kg)

    17kg

  • ABMESSUNGEN & GEWICHTE
    - Produktabmessungen (B x H x T in mm)

    700 x 990 x 770

  • PRODUKTDATENBLATT (WASCHZYKLEN)
    - Max. Schleudergeschwindigkeit (U/min)

    1060

  • MERKMALE
    - ezDispense®

    Nein

  • MERKMALE
    - Dampf

    Ja

  • WEITERE OPTIONEN
    - Knitterschutz

    Nein

  • INTELLIGENTE TECHNOLOGIE
    - ThinQ(Wi-Fi)

    Ja

Alle Spezifikationen

MATERIAL & AUSFÜHRUNG<BR>

  • Hauptfarbe

    Weiß

KAPAZITÄT<BR>

  • Max. Waschkapazität (kg)

    17kg

PROGRAMME<BR>

  • Sportbekleidung

    Ja

  • Bettdecken

    Ja

  • Koch-/Buntwäsche

    Ja

  • AI Wash

    Nein

  • Allergieprävention (Waschmaschine)

    Ja

  • Babybekleidung

    Ja

  • Kaltwäsche

    Juz

  • Feinwäsche

    Ja

  • Download/Neu

    Ja

  • Pflegeleicht

    Ja

  • Eco 40-60

    Ja

  • Schongang

    Ja

  • Hygiene

    Ja

  • Intensiv

    Ja

  • Mix

    Ja

  • Kurzwäsche

    Ja

  • Spülen+Schleudern

    Ja

  • Nachtprogramm

    Ja

  • Schleudern

    Ja

  • Steam Refresh

    Nein

  • Trommelreinigung

    Ja

  • TurboWash 59

    Ja

  • Wolle

    Ja

  • Waschen & Trocknen

    Nein

  • Wolle (Schonend/Wolle)

    Ja

STEUERUNG & ANZEIGE<BR>

  • Verzögerungs-Timer

    3-19 Stunden

  • Anzeigentyp

    Drehknopf, Touchdisplay, Tasten & LED Anzeige

  • Angabe der Türverriegelung

    Ja

  • Zahlenanzeige

    Ja

MERKMALE<BR>

  • 6 unterschiedliche Trommelbewegungen

    Ja

  • AI DD

    Ja

  • Typ

    Freistehend, Frontlader-Waschmaschine

  • Signal für Durchgangsende

    Ja

  • Centum System®

    Nein

  • Wäsche hinzufügen

    Ja

  • ezDispense®

    Nein

  • Autom. Neustart

    Nein

  • Inverter Direct Drive®

    Ja

  • Schaumerkennungsprogramm

    Nein

  • LoadSense

    Ja

  • Dampf

    Ja

  • Trommelbeleuchtung

    Nein

  • Steam+

    Ja

  • Nivellierfüße

    Ja

  • Edelstahltrommel

    Ja

  • TurboWash360˚

    Nein

  • Prägung Innentrommel

    Ja

  • Vibrationssensor

    Ja

  • Waschtrommel

    Trommel aus Edelstahl (127L)

  • Wasserzufuhr (heiß / kalt)

    Nur Klatwäsche

  • Wasserlevel

    Autom.

  • ECO Hybrid System

    Nein

  • TurboWash

    Ja

  • Invertermotor

    Ja

  • Wechselbarer Türanschlag

    Nein

  • Max. Schleudergeschwindigkeit (in U./Min.)

    1060

ABMESSUNGEN & GEWICHTE<BR>

  • Abmessungen Box (B x H x T in mm)

    750 x 1080 x 800

  • Produktabmessungen (B x H x T in mm)

    700 x 990 x 770

  • Gewicht (kg)

    87

  • Gewicht inkl. Verpackung (kg)

    97

  • Produkttiefe von rückseitiger Abdeckung zur Tür (in mm)

    770

  • Produkttiefe bei geöffneter Tür 90˚ (in mm)

    1396

ENERGIE<BR>

  • Energieklasse (Waschen)

    E

WEITERE OPTIONEN<BR>

  • Wi-Fi

    Ja

  • Wäsche hinzufügen

    Ja

  • Piepton Ein/Aus

    Ja

  • Kindersicherung

    Ja

  • Ende der Verzögerung

    Ja

  • Waschmittelmenge

    Nein

  • Trommelbeleuchtung

    Nein

  • Vorwäsche

    Ja

  • Fernstart

    Ja

  • Spülen

    5-fach

  • Spülen + Schleudern

    Nein

  • Spülen+

    Ja

  • Weichspülermenge

    Nein

  • Schleudern

    5-stufig

  • Dampf

    Ja

  • Temp.

    Kaltwäsche/30/40/60/95℃

  • Reinigung Trommel

    Ja

  • TurboWash

    Ja

  • Waschen

    Ja

  • Knitterschutz

    Nein

  • Anti-Falten

    Nein

  • ezDispense® Düsenreinigung

    Nein

EAN CODE

  • EAN Code

    8806098650729

PRODUKTDATENBLATT (WASCHZYKLEN)<BR>

  • Energieverbrauch pro 100 Zyklen (kWh)

    101

  • hat ‚EU Ecolabel‘-Auszeichnung erhalten

    Nein

  • Dauer des nicht ausgeschalteten Modus (Min)

    10

  • Eco 40-60 (volle Ladung)

    2.550

  • Eco 40-60 (halbe Ladung)

    1.540

  • Eco 40-60 (Viertelladung)

    0.840

  • Energieklasse

    E

  • Max. Schleudergeschwindigkeit (U/min)

    1060

  • Geräuschpegel für Schleudern (Geräuschentwicklung) (dBa)

    74

  • Leistung (W) - abgeschaltet

    0.5

  • Leistung (W) - angeschaltet

    0.5

  • Schleuderleistung - Effizienzklasse

    B

  • Schleuderleistung - Feuchtigkeitsgehalt (%)

    53

  • Standardprogramm (nur waschen)

    Eco 40-60 (40)

  • Zeit (Min) - (volle Ladung)

    239

  • Zeit (Min) - (halbe Ladung)

    179

  • Zeit (Min) - (Viertelladung)

    169

  • Waschkapazität (kg)

    17

  • Wasserverbrauch pro Zyklus (l)

    68

INTELLIGENTE TECHNOLOGIE<BR>

  • Smarte Diagnose

    Ja

  • Download-Zyklus

    Ja

  • Energieüberwachung

    Ja

  • Fernstart und Zyklusüberwachung

    Ja

  • ThinQ(Wi-Fi)

    Ja

  • Trommelreinigungs-Coach

    Ja

  • Smart Pairing

    Nein

OPTIONEN / ZUBEHÖR

  • Ablaufschlauchset

    Ja

COMPLIANCE-INFORMATION

WEITERE INFORMATIONEN ZUR COMPLIANCE
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Die Sicherheitshinweise für Zubehörteile sind in den Sicherheitshinweisen des Produkts enthalten und werden nicht separat bereitgestellt.
Um mehr darüber zu erfahren, wie dieses Produkt mit Daten umgeht und welche Rechte Sie als Nutzer haben, besuchen Sie bitte „Datenabdeckung & Spezifikationen“ unter LG Privacy

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LG bietet Klarna als Zahlungsmethode auf LG.com/at an, um Kunden flexible Zahlungsoptionen anzubieten.

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