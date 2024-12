LG stellt neues 4K HDR-fähiges OLED TV Line-up auf der CES 2016 vor

Zürich, 7. Januar 2016 – LG Electronics (LG) stellt auf der CES 2016 vom 6. bis 9. Januar 2016 seine neuesten 4K HDR-fähigen OLED TV-Topmodelle vor. An der Spitze stehen die neuen LG SIGNATURE OLED TV G6-Modelle mit 77/65 Zoll (195/165 cm) und die E6-Modelle mit 65/55 Zoll (165/139 cm). Das gesamte OLED TV Line-up für 2016 umfasst acht Produkte, von denen das Spitzenmodell G6 mit 77 Zoll (195 cm) Bilddiagonale mit einem 2016 CES Best of Innovations Award ausgezeichnet wurde.



Die Modelle G6 und E6 sind die ersten TV-Produkte von LG, bei denen die einzigartige „Picture-on-Glass“-Designsprache des Unternehmens eingesetzt wurde: extrem dünne 2,57-mm-OLED-Panele mit durchscheinenden Glasrückseiten und nach vorne gerichtetem Soundbar-Lautsprechersystem. Die aussergewöhnliche Bauform wird dank der bahnbrechenden OLED-Technologie realisiert. Durch Konzentration auf TV-Technologien, bei denen Bild- und Tonqualität im Vordergrund stehen, repräsentieren die Modelle G6 und E6 eine ganz neue Dimension der Home Entertainment-Innovation.



Ausgezeichnete UHD-Bildqualität

Alle OLED TV-Modelle des Produktprogramms 2016 von LG tragen das Ultra HD Premium-Siegel der UHD Alliance. Dieses bescheinigt, dass die anspruchsvollen Standards der Industrieorganisation erfüllt werden , u. a. für hohe Auflösung, grossen Dynamikbereich, Spitzenhelligkeit, Schwarzpegel, breite Farbpalette und hervorragende Audioqualität. Das neue TV-Produktangebot unterstützt Industriestandard-HDR-Formate, die von weltweit führenden Fernsehsendern, Filmstudios und Unterhaltungselektronikherstellern etabliert wurden, darunter HDR10 und Dolby Vision.



HDR und OLED: Die perfekte Kombination

HDR kommt bei OLED TV-Geräten besonders gut zur Geltung, da die Funktionen durch die OLED Pixel Dimming-Technologie aufgewertet werden. Im Gegensatz zu LCD-Displays, bei denen die LED-Hintergrundbeleuchtung ganze Bildschirmbereiche dimmt, kann bei einem OLED-Panel jedes Pixel einzeln ein- und ausgeschaltet werden. Hierdurch können OLED TV-Geräte gestochen scharfe und brillante Farben sowie detaillierte Schattierungen darstellen, auch wenn sich helle Objekte direkt neben tiefdunklen Bereichen befinden. Diese Fähigkeit stellt sicher, dass die Darstellungen sowohl perfekte Schwarzwerte als auch leuchtende Farben enthalten können und macht die OLED TV-Geräte zum idealen Medium für HDR-Content.



Mit einem 10-Bit-Panel und 10-Bit Verarbeitungsleistung können die OLED TVs von LG auf mehr als eine Milliarde möglicher Farben zugreifen und durch die ColorPrime Pro-Technologie können sie jedes Detail der Farben und deren Abstufungen darstellen, sodass 99 Prozent des DCI-P3-Farbraums abgedeckt werden. Mit einer erhöhten Farbwiederholungsrate vermitteln LGs OLED TV-Geräte dem Betrachter einen vollständigen und exakten Eindruck des Filminhaltes. Und dank der Unterstützung von BT.2020, des zukünftigen Standards für Fernsehübertragung und Distribution, bieten die Modelle G6 und E6 auch Zukunftssicherheit.



Harman/Kardon für perfekten Sound

Die Modelle G6 und E6 von LG verfügen über ein nach vorne gerichtetes Soundbar-Lautsprechersystem, das in Zusammenarbeit mit dem High-End-Audio-Pionier Harman/Kardon entwickelt wurde. Da die Lautsprecher nach vorne abstrahlen (und nicht nach unten wie bei vielen anderen dünnen TV-Geräten), hören die Zuschauer eine saubere, detaillierte Audiowiedergabe ohne Verzerrungen und Reflexionen. Die Lautsprecherleistung des Soundbar-Systems wird durch zusätzliche Woofer unterstützt – ein weiteres Unterscheidungsmerkmal der LG OLED TVs von anderen TV-Geräten in schlanker und extrem dünner Bauweise.



webOS 3.0 für verbesserte Mobile-Kopplung

Das OLED TV-Produktprogramm 2016 wird mit der neusten Version der webOS Content Management-Plattform von LG ausgeliefert. LG webOS 3.0 bietet eine hervorragende User-Experience, da die LG SMART TV-Anwender die vielfältigen Funktionen ihres TV-Gerätes jetzt noch intuitiver nutzen können. Seit seiner Einführung im Jahre 2015 wurde webOS von führenden Fachzeitschriften als eine der vielseitigsten Smart TV-Plattformen gewürdigt. Mit einer verbesserten mobilen Konnektivität, Remote-Funktionen und erweiterten Content-Optionen wird LG webOS 3.0 für anspruchsvolle Kunden noch attraktiver als die Vorgängerversion.



„Unser OLED TV-Produktprogramm 2016 bietet eine ganze Reihe von Innovationen, unter anderem Picture-on-Glass-Design und HDR Pro als prominente Features bei den Modellen G6 und E6“, erklärt Brian Kwon, President und CEO der Home Entertainment-Sparte von LG. „Indem wir unser OLED TV-Angebot von Jahr zu Jahr verbessern, treiben wir die Innovation im TV-Bereich voran, sodass immer mehr Konsumenten von den Vorzügen der OLED-Technologie überzeugt werden. Wir erwarten 2016 grosse Veränderungen in dieser Kategorie.”



Der weltweite Rollout des OLED Line-ups soll im März beginnen.

