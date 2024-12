LG GIBT DIE FINANZERGEBNISSE FÜR DAS DRITTE QUARTAL 2020 BEKANNT

Rekordumsatz und höchste operative Gewinnmarge im dritten Quartal dank starkem Wachstum bei Haushaltsgeräten und Unterhaltungselektronik





Seoul/Zürich, 02. November 2020— LG Electronics Inc. (LG) gab heute den konsolidierten Umsatz des dritten Quartals 2020 in Höhe von 16,92 Billionen KRW (14,24 Milliarden USD) und einen Betriebsgewinn (EBIT) von 959 Milliarden KRW (807,14 Millionen USD) bekannt. Sowohl Umsatz als auch Gewinn waren die höchsten Werte für ein drittes Quartal in der 62-jährigen Geschichte von LG Electronics. Angeführt von einem starken Wachstum bei Home Appliance und Home Entertainment stieg der Gesamtumsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 7,8 Prozent und das Betriebsergebnis verbesserte sich um 22,7 Prozent.



Die LG Home Appliance & Air Solution Company meldete für das dritte Quartal einen Umsatz von 6,16 Billionen KRW (5,18 Milliarden US-Dollar), ein Anstieg von 15,5 Prozent gegenüber dem gleichen Vorjahresquartal und den höchsten Quartalsumsatz in der Geschichte des Unternehmens dank einer wachsenden Nachfrage nach dampffähigen Geräten wie Waschmaschinen und Styler. Das Unternehmen verbuchte auch seinen bisher höchsten Betriebsgewinn im dritten Quartal mit 671,5 Milliarden KRW (565,2 Millionen USD), ein Plus von 56,6 Prozent gegenüber dem gleichen Quartal des Vorjahres. Zum dritten Mal in Folge erreichte das Unternehmen zudem eine zweistellige Gewinnmarge, für Q3 mit einem ausgezeichneten Wert von 10,9 Prozent. LG erwartet diesen Trend im vierten Quartal beizubehalten, wobei die Rentabilität durch nochmals verbesserte Kostenoptimierung noch weiter gesteigert werden soll.



Die LG Home Entertainment Company verbuchte im dritten Quartal einen Umsatz von 3,67 Billionen KRW (3,09 Milliarden USD), 14,3 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Das ist vor allem auf die wiedererstarkte Nachfrage nach Premium-Produkten wie OLED und grossformatigen Fernsehern in den als gesättigt geltenden Märkten Nordamerikas und Europas zurückzuführen. Das Betriebsgewinn in Höhe von 326,6 Milliarden KRW (274,88 Millionen USD) stieg gegenüber dem gleichen Zeitraum in 2019 um 13,2 Prozent, was auf stärkere strategische Marketinginvestitionen trotz höherer Preise für LCD-Bildschirme zurückzuführen ist. Das Unternehmen strebt an, seinen Erfolg noch zu steigern, indem der Anteil an Premium-Fernsehern erhöht und der Umsatz durch Online-Verkäufe intensiviert werden soll.



Die LG Mobile Communications Company erwirtschaftete im dritten Quartal einen Umsatz von 1,52 Billionen KRW (1,28 Mrd. USD), praktisch unverändert gegenüber dem Vorjahr, aber 16,5 Prozent höher als im Vorquartal. Der Betriebsverlust im dritten Quartal verringerte sich im Vergleich zum Vorjahr auf 148,4 Milliarden KRW (124,9 Millionen USD). Das ist zum grossen Teil auf eine höhere Effizienz in der Produktion, Kosteneinsparungen durch erhöhtes Original Design Manufacturing (ODM) und eine erhöhte Nachfrage nach massentauglichen Modellen zurückzuführen ist. Das Unternehmen plant sein Angebot an solchen Modellen in Nord- und Lateinamerika zu verstärken sowie die Betriebseffizienz weiter zu erhöhen.



Die LG Vehicle Component Solutions Company verbuchte einen Quartalsumsatz von 1,66 Billionen KRW (1,39 Milliarden USD), ein Anstieg von 23,5% gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Der Betriebsverlust hat sich mit 66,2 Milliarden KRW (55,7 Millionen USD) gegenüber dem Vorquartal deutlich verringert, da die wichtigsten Originalausrüstungshersteller (OEMs) in Nordamerika und Europa ihre Produktion wieder aufgenommen haben und Kostenmanagement-Bemühungen positive Auswirkungen zeitigten. Für das vierte Quartal plant das Unternehmen den Umsatz durch intensives Supply-Chain-Management zu maximieren und die Rentabilität durch besseres Kostenmanagement weiter zu verbessern.



Die LG Business Solutions Company erwirtschaftete im dritten Quartal einen Umsatz von 1,48 Billionen KRW (1,25 Milliarden USD), ein Anstieg von 13,4 Prozent gegenüber dem Vorquartal und 1,9 Prozent weniger als im Vorjahr. Der Betriebsgewinn in Höhe von 77,0 Billionen KRW (64,8 Millionen USD) ging gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 31,1 Prozent und gegenüber dem Vorquartal um 22 Prozent zurück. Um die Business-to-Business-Performance im letzten Quartal des Jahres zu verbessern, plant das Unternehmen eine aggressivere Ausrichtung auf ‘non face-to-face’ Verkaufsmöglichkeiten, die Wettbewerbsfähigkeit der Produkte zu verbessern und die Online-Marketingaktivitäten zu intensivieren.

Wechselkurse 2020 3Q erklärt

Die ungeprüften Quartalsergebnisse von LG Electronics basieren auf IFRS (International Financial Reporting Standards) für den dreimonatigen Zeitraum bis zum 30. September 2020. Beträge in koreanischen Won (KRW) werden zum Durchschnittskurs des dreimonatigen Zeitraums des entsprechenden Quartals in US-Dollar (USD) umgerechnet — 1.188,15 KRW pro USD.

Präsentation und Aufzeichnung der Telefonkonferenz zu den Ergebnissen Q3

LG Electronics hat am 30. Oktober 2020 um 07:00 GMT eine englischsprachige Telefonkonferenz abgehalten. Die entsprechende Präsentation kann auf der Website von LG Electronics unter www.lg.com/global/ir/reports/earning-release.jsp heruntergeladen werden (direkter Link zum PDF: https://www.lg.com/global/pdf/ir_report/20%203Q%20Earning%20Release%20of%20LGE.pdf). Die Audioaufzeichnung der englischsprachigen Pressekonferenz ist bis 29. November 2020 als Webcast unter https://irsvc.teletogether.com/lge/lge2020Q3_kor.php verfügbar.