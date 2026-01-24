Smart TV LG OLED evo AI 4K G6 2026 83 pouces

1)*La luminosité peut varier en fonction du modèle, de la taille de l’écran et de la région du marché.

*La luminosité maximale est 3,9 fois plus lumineuse que la OLED @3 % de fenêtre par des mesures internes.

*3,9 fois plus lumineux s’applique aux modèles OLED G6 de 83/77/65/55 pouces, tandis que 2,1 fois plus lumineux s’applique au modèle OLED G6 de 48 pouces.

4)*L’écran LG OLED est certifié par Intertek pour offrir 100 % color fidelity, mesurée selon la norme CIE DE2000 avec 125 modèles de couleurs.

*Le volume de la gamme de couleurs d’affichage (CGV) est équivalent ou dépasse le CGV de l’espace colorimétrique DCI-P3 comme vérifié indépendamment par Intertek.

*L’écran LG OLED est vérifié par UL pour la technologie Noir parfait et couleur parfaite, mesuré selon les normes de reflet Ring Light IDMS 11.5.

*La OLED G6 de 83/77/65/55 pouces est uniquement certifiée Reflection Free Premium.

*Les performances réelles peuvent varier en fonction de l’éclairage ambiant et de l’environnement de visionnement.

6)*L’écran LG OLED est certifié par Intertek pour l’absence de reflet selon l’intégration de sphère d’échantillonnage IDMS 11.2.2.

*La OLED G6 de 83/77/65/55 pouces est uniquement certifiée Reflection Free Premium.

7)*Les écrans LG OLED TV ont été certifiés Low Blue Light Platinum par UL.

8)*Comparé à l’année précédente des modèles OLED evo (processeur alpha 9 AI Gen8).

9)*Durant la 1ère année de garantie, les panneaux, les pièces et la main d’œuvre sont couverts. De la deuxième à la cinquième année, seuls les panneaux et les pièces sont couverts, et des frais de main-d’œuvre s’appliquent. La couverture de garantie est soumise aux conditions générales applicables.

*OLED Care+ s’applique aux OLED W6, G6.

10)*AI Picture Pro fonctionne avec tout contenu protégé par des droits d’auteur sur les services OTT.

*Les images sont mises à l’échelle jusqu’à une qualité 4K. Les résultats peuvent varier en fonction de la résolution de la source.

*Traitement plus rapide par rapport au processeur IA alpha 9 Gen8 2025, sur la base d'une comparaison interne des spécifications.

11)*Doit être activé via le menu du mode son. Le son peut varier en fonction de l’environnement d’écoute.

12)*Le son peut varier en fonction de l’environnement d’écoute.

13)*AI Search (Copilot) est disponible sur les modèles OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD compatibles avec le programme webOS Re :New, y compris les modèles sortis à partir de 2022.

*Une connexion Internet est requise et les services d’IA partenaires peuvent être sujets à modification ou nécessiter un abonnement.

*Cette fonctionnalité peut varier selon la région et le modèle et n’est pas disponible dans les pays où la prise en charge LLM n’est pas fournie.

14)*Certaines de ces fonctionnalités peuvent ne pas être prises en charge dans certaines régions ou certains modèles.

*Les menus affichés peuvent varier à la sortie du produit.

*Les recommandations de mots clés varient en fonction de l’application et du moment de la journée.

*La carte « In This Scene » est disponible dans les pays qui prennent en charge l’EPG (Guide du programme électronique).

*La carte « On Now » n’est pas disponible sur Netflix et d’autres applications CP (fournisseur de contenu), elle ne sera donc pas affichée.

*La carte « IA générative » est disponible dans certaines régions ou certains modèles.

15)*Du contenu réduit ou limité peut être affiché selon la région ou la connectivité au réseau.

*La prise en charge Voice ID peut varier selon la région et le pays et est disponible sur les TV OLED, QNED, NANO 4K UHD sorties à partir de 2024 ainsi que sur les TV MRGB et FHD sorties à partir de 2026.

*Elle fonctionne uniquement avec les applications prenant en charge le compte Voice ID.

*Elle peut être déverrouillée par une personne ayant une voix similaire et si la voix change pour des raisons de santé ou d’autres facteurs, la reconnaissance peut ne pas fonctionner efficacement.

*Les widgets fournis peuvent varier selon les pays et sont susceptibles d’être modifiés ou interrompus sans préavis.

*My Page s’applique aux TV OLED, MRGB, QNED, NANO 4K UHD 2026.

16)*Une connexion à Internet est requise.

*Il est possible de lier l’AI Chatbot au service client.

*Dans les pays où le NLP n’est pas pris en charge, l’accès et l’utilisation des applications vocales peuvent ne pas être disponibles.

17)*webOS Re :New est un programme de mise à niveau logicielle disponible uniquement sur certains modèles. Le nombre de mises à niveau et la durée de l’assistance Re :New peuvent varier selon le produit, le modèle ou la région.

*Les mises à jour et les fonctionnalités, applications et services peuvent varier selon le modèle et la région.

*Le contenu, les fonctionnalités et les services disponibles peuvent varier selon le pays, le produit et la région et sont susceptibles d’être modifiés sans préavis.

18)*Fournit un accès rapide aux fonctionnalités d’IA de la TV, mais ne dispose pas d’un traitement IA intégré.

*Le design, la disponibilité et les fonctionnalités de la télécommande AI Magic Remote peuvent varier selon la région et la langue prise en charge, même sur un modèle identique.

*Certaines fonctionnalités peuvent nécessiter une connexion Internet.

*La fonction AI Voice Recognition est uniquement fournie dans les pays prenant en charge la technologie NLP dans leur langue maternelle.

19)*Fonctionne uniquement avec les jeux ou PC qui prennent en charge les 165 Hz.

*165 Hz est appliqué à l’OLED G6 de 83/77/65/55/48 pouces, tandis que 120Hz est appliqué à l’OLED G6 de 97 pouces.

*NVIDIA G-Sync compatible avec les cartes graphiques RTX 20, RTX 30, RTX 40 et GTX 16. Les GPU plus anciens ne prennent pas en charge la compatibilité G-Sync.

21)*Les écrans LG OLED ont été certifiés par Intertek pour un « temps de réponse de 0,1 ms (gris-à-gris) et des performances de jeu qualifiées ».

22)*HGiG est un groupe de sociétés bénévoles de l’industrie des jeux et des écrans de TV qui se réunissent pour définir et mettre à la disposition du public des lignes directrices visant à améliorer les expériences de jeu HDR des consommateurs.

*La prise en charge de HGiG peut varier selon le pays.

*La OLED G6 de 83/77/65/55/48 pouces est uniquement certifiée ClearMR 10000.

*ClearMR est un programme de certification de VESA pour évaluer les performances de flou de mouvement de l’écran.

24)*Abonnement requis. Les services peuvent varier selon le programme d’adhésion.

*Disponible uniquement sur LG OLED W6, G6, C6 et MRGB95, MRGB9M.

*La disponibilité de GeForce NOW peut varier selon les pays.

*En mode ULL, un seul contrôleur (gamepad) peut être connecté. L’utilisation d’autres appareils Bluetooth peut être affectée.

*Pour de meilleures performances, une connexion Ethernet ou Wi-Fi 5GHz est recommandée.

25)*La latence ultra-faible Bluetooth ne s’applique qu’à certaines LG TV 2026. La fonctionnalité du contrôleur ULL n’est prise en charge que lorsqu’il est connecté à des appareils compatibles.

*En mode ULL, un seul contrôleur (gamepad) peut être connecté. L’utilisation d’autres appareils Bluetooth peut être affectée.

*Pour de meilleures performances, une connexion Ethernet ou Wi-Fi 5GHz est recommandée.

*Contrôleur de jeu vendu séparément.

26)*La prise en charge des services de Cloud Gaming peut varier.

*Certains services de gaming peuvent nécessiter un abonnement et une manette.

*Manette vendue séparément.

27)*L’ajustement réel peut varier en fonction des conditions d’installation. Un léger écart entre le téléviseur et le mur est possible.

29)*Le contenu disponible peut varier selon la région et est susceptible d’être modifié.

*Un abonnement à LG Gallery+ est nécessaire pour accéder à l’intégralité du contenu et aux fonctionnalités.

32)*La fonctionnalité marche lorsque vous êtes connecté à votre compte Google Photos et que vous avez au moins 10 photos dans l’application.

33)*Les capteurs de luminosité peuvent varier selon le modèle.

34)*Les capteurs de mouvement ne sont disponibles que sur les modèles W6 et G6.

35)*La prise en charge de certains LG Channels varie selon la région.

36)*LG est compatible avec les appareils WiFi « Matter ». Les services et fonctionnalités pris en charge par « Matter » peuvent varier selon les périphériques connectés. La connexion initiale pour ThinQ et Matter doit se faire via l’application mobile ThinQ.

37)*FILMMAKER MODE ambiant est une marque commerciale d’UHD Alliance, Inc.

*FILMMAKER MODE ambiant avec Dolby Vision est pris en charge.

*FILMMAKER MODE ambiant démarre automatiquement sur AppleTV+ et l’application Amazon Prime Video.

*Le FILMMAKER MODE ambiant fonctionne sur les modèles équipés d’un capteur de lumière.

38)*La carte « In This Scene » est disponible dans les pays qui prennent en charge l’EPG.

*La portée de la prise en charge peut varier d’un pays à l’autre.

*Les informations fournies par AI Concierge le sont à titre d’information générale uniquement et peuvent ne pas être exactes. LG n’assume aucune responsabilité pour les actions ou décisions prises sur la base de ces informations.

39)*Le modèle Sound Suite correspondant peut varier en fonction du pays, de la région et du modèle de TV.

*La Soundbar peut être achetée séparément.

*Le contrôle du mode Son peut varier selon les modèles.

*Lorsque connecté à une barre de son, jusqu’à 13.1.7 canaux sont pris en charge. Les configurations de canal prises en charge peuvent varier en fonction du modèle de barre de son.

*Veuillez noter que le service peut être indisponible au moment de l’achat. Une connexion au réseau est requise pour les mises à jour.

*L’utilisation de la télécommande LG TV est limitée à certaines fonctionnalités uniquement.