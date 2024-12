Le nouveau smartphone LG sous Android

Zurich, 15 juin 2010 – LG Electronics (LG), fournisseur leader à travers le monde et acteur technologique de premier plan dans le domaine de la communication mobile, lance en Suisse le LG OPTIMUS GT540 doté du système d'exploitation de Google. Le smartphone à écran tactile séduit par son design tendance, un accès simple aux services de réseaux sociaux, sa fonction personnalisée « LinkBook », ses applications préinstallées et le téléchargement simple de nombreuses extensions. Le nouveau LG OPTIMUS GT540 est le premier modèle de la nouvelle série Android OPTIMUS. Son écran LCD ultra-large de 7,6 cm de diagonale offre convivialité et confort d'utilisation.



Gestionnaire SNS et LG LinkBook : réseauter en toute simplicité



« Le GT540 s'adresse à des clients qui utilisent de plus en plus les réseaux sociaux. Nous avons ainsi développé un programme spécial qui permet d'accéder rapidement aux réseaux sociaux populaires, tels que Facebook ou Twitter », explique Charles Lee, CEO de LG Electronics Austria. Outre ce gestionnaire SNS (services de réseautage social en ligne) intégré, Android Marketplace offre d'innombrables applications telles que, par exemple, un coach sportif virtuel, Track Finder ou un guide de restaurants. Grâce à la technologie Wifi et HDSPA 7.2, la navigation mobile fonctionne encore plus rapidement. La fonction « push e-mail » assure le flux électronique des messages en tout lieu et à tout moment. Le LinkBook personnel gère l'ensemble des contacts enregistrés, permettant ainsi de sélectionner des amis en ligne directement à partir de l'annuaire téléphonique.



LG GT540 et divertissement



Le nouveau téléphone mobile Android peut lire des vidéos DivX et WMV, prendre des photos avec un appareil photo 3 mégapixels et les sauvegarder sur une carte microSD à 32 Go. Une carte mémoire microSD 2 Go est incluse. Bref, les conditions idéales pour poster vos dernières photos sur Facebook… Les passionnés de musique pourront quant à eux remixer en toute simplicité leurs morceaux grâce à la fonction Motion Control – shake it, mix it, enjoy it!



Le LG OPTIMUS GT540, décliné en Fresh White, Soft Pink, Stylish Silver et Classic Black, est disponible dès à présent sur le marché suisse au prix de vente conseillé de 299 CHF.



LG Electronics



LG Electronics est l'un des leaders mondiaux dans les domaines d'électronique de divertissement, de communication mobile et d'électroménager ainsi qu'un acteur important de l'innovation technologique. LG emploie plus de 84 000 personnes réparties sur plus de 115 activités, dont 84 filiales partout dans le monde. En 2009, LG a atteint un chiffre d'affaire global de 43,4 milliards de dollars. La société regroupe cinq divisions : Home Entertainment, Mobile Communications, Home Appliance, Air Conditioning et Business Solutions. LG est l'un des fabricants leader de télévisions à écran plat, de produits audio et vidéo, de téléphones portables, de systèmes de climatisation et de machines à laver. LG a conclu un contrat de longue durée faisant de l'entreprise le partenaire global et technologique officiel de la Formule 1™. Dans le cadre de cette coopération de très haut niveau, LG détient les droits exclusifs d'appellation et de distribution à titre de partenaire officiel de coopération dans l'électronique de divertissement, la communication mobile et le traitement des données de cette manifestation mondiale. Pour en savoir plus, consultez www.lge.com.



LG Electronics Mobile Communications Company



La société LG Electronics Mobile Communications Company est l'un des grands noms de la communication mobile et des TIC. Dans le monde entier, les utilisateurs de téléphones portables profitent en permanence d'une convivialité optimisée grâce à la mise en oeuvre de technologies de pointe et d'un design novateur. LG renforce son positionnement de leader de la communication mobile alliant design sophistiqué et technologie intelligente tout en poursuivant le développement des technologies convergentes et des produits informatiques mobiles.



LG Electronics Austria GmbH



En tant que filiale, LG Electronics Austria GmbH assure le suivi des marchés autrichien, suisse et slovène. LG distribue dans ces trois pays des produits électroniques de divertissement, électroménagers et de communication mobile. Fondée en 2006, la succursale emploie à ce jour plus de 70 personnes. http://www.lg.com/ch_fr



