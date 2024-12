DIE LG TONE FREE SERIE ERHÄLT AKTIVES NOISE CANCELLING

Mit Meridian-Sound und antibakteriell wirkendem UV-Licht Case eröffnet der neue HBS-FN7 ein verbessertes Audioerlebnis mit benutzerfreundlicher Bedienung.

Seoul/Zürich, 26. Oktober 2020— LG Electronics (LG) erweitert seine LG TONE Free-Serie mit der Einführung seiner bisher fortschrittlichsten True-Wireless-In-Ears. Die LG HBS-FN7 bieten alle bereits vom Modell LG HBS-FN6 bekannten Vorteile – intuitive Bedienung, angenehmer Halt im Ohr, Lärmisolation, von Meridian getunter Premium-Sound, hygienisches UVnano-Ladegehäuse – und ergänzt diese Funktionen mit Aktiver Lärmunterdrückung (Active Noise Cancellation ANC). Hörvergnügen und Audioerlebnis werden dadurch nochmals erhöht.

Viele True-Wireless-Kopfhörer mit ANC blockieren externe Geräusche nur unzureichend, wenn die ANC ausgeschaltet ist. Der LG TONE Free FN7 baut auf der bekannt-hervorragenden passiven Geräuschisolierung des LG TONE Free FN6 auf. Externe Geräusche werden in den Ohrstöpseln neutralisiert durch drei Mikrofone, welche die aus allen Richtungen kommenden Schallwellen überwachen. Einstellbare Ohr-Aufsätze aus Gel mit patentiertem Twist-Fit-Vortex-Ribs-Design dichten zum Ohr hin gut ab und minimieren so Geräusche von aussen. Bei aktiviertem ANC werden Umgebungsgeräusche jetzt fast vollständig neutralisiert, sodass jede Note und Stimme klarer und natürlicher klingt, ohne dass die Details verloren gehen wie das beim Hochdrehen auf die maximale Lautstärke gerne geschieht. Egal, ob Sie sich in einem Flugzeug, in einem Café im Freien oder auf einer belebten Strasse befinden, alles klingt so, als befänden Sie sich in Ihrem ruhigen Zuhause.

Wie alle TONE Free Ohrhörer von LG ist auch der HBS-FN7 mit der Technologie von Meridian Audio ausgestattet, dem renommierten britischen Audiotechnikunternehmen und zuverlässigem Partner von LG für überragenden Klang. Dank der digitalen Signalverarbeitung, einer Technologie, die Meridian seit über 25 Jahren perfektioniert, erzeugt der LG TONE Free FN7 eine realistische, dreidimensionale Klangbühne. Dies simuliert das Hörerlebnis mit echten Lautsprechern und gibt gleichzeitig Stimmen mit unverfälschter Klarheit wieder, sodass der Zuhörer völlig in den Sound eintaucht. Über die LG TONE Free App für Android- und iOS-Geräte können die Equalizer-Klangeinstellungen von Meridian dank vier Voreinstellungen für ein verbessertes Audioerlebnis optimiert werden: Natural für einen sauberen, ausgewogenen Klang, Immersive für eine dreidimensionale Performance, Bass Boost für zusätzliche Power und Tieftöne und Treble Boost für klare Stimmen. Mit seinen hochwertigen, silikonbeschichteten Treibern liefert der LG TONE Free FN7 vollere, sattere Bässe, während eine Kalotte mit stärkerer Metallschicht und dichteren Strukturdämpfern für eine bessere Auflösung der mittleren und hohen Frequenzen sorgt.

Zum Lieferumfang des HBS-FN7 gehört auch das innovative UVnano-Ladegehäuse von LG, das erstmals mit dem LG TONE Free FN6 eingeführt wurde. Durch die Verwendung von UV-Licht trägt das Gehäuse dazu bei, die Ohren des Trägers freier von Keimen zu halten, indem es 99,9 Prozent der E. coli- und S. aureus-Bakterien auf dem inneren Gewebe der Ohrhörer eliminiert.* Neu für das LG TONE Free FN7 ist die LED-Beleuchtung auf der Oberseite des Gehäuses, welche die Überwachung des Ladezustands und des UVnano-Status’ erleichtert.

«Mit unseren neuesten TONE Free Ohrhörern richten wir uns speziell an Audiophile, welche das Beste wünschen, was die Audiotechnologie zu bieten hat», so Park Hyungwoo, Leiter der Audio- und Videoabteilung der LG Home Entertainment Company.

Nach der heutigen Markteinführung in Südkorea wird das LG TONE Free FN7 ab dem vierten Quartal auch in den Schlüsselmärkten Nordamerika, Europa und Asien erhältlich sein.





Wichtigste Spezifikationen: