LG K-Smartphone kommt in die Schweiz

Zürich, 05. Februar 2016 – LG Electronics (LG) bringt zwei Modelle seiner neuen K-Smartphone-Reihe in der Schweiz auf den Markt. Das K10 und das K4 werden ab Februar im heimischen Einzelhandel verfügbar sein.



Die K-Produktfamilie wurde kürzlich auf der CES in Las Vegas vorgestellt und bildet einen wichtigen Baustein in der Produktstrategie des Unternehmens, weil sie viele Premiumelemente für den Massenmarkt verfügbar macht. Kunden erhalten Geräte mit hochwertiger Verarbeitung und umfangreichen Kamerafunktionen, ohne einen Premiumpreis zahlen zu müssen. Die „Glossy Pebble“ Designsprache des K10 wird durch LGs neues 2,5D Arc Glass ergänzt und erzeugt damit ein glattes Erscheinungsbild ohne Brüche. Die Rückseite ziert ein Muster, das neben einem attraktiven Erscheinungsbild für optimalen Halt in jeder Lebenslage sorgt.



Das K10 wurde für ein junges Publikum entwickelt, das gerne diverse Inhalte auf seinem Smartphone nutzt und in den sozialen Netzwerken mit anderen teilt. Darum hat LG das K10 mit einem 5,3 Zoll (ca. 13,5 cm) grossen HD In-Cell Touch Display, einer hervorragenden Kamera (13 MP auf der Rück- und 5 MP auf der Vorderseite) und einer ausdauernden 2.3000 mAh Batterie ausgestattet.



Das K4 ist ein äusserst praktisches Einstiegsmodell mit einem 4,5 Zoll (ca. 11,4 cm) Bildschirm, 8GB Speicherkapazität und LTE-Mobilfunkverbindung. Das Smartphone überzeugt mit einem eleganten Design, das auf natürliche Weise in den Bildschirmrahmen übergeht und so für angenehmen und sicheren Halt sorgt. Das Gerät wartet zudem mit LGs besonderen Kamerafunktionen wie Selfie-Cam und Selfie-Backlight-Funktion auf, die aus der G-Serie stammen und das K4 deutlich von seinen Konkurrenten abheben.



„Erschwingliche Smartphones, die Premium-Funktionen einer breiten Masse zugänglich machen, werden stets wichtiger“, kommentiert Juno Cho, Präsident und CEO von LG Electronics Mobile Communications. „Wir haben die K-Serie entwickelt, damit unsere Kunden die Vorzüge unserer Designphilosophie und ein optimiertes Nutzererlebnis in den unterschiedlichsten Produktkategorien geniessen können.“



Das K10 ist in der Schweiz ab sofort zu einem UVP von 249 CHF erhältlich, das K4 wird ab März zu einem UVP von 149 CHF verfügbar sein.



Key-Spezifikationen K10:

CPU: 1,2 GHz Quad-Core Prozessor

Bildschirm: 5,3 Zoll (ca. 13,5 cm) HD In-Cell Touch Technologie

Speicher: RAM: 1,5 GB, ROM: 16 GB

Kamera: Rückseite 13 MP, Front 5 MP

Akku: 2.300 mAh (austauschbar)

Betriebssystem: Android 5.1 Lollipop

Masse: 146,6 x 74,8 x 8,8 mm

Netzwerkunterstützung: LTE Cat. 4 (150 Mbit/s/50 Mbit/s), HSDPA 42 Mbit/s (3G)

Farben: Weiss, Schwarz

Weitere Merkmale: 2,5D Arc Glass, Selfie-Cam, Touch & Shoot, Selfie- Intervall-Funktion





Key-Spezifikationen K4:

CPU: 1 GHz Quad-Core Prozessor

Bildschirm: 4,5 Zoll (ca. 11,4 cm) FWVGA

Speicher: RAM: 1 GB, ROM: 8 GB

Kamera: Rückseite 5 MP, Front 2 MP

Akku: 1.940 mAh (austauschbar)

Betriebssystem: Android 5.1 Lollipop

Masse: 131,9 x 66,6 x 8,9 mm

Netzwerkunterstützung: LTE Cat. 4 (150 Mbit/s/50 Mbit/s), HSDPA 42 Mbit/s (3G)

Farben: Weiss, Blau

Weitere Merkmale: Selfie-Cam, Selfie-Backlight-Funktion

