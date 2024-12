LG lance les nouveaux smartphones OPTIMUS dotés de la dernière plateforme Android pour un attrait universel

Zurich, 15 septembre 2010 – LG Electronics (LG) a aujourd’hui lancé LG Optimus One et LG Optimus Chic, deux smartphones de la gamme d’appareils «smart» Optimus de la société. Fonctionnant sous Android 2.2 (Froyo) et optimisé pour les Services Mobiles de Google, les téléphones offriront une expérience smartphone unique tout en facilitant l’accès à un nombre toujours croissant de consommateurs désireux d’acheter leur premier smartphone.



LG Optimus One et LG Optimus Chic sont parmi les premiers smartphones à être déployés sous Android 2.2 Froyo, dernière mouture de la plateforme Android. Celle-ci améliore, par deux ou trois fois, la vitesse et la fluidité d’exécution des opérations liées à la navigation sur Internet, le chargement de pages Web, les fenêtres pop-up des applications et les opérations multitâches.



Pour les utilisateurs professionnels, ces appareils pourront également être facilement synchronisés avec leur calendrier Outlook pour améliorer la productivité, tout en disposant de points d’accès Wifi portables pour partager facilement une seule connexion 3G. Les appareils sont optimisés pour les Mobile Services de Google, très prisés, notamment Google Voice Search™, Google Voice Actions™, Google Goggles™, Google Shopper™ et Google Maps™ avec navigation. Ils donnent également accès au marché Android constitué de plus de 80 000 applications.



LG Optimus One et LG Optimus Chic ont été développés d’après les études de consommateurs évoquant que les utilisateurs d’un premier smartphone recherchent particulièrement des fonctions liées à la recherche d’information ainsi que des applications astucieuses. C'est pourquoi ces deux appareils privilégient la fonction de recherche d’informations instantanée et proposent des offres applicatives variées, dont les Mobile Services de Google, sans oublier des fonctions vous conseillant sur les applications de qualité.



«LG établit une passerelle vers le monde des smartphones grâce à LG OPTIMUS One et LG OPTIMUS Chic, offrant les avantages bien connus des smartphones, regroupés au sein d’offres abordables et intuitives», a déclaré Skott Ahn, Président et CEO de LG Mobile Communications Company. «La vision de LG vise à aider les personnes à pouvoir accéder à l’information rapidement et facilement, où qu’ils se trouvent. Nous croyons que la gamme OPTIMUS jouera un rôle prépondérant dans la concrétisation de notre vision»





LG Optimus One : une expérience smartphone nouvelle et améliorée



En créant le LG OPTIMUS One avec Google™, une grande équipe d’experts R&D de LG ont intégré et optimisé l’appareil pour la plateforme Froyo et les Mobile Services de Google. Doté d’une interface ludique et conviviale, le LG Optimus One s’accompagne également de LG App Advisor, qui, toutes les deux semaines, vous conseille les 10 applications les plus cotées. L’interface utilisateur de LG, au look unique, ainsi que ses nouveaux accessoires chics tels que le kit berceau pour voiture, offre à ses utilisateurs des méthodes plus intuitives et plus simples de profiter de tous les avantages de la toute nouvelle plateforme Froyo. Le téléphone comprend également un appareil photo doté des fonctions suivi du visage et détection du sourire, un écran HVGA de 3,2 pouces et une batterie longue durée d’une capacité de 1 500 mAh.





LG Optimus Chic : le meilleur smartphone pour les clients branchés mode



Les courbes du LG Optimus Chic facilitent une bonne prise en main et ses variantes bicolores font de ce smartphone un objet qui colle à la mode de la personne qui le porte. Les touches à effleurement du LG Optimus Chic couronnent le look élégant et minimaliste de cet appareil.



Le LG Optimus Chic offre également une fonction unique de téléphone sur écran, permettant aux utilisateurs de contrôler leur appareil à distance, à partir de leur PC. Par ailleurs, grâce à LG Air Sync, ses utilisateurs resteront à jour, grâce à la possibilité de synchroniser, sans câble, les contacts, photos et autres informations essentielles des bases de données stockées sur ordinateur ou en cloud. Compatible avec DLNA™ (Digital Living Network Alliance), le contenu multimédia peut être facilement partagé avec d’autres appareils certifiés DLNA, tels que téléviseurs, systèmes AV et ordinateurs portables.



L’annonce du lancement de LG Optimus One et LG Optimus Chic s’est faite lors d’une conférence de presse virtuelle et interactive de LG depuis Séoul. La vidéo de l’événement peut être visionnée soit à la page Facebook de LG Mobile Global (http://www.facebook.com/LGMobileHQ), soit sur YouTube (http://www.youtube.com/LGMobileHQ).



Le LG Optimus One sera disponible dans plus de 90 pays par l’intermédiaire de 120 partenaires. Il sera lancé dans la majeure partie de l’Europe courant octobre, puis dans d’autres pays de la région EMEA et Asie-Pacifique. Le LG Optimus Chic sera disponible en Europe dès le mois de novembre, puis, peu de temps après, dans d’autres marchés de l’Asie-Pacifique. Optimus One P500 sera disponible au marché suisse pour CHF 399.—.



LG Electronics



LG Electronics est l'un des leaders mondiaux dans les domaines d'électronique de divertissement, de communication mobile et d'électroménager ainsi qu'un acteur important de l'innovation technologique. LG emploie plus de 84 000 personnes réparties sur plus de 115 activités, dont 84 filiales partout dans le monde. En 2009, LG a atteint un chiffre d'affaire global de 43,4 milliards de dollars. La société regroupe cinq divisions : Home Entertainment, Mobile Communications, Home Appliance, Air Conditioning et Business Solutions. LG est l'un des fabricants leader de télévisions à écran plat, de produits audio et vidéo, de téléphones portables, de systèmes de climatisation et de machines à laver. LG a conclu un contrat de longue durée faisant de l'entreprise le partenaire global et technologique officiel de la Formule 1TM. Dans le cadre de cette coopération de très haut niveau, LG détient les droits exclusifs d'appellation et de distribution à titre de partenaire officiel de coopération dans l'électronique de divertissement, la communication mobile et le traitement des données de cette manifestation mondiale. Pour en savoir plus, consultez www.lg.com





LG Electronics Mobile Communications Company



La société LG Electronics Mobile Communications Company est l'un des grands noms de la communication mobile et des TIC. Dans le monde entier, les utilisateurs de téléphones portables profitent en permanence d'une convivialité optimisée grâce à la mise en oeuvre de technologies de pointe et d'un design novateur. LG renforce son positionnement de leader de la communication mobile alliant design sophistiqué et technologie intelligente tout en poursuivant le développement des technologies convergentes et des produits informatiques mobiles.





LG Electronics Austria GmbH



En tant que filiale, LG Electronics Austria GmbH assure le suivi des marchés autrichien, suisse et slovène. LG distribue dans ces trois pays des produits électroniques de divertissement, électroménagers et de communication mobile. Fondée en 2006, la succursale emploie à ce jour plus de 80 personnes. www.lg.com/ch_fr



Facebook Fanpage LG Electronics CH.AT:

www.facebook.com/lg.chat



Media Contact:



LG-One

Silvia Finke

Consultant

Tel.: 0041 41 768 99 43

Fax: 0041 41 768 99 30

eMail: silvia.finke@lg-one.com