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Waschmaschine Black Steel (E, 17 kg, 1.060 U./Min.) mit großer Kapazität | F11WM17TS2B
Waschmaschine Black Steel (E, 17 kg, 1.060 U./Min.) mit großer Kapazität | F11WM17TS2B
Hauptmerkmale
- TurboWash®: Gründlich saubere Wäsche in nur 59 Minuten (halbe Beladung)
- Steam: Tiefenreinigung mit Dampf
- Wäsche nachlegen: vergessene Wäschestücke einfach nachlegen
- AI DD®: intelligente Erkennung der Fasern für 18% mehr Gewebeschutz
- Edelstahlmitnehmer: hygienisch, strapazierfähig und keine Verfärbungen
*Getestet durch Intertek. Basierend auf IEC 60456: Ausgabe 5.0 2010-02, Testprotokoll. Halbe Waschladungen, gereinigt im Baumwoll-40-°C-Zyklus mit TurboWash-Option. Die Programmlänge kann abhängig von den tatsächlich vorhandenen Bedingungen variieren.
*Das Ergebnis basiert auf einer Beladung mit 20 Handtüchern (je 100g). Bei hoher Beladung könnte die Türverriegelung geschlossen bleiben. Wenn die Wassertemperatur mehr als 40°C beträgt, öffnet sich die Türverriegelung aus Sicherheitsgründen nicht.
**Türentriegelung beträgt weniger als 3 Sekunden.
*Der Hersteller LG Electronics Inc. (Garantiegeber) gewährt auf das beworbene Produkt eine Garantie von 10 Jahren auf den LG Inverter Direct Drive® (ausgenommen gewerbliche Nutzung). Es beginnt die Frist für die Berechnung der Garantiedauer mit Rechnungsdatum. Der räumliche Geltungsbereich des Garantieschutzes ist das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland.
Im Garantiefall wenden Sie sich bitte an den Deutschlandvertrieb des Garantiegebers:
LG Consumer Information Center (Service Hotline)
0800 45 444 45
*Die empfohlene Maximalbeladung für jedes Waschprogramm kann abweichen. Details entnehmen Sie bitte dem Benutzerhandbuch.
Zusammenfassung
ABMESSUNGEN
Wesentliche Spezifikationen
KAPAZITÄT
- Max. Waschkapazität (kg)
17kg
ABMESSUNGEN & GEWICHTE
- Produktabmessungen (B x H x T in mm)
700 x 990 x 770
PRODUKTDATENBLATT (WASCHZYKLEN)
- Max. Schleudergeschwindigkeit (U/min)
1060
MERKMALE
- ezDispense®
Nein
MERKMALE
- Dampf
Ja
WEITERE OPTIONEN
- Knitterschutz
Nein
INTELLIGENTE TECHNOLOGIE
- ThinQ(Wi-Fi)
Ja
Alle Spezifikationen
MATERIAL & AUSFÜHRUNG<BR>
Hauptfarbe
Weiß
KAPAZITÄT<BR>
Max. Waschkapazität (kg)
17kg
PROGRAMME<BR>
Sportbekleidung
Ja
Bettdecken
Ja
Koch-/Buntwäsche
Ja
AI Wash
Nein
Allergieprävention (Waschmaschine)
Ja
Babybekleidung
Ja
Kaltwäsche
Juz
Feinwäsche
Ja
Download/Neu
Ja
Pflegeleicht
Ja
Eco 40-60
Ja
Schongang
Ja
Hygiene
Ja
Intensiv
Ja
Mix
Ja
Kurzwäsche
Ja
Spülen+Schleudern
Ja
Nachtprogramm
Ja
Schleudern
Ja
Steam Refresh
Nein
Trommelreinigung
Ja
TurboWash 59
Ja
Wolle
Ja
Waschen & Trocknen
Nein
Wolle (Schonend/Wolle)
Ja
STEUERUNG & ANZEIGE<BR>
Verzögerungs-Timer
3-19 Stunden
Anzeigentyp
Drehknopf, Touchdisplay, Tasten & LED Anzeige
Angabe der Türverriegelung
Ja
Zahlenanzeige
Ja
MERKMALE<BR>
6 unterschiedliche Trommelbewegungen
Ja
AI DD
Ja
Typ
Freistehend, Frontlader-Waschmaschine
Signal für Durchgangsende
Ja
Centum System®
Nein
Wäsche hinzufügen
Ja
ezDispense®
Nein
Autom. Neustart
Nein
Inverter Direct Drive®
Ja
Schaumerkennungsprogramm
Nein
LoadSense
Ja
Dampf
Ja
Trommelbeleuchtung
Nein
Steam+
Ja
Nivellierfüße
Ja
Edelstahltrommel
Ja
TurboWash360˚
Nein
Prägung Innentrommel
Ja
Vibrationssensor
Ja
Waschtrommel
Trommel aus Edelstahl (127L)
Wasserzufuhr (heiß / kalt)
Nur Klatwäsche
Wasserlevel
Autom.
ECO Hybrid System
Nein
TurboWash
Ja
Invertermotor
Ja
Wechselbarer Türanschlag
Nein
Max. Schleudergeschwindigkeit (in U./Min.)
1060
ABMESSUNGEN & GEWICHTE<BR>
Abmessungen Box (B x H x T in mm)
750 x 1080 x 800
Produktabmessungen (B x H x T in mm)
700 x 990 x 770
Gewicht (kg)
87
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
97
Produkttiefe von rückseitiger Abdeckung zur Tür (in mm)
770
Produkttiefe bei geöffneter Tür 90˚ (in mm)
1396
ENERGIE<BR>
Energieklasse (Waschen)
E
WEITERE OPTIONEN<BR>
Wi-Fi
Ja
Wäsche hinzufügen
Ja
Piepton Ein/Aus
Ja
Kindersicherung
Ja
Ende der Verzögerung
Ja
Waschmittelmenge
Nein
Trommelbeleuchtung
Nein
Vorwäsche
Ja
Fernstart
Ja
Spülen
5-fach
Spülen + Schleudern
Nein
Spülen+
Ja
Weichspülermenge
Nein
Schleudern
5-stufig
Dampf
Ja
Temp.
Kaltwäsche/30/40/60/95℃
Reinigung Trommel
Ja
TurboWash
Ja
Waschen
Ja
Knitterschutz
Nein
Anti-Falten
Nein
ezDispense® Düsenreinigung
Nein
EAN CODE
EAN Code
8806098650729
PRODUKTDATENBLATT (WASCHZYKLEN)<BR>
Energieverbrauch pro 100 Zyklen (kWh)
101
hat ‚EU Ecolabel‘-Auszeichnung erhalten
Nein
Dauer des nicht ausgeschalteten Modus (Min)
10
Eco 40-60 (volle Ladung)
2.550
Eco 40-60 (halbe Ladung)
1.540
Eco 40-60 (Viertelladung)
0.840
Energieklasse
E
Max. Schleudergeschwindigkeit (U/min)
1060
Geräuschpegel für Schleudern (Geräuschentwicklung) (dBa)
74
Leistung (W) - abgeschaltet
0.5
Leistung (W) - angeschaltet
0.5
Schleuderleistung - Effizienzklasse
B
Schleuderleistung - Feuchtigkeitsgehalt (%)
53
Standardprogramm (nur waschen)
Eco 40-60 (40)
Zeit (Min) - (volle Ladung)
239
Zeit (Min) - (halbe Ladung)
179
Zeit (Min) - (Viertelladung)
169
Waschkapazität (kg)
17
Wasserverbrauch pro Zyklus (l)
68
INTELLIGENTE TECHNOLOGIE<BR>
Smarte Diagnose
Ja
Download-Zyklus
Ja
Energieüberwachung
Ja
Fernstart und Zyklusüberwachung
Ja
ThinQ(Wi-Fi)
Ja
Trommelreinigungs-Coach
Ja
Smart Pairing
Nein
OPTIONEN / ZUBEHÖR
Ablaufschlauchset
Ja
COMPLIANCE-INFORMATION
- Erweiterung
- Erweiterung
- Erweiterung
- Erweiterung
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