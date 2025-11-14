We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Trockner Weiß (B, 9 kg) mit AI Dry & Dual Inverter Wärmepumpentechnologie | RT90X8C
Trockner Weiß (B, 9 kg) mit AI Dry & Dual Inverter Wärmepumpentechnologie | RT90X8C
RT90X8C
Hauptmerkmale
- AI Dry: Passt die Trocknung an die Stoffart und Beladungsgröße an, um Zeit und Energie effizient einzusparen.
- Dual Inverter Wärmepumpentechnologie: schonende Trocknung mit niedrigen Temperaturen
- Automatisch selbstreinigender Kondensator: Ausspülung mithilfe von Wasserdruck
- Sensor Dry: optimiert die Trocknungsleistung
- DUAL Filter: einfache und effiziente Wartung
- Allergy Care: reduziert Allergene um bis zu 99,9 %
*Das Produkt wird mit einem Schuko-Stecker geliefert und ist mit einem fix montierten Adapter auf den Schweizer Typ-J-Standard ergänzt.
*Zusätzlich zu den 2 Jahren gesetzlicher Gewährleistung bestehen weitere 8 Jahre Materialgarantie auf den DUAL Inverter Kompressor, (ausgenommen gewerbliche Nutzung).
*Die Produktbilder im Bild und im Video dienen nur der Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.
Kleiderfreundliche Waschleistung
Energieeinsparungen
Effiziente Trocknertechnologie
AI Dry
Optimiert die Trocknung effizient
Schnelle Trocknung
Komplett trockene Wäsche in 81 Minuten
Einfache Wartung
Selbstreinigender Kondensator
DUAL Inverter-Wärmepumpe®
AI bis zum Kern, optimale Trocknung
AI Dry optimiert das Trocknen nach Stoffart und Beladungsgröße, sodass Zeit und Energie gespart werden kann. Dank der Dual Inverter Wärmepumpentechnologie wird die Wäsche schon bei verhältnismäßig niedrigen Temperaturen von 55 °C effektiv getrocknet. Diese besonders schonende Trocknung hilft auch, bis zu 50 % an Energie einzusparen. Unsere Wäschetrockner trocknen besonders schonend auch empfindliche Gewebe und reduzieren das Einlaufen der Wäsche.
Die 10 Jahre Garantie auf den DUAL Inverter Kompressor und Inverter Motor geben zusätzliche Sicherheit*
DUAL Inverter-Wärmepumpe®
*Die Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.
*Getestet von Intertek im Juli 2024. Im Vergleich zum Baumwollzyklus zeigte der AI Dry-Zyklus eine Verkürzung der Trocknungszeit und eine Verringerung des Energieverbrauchs bei einer gemischten Beladung von 3 kg mit weichen Stoffen (Hemden, Blusen, Funktions-T-Shirts, Chiffon-Röcke, Poly-Shorts usw.). (Basierend auf dem repräsentativen Modell AI Dry: RH90X75V3N. Die Ergebnisse können je nach Modell, Beladung und Umgebung variieren). Nicht in allen Fällen können Einsparungen erzielt werden. Je nach Art und Dicke der Kleidung und der Umgebung kann der Zeit- oder Energieverbrauch steigen und die Ergebnisse können variieren.
*Die 10-Jahres-Garantie gilt nur für den Dual-Inverter-Kompressor und den Inverter-Motor. Die Garantiezeit/Garantiebestimmungen können je nach Land oder Region variieren*
*Zusätzlich zu den 2 Jahren gesetzlicher Gewährleistung bestehen weitere 8 Jahre Materialgarantie auf den Kompressor, ausgenommen gewerbliche Nutzung.
AI Dry
Optimale Trocknung durch AI
AI Dry optimiert das Trocknen nach Stoffart und Beladungsgröße, sodass Zeit und Energie gespart werden
kann.
*Die Produktabbildungen im Bild und im Video dienen nur der Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.
*Getestet von Intertek im Juli 2024. Im Vergleich zum Zyklus Baumwolle zeigte der Zyklus AI Dry eine Verkürzung der Trockenzeit und eine Verringerung des Energieverbrauchs bei einer gemischten Ladung von 3 kg weicher Stoffe (Mischgewebe, Blusen, Funktions-T-Shirts, Chiffon-Röcke, Poly-Shorts usw.) (RH90X75V3N). Je nach Art und Dicke der Kleidung und der Umgebung kann der Zeit- oder Energieverbrauch steigen und die Ergebnisse können variieren.
*Die AI-Erkennung wird aktiviert, wenn die Last unter 5 kg liegt. AI Dry sollte nur bei ähnlichen Stoffarten verwendet werden [nicht alle Stoffe werden erkannt].
Schnelle Trocknung
Trocknung in nur 81 Minuten
Dank der Dual Inverter Wärmepumpentechnologie dauert die Trocknung 81 Minuten.
Trocknung in nur 81 Minuten
*Die Produktabbildungen im Bild und Video dienen nur der Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.
*Getestet von Intertek im Juli 2024, TurboDry-Zyklus auf der Grundlage von 5 kg Wäsche (Hemd aus Mischgewebe, T-Shirt aus 100 % Polyamid, T-Shirt aus 100 % Baumwolle) mit einem anfänglichen Feuchtigkeitsgehalt von 33 % bei einer Temperatur von 23 °C. Die Ergebnisse können je nach Kleidung und Umgebung unterschiedlich ausfallen.
Schnelle Trocknung
Die Kleidung wird gründlich gereinigt, um das Allergierisiko zu verringern
Sie können beruhigt sein, denn Allergy Care reduziert die lebenden Hausstaubmilben, die Allergien auslösen können.
Die Kleidung wird gründlich gereinigt, um das Allergierisiko zu verringern
*Produktbilder dienen nur der Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.
*Der von der BAF (British Allergy Foundation) zertifizierte Allergy Care Zyklus eliminiert 99,9% der durch Hausstaubmilben entstehenden Allergene. Die Ergebnisse können je nach Umgebungsbedingungen unterschiedlich ausfallen.
Auf die Bedürfnisse des Benutzers zugeschnittene Zyklen
Häufig verwendete Zyklen werden zusammen mit 13 Standardzyklen gespeichert, die auf die individuellen Trocknungsgewohnheiten des Benutzers zugeschnitten sind.
*Die Produktbilder im Bild und im Video dienen nur der Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.
Keine manuelle Reinigung des Kondensators erforderlich
Der Kondensator wird automatisch gereinigt, sodass Sie mehr Zeit für andere Aufgaben haben.
*Die Produktbilder im Bild oder Video dienen nur zur Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.
*Die Sauberkeit des Kondensators kann je nach Betriebsumgebung variieren.
*Die Häufigkeit, mit der der 'automatisch reinigende Kondensator' läuft, kann je nach Ausgangsfeuchtigkeit der Wäsche variieren.
Waschen und Trocknen im Einklang
Mit Smart Pairing kann die Waschmaschine dem Trockner mitteilen, ein kompatibles Trocknungsprogramm zu wählen, was ein großartiger Wäschehack ist.
*Die Produktabbildungen im Bild und im Video dienen nur der Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.
*Die Nutzung dieser Funktion erfordert, dass die Waschmaschine und der Trockner mit dem heimischen Wi-Fi-Netzwerk verbunden und in der LG ThinQ® Smart-Anwendung registriert sind.
LG ThinQ®.
Smartes Leben beginnt mit LG ThinQ®.
Mit LG ThinQ® können Nutzer über Wi-Fi-fähige Geräte aus der Ferne auf die Wäsche zugreifen und neue Programme herunterladen
Steuern Sie Ihre Wäsche jederzeit und überall
Mit der LG ThinQ®-App können Sie sich wie nie zuvor mit Ihrem Trockner verbinden. Starten Sie Ihre Wäsche mit nur einem Tastendruck.
Einfache Wartung und Steuerung
Ob alltägliche Wartungsarbeiten oder größere Aufgaben - mit der LG ThinQ® App können Sie den Energieverbrauch Ihres Trockners bequem steuern
Müheloses Waschen mit dem Voice Assistant
Sagen Sie Ihrem Smart Speaker oder KI-Assistenten, was Sie brauchen, und lassen Sie Ihren Trockner den Rest erledigen.
*Produktbilder dienen nur der Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.
*Smart-Funktionen können je nach Land und Modell variieren. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Händler vor Ort oder bei LG nach der Verfügbarkeit der Dienste.
*Die Unterstützung für Smart Home-Geräte, die mit Google Assistant kompatibel sind, kann je nach Land und individueller Smart Home-Einrichtung variieren.
Schlankes Design für Ihre Bedürfnisse
*Die Produktbilder dienen nur zur Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.
FAQ
Q.
Wie wähle ich einen neuen Trockner aus?
A.
Beachten Sie bei der Auswahl eines Trockners die folgenden Punkte:
Q.
Benötigt dieses Produkt eine zusätzliche Lüftungsanlage?
A.
LG Trockner sind belüftungsfrei und können überall ohne Platzbeschränkungen verwendet werden.
Q.
Was muss ich wissen, bevor ich meine Waschmaschine und meinen Trockner stapeln kann?
A.
Beachten Sie die folgenden Faktoren, um sicherzustellen, dass Ihre gestapelte Waschmaschine und Ihr Trockner sicher, zuverlässig und einfach zu bedienen sind.
Q.
Wie hoch ist die typische Lebensdauer eines Wäschetrockners?
A.
Die Lebensdauer eines Produkts kann von mehreren Faktoren abhängen, z. B. von der Produktqualität, der Häufigkeit der Nutzung und der Wartung.
Q.
Welche Wäsche sollte nicht in den Trockner gegeben werden?
A.
Überprüfen Sie das Pflegeetikett auf Ihren Kleidungsstücken und verwenden Sie die empfohlenen Trockenmethode.
Q.
Wie lange dauert es, Wäsche in einem Wärmepumpentrockner zu trocknen?
A.
Die Dauer des Trocknens von Wäsche in einem Wärmepumpentrockner hängt von Faktoren wie der Art des Gewebes und dem Gewicht der Wäsche ab.
Schritt-für-Schritt-Anleitung
Richte deinen neuen LG Trockner ein: schnell und einfach
Folge unserer einfachen Schritt-für-Schritt-Videoanleitung zur Installation deines neuen LG Wäschetrockners, einschließlich Anschlüsse und Nivellierung. Beginne noch heute mit dem Trocknen.
*Bilder basieren auf einem repräsentativen 3D-Modell zu Veranschaulichungszwecken und können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Installationsschritte können je nach Produktmodell und örtlichen Vorschriften variieren. Beachten Sie für Sicherheit und modellspezifische Anweisungen immer Ihr Produkthandbuch.
Alle Spezifikationen
Compliance-Informationen
- Erweiterung
- Erweiterung
- Erweiterung
- Erweiterung
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Um mehr darüber zu erfahren, wie dieses Produkt mit Daten umgeht und welche Rechte Sie als Nutzer haben, besuchen Sie bitte „Datenabdeckung & Spezifikationen“ unter LG Privacy
Das sagen Kundinnen und Kunden
