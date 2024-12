LG beeindruckt mit neuem SUPER UHD TV Line-up auf der CES 2016

Zürich, 7. Januar 2016 – Die neusten und innovativsten TV-Produkte von LG Electronics (LG) stehen im Rampenlicht der International Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas. Höhepunkte des IPS TV-Angebotes des Unternehmens sind die Modelle UH9500 im Format 65 Zoll (165 cm), das Modell UH9550 im Format 86 Zoll (218 cm) sowie die neuen SUPER UHD TV-Modelle UH8500 mit 65 Zoll (165 cm) und UH8550 mit 75 Zoll (190 cm). Die SUPER UHD-Spitzenmodelle bieten eine höhere Farbwiedergaberate sowie weitere Verbesserungen bei der Bild- und Tonwiedergabe, einschliesslich HDR (High Dynamic Range), und das attraktive ULTRA Slim-Design von LG.



Die LG-Topmodelle UH9500 und UH9550 verbessern das branchenweit beste IPS-Display mit Innovationen wie True Black Panel und Contrast Maximizer. True Black Panel ist eine proprietäre Technologie, die Reflexionen minimiert und durch Erhöhen des Kontrastverhältnisses für ein noch komfortableres Seherlebnis sorgt. Contrast Maximizer liefert mehr Tiefe und Kontrast durch das Abgrenzen der Objekte vom jeweiligen Hintergrund.



Mit der HDR Plus-Technologie können die Modelle UH9500 und UH9550 4K HDR-Content so darstellen, wie er aussehen sollte. LGs Ultra Luminance-Technologie erhöht ausserdem den Kontrast zwischen dunklen und hellen Bereichen und steigert damit den HDR-Effekt erheblich. Und mit HDR-kompatiblen HDMI-Ports und einer SDR-zu-HDR-Konvertierungslogik können Zuschauer Content aus jeder Standardquelle in nahezu HDR-Qualität geniessen.



Zur Verbesserung der Farbwiedergabe erweitert die ColorPrime Plus-Technologie von LG die auf dem Bildschirm darstellbare Farbvielfalt. Die Technologie erlaubt durch ein erweitertes Farbspektrum die Wiedergabe von mehr Farbtönen und Schattierungen – dies führt im Ergebnis zu Bildern mit mehr Tiefe und Realitätsnähe. Eine weitere Innovation mit der Bezeichnung Billion Rich Colors verwendet das 10-Bit-Panel und die 10-Bit-Verarbeitungsleistung, sodass die Modelle UH9500 und UH9550 über eine Milliarde möglicher Farben darstellen können. Durch Unterstützung von BT.2020, dem Standard der nächsten Generation für Broadcast und Verteilung, sind diese TV-Modelle mit einer höheren Farbwiedergaberate auch zukunftssicher.



Mit dem neuen Designkonzept von LG ist das Modell UH9500 noch schlanker als die Vorgängermodelle. Die Spaltmasse zwischen Panel und hinterer Abdeckung wurden erheblich verringert, und der nur 6,6 mm dicke Bildschirm und die nahezu unsichtbaren Rahmen lassen das Fernsehbild quasi im Raum schweben. Auch im Hinblick auf die Soundqualität ist das Modell UH9500 unerreicht. LG entwickelte in Zusammenarbeit mit den renommierten Audio-Pionieren von Harman/Kardon ein Lautsprechersystem, das einen hochwertigen, detailreichen Sound liefert. Die neue Magic Sound Tuning-Funktion von LG erfasst und analysiert die Umgebung des Zuschauers und passt den Sound an die spezifischen Raumbedingungen an.



Ähnlich zu den vorgenannten TVs bieten die Modelle UH8500 und UH8550 ebenfalls ColorPrime Plus, Billion Rich Colors, ULTRA Luminance und Contrast Maximizer in einer etwas anderen Design-Konfiguration. Ausserdem stellt LG sein erstes produktionsreifes 98 Zoll 8K SUPER UHD TV-Gerät vor, das aber erst in der zweiten Jahreshälfte 2016 ausgeliefert werden soll.



„Wir sind zuversichtlich, dass unsere neusten HDR-fähigen SUPER UHD TVs in 2016 für viel Aufsehen sorgen werden, nicht nur in der Branche, sondern auch bei den Konsumenten ”, erklärt Brian Kwon, President und CEO der Home Entertainment-Sparte bei LG. „Wir sind das einzige Unternehmen mit einer dualen Strategie, die sich auf OLED- und IPS TV-Technologien konzentriert, und dies ist der Beweis, dass wir keines dieser Displays gegenüber dem anderen bevorzugen.“



Die SUPER UHD TVs mit HDR von LG werden vom 6. bis 9. Januar im Las Vegas Convention Center auf dem LG-Messestand Nr. 8204 in der Central Hall gezeigt.

