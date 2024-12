LG ELECTRONICS PRESENTE SES NOUVEAUTES AU SALON CES® INTERNATIONAL 2010

Parmi celles-ci, citons la nouvelle technologie LED avec Local Dimming, pour une meilleure qualité d’image, la TV 3D, la télévision numérique mobile et la division de LG dédiée à l’énergie solaire





LG Electronics (LG), l’un des leaders mondiaux de l'électronique grand public, a dévoilé aujourd’hui au salon Consumer Electronics Show (CES) 2010 (stand n° 8205) toute une série d’innovations destinées à faciliter l’accès des utilisateurs itinérants aux contenus et à leur offrir un environnement domestique de visualisation de contenus plus immersif.



« L’objectif de LG cette année est de développer des solutions innovantes dans les domaines de la télévision en 3D, de la télévision numérique mobile et de l’énergie solaire », a annoncé le Dr Woo Paik, président et directeur des technologies de LG Electronics lors de la conférence de presse du CES à Las Vegas. « La 3D est une technologie mature à présent, qui devrait offrir de nouvelles opportunités dès cette année. Bon nombre de nos produits devraient d’ailleurs l’intégrer, des téléviseurs LCD aux écrans plasma et vidéoprojecteurs. »



Les innovations de LG ne se limitent pas aux solutions domestiques. Au CES, le fabricant présente en effet son téléviseur numérique (DTV) mobile DP570MH avec DVD Playback. Ses téléphones mobiles et lecteurs de DVD portables dotés d’une puce de réception des signaux de diffusion seront commercialisés en Amérique du Nord et devraient faire l’objet d’une forte demande. A ce jour, 88 stations américaines ont commencé à diffuser des contenus DTV mobiles et 45 % des foyers seront couverts par le service.



Le Dr Paik se réjouit également des opportunités qui se profilent pour la division de LG dédiée à l’énergie solaire. « LG entend doubler sa capacité de production d’énergie solaire d’ici l’année prochaine en vue d’atteindre le gigawatt d’ici quelques années. » Le fabricant a d’ailleurs ouvert une ligne de production d’une capacité totale de 120 mégawatts en décembre 2009.



Le directeur des technologies de LG en dit un peu plus sur les nouveautés technologiques et produits de la marque : « La plupart des téléviseurs que LG commercialisera cette année sont compatibles avec le sans fil et incluent des options de connectivité en ligne et divertissement. Il intègrent également la fonctionnalité DivX permettant de lire un plus large panel de contenus multimédia en haut débit », explique le Dr Paik avant d’ajouter que des téléviseurs LCD de 480 Hz seraient disponibles dès cette année, à la suite des modèles de 240 Hz lancés l’année dernière. Leur taux de rafraîchissement élevé élimine les effets de flou et images rémanentes lors de scènes d’action rapides.



Les téléviseurs HD LCD LED, à l’image de la gamme INFINIA de LG, illustrent la gamme des innovations LCD et LED que proposera le constructeur en 2010. Ces TV HD INFINIA (modèles LE9500, LE8500 et LE7500) allient écran ultra plat et cadre extra-fin avec connectivité transparente et options d’accès illimité aux contenus. La nouvelle technologie Full LED Slim de LG assure quant à elle une qualité d’image optimale grâce à une structure de LED fine qui supporte le contrôle précis du rétro éclairage et couvre quelque 240 segments adressables (sur le LE9500 de 140 centimètres), offrant ainsi des noirs plus profonds et une qualité d’image plus uniforme que tout autre écran ultrafin. Avec son cadre de seulement 8,5 mm, le LE9500 permet aux consommateurs d’intégrer des technologies évoluées à leur intérieur en toute discrétion. Garants d’une expérience inégalée du divertissement à domicile, les TV LE9500 de 120 et 140 cm seront les premiers téléviseurs compatibles 3D de LG à pénétrer le marché américain.



L’excellence du design et des technologies de LG lui ont permis de remporter pas moins de 17 prix « Innovations » prestigieux de la Consumer Electronics Association (CEA) lors du CES® International 2010, dont un pour le téléviseur HD LCD LG INFINIA Full LED Slim Backlit (modèle 47LE9500), grand gagnant de la catégorie Online Audio/Video Content.



En fin de présentation, le Dr Paik a également annoncé le lancement d’une TV LCD à LED ultrafine, d’une épaisseur de seulement 6,9 mm.



Il a par ailleurs déclaré au sujet des nouvelles technologies mobiles que « LG commercialisera un périphérique bimode externe compatible avec les services LTE de quatrième génération et EVDO de troisième génération, surfant sur le succès de la puce LTE, exclusivité développée par LG l’année dernière. »



LG a également présenté certains produits stratégiques qui devraient lui permettre de s’imposer en bonne place sur le marché des téléphones logiciels en 2010, comme le LG eXpo (LG GW820), qui intègre Microsoft Windows Mobile 6.5, et les GW620 et LG-GT540 basés sur Android.



Ultra performant, le LG eXpo embarque un processeur d’1 GHz qui lui vaut le titre de périphérique à processeur Snapdragon le plus rapide d’Amérique du Nord. Il a d’ailleurs été récompensé par un prix CES® Innovations.



Les utilisateurs de téléphones portables souhaitent avant tout rester en contact avec leurs interlocuteurs. C’est exactement ce que leur proposent les modèles GW620 et GT540 de LG avec leurs fonctions optimisées pour les réseaux sociaux, comme Facebook et Twitter.



Pour clôturer son intervention, LG a présenté son chargeur sans fil. Cette merveille d’innovation de LG est la première solution de chargement sans fil du marché à supporter trois périphériques mobiles à la fois. Il suffit pour ce faire de placer les périphériques sur l’appareil. Il est également possible de passer des appels en cours de chargement.

# # #

A propos de LG Electronics, Inc.

LG Electronics Inc (Bourse de Séoul : 066570.KS) est l’un des leaders mondiaux dans les domaines de l'électronique grand public, l’électroménager et la téléphonie mobile, qui emploie à travers le monde plus de 85 000 personnes travaillant dans 82 filiales, 14 centres de production, 30 centres de Recherche et Développement, 6 centres de design et 1 laboratoire consommateur & innovation (Insight & Innovation Lab). LG Electronics Inc a réalisé en 2008 un chiffre d'affaires de 44,7 milliards de dollars, à travers ses 5 divisions : Home Entertainment (Electronique grand public), Home Appliance (Electroménager), Air Conditioning (Climatisation), Business Solution (Solutions professionnelles) et Mobile Communication (Téléphonie mobile).

Créée en 1991, sa filiale française, en pleine expansion, emploie aujourd’hui 300 personnes et a réalisé en 2008 un chiffre d’affaires de 1,03 milliards d’euros.



Contacts Presse LG :

Hervé Vaillant - Tel : 01 49 89 87 36 - Mail : herve.vaillant@lge.com

Elodie Margat - Tel : 01 49 89 98 72 - Mail : elodie.margat@lge.com