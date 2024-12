LG OPTIMUS 7: Une nouvelle fenêtre s'ouvre pour le partage de contenu

Zürich, 11 octobre 2010 – LG Electronics (LG) a annoncé aujourd’hui le lancement mondial de ses premiers périphériques Windows® Phone 7 : LG Optimus 7 et LG Optimus 7Q. S’appuyant sur le nouveau système d’exploitation de Microsoft, qui vous permet d’exécuter plus de tâches, plus simplement, les modèles de la gamme LG Optimus 7 inaugurent une nouvelle ère de smartphones, et proposent aux clients une toute nouvelle expérience de vie mobile.



Issus d’une étroite collaboration entre LG et Microsoft dans le secteur des smartphones, les modèles de la gamme LG Optimus 7 allient l’expérience fluide et intuitive de Windows Phone 7 aux fonctionnalités exclusives et uniquement disponibles sur les périphériques LG. Leurs applications captivantes, telles l’application sous DLNA « Play To », la réalité augmentée et la conversion voix-texte, sont disponibles sous forme de vignettes dynamiques sur Windows Phone 7 et sont accessibles depuis des « hubs » intégrés.



« Nous avons conçu la gamme LG Optimus 7 avec l’idée d’offrir une expérience de partage véritablement innovante grâce à l'environnement Windows Phone 7 », a déclaré le Dr. Jong-seok Park, Président et Directeur Général de LG Electronics Mobile Communications Company. « Nous avons travaillé en étroite collaboration avec Microsoft pour développer ces fabuleux appareils et nous sommes ravis de pouvoir révéler aujourd’hui notre vision de ce que représente un véritable Windows Phone 7. »



Et à Andy Lees, Président de Mobile Communications Business chez Microsoft, d’ajouter : « Nous sommes particulièrement enchantés de collaborer avec LG, un innovateur dans le secteur du téléphone portable. Windows Phone 7 a été conçu pour réunir tout ce qui compte vraiment pour vous, et LG est un partenaire de choix pour concrétiser cette expérience auprès de tous, à l’échelle internationale. »





Une nouvelle manière de partager et de profiter de ses passions



Les modèles de la gamme LG Optimus 7 changent la donne en matière de convivialité des loisirs numériques, en plaçant le périphérique mobile au cœur du mode de vie numérique d'aujourd'hui. Avec Play To, la technologie DLNA de partage multimédia, disponible exclusivement sur les périphériques LG Optimus 7, les utilisateurs bénéficieront de l'expérience de partage de fichiers la plus conviviale. LG est à la pointe des innovations en matière de technologie DLNA, et propose des configurations simples et intuitives pour accéder à cette fonctionnalité.



Play To permet aux utilisateurs de partager des fichiers multimédias avec d’autres périphériques numériques à partir des « hubs » photo, vidéo ou musique, sans besoin d’accéder à d’autres menus. Les utilisateurs pourront afficher les photos et vidéos enregistrées avec leur LG Optimus 7 ou LG Optimus 7Q sur un téléviseur, ou bien écouter la musique depuis leur téléphone à travers les haut-parleurs de leur choix, sans câbles.



ScanSearch, une application de réalité augmentée qui relie les utilisateurs à tout un monde d’informations, est une autre fonctionnalité exclusive et disponible uniquement sur les périphériques LG Windows Phone 7. Les utilisateurs peuvent accéder à l’information en temps réel, pour tout ce qui a trait au shopping, à la restauration, la météo, les divertissements et la banque, réunissant ainsi les mondes en ligne et hors ligne de l’utilisateur, pour une vie plus agréable.



Les utilisateurs peuvent également parler et se faire entendre, grâce à la fonction « Voice-to-Text » de LG, permettant de communiquer sans saisie manuelle. Les propriétaires des périphériques de la gamme LG Optimus auront la possibilité de transcrire leur paroles en texte pour actualiser leurs statuts sur Facebook ou Twitter, composer des e-mails ou des mémos, et ainsi jouir d’une communication mains libres et pratique.



La gamme LG Optimus 7 encourage les utilisateurs à profiter d’une nouvelle ère de divertissements, avec le lancement des services très prisés de Microsoft, Xbox LIVE® et Zune®. Les clients pourront accéder directement à leurs jeux et musiques préférés, et profiter de tous les périphériques de divertissements réunis, pour un plaisir qui se veut pratique.





Créer du contenu numérique à fort impact



Les périphériques LG Optimus 7 et LG Optimus 7Q plongent les utilisateurs dans une expérience de divertissement dans laquelle ils peuvent créer du contenu numérique à fort impact. La résolution vidéo 720 p HD offre une qualité visuelle d'enregistrement et de lecture stupéfiante, et s’adapte parfaitement au partage en ligne, sur réseaux sociaux, et hors ligne, sur téléviseur, grâce à Play To. Les modèles de la gamme LG Optimus 7 proposent également un aspect d’enregistrement et de lecture en 16:9, permettant de filmer et de visionner les films sous un style cinématographique.



L’appareil photo optimisé à 5 MP propose une panoplie d’améliorations technologiques de la part de LG, telles que la prise de vue intelligente, qui permet aux utilisateurs de prendre une photo parfaite sans devoir ajuster les paramètres de l'appareil photo, et le mode panoramique pour assembler une scène panoramique intégrale de 360 degrés.





Proposer de nouveaux modes d’interaction



Windows Phone 7 inaugure un nouveau type d’écran de démarrage, sous forme de vignettes dynamiques qui simplifient l’accès aux informations et aux services du Web, ainsi qu’aux applications qui comptent le plus pour les utilisateurs. Les six « hubs » du système d’exploitation -- People, Pictures, Games, Music + Video, Marketplace et Office -- organisent les informations dans le téléphone de manière tout à fait innovante, regroupant toutes les applications, services et contenus par thèmes associés.





Des proportions tout simplement efficaces



Le LG Optimus 7 est doté d’un généreux écran WVGA LCD de 3,8 pouces, capable de rendre tous les détails d’une photo grâce à ses 800x480 pixels, soit la même résolution que celle de l’écran de 3,5 pouces du LG Optimus 7Q. Les dimensions de son écran font de la gamme Optimus 7 un outil très pratique pour surfer sur le Web, tout en restant suffisamment mince pour se glisser dans la poche du pantalon. Les copieux 16 Go de mémoire interne lui permettent de stocker des centaines de fichiers MP3, des heures de vidéo et des centaines d’applications. Qui plus est, la batterie amovible extra large de 1500 mAh fonctionne des heures durant pour naviguer sur Internet, lire des e-books ou jouer à des jeux. Ou pour discuter, tout simplement.



Doté d’un clavier QWERTY ergonomique, le LG Optimus 7Q a été conçu pour offrir plus de choix dans sa gamme Windows Phone 7. Le LG Optimus 7Q est le compagnon idéal pour ceux qui cherchent à tirer le plus grand parti de leur expérience Windows Phone 7 Office, grâce aux fonctions intégrées Microsoft Word® Mobile, Microsoft PowerPoint® Mobile, OneNote® Mobile et Excel® Mobile.



Le modèles Optimus 7 et Optimus 7Q seront lancés dans plus de 35 pays par l’intermédiaire de 100 partenaires et opérateurs internationaux, en commençant par l’Europe et l’Asie le 21 octobre 2010. Pour plus d’informations, veuillez consulter www.lgnewsroom.com.



Dans la Suisse, LG lance Le LG Optimus 7 (E900) pour l’instant. Le Windows® Phone 7 sera disponible dès octobre 21 chez Swisscom et au marché Suisse.

About Windows Phone 7



Windows Phone 7 is a different kind of phone designed to bring together what you care about most. It’s a phone that finds information and presents it at the right time, making it glanceable. A phone that organizes what you love so finding those things is easier and faster. Windows Phone 7 simplifies basic every-day tasks – like managing email or taking and sharing pictures – so you can do more in fewer steps. With Windows Phone 7, the things that matter most like people, such as games, music and video, photos and office productivity are organized through integrated experiences known as Hubs and fueled by the rich experiences of Xbox LIVE, Zune, Bing, and Office.

