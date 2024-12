LG MISE SUR LES RESEAUX SOCIAUX A LAS VEGAS

Le tout nouveau LG-GT540 optimisé pour les réseaux sociaux convient particulièrement à ceux qui n’ont jamais eu de smartphone



LG Electronics (LG), l’un des leaders mondiaux de l'électronique grand public, a dévoilé aujourd’hui au salon Consumer Electronics Show de Las Vegas son tout nouveau smartphone LG-GT540 optimisé pour les réseaux sociaux et reposant sur la plate-forme Android de Google.



Sur les talons du LG-GW620, le premier smartphone Android de LG, ce tout nouveau LG-GT540 propose un environnement ludique et familier avec le nouvel outil LG pour réseaux sociaux. Via son SNS Manager intégré, le LG-GT540 propose en effet un accès simple et rapide aux sites de réseaux sociaux les plus fréquentés actuellement, comme Facebook, Twitter et Bebo.



Fort de ses innovations caractéristiques, le LG-GT540 est la solution idéale pour ceux qui n’ont pas encore de smartphone. Afin de le distinguer des habituels smartphones à la technicité un peu austère il faut l’admettre, LG a souhaité mettre une dose d’impertinence dans le style de son GT540, avec au choix quatre variations de couleurs, des thèmes personnalisés et des widgets, faisant ainsi en sorte que chaque utilisateur conserve bien son individualité.



Le LG-GT540 a également pour vocation de divertir avec ses fonctionnalités multimédia incontournables, comme la lecture des formats DivX et WMV, un lecteur de vidéo avec interface utilisateur et une large gamme de caractéristiques matérielles, dont un appareil-photo Auto Focus 3 mégapixels et jusqu’à 32 gigaoctets de mémoire extensible via une carte microSD.



Compatible avec l’ensemble des services mobiles de Google, le LG-GT540 donne notamment accès à Google Maps, Google Search, Gmail, YouTube et Android Market, d’où les utilisateurs peuvent télécharger les applications et jeux de leur choix parmi les milliers de titres proposés.



Le LG-GT540 sera commercialisé dans le monde entier à partir d’avril 2010.



A propos de LG Electronics, Inc.

LG Electronics Inc (Bourse de Séoul : 066570.KS) est l’un des leaders mondiaux dans les domaines de l'électronique grand public, l’électroménager et la téléphonie mobile, qui emploie à travers le monde plus de 85 000 personnes travaillant dans 82 filiales, 14 centres de production, 30 centres de Recherche et Développement, 6 centres de design et 1 laboratoire consommateur & innovation (Insight & Innovation Lab). LG Electronics Inc a réalisé en 2008 un chiffre d'affaires de 44,7 milliards de dollars, à travers ses 5 divisions : Home Entertainment (Electronique grand public), Home Appliance (Electroménager), Air Conditioning (Climatisation), Business Solution (Solutions professionnelles) et Mobile Communication (Téléphonie mobile).

Créée en 1991, sa filiale française, en pleine expansion, emploie aujourd’hui 300 personnes et a réalisé en 2008 un chiffre d’affaires de 1,03 milliards d’euros.



À propos de la division Mobile Communications de LG Electronics

La division des communications mobiles de LG Electronics est l'un des leaders mondiaux dans le domaine des communications mobiles et de l'information. LG exploite sa technologie de pointe et son savoir-faire en design de modèles innovants pour créer des téléphones qui offrent une expérience mobile optimisée aux clients du monde entier. Le fabricant vise de plus en plus les technologies de convergence et les produits d'informatique mobile, et continuera à tenir une position de leader dans le domaine des communications mobiles, avec des designs stylés et sa technologie intelligente.





