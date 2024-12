LG erweitert Partnerschaften zur Förderung von 4K HDR TV-Technologie und -Content in 2016

Zürich, 8. Januar 2016 – LG Electronics (LG) hat auf der CES 2016 wichtige Partnerschaften mit führenden Technologieunternehmen und Content-Providern bekannt gegeben. LG Usern soll eine noch grössere Auswahl von hochwertigem 4K HDR (High Dynamic Range)-Content zugänglich gemacht werden.



LGs neue OLED TVs und Super UHD TVs der 2016er Serien unterstützen die aktuellen Industriestandard-HDR-Formate wie HDR10 und Dolby Vision. LG, Dolby und Netflix realisierten gemeinsam hochwertigen 4K Dolby Vision HDR-Content auf der Basis der bekannten Netflix-Serie Daredevil für die OLED TV-Geräte von LG. Besucher der CES können den Content auf LGs Messestand bereits vorab bestaunen. Der Dolby Vision Content nutzt bei der Wiedergabe das volle Potenzial der OLED-Technologie von LG für ein hervorragendes TV-Seherlebnis durch noch ausgeprägtere Helligkeitsspitzen, sattere Schwarztöne, verbesserte Details und eine beispiellose Farbfülle, wie es mit herkömmlichen TV-Geräten nicht erreicht werden kann.



HDR-Content über YouTube

Ausserdem arbeitet LG eng mit einer Reihe von grossen internationalen Content-Providern zusammen, um sicherzustellen, dass erstklassiger Streaming-Content für die HDR-Darstellung verfügbar ist. Auf dem LG-Messestand auf der CES sind Original-Programme in HDR von Amazon zu sehen, u. a. The Man in the High Castle, Red Oaks, Transparent und Mozart in the Jungle. Ausserdem können die Besucher erstmals HDR-Content von YouTube sehen, der über den VP9-Profile Codec von Google wiedergegeben wird. YouTube wird im weiteren Verlauf des Jahres HDR-Playback über seine TV-App anbieten.



Aktuelle Blockbuster in HDR

Auf der CES zeigt LG auf dem Messestand auf seinen HDR-fähigen OLED TVs auch Szenen aus The Martian von 20th Century Fox über Vidity Video Player von Western Digital. Der Blockbuster-Hit wurde in HDR bearbeitet, sodass die fantastischen Weltraumszenen des Films noch spektakulärer wirken.



Mit HDR in den Weltraum eintauchen

Zur Demonstration einer weiteren Kooperation gibt es auf dem Messestand von LG einen abgedunkelten Raum, der speziell für die Darstellung von HDR-Videoclips ausgelegt ist, die von der NASA in den Tiefen des Weltraums aufgenommen und von Harmonic, dem offiziellen UHD-Partner der NASA, produziert wurden. Wie die NASA und Harmonic zeigen, ermöglicht HDR die Darstellung des Weltraums auf eine nie zuvor gesehene Weise. „Mit ihren tiefen Schwarzwerten ermöglichen die OLED TVs von LG die bestmögliche Wiedergabe des kürzlich neu vorgestellten UHD-Kanals von NASA TV und lassen die Verbraucher so am Erlebnis, im Weltraum zu sein, teilhaben“, erklärt Peter Alexander, Senior Vice President und CMO von Harmonic.



In Zusammenarbeit mit einem lokalen Sender in Las Vegas demonstriert LG ausserdem eine fortschrittliche HDR-Broadcasting-Technologie. Die Übertragung auf Grundlage des ATSC 3.0 Standards, entwickelt vom Advanced Television Systems Committee, verwendet die modernste Videokompressionstechnologie HEVC (High Efficiency Video Code) und die fortschrittliche Frequenzübertragung für eine wesentliche Verbesserung der Bildqualität.



„Wir bei LG nehmen Content genauso ernst wie TV-Technologie und -Hardware“, erläutert Brian Kwon, President und CEO der LG Home Entertainment Company. „Die Beteiligung von branchenführenden Partnern an unseren Innovationen ist ein wichtiger Teil unserer Strategie, weitere Vorteile für unsere Kunden zu ermöglichen und die Verfügbarkeit von erstklassigem Content rasch zu erweitern.“



Weitere Informationen über die TV-Kooperationen von LG mit Partnern erhalten Sie am LG-Messestand auf der CES oder unter www.LGnewsroom.com/ces2016.

