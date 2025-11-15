About Cookies on This Site

Das könnte dich auch noch interessieren

Lernen Sie Produkte von LG kennen kabellose Kopfhörer

Sie sind stets unterwegs? Mit den Bluetooth-Kopfhörern und Bluetooth-Headsets von LG müssen Sie nie wieder auf Ihre Lieblingssongs verzichten und können überall und jederzeit telefonieren. Die eleganten Bluetooth-Earbuds von LG sind ausserdem schweiss- und spritzwasserfest und somit ideal für den Sport.

Machen Sie Sich einen Überblick vom LG-Produktsortiment kabellose Kopfhörer

Die besten Bluetooth Kopfhörer finden - bei LG!

Mit unseren LG TONE Free Earbuds verfügst du für jede Alltagssituation über die perfekten Begleiter und verknüpfst höchste Klangqualität mit einer starken Akkulaufzeit. Unsere Bluetooth Kopfhörer überzeugen dabei mit einem bequemen Sitz im Ohr, bieten fortschrittlichen meridian Sound und begeistern mit einer aktiven Geräuschunterdrückung. So erwartet dich mit unseren LG TONE Free Earbuds der neusten Generation echter Musikgenuss mit garantiert maximaler Hygiene.

Kabellose Bluetooth Kopfhörer und Ihre praktischen Vorteile

Unsere True-Wireless-In-Ears überzeugen dabei mit zahlreichen Vorteilen. Sie sparen Platz, lassen sich einfach bedienen und sind bei weitem nicht so schwer wie vergleichbare On-Ear-Varianten. Unsere hochwertigen Modelle eignen sich dank höchster Klangqualität ideal zum Musikhören oder zur Teilnahme an digitalen Konferenzen. Auch für Filme oder als Sportkopfhörer werden sie zum idealen Begleiter und bieten einen starken Lärmschutz. Im Vergleich zu klassischen Kopfhörern mit Kabel bleibst du mit unseren kabellosen LG TONE Free Earbuds in jedem Alltagsbereich flexibel und auf der sicheren Seite. Umgebungsgeräusche werden dank der aktiven Geräuschunterdrückung kein Problem, wodurch du dich voll und ganz auf den intensiven Klang fokussieren kannst.  Auch die Verknüpfung mit gängigen Wiedergabegeräten wird dabei problemlos möglich, wodurch sich Klang und Musik direkt per Smartphone oder Tablet steuern lassen. Über die aktivierte Bluetooth-Verbindung kommst du dabei vollständig ohne ein Kabel aus.

Was müssen Bluetooth Kopfhörer in der heutigen Zeit können?

Kabellose Bluetooth-Kopfhörer sind heutzutage ein absolutes Muss. Deshalb setzen wir mit unseren LG TONE Free Ohrhörern neue Massstäbe. Nicht nur im privaten Bereich, sondern auch im Büroalltag werden Kopfhörer immer wichtiger und ersetzen die traditionellen Headsets und Telefonanlagen. Intensiver Klang und aktive Geräuschunterdrückung werden dabei zu entscheidenden Kriterien. Dank modernster ANC-Technologie eliminieren unsere LG TONE free Ohrhörer alle Formen von Umgebungsgeräuschen und lassen Sie Ihre Musik ungestört geniessen. Ein weiteres Kriterium für hohe Produktqualität ist eine lange Akkulaufzeit. Viele unserer Modelle überzeugen mit einer Wiedergabezeit von bis zu 24 Stunden und lassen sich zudem durch die integrierte Schnellladefunktion innerhalb kürzester Zeit wieder aufladen. Die meisten Modelle verfügen über moderne, medizinisch ausgerichtete Aufsätze, damit die Hygiene bei jeder Anwendung im Mittelpunkt steht. Bei vielen Modellen tötet unsere UVnano-Funktion sogar Bakterien auf den Lautsprechermembranen ab und reinigt die Ohrhörer direkt im Ladeetui. Neben den hygienischen Standards ist es uns sehr wichtig, dass unsere LG Bluetooth-Kopfhörer bequem sitzen. Bei unseren neuen LG Tone DFP9-Kopfhörern bieten wir grosse, mittlere und kleine Aufsätze an, um sicherzustellen, dass jeder Ohrentyp den gewünschten Komfort hat. Und da die Ohrstöpsel aus hypoallergenem, ungiftigem Silikon bestehen, müssen Sie sich keine Sorgen um die ganztägige Nutzung Ihrer Kopfhörer machen.

Die wichtigsten Eigenschaften modernster Bluetooth-Kopfhörer

Unser Ziel ist es, Klangqualität, Akkulaufzeit, Benutzerfreundlichkeit und Tragekomfort zu vereinen. Das gewährleisten wir mit unseren LG TONE Free Ohrhörern schon seit vielen Produktgenerationen und bieten Bluetooth-Kopfhörer, die ihrer Zeit voraus sind. Dank des komplett kabellosen, flexiblen Designs können Sie sich auf eine angenehme Haptik verlassen und haben in jeder Situation technisch hervorragende Begleiter für den Musikgenuss. Die folgenden Features runden unsere Ohrhörer ab.

Klang und Noise Cancelling

Dank der britischen Audiopioniere von MERIDIAN bieten unsere LG TONE free Ohrhörer einen unvergleichlichen Klang in neuen Dimensionen. Die Klangtechnologie von MERIDIAN, die normalerweise in High-End-Lautsprechersystemen zu finden ist, wurde speziell für die LG Bluetooth-Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung neu entwickelt, um perfekt im Ohr zu sitzen. Die verbesserte aktive Geräuschunterdrückung erzeugt ein realistischeres Klangfeld mit weniger Interferenzen. Dies führt zu einem besseren Hörerlebnis und bietet einen höheren Leistungsstandard für ein noch besseres Klangerlebnis. Dank Bluetooth 5.2 2 minimiert die Soundtechnologie Audioverluste und trägt zur eigenen Soundauswahl über die Steuerung in der TONE free App bei.

Akku und Ladefunktion

Viele unserer LG TONE free Ohrstöpsel bieten 24 Stunden Wiedergabe mit einer einzigen Ladung. Die Ohrhörer können bis zu 10 Stunden lang verwendet werden, die Ladehülle sogar bis zu 14 Stunden. Ein weiteres innovatives Merkmal ist unsere moderne Schnellladefunktion. Nach nur fünf Minuten Ladezeit können Sie mehr als eine Stunde Musik hören.

Mobilität und Komfort

Neben hervorragendem Klang und einem leistungsstarken Akku verfügen die neuesten Modelle über eine moderne Plug & Wireless-Funktion: Das Ladecase fungiert als kabelloser Dongle, der es ermöglicht, sich jederzeit mit mobilen Geräten zu verbinden. Das gilt für den PC ebenso wie für das Laufband oder den Sitz im Flugzeug. Zusammen mit einem passgenauen Design für die Ohrmuschel können Sie einen abgestimmten und komfortablen Sitz erwarten.

Hygiene

Mit unseren hochmodernen LG Bluetooth-Kopfhörern bieten wir ein Höchstmaß an Hygiene, um unschönen Ohrinfektionen gezielt vorzubeugen. Viele unserer neuen Modelle sind daher mit der UVnano-Technologie ausgestattet, die 99,9 % bestimmter Bakterien während des Ladevorgangs im Gehäuse abtötet. Auch unsere medizinischen Silikonaufsätze tragen zu einem hohen Hygienestandard bei.

So findest du moderne und hochwertige Bluetooth Kopfhörer

Mit unserem Angebot an Bluetooth-Kopfhörern bieten wir Ihnen eine grosse Auswahl an zahlreichen LG-Produkten, so dass Sie in jedem Preissegment fündig werden. Unsere DFP3-Kopfhörer sind das Einsteigermodell der LG TONE free DFP-Serie. Er überzeugt mit kräftigen Bässen, vier Equalizer-Modi und integrierter Aussengeräuscherkennung. Wie bei allen Bluetooth-Kopfhörern unserer DFP-Serie sind medizinische Aufsätze im Lieferumfang enthalten. Wenn Sie auf der Suche nach einem Modell sind, das ebenfalls preiswert und etwas leistungsfähiger ist, wird Ihnen der LG TONE free DFP5 Kopfhörer gefallen. Sie überzeugen mit dem Premium-Sound von MERIDIAN und verfügen zudem über eine aktive Geräuschunterdrückung. Noch beeindruckender ist die DFP8-Serie. Auch hier profitieren Sie von unserer UVnano-Technologie, die die Ohrstöpsel automatisch reinigt und desinfiziert, während sie im Etui geladen werden. Gleichzeitig lassen sie sich kabellos aufladen und halten mit einer einzigen Ladung bis zu 24 Stunden. Das Highlight unserer LG DFP-Serie erwartet Sie mit dem DFP9 Bluetooth-Kopfhörer. Dank der zusätzlichen Plug & Wireless-Technologie lassen sich die Ohrhörer auch mit nicht Bluetooth-fähigen Geräten koppeln, zum Beispiel auf dem Laufband im Fitnessstudio. Gleichzeitig können Sie aktive Geräuschunterdrückung, schnelles Pairing, innovative UVnano-Technologie und Kompatibilität mit jedem Gerät erwarten. Und das alles bei maximaler Bewegungsfreiheit.