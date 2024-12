LGs erster Superbowl Spot: Liam Neeson stellt die TV-Technologie der Zukunft vor

Zürich, 2. Februar 2016 – Im Vorfeld des Super Bowl 50, präsentierte LG Electronics (LG) seinen ersten Super Bowl Werbespot: In den Hauptrollen Blockbuster-Schauspieler Liam Neeson und der neue LG SIGNATURE OLED TV. Die Zusammenarbeit der Familie Scott – mit Ridley Scott als Produzent und Jake Scott als Direktor – zeigt LGs Einsatz, den Usern die Zukunft des Fernsehens näher zu bringen.



Der Werbespot konzentriert sich auf LGs Innovationen im Home Entertainment-Bereich, mit denen das Unternehmen die Zukunft des Fernsehens gestaltet. Die revolutionäre OLED TV Technologie ermöglicht eine aussergewöhnliche Bildqualität, die sich durch reines schwarz, unvergleichbaren Kontrast und klare Farben auf einem eleganten Slim-Glass-Panel zeigt. Nur die OLED Technologie ermöglicht dieses einzigartige Picture-on-Glass Design.



„Es ist ein dynamischer Kurzfilm“, so Ridley Scott, der renommierte Regisseur und Executive Producer des Spots. „Es geht darum, an der Spitze der Innovation mitzuspielen und in der Lage zu sein, die Technologie von morgen zu erschaffen.“



Neeson spielt in seiner Rolle „den Mann aus der Zukunft“, der das Fernsehen von morgen in die Welt von heute bringt und Usern so ein unvergessliches Fernseherlebnis ermöglicht. Ganz ähnlich wie LG, wo man sich zum Ziel gesetzt hat, durch bahnbrechende Innovationen die OLED TV-Welt laufend weiterzuentwickeln.



„Mein Charakter ist ein rätselhafter Mann aus der Zukunft, der bis zum heutigen Tag zurückgereist ist, um eine wichtige Mission zu erfüllen“, sagt Neeson. „Er verbildlicht den Drang und unsere Neugierde, mehr über die Zukunft herauszufinden.“



„Ziel war es, eine Welt zu erschaffen, die noch nie zuvor gesehen wurde, die einzigartig und speziell für OLED geschaffen wurde“, erklärt Jake Scott, Director des LG Werbespots.



Der LG Werbespot profitiert vom Know-how und der Kreativität von Ridley und Jake Scott, die nicht nur für ihre preisgekrönten Filme, sondern auch für ihre beliebten Werbespots bekannt sind. Beide haben mit Super Bowl-Spots schon grosse Erfolge gefeiert, einschliesslich Ridleys ikonischem Werbespot aus dem Jahr 1984 für Macintosh und dem ausgezeichneten „Budweiser Lost Dog“ Spot von Jake.



Nach dem meistgesehenen Super Bowl-Spot „Clash of Clans“ im Vorjahr spielt Neeson nun seine zweite Rolle in einem Super Bowl Werbespot. Zuletzt arbeiteten Neeson und Ridley Scott beim actionreichen Film „Kingdom of Heaven“ aus dem Jahr 2005 zusammen. Der aktuelle LG Werbespot verspricht genauso spannungsgeladen zu sein.



„Ridley und Jake sind ein erstaunlich kreatives Team“, sagt Neeson. „Man weiss immer, dass man in guten Händen ist.“



Vor kurzem wurde der LG SIGNATURE OLED als bestes TV-Gerät bei den CES Awards ausgezeichnet. Der TV überzeugt nicht nur durch seine hervorragende Bildqualität, sondern auch durch sein ästhetisches Design. Mit einem hoch entwickelten und unglaublich dünnen OLED-Panel (nur etwa 2,5 mm dick), sowie einem beinah durchsichtigen Glasboden und dem leistungsfähigen, vorwärts-gerichteten SoundBar-Lautsprechersystem, ist er ein hervorragendes Meisterstück von moderner Technik und Design.



„Sofort war ich von der Form des OLED TVs überwältigt. Er ist so dünn, clean, einfach und elegant“, sagt Ridley Scott.



Die 77- und 65-Zoll grossen LG SIGNATURE OLED TVs verfügen über aussergewöhnlichen Kontrast und intensive Farben, sowie 4K Ultra HD Auflösung und High Dynamic Range (HDR). Mit der UHD Premium Auszeichnung der UHD Alliance unterstützen die neuen OLED TVs als erste Fernseher überhaupt alle branchenüblichen HDR-Formate, wie HDR10 und DolbyVision™, aller weltweit führenden Fernsehsender.



Im Gegensatz zu LCD-Displays, wo die LED Hintergrundbeleuchtung nur gewisse Abschnitte des Bildschirms verdunkeln kann, ermöglicht ein OLED-Panel ein unabhängiges Aus- und Einschalten jedes einzelnen Pixels. Dadurch können OLED TVs gestochen scharfe, lebendige Farben und hohe Schattendetails widergeben, auch wenn helle Objekte direkt an tiefe, dunkle Bereiche angrenzen. Im Gegensatz dazu erkennt man bei LCD-TV Geräten einen Halo Effekt, ausgelöst durch ein leichtes Ineinanderfliessen der Farben.



Angeführt von dem im Werbespot gezeigten LG SIGNATURE Modell verfügt das neue OLED TV Line Up über vier Modelle in insgesamt acht Ausführungen. Alle LG OLED TVs sind mit der neuen webOS 3.0 Smart TV-Plattform ausgestattet. Sie verfügt über fortschrittliche neue Funktionen, die die Suche und das Umschalten von erweiterten Optionen, wie Broadcast-TV, Streaming-Diensten und externen Geräten, einfach und schnell machen.

