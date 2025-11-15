Kabellose Bluetooth-Kopfhörer sind heutzutage ein absolutes Muss. Deshalb setzen wir mit unseren LG TONE Free Ohrhörern neue Massstäbe. Nicht nur im privaten Bereich, sondern auch im Büroalltag werden Kopfhörer immer wichtiger und ersetzen die traditionellen Headsets und Telefonanlagen. Intensiver Klang und aktive Geräuschunterdrückung werden dabei zu entscheidenden Kriterien. Dank modernster ANC-Technologie eliminieren unsere LG TONE free Ohrhörer alle Formen von Umgebungsgeräuschen und lassen Sie Ihre Musik ungestört geniessen. Ein weiteres Kriterium für hohe Produktqualität ist eine lange Akkulaufzeit. Viele unserer Modelle überzeugen mit einer Wiedergabezeit von bis zu 24 Stunden und lassen sich zudem durch die integrierte Schnellladefunktion innerhalb kürzester Zeit wieder aufladen. Die meisten Modelle verfügen über moderne, medizinisch ausgerichtete Aufsätze, damit die Hygiene bei jeder Anwendung im Mittelpunkt steht. Bei vielen Modellen tötet unsere UVnano-Funktion sogar Bakterien auf den Lautsprechermembranen ab und reinigt die Ohrhörer direkt im Ladeetui. Neben den hygienischen Standards ist es uns sehr wichtig, dass unsere LG Bluetooth-Kopfhörer bequem sitzen. Bei unseren neuen LG Tone DFP9-Kopfhörern bieten wir grosse, mittlere und kleine Aufsätze an, um sicherzustellen, dass jeder Ohrentyp den gewünschten Komfort hat. Und da die Ohrstöpsel aus hypoallergenem, ungiftigem Silikon bestehen, müssen Sie sich keine Sorgen um die ganztägige Nutzung Ihrer Kopfhörer machen.