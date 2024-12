CES 2010 : LES TÉLÉPHONES MOBILES DE LG FONT LA DÉMONSTRATION DE LA TECHNOLOGIE LTE AUX DÉBITS LES PLUS RAPIDES AU MONDE

LG Electronics MobileComm U.S.A., Inc., l'un des principaux fournisseurs au monde de combinés et accessoires sans fil évolués, présente les capacités avancées de la technologie LTE (Long Term Evolution) sur le stand de LG (n° 8205) au Consumer Electronics Show (CES) de cette année. L'entreprise fait ainsi la démonstration du débit de 100 Mbit/s en téléchargement LTE, l'une des premières mondiales. La technologie LTE est considérée comme la technologie de services de communications mobiles mondiale de prochaine génération.



Via la connexion à son modem USB LTE, LG fait la preuve en temps réel de téléchargements à 100 Mbit/s en liaison descendante et 50 Mbit/s en liaison montante lors du visionnage de fichiers vidéo Full HD, de vidéoconférences et de la navigation sur le web. Pour se rendre compte des capacités de cette technologie, c'est comme si vous pouviez télécharger un film entier sur votre téléphone mobile en seulement une minute. Avec le téléchargement de données à un débit aussi incroyable, LG marque une fois de plus son avancée technologique.



LG dévoilera aussi au public la technologie de "transfert" qui permet les conversions en toute transparence entre les réseaux LTE et CDMA. En utilisant la version encore plus mince du précédent périphérique LTE 4G (appareil propriétaire de LG conçu pour le transfert en août dernier), LG a montré des transmissions de données transparentes et infinies entre des antennes LTE et CDMA permettant de télécharger des fichiers vidéo, de naviguer sur le web et de passer des appels internet.



"Depuis de nombreuses années, LG Electronics est le pionnier de l'essor de la technologie LTE, principale artère des communications mobiles 4G", explique Skott Ahn, président et P DG de la division Mobile Communications (Téléphonie mobile) de LG Electronics. "Nous continuerons à introduire d'autres périphériques LTE au fur et à mesure des efforts de commercialisation de cette technologie."



Par ailleurs, LG et Verizon Wireless collaborent afin de démontrer les capacités et applications évoluées qu'offrent les réseaux LTE. À l'occasion du CES 2010, le centre d'innovation de Verizon Wireless, qui encourage un environnement permettant aux entreprises de développer des applications, produits et services pour la technologie LTE 4G, présente plusieurs applications ; LG Mobiles Phones, qui est membre de ce centre, en est un participant essentiel.

LG a fourni les modules et périphériques de connectivité LTE pour prendre en charge les capacités évoluées du réseau LTE de démonstration et a collaboré avec d'autres entreprises pour développer les produits suivants :

• Des solutions de surveillance domestiques, dont une passerelle assurant la surveillance avec une caméra de sécurité, la gestion de l'énergie et la surveillance des appareils ménagers à partir d'un portail web et d'un smartphone ;

• Une caméra de sécurité IP pour intérieur et extérieur diffusant un flux vidéo de surveillance du domicile et pouvant être contrôlée via un portail web ou un smartphone ;

• Un produit de vidéoconférence qui transmet, via une connexion 4G, la vidéo IP capturée par une caméra à d'autres appareils prenant en charge la vidéoconférence multi-utilisateurs.



# # #

A propos de LG Electronics, Inc.

LG Electronics Inc (Bourse de Séoul : 066570.KS) est l’un des leaders mondiaux dans les domaines de l'électronique grand public, l’électroménager et la téléphonie mobile, qui emploie à travers le monde plus de 85 000 personnes travaillant dans 82 filiales, 14 centres de production, 30 centres de Recherche et Développement, 6 centres de design et 1 laboratoire consommateur & innovation (Insight & Innovation Lab). LG Electronics Inc a réalisé en 2008 un chiffre d'affaires de 44,7 milliards de dollars, à travers ses 5 divisions : Home Entertainment (Electronique grand public), Home Appliance (Electroménager), Air Conditioning (Climatisation), Business Solution (Solutions professionnelles) et Mobile Communication (Téléphonie mobile).

Créée en 1991, sa filiale française, en pleine expansion, emploie aujourd’hui 300 personnes et a réalisé en 2008 un chiffre d’affaires de 1,03 milliards d’euros.



À propos de la division Mobile Communications de LG Electronics

La division des communications mobiles de LG Electronics est l'un des leaders mondiaux dans le domaine des communications mobiles et de l'information. LG exploite sa technologie de pointe et son savoir-faire en design de modèles innovants pour créer des téléphones qui offrent une expérience mobile optimisée aux clients du monde entier. Le fabricant vise de plus en plus les technologies de convergence et les produits d'informatique mobile, et continuera à tenir une position de leader dans le domaine des communications mobiles, avec des designs stylés et sa technologie intelligente.





Contacts Presse LG :

Hervé Vaillant - Tel : 01 49 89 87 36 - Mail : herve.vaillant@lge.com

Elodie Margat - Tel : 01 49 89 98 72 - Mail : elodie.margat@lge.com