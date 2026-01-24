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Smart TV LG OLED evo AI 4K G6 2026 83 pouces

Smart TV LG OLED evo AI 4K G6 2026 83 pouces

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Vue avant de Smart TV LG OLED evo AI 4K G6 2026 83 pouces OLED83G67LW
La vue avant de la LG OLED evo AI G6, lancée en 2026, affiche une image de formes multicolores superposées, avec Hyper Radiant Color Tech, Noir parfait et couleur parfaite, ainsi que le badge OLED TV n° 1 au monde pendant 13 ans.
La LG OLED evo AI G6 présentée en vue avant et latérale met en valeur un écran de 83 pouces avec un écran de 1 847 mm de large, une hauteur d’écran de 1 057 mm, une hauteur de 1 115 mm avec pied, une profondeur de 28 mm et un encombrement au sol de 501 x 321 mm.
LG OLED evo AI G6, piloté par Hyper Radiant Color Tech, montre des visuels 3,9 fois plus lumineux avec le processeur alpha 11 AI 4K Gen3 Dual AI Engine, Reflection Free Premium, et des badges Noir parfait et couleur parfaite dans une disposition pentagonale.
LG OLED evo AI G6 avec Brightness Booster Ultra montre une scène sombre où une silhouette de baleine lumineuse se démarque au milieu de particules éclatantes, offrant une luminance 3,9 fois plus lumineuse avec des détails plus clairs.
LG OLED evo AI G6 montre une scène planète et étoiles à écran partagé, comparant un écran mat anti-glare à son écran Noir parfait et couleur parfaite pour une qualité d’image plus claire sous n’importe quelle lumière, pris en charge par la certification UL et les certifications Intertek pour le volume et la fidélité des couleurs.
La LG OLED evo AI G6 avec Reflection Free Premium montre une comparaison côte à côte avec un écran mat anti-glare, maintenant l’image de jaguar noir claire avec des noirs profonds et une texture fine, en particulier dans les environnements lumineux, avec une marque de certification Intertek affichée.
Le processeur alpha 11 AI 4K Gen3 de la TV LG OLED evo G6 AI brille sous la lumière violette et bleue sur une carte de circuit imprimé sombre, mettant en valeur le moteur Dual AI et offrant une puissance de traitement jusqu’à 5,6 fois plus rapide, un processeur 50 % plus rapide et des performances GPU 70 % plus élevées.
Le badge lauréat des CES Innovation Awards 2026 dans la catégorie Intelligence artificielle reconnaît la recherche Multi-AI avec Google Gemini et Microsoft Copilot.
LG OLED evo AI G6 est doté d’un hub AI pour la personnalisation, avec une icône AI au-dessus d’une télécommande entourée d’étiquettes pour la recherche multi-IA, AI Concierge, AI Voice ID avec My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard et AI Sound Wizard.
Le LG Shield, appliqué à LG OLED evo AI G6, est présenté avec un logo LG Shield au centre, des icônes de sécurité ci-dessous et un badge du lauréat des CES Innovation Awards 2026 ci-dessus, représentant la protection des données et du système.
LG OLED evo AI G6 pour un gameplay imbattable en 4K 165Hz montre un jeu de course à grande vitesse avec une monoplace de course jaune en mouvement, un texte « WIN » en gras à l’écran et les logos NVIDIA G-SYNC et AMD FreeSync Premium en haut.
La LG OLED evo AI G6, présentée de côté, met en valeur son design Flush Fit Gallery avec une fixation murale sans écart, affichant une scène nocturne d’un pont éclairé avec des reflets sur l’eau.
La LG OLED evo AI G6 est fixée au mur dans un salon moderne, affichant des aurores éclatantes sur un village côtier serein, ressemblant à une image encadrée sur le mur.
La LG OLED evo AI G6 affiche une scène de coucher de soleil océanique éclatant, avec une barre de son et un haut-parleur positionnés sous l’écran, améliorant un espace de vie calme et atmosphérique.
Vue avant de Smart TV LG OLED evo AI 4K G6 2026 83 pouces OLED83G67LW
La vue avant de la LG OLED evo AI G6, lancée en 2026, affiche une image de formes multicolores superposées, avec Hyper Radiant Color Tech, Noir parfait et couleur parfaite, ainsi que le badge OLED TV n° 1 au monde pendant 13 ans.
La LG OLED evo AI G6 présentée en vue avant et latérale met en valeur un écran de 83 pouces avec un écran de 1 847 mm de large, une hauteur d’écran de 1 057 mm, une hauteur de 1 115 mm avec pied, une profondeur de 28 mm et un encombrement au sol de 501 x 321 mm.
LG OLED evo AI G6, piloté par Hyper Radiant Color Tech, montre des visuels 3,9 fois plus lumineux avec le processeur alpha 11 AI 4K Gen3 Dual AI Engine, Reflection Free Premium, et des badges Noir parfait et couleur parfaite dans une disposition pentagonale.
LG OLED evo AI G6 avec Brightness Booster Ultra montre une scène sombre où une silhouette de baleine lumineuse se démarque au milieu de particules éclatantes, offrant une luminance 3,9 fois plus lumineuse avec des détails plus clairs.
LG OLED evo AI G6 montre une scène planète et étoiles à écran partagé, comparant un écran mat anti-glare à son écran Noir parfait et couleur parfaite pour une qualité d’image plus claire sous n’importe quelle lumière, pris en charge par la certification UL et les certifications Intertek pour le volume et la fidélité des couleurs.
La LG OLED evo AI G6 avec Reflection Free Premium montre une comparaison côte à côte avec un écran mat anti-glare, maintenant l’image de jaguar noir claire avec des noirs profonds et une texture fine, en particulier dans les environnements lumineux, avec une marque de certification Intertek affichée.
Le processeur alpha 11 AI 4K Gen3 de la TV LG OLED evo G6 AI brille sous la lumière violette et bleue sur une carte de circuit imprimé sombre, mettant en valeur le moteur Dual AI et offrant une puissance de traitement jusqu’à 5,6 fois plus rapide, un processeur 50 % plus rapide et des performances GPU 70 % plus élevées.
Le badge lauréat des CES Innovation Awards 2026 dans la catégorie Intelligence artificielle reconnaît la recherche Multi-AI avec Google Gemini et Microsoft Copilot.
LG OLED evo AI G6 est doté d’un hub AI pour la personnalisation, avec une icône AI au-dessus d’une télécommande entourée d’étiquettes pour la recherche multi-IA, AI Concierge, AI Voice ID avec My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard et AI Sound Wizard.
Le LG Shield, appliqué à LG OLED evo AI G6, est présenté avec un logo LG Shield au centre, des icônes de sécurité ci-dessous et un badge du lauréat des CES Innovation Awards 2026 ci-dessus, représentant la protection des données et du système.
LG OLED evo AI G6 pour un gameplay imbattable en 4K 165Hz montre un jeu de course à grande vitesse avec une monoplace de course jaune en mouvement, un texte « WIN » en gras à l’écran et les logos NVIDIA G-SYNC et AMD FreeSync Premium en haut.
La LG OLED evo AI G6, présentée de côté, met en valeur son design Flush Fit Gallery avec une fixation murale sans écart, affichant une scène nocturne d’un pont éclairé avec des reflets sur l’eau.
La LG OLED evo AI G6 est fixée au mur dans un salon moderne, affichant des aurores éclatantes sur un village côtier serein, ressemblant à une image encadrée sur le mur.
La LG OLED evo AI G6 affiche une scène de coucher de soleil océanique éclatant, avec une barre de son et un haut-parleur positionnés sous l’écran, améliorant un espace de vie calme et atmosphérique.

Fonctionnalités principales

  • La technologie Hyper Radiant Color Tech, une technologie OLED de nouvelle génération pour un niveau de qualité d’image supérieur
  • Luminosité de pic 3,9 fois supérieure avec processeur alpha 11 AI Gen3, pour des détails et des hautes lumières éclatants
  • Le noir parfait et la couleur parfaite avec la technologie Reflection Free Premium garantissent un contraste plus profond et des couleurs éclatantes et précises, quelle que soit la luminosité
  • Jusqu’à 165Hz en 4K avec compatibilité G-SYNC et FreeSync Premium pour un jeu sans déchirure et gagnant
  • webOS primé offre des expériences d’IA avancées, optimisées par Google Gemini et Microsoft Copilot, désormais sécurisées par LG Shield
Plus
Badge lauréat des du prix de l’innovation CES 2026 dans la catégorie Cybersécurité pour LG Shield

Prix de l’innovation CES - Lauréat 2026

Plateforme LG Shield-Applied TV OS

Badge lauréat des CES Innovation Awards 2026 dans la catégorie Intelligence artificielle pour Multi-AI

Prix de l’innovation CES - Lauréat 2026

Architecture multi-IA

Badge AVForums Editor’s Choice en tant que meilleur système de Smart TV pour 8 années consécutives, y compris 2025/26

AVForums Editor's Choice – Meilleur système Smart TV 2025/26

« 8 ans en tant que meilleur système de Smart TV »

*Les CES Innovation Awards se basent sur les documents descriptifs soumis au jury. La CTA (Consumer Technology Association) n’a pas vérifié l’exactitude des informations envoyées ni des revendications faites et n’a pas testé l’appareil ayant reçu la récompense.

Pourquoi choisir la LG OLED evo G6 ?

LG OLED evo AI G6, piloté par Hyper Radiant Color Tech, montre des visuels 3,9 fois plus lumineux avec le processeur alpha 11 AI 4K Gen3 Dual AI Engine, Reflection Free Premium, et des badges Noir parfait et couleur parfaite dans une disposition pentagonale.

Technologie de couleurs ultra-radieuses

La LG OLED evo AI G6, avec Noir parfait et Couleur parfaite avec Sans réflexion, montre une scène planétaire divisée contrastant des noirs plus faibles à gauche avec des détails plus clairs, des noirs plus profonds et une expression de couleurs plus éclatantes à droite.

Noir parfait et couleur parfaite sans réflexion

LG OLED evo AI G6 pour un gameplay imbattable en 4K 165Hz montre un jeu de course à grande vitesse avec une monoplace de course jaune en mouvement, avec les logos NVIDIA G-SYNC et AMD FreeSync Premium visibles en haut de l’écran.

Jeu imbattable en 4K 165Hz

LG OLED evo AI G6 avec webOS multi-IA primé est présenté sur un arrière-plan sombre avec les logos Microsoft Copilot et Google Gemini, indiquant la prise en charge des services liés à l’IA accessibles via l’interface TV.

webOS multi-IA primé

LG OLED evo AI G6 est doté d’un hub IA pour la personnalisation, avec un symbole AI au-dessus d’une télécommande entourée d’étiquettes pour la recherche multi-IA, AI Concierge, AI Voice ID avec My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard et AI Sound Wizard.

Hub IA pour personnalisation

L’emblème LG Shield est affiché sur un arrière-plan sombre avec des icônes de sécurité, mettant en évidence la protection de webOS pour la confidentialité, la sécurité des données et l’intégrité du système.

Sécurisé par LG Shield

Qu’est-ce que Hyper Radiant Color Tech ?

Hyper Radiant Color Tech est notre technologie OLED nouvelle génération qui améliore chaque aspect de la qualité d’image à un niveau entièrement nouveau. Elle offre une luminosité incomparable, un noir parfait et des couleurs parfaites dans n’importe quelle lumière, tout en préservant des visuels 4K époustouflants grâce à notre meilleur processeur alpha 11 AI Gen3. L’OLED G6 est même certifié pour la technologie Reflection-Free Premium, offrant une qualité d’image impeccable sans reflet, quelle que soit la luminosité, lumineuse ou sombre. Découvrez OLED comme vous ne l’avez jamais vu : voyez la différence, ressentez la brillance et découvrez une nouvelle norme en matière de visionnage.

La LG OLED evo AI G6, alimentée par Hyper Radiant Color Tech, affiche une image d’art papier abstraite éclatante à l’écran avec des icônes pour une luminosité maximale 3,9 fois plus lumineuse, un noir parfait, une couleur parfaite, un processeur alpha 11 AI 4K Gen3 Dual AI Engine et une technologie Reflection Free Premium.

La LG OLED evo AI G6, alimentée par Hyper Radiant Color Tech, affiche une image d’art papier abstraite éclatante à l’écran avec des icônes pour une luminosité maximale 3,9 fois plus lumineuse, un noir parfait, une couleur parfaite, un processeur alpha 11 AI 4K Gen3 Dual AI Engine et une technologie Reflection Free Premium.

Technologie de couleurs hyperradiantes La prochaine OLED TV

*Toutes les images sont à des fins d’illustration.

*Omdia. Numéro 1 depuis 13 ans en termes d’unités les plus vendues, de 2013 à 2025. Ce résultat ne constitue pas une approbation de LGE ou de ses produits. Consultez https://www.omdia.com/ pour plus de détails.

Amplificateur de luminosité Ultra

3,9 fois plus lumineux, pour un maximum de luminosité

Le nouvel algorithme de stimulation de la lumière et l’architecture de contrôle de la lumière du processeur alpha 11 AI Gen3 offrent une luminosité maximale jusqu’à 3,9 fois supérieure, révélant des hautes lumières plus éclatantes et des détails plus clairs.1)

LG OLED evo AI G6 avec Brightness Booster Ultra montre une scène sombre où des particules brillantes entourant une silhouette de baleine, offrant une luminosité de pic jusqu’à 3,9 fois plus lumineuse avec une luminance plus élevée et des détails plus clairs.

LG OLED evo AI G6, powered by Hyper Radiant Color Tech, displays a vivid abstract paper art image on screen with icons for X3.9 Brighter peak brightness, Perfect Black, Perfect Color, alpha 11 AI Processor 4K Gen3 Dual AI Engine, and Reflection Free Premium.

Noir parfait et couleur parfaite

Noir parfait et couleur parfaite sous n’importe quelle lumière

La LG OLED TV est dotée d’un noir parfait et d’une couleur parfaite vérifiés par UL, offrant un contraste plus profond, une luminosité améliorée et des couleurs éclatantes et précises. Voyez chaque étoile clairement, même dans une pièce lumineuse.4)

LG OLED evo AI G6 montre une scène planète et étoiles à écran partagé, comparant un écran mat anti-glare à son écran Noir parfait et couleur parfaite pour une qualité d’image plus claire sous n’importe quelle lumière, pris en charge par la certification UL et les certifications Intertek pour le volume et la fidélité des couleurs.

Reflection Free Premium

Certifié Reflection Free Premium pour un noir parfait qui va au-delà de l’écran mat anti-glare

L’écran OLED certifié Reflection Free Premium de LG minimise la réflectance tout en préservant la transmittance pour un noir et des couleurs sans compromis, tandis que les écrans Anti-Glare Matte absorbent et diffusent la lumière, passant du noir vers le gris et déformant les couleurs, en particulier dans les environnements lumineux.6)

La LG OLED evo AI G6 est dotée du Eyesafe RPF 40 du badge de certification UL, indiquant des performances de lumière bleue réduites vérifiées.

La LG OLED evo AI G6 est dotée du Eyesafe RPF 40 du badge de certification UL, indiquant des performances de lumière bleue réduites vérifiées.

Vérifié Eyesafe pour réduire la lumière bleue, chaque image reste facile à regarder7)

Processeur alpha 11 AI 4K Gen3 avec moteur Dual AI

Nouveau processeur IA, désormais avec le nouveau moteur Dual AI

Le processeur alpha 11 AI Gen3 repousse les limites de la performance OLED, contrôlant avec précision 8,3 millions de pixels auto-éclairés - désormais encore plus puissant avec Dual AI Engine. Au-delà d’un seul moteur d’IA, ce traitement avancé affine simultanément la netteté et la texture, offrant une qualité d’image 4K plus nette et plus naturelle.8)

Le processeur alpha 11 AI 4K Gen3 de la TV LG OLED evo G6 AI brille sous la lumière violette et bleue sur une carte de circuit imprimé sombre, mettant en valeur le moteur Dual AI et offrant une puissance de traitement jusqu’à 5,6 fois plus rapide, un processeur 50 % plus rapide et des performances GPU 70 % plus élevées.

OLED Care+

5 ans de couverture fiable et sans souci du panneau OLED

Votre panneau LG OLED est protégé pendant cinq ans avec une couverture fiable et sans souci.9)

Pourquoi choisir LG AI TV ?

LG AI TV optimise l’image et le son tout en rendant chaque jour plus simple grâce au hub AI personnalisé

Remasterisation HDR IA

Améliorez chaque image pour une qualité HDR

L’IA optimise automatiquement les couleurs, la luminosité et le contraste et élève la qualité d’image SDR aux niveaux HDR pour des visuels plus riches et plus réalistes.

Découvrez 3 avantages remarquables de l’AI Hub

Recherche multi-IA avancée avec Google Gemini et Microsoft Copilot

Dites simplement ce que vous recherchez, puis sélectionnez le modèle d’IA qui vous convient le mieux. Le système se connecte à plusieurs modèles d’IA pour fournir des résultats plus larges et plus pertinents.13)

Obtenez des recommandations et des informations de contenu personnalisées

AI Concierge suggère du contenu et des mises à jour adaptés à vos centres d’intérêt. In This Scene fournit des recommandations et des informations pertinentes basées sur ce que vous regardez, tandis que l’IA générative permet de rechercher et de créer des images.14)

LG AI TV reconnaît votre voix et vous dirige vers My Page spécialement conçue pour vous !

Sur My Page, vous pouvez tout voir en un coup d’œil, de la météo, du calendrier et des widgets à vos résultats sportifs préférés.15)

Le badge du lauréat des CES Innovation Awards 2026 est présenté sur un fond sombre. L’architecture multi-IA est reconnue dans la catégorie Intelligence artificielle.

Le badge du lauréat des CES Innovation Awards 2026 est présenté sur un fond sombre. L’architecture multi-IA est reconnue dans la catégorie Intelligence artificielle.

webOS multi-IA primé

webOS primé désormais sécurisé par LG Shield

Le badge AVForums Editor’s Choice est affiché sur un fond sombre pour LG webOS 25, nommé Meilleur système de Smart TV 2025/2026.

Le badge AVForums Editor’s Choice est affiché sur un fond sombre pour LG webOS 25, nommé Meilleur système de Smart TV 2025/2026.

« 8 ans en tant que meilleur système de Smart TV »

L’emblème LG Shield est affiché sur un arrière-plan sombre avec des icônes de sécurité, mettant en évidence la protection de webOS pour la confidentialité, la sécurité des données et l’intégrité du système. Un badge du lauréat du CES Innovation Awards 2026 est également présenté.

L’emblème LG Shield est affiché sur un arrière-plan sombre avec des icônes de sécurité, mettant en évidence la protection de webOS pour la confidentialité, la sécurité des données et l’intégrité du système. Un badge du lauréat du CES Innovation Awards 2026 est également présenté.

LG Shield

Une sécurité en laquelle vous pouvez avoir confiance

Les 7 technologies de base de LG Shield garantissent la sécurité de vos données grâce au stockage et à la gestion sécurisés des données, aux algorithmes de chiffrement sécurisés, à l’intégrité garantie des logiciels, à l’authentification des utilisateurs et au contrôle d’accès, à la transmission sécurisée des données, à la détection et à la réponse aux événements de sécurité et à la gestion sécurisée des mises à jour.

webOS Re:New Program

Mettez à niveau votre TV gratuitement pendant une période allant jusqu'à 5 ans17)

La LG Quad Protection est représentée par quatre icônes de protection sur un arrière-plan jaune. Chaque icône est dotée de la protection contre la foudre, de la protection contre l’humidité, de la protection contre les surtensions et de la protection webOS avec LG Shield.

La LG Quad Protection est représentée par quatre icônes de protection sur un arrière-plan jaune. Chaque icône est dotée de la protection contre la foudre, de la protection contre l’humidité, de la protection contre les surtensions et de la protection webOS avec LG Shield.

Protection Quad LG

Votre LG TV est conçue pour durer avec la protection Quad de LG

Du matériel au logiciel, votre LG TV est protégée. Les condensateurs protègent des hautes tensions, y compris la foudre, tandis que les semi-conducteurs protègent des surtensions. Le gel de silicone et les revêtements de protection protègent les processeurs de l’humidité et même vos données restent en sécurité avec LG Shield.

Télécommande AI Magic Remote

Libérez chaque expérience d’IA avec un seul bouton d’IA

Un seul bouton IA suffit pour accéder et contrôler toutes les interactions pilotées par IA. Avec une molette de défilement et une commande vocale instantanée, exécutez des commandes sans effort.18)

LG OLED evo AI G6 est doté d’un hub AI pour la personnalisation, avec une icône AI au-dessus d’une télécommande entourée d’étiquettes pour la recherche multi-IA, AI Concierge, AI Voice ID avec My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard et AI Sound Wizard.

Pourquoi choisir la TV gaming LG OLED evo ?

Jeu ultra-doux et sans déchirures

Jouez en 4K 165Hz avec G-Sync et compatible AMD FreeSync

Jusqu’à 165Hz pour une action plus nette et plus fluide dans chaque jeu. Compatible G-Sync et AMD FreeSync Premium maintiennent le mouvement stable et sans déchirures, tandis que le VRR et le retard d’affichage ultra-faible garantissent que chaque mouvement reste fluide et réactif, vous donnant un avantage clair à chaque match.19)

LG OLED evo AI G6 pour un gameplay imbattable en 4K 165Hz montre un jeu de course à grande vitesse avec une monoplace de course jaune en mouvement, un texte « WIN » en gras à l’écran et les logos NVIDIA G-SYNC et AMD FreeSync Premium en haut.

Temps de réponse certifié de 0,1 ms, OLED répond instantanément sans images fantômes

Avec son temps de réponse de pixel de 0,1 ms et son ALLM pour une latence ultra-faible, chaque commande est rendue avec une précision immédiate. Cette réactivité accrue permet un jeu rapide, clair et contrôlé, offrant un avantage concurrentiel distinct.21)

Jeu immersif avec HGiG et ClearMR 10000

La technologie HGiG maintient la cartographie des tons HDR fidèle à l’intention du créateur, tandis que le ClearMR 10000 minimise le flou de mouvement pour une clarté nette dans les scènes rapides. Le résultat est une immersion plus profonde avec des visuels qui restent remarquablement précis et clairs à chaque instant.22)

LG OLED evo AI G6 avec NVIDIA GeForce NOW affiche Borderlands 4 à l’écran avec un logo GeForce NOW, offrant un accès au Cloud Gaming dans l’interface TV.

LG OLED evo AI G6 avec NVIDIA GeForce NOW affiche Borderlands 4 à l’écran avec un logo GeForce NOW, offrant un accès au Cloud Gaming dans l’interface TV.

NVIDIA GeForce NOW

Le premier Cloud Gaming HDR 4K 120 Hz au monde

Jouez à des jeux HDR 4K 120 Hz sur votre TV, même sans appareil extra, grâce à NVIDIA GeForce NOW. Alimenté par l’architecture NVIDIA Blackwell, profitez d’un Cloud Gaming haut de gamme avec les performances de la GeForce RTX 5080.24)

LG OLED evo AI G6 avec Bluetooth Ultra Low Latency montre une manette de jeu sans fil étiquetée « Razer Wolverine V3 Bluetooth » à l’écran, indiquant une prise en charge optimisée de la manette Bluetooth pour un gameplay réactif.

LG OLED evo AI G6 avec Bluetooth Ultra Low Latency montre une manette de jeu sans fil étiquetée « Razer Wolverine V3 Bluetooth » à l’écran, indiquant une prise en charge optimisée de la manette Bluetooth pour un gameplay réactif.

Latence Bluetooth ultra-faible

La première TV au monde à prendre en charge les contrôleurs Bluetooth ultra-basse latence

Profitez d’une latence ultra-faible et de hautes performances dans le Cloud Gaming grâce à la prise en charge du contrôleur Bluetooth ultra-faible latence, réduisant le retard d’entrée à moins de 2,5 ms. Profitez d’un contrôle fluide et réactif qui ressemble à une connexion filaire, même lorsque vous jouez dans le cloud.25)

LG OLED evo AI G6 affiche le portail de jeu LG sur l’écran webOS, montrant un hub de jeu avec une interface en une étape qui permet d’accéder à plusieurs applications de jeu via des services de Cloud Gaming tels que NVIDIA GeForce NOW et les applications webOS.

LG OLED evo AI G6 with NVIDIA GeForce NOW displays Borderlands 4 on screen alongside a GeForce NOW logo, presenting cloud gaming access within the TV interface.

Portail de jeu LG

Votre hub unique pour le jeu

Explorez des milliers de jeux Xbox, NVIDIA GeForce Now, des applications webOS natives et bien plus encore. Trouvez facilement des jeux pour la télécommande ou la manette et rivalisez avec d’autres joueurs via le mode Challenge.26)

LG OLED evo AI G6 avec Game Dashboard et Optimizer affiche des écrans de jeu côte à côte et un menu à l’écran pour ajuster les paramètres de jeu tels que le taux de rafraîchissement, la latence et les modes visuels en temps réel.

LG OLED evo AI G6 avec Game Dashboard et Optimizer affiche des écrans de jeu côte à côte et un menu à l’écran pour ajuster les paramètres de jeu tels que le taux de rafraîchissement, la latence et les modes visuels en temps réel.

Tableau de bord et optimiseur de jeu

Ajustez facilement les paramètres en fonction de votre jeu

Personnalisez facilement votre expérience de jeu à l’aide du tableau de bord de jeu pour un contrôle rapide et en temps réel et de l’optimiseur de jeu pour affiner vos paramètres préférés. Réglez le taux de rafraîchissement, la latence et les modes visuels pour optimiser chaque session de jeu en toute simplicité.

Pourquoi la LG OLED evo est-elle un excellent choix pour les amateurs de design ?

La LG OLED evo AI G6 est fixée au mur dans un salon moderne, affichant des aurores éclatantes sur un village côtier enneigé tandis qu’un homme et une femme regardent depuis le canapé avec une télécommande à la main.

Design de galerie encastré pour le minimalisme

Un écran fin et raffiné se fond naturellement dans votre espace, créant une présence semblable à une galerie sans espace visible avec le mur.27)

Un écran fin et raffiné se fond naturellement dans votre espace, créant une présence semblable à une galerie sans espace visible avec le mur.

Découvrez des chefs-d’œuvre illimités avec LG Gallery+

LG Gallery+

Personnalisez votre espace en choisissant parmi un contenu varié

LG Gallery+ vous permet d’accéder à plus de 100 œuvres d’art, vidéos d’ambiance et autres contenus visuels pour élever votre espace. Avec des mises à jour régulières de la bibliothèque, personnalisez votre maison avec un contenu sélectionné correspondant à votre style.29)

LG Micro evo AI MRGB85 avec LG Gallery+ affiche des œuvres d’art sélectionnées, des visuels sur le thème de l’espace, des peintures de style coréen et des paysages pittoresques, en alternant chaque pièce à l’écran.

LG Mini RGB evo AI MRGB85’s alpha 8 AI Processor 4K Gen3 glows in blue light on a circuit board, highlighting AI processing performance with NPU up to x5.0 faster, CPU 10% faster processing, and 20% larger memory capacity.

La LG Gallery+ de LG Mini RGB evo AI MRGB85 avec BGM et Music Lounge montre la scène de lac forestier « Forest Evening » à l’écran, avec un panneau d’interface utilisateur de salon de musique visible pour la musique d’ambiance, la lecture Bluetooth et les commandes.

LG Mini RGB evo AI MRGB85’s alpha 8 AI Processor 4K Gen3 glows in blue light on a circuit board, highlighting AI processing performance with NPU up to x5.0 faster, CPU 10% faster processing, and 20% larger memory capacity.

BGM avec salon de musique

Créez l’ambiance idéale avec de la musique

Créez l’atmosphère idéale avec une musique qui correspond à vos visuels. Utilisez la musique recommandée en fonction de vos préférences ou connectez-vous via Bluetooth pour lire vos propres morceaux.

LG OLED evo AI G6 affiche une grille Google Photos d’instantanés familiaux, tandis qu’un téléphone affiche une liste d’albums avec le bouton album Voyage en famille activé.

LG OLED evo AI G6 affiche une grille Google Photos d’instantanés familiaux, tandis qu’un téléphone affiche une liste d’albums avec le bouton album Voyage en famille activé.

Mes photos

Accédez facilement à Google Photos et affichez vos souvenirs

Connectez facilement votre compte Google Photos à votre TV avec votre téléphone. Personnalisez facilement votre espace en utilisant le contenu de votre propre bibliothèque de photos.32)

La LG OLED evo AI G6 est fixée au mur sur un mur vert au-dessus d’une console rouge, affichant un tableau d’informations comprenant la météo, les résultats sportifs, le programmateur TV et le Home Hub.

LG OLED evo AI G6 is wall-mounted on a green wall above a red console, displaying an information board including weather, sports scores, TV Scheduler, and Home Hub.

Carte d’information

Restez à jour grâce à un tableau de bord personnalisé tout-en-un

Consultez les informations importantes en un coup d’œil. Recevez des mises à jour météo, des alertes sportives, consultez votre calendrier Google et configurez même des notifications pour Home Hub, vos réservations de visualisation, etc.

Mode Galerie

Passez de la TV à l’art en toute transparence

Lorsque le mode Galerie est activé, votre TV peut continuer à économiser de l’énergie, même en affichant les œuvres d’art que vous avez sélectionnées, ajoutant une touche de style et d’élégance à votre espace.

Contrôle luminosité auto.

Luminosité optimale, quelle que soit la lumière

Le contrôle de la luminosité ajuste automatiquement la sortie de l’écran en fonction de l’éclairage ambiant, garantissant une vision claire et confortable dans n’importe quel environnement.33)

Capteur de mouvement

Réactif à votre présence

La détection de mouvement permet à votre TV de réagir intelligemment, en changeant de mode selon que vous êtes à proximité ou non.34)

LG Channels

Des divertissements infinis gratuits

LG Channels rassemble des contenus variés depuis les plateformes en direct et à la demande dans un seul hub, ce qui facilite plus que jamais la recherche de contenu que vous aimez.35)

LG OLED evo AI G6 avec Smart Connectivity affiche l’interface Home Hub à l’écran, montrant les connexions à Google Home et LG ThinQ, avec des panneaux pour TV, appareils et applications dans une seule disposition de contrôle.

Connectivité intelligente

Home Hub, la plateforme tout-en-un pour votre maison intelligente

Home Hub rassemble tous vos appareils intelligents. Connectez, contrôlez et interagissez en toute transparence avec vos appareils IoT domestiques sur Google Home et plus encore.36)

Un vrai cinéma, conservé dans les moindres détails

Dolby Vision et FILMMAKER Mode ambiant

Vivez l’expérience cinéma tel que le réalisateur l’a imaginée avec Dolby Vision et FILMMAKER Mode avec la compensation de la lumière ambiante qui s’adapte à l’environnement et maintient les visuels aussi près que possible de leur forme originale..37)

Dolby Atmos

En rendant le son sous forme d'objets audio immersifs à 360° plutôt que comme des canaux statiques, le système crée un environnement home cinema où les détails et la profondeur restent fidèles à la scène.

Immergez-vous dans chaque match

La suite LG Sound rehausse chaque scène avec un son plus complet

Suite Sound avec Dolby Atmos Flex Connect

Son immersif adapté à vos préférences

Le DAFC (Dolby Atmos Flex Connect) de LG TV optimise l’audio en fonction du placement des enceintes, offrant une expérience surround personnalisée et profondément immersive où que vos enceintes soient positionnées.39)

Une famille avec des enfants et leurs grands-parents sont assis ensemble sur un canapé dans un salon lumineux, tenant une télécommande tout en regardant la télévision.

Une famille avec des enfants et leurs grands-parents sont assis ensemble sur un canapé dans un salon lumineux, tenant une télécommande tout en regardant la télévision.

Accessibilité

Les fonctionnalités d’assistance rendent le visionnage plus inclusif

Les LG TV sont conçues en gardant à l’esprit l’accessibilité avec des fonctionnalités telles que le filtre d’ajustement des couleurs, un guide de langue des signes et la prise en charge de la connectivité directe pour les appareils audio-assistés.

Clause de non-responsabilité

 

*Toutes les images du produit ci-dessus sont fournies à titre d’illustration seulement. Référez-vous aux images de la galerie pour une représentation plus précise.

*Les spécifications et caractéristiques varient selon la région, le modèle et la taille.

*La disponibilité du service varie selon la région et le pays.

*Les services personnalisés peuvent varier en fonction des politiques de l’application tierce.

*Le compte LG et l’acceptation des Conditions générales pertinentes sont nécessaires pour accéder aux services et fonctionnalités intelligents basés sur le réseau, y compris les applications de streaming. Sans compte LG, seules les connexions d’appareils externes (par ex. via HDMI) et la TV terrestre/en direct (uniquement pour les TV avec tuners) sont disponibles. La création d’un compte LG est gratuite.

1)*La luminosité peut varier en fonction du modèle, de la taille de l’écran et de la région du marché.

*La luminosité maximale est 3,9 fois plus lumineuse que la OLED @3 % de fenêtre par des mesures internes.

*3,9 fois plus lumineux s’applique aux modèles OLED G6 de 83/77/65/55 pouces, tandis que 2,1 fois plus lumineux s’applique au modèle OLED G6 de 48 pouces.  

 

4)*L’écran LG OLED est certifié par Intertek pour offrir 100 % color fidelity, mesurée selon la norme CIE DE2000 avec 125 modèles de couleurs.

*Le volume de la gamme de couleurs d’affichage (CGV) est équivalent ou dépasse le CGV de l’espace colorimétrique DCI-P3 comme vérifié indépendamment par Intertek.

*L’écran LG OLED est vérifié par UL pour la technologie Noir parfait et couleur parfaite, mesuré selon les normes de reflet Ring Light IDMS 11.5.

*La OLED G6 de 83/77/65/55 pouces est uniquement certifiée Reflection Free Premium.

*Les performances réelles peuvent varier en fonction de l’éclairage ambiant et de l’environnement de visionnement.

 

6)*L’écran LG OLED est certifié par Intertek pour l’absence de reflet selon l’intégration de sphère d’échantillonnage IDMS 11.2.2.

*La OLED G6 de 83/77/65/55 pouces est uniquement certifiée Reflection Free Premium.

 

7)*Les écrans LG OLED TV ont été certifiés Low Blue Light Platinum par UL.

 

8)*Comparé à l’année précédente des modèles OLED evo (processeur alpha 9 AI Gen8).

 

9)*Durant la 1ère année de garantie, les panneaux, les pièces et la main d’œuvre sont couverts. De la deuxième à la cinquième année, seuls les panneaux et les pièces sont couverts, et des frais de main-d’œuvre s’appliquent. La couverture de garantie est soumise aux conditions générales applicables.

*OLED Care+ s’applique aux OLED W6, G6.

 

10)*AI Picture Pro fonctionne avec tout contenu protégé par des droits d’auteur sur les services OTT.

*Les images sont mises à l’échelle jusqu’à une qualité 4K. Les résultats peuvent varier en fonction de la résolution de la source.

*Traitement plus rapide par rapport au processeur IA alpha 9 Gen8 2025, sur la base d'une comparaison interne des spécifications.

 

11)*Doit être activé via le menu du mode son. Le son peut varier en fonction de l’environnement d’écoute. 

 

12)*Le son peut varier en fonction de l’environnement d’écoute.

 

13)*AI Search (Copilot) est disponible sur les modèles OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD compatibles avec le programme webOS Re :New, y compris les modèles sortis à partir de 2022.

*Une connexion Internet est requise et les services d’IA partenaires peuvent être sujets à modification ou nécessiter un abonnement.

*Cette fonctionnalité peut varier selon la région et le modèle et n’est pas disponible dans les pays où la prise en charge LLM n’est pas fournie.

 

14)*Certaines de ces fonctionnalités peuvent ne pas être prises en charge dans certaines régions ou certains modèles.

*Les menus affichés peuvent varier à la sortie du produit.

*Les recommandations de mots clés varient en fonction de l’application et du moment de la journée.

*La carte « In This Scene » est disponible dans les pays qui prennent en charge l’EPG (Guide du programme électronique).

*La carte « On Now » n’est pas disponible sur Netflix et d’autres applications CP (fournisseur de contenu), elle ne sera donc pas affichée.

*La carte « IA générative » est disponible dans certaines régions ou certains modèles.

 

15)*Du contenu réduit ou limité peut être affiché selon la région ou la connectivité au réseau.

*La prise en charge Voice ID peut varier selon la région et le pays et est disponible sur les TV OLED, QNED, NANO 4K UHD sorties à partir de 2024 ainsi que sur les TV MRGB et FHD sorties à partir de 2026.

*Elle fonctionne uniquement avec les applications prenant en charge le compte Voice ID.

*Elle peut être déverrouillée par une personne ayant une voix similaire et si la voix change pour des raisons de santé ou d’autres facteurs, la reconnaissance peut ne pas fonctionner efficacement.

*Les widgets fournis peuvent varier selon les pays et sont susceptibles d’être modifiés ou interrompus sans préavis.

*My Page s’applique aux TV OLED, MRGB, QNED, NANO 4K UHD 2026.

 

16)*Une connexion à Internet est requise.

*Il est possible de lier l’AI Chatbot au service client.

*Dans les pays où le NLP n’est pas pris en charge, l’accès et l’utilisation des applications vocales peuvent ne pas être disponibles.

 

17)*webOS Re :New est un programme de mise à niveau logicielle disponible uniquement sur certains modèles. Le nombre de mises à niveau et la durée de l’assistance Re :New peuvent varier selon le produit, le modèle ou la région.

*Les mises à jour et les fonctionnalités, applications et services peuvent varier selon le modèle et la région.

*Le contenu, les fonctionnalités et les services disponibles peuvent varier selon le pays, le produit et la région et sont susceptibles d’être modifiés sans préavis.

 

18)*Fournit un accès rapide aux fonctionnalités d’IA de la TV, mais ne dispose pas d’un traitement IA intégré.

*Le design, la disponibilité et les fonctionnalités de la télécommande AI Magic Remote peuvent varier selon la région et la langue prise en charge, même sur un modèle identique.

*Certaines fonctionnalités peuvent nécessiter une connexion Internet.

*La fonction AI Voice Recognition est uniquement fournie dans les pays prenant en charge la technologie NLP dans leur langue maternelle.

 

19)*Fonctionne uniquement avec les jeux ou PC qui prennent en charge les 165 Hz.

*165 Hz est appliqué à l’OLED G6 de 83/77/65/55/48 pouces, tandis que 120Hz est appliqué à l’OLED G6 de 97 pouces.

*NVIDIA G-Sync compatible avec les cartes graphiques RTX 20, RTX 30, RTX 40 et GTX 16. Les GPU plus anciens ne prennent pas en charge la compatibilité G-Sync.

 

21)*Les écrans LG OLED ont été certifiés par Intertek pour un « temps de réponse de 0,1 ms (gris-à-gris) et des performances de jeu qualifiées ».

 

22)*HGiG est un groupe de sociétés bénévoles de l’industrie des jeux et des écrans de TV qui se réunissent pour définir et mettre à la disposition du public des lignes directrices visant à améliorer les expériences de jeu HDR des consommateurs.

*La prise en charge de HGiG peut varier selon le pays.

*La OLED G6 de 83/77/65/55/48 pouces est uniquement certifiée ClearMR 10000.

*ClearMR est un programme de certification de VESA pour évaluer les performances de flou de mouvement de l’écran.

 

24)*Abonnement requis. Les services peuvent varier selon le programme d’adhésion.

*Disponible uniquement sur LG OLED W6, G6, C6 et MRGB95, MRGB9M.

*La disponibilité de GeForce NOW peut varier selon les pays.

*En mode ULL, un seul contrôleur (gamepad) peut être connecté. L’utilisation d’autres appareils Bluetooth peut être affectée.

*Pour de meilleures performances, une connexion Ethernet ou Wi-Fi 5GHz est recommandée.

 

25)*La latence ultra-faible Bluetooth ne s’applique qu’à certaines LG TV 2026. La fonctionnalité du contrôleur ULL n’est prise en charge que lorsqu’il est connecté à des appareils compatibles.

*En mode ULL, un seul contrôleur (gamepad) peut être connecté. L’utilisation d’autres appareils Bluetooth peut être affectée.

*Pour de meilleures performances, une connexion Ethernet ou Wi-Fi 5GHz est recommandée.

*Contrôleur de jeu vendu séparément.

 

26)*La prise en charge des services de Cloud Gaming peut varier.

*Certains services de gaming peuvent nécessiter un abonnement et une manette.

*Manette vendue séparément.

 

27)*L’ajustement réel peut varier en fonction des conditions d’installation. Un léger écart entre le téléviseur et le mur est possible.

 

29)*Le contenu disponible peut varier selon la région et est susceptible d’être modifié.

*Un abonnement à LG Gallery+ est nécessaire pour accéder à l’intégralité du contenu et aux fonctionnalités.

 

32)*La fonctionnalité marche lorsque vous êtes connecté à votre compte Google Photos et que vous avez au moins 10 photos dans l’application.

 

33)*Les capteurs de luminosité peuvent varier selon le modèle.

 

34)*Les capteurs de mouvement ne sont disponibles que sur les modèles W6 et G6.

 

35)*La prise en charge de certains LG Channels varie selon la région.

 

36)*LG est compatible avec les appareils WiFi « Matter ». Les services et fonctionnalités pris en charge par « Matter » peuvent varier selon les périphériques connectés. La connexion initiale pour ThinQ et Matter doit se faire via l’application mobile ThinQ.

 

37)*FILMMAKER MODE ambiant est une marque commerciale d’UHD Alliance, Inc.

*FILMMAKER MODE ambiant avec Dolby Vision est pris en charge.

*FILMMAKER MODE ambiant démarre automatiquement sur AppleTV+ et l’application Amazon Prime Video.

*Le FILMMAKER MODE ambiant fonctionne sur les modèles équipés d’un capteur de lumière.

 

38)*La carte « In This Scene » est disponible dans les pays qui prennent en charge l’EPG.

*La portée de la prise en charge peut varier d’un pays à l’autre.

*Les informations fournies par AI Concierge le sont à titre d’information générale uniquement et peuvent ne pas être exactes. LG n’assume aucune responsabilité pour les actions ou décisions prises sur la base de ces informations.

 

39)*Le modèle Sound Suite correspondant peut varier en fonction du pays, de la région et du modèle de TV.

*La Soundbar peut être achetée séparément. 

*Le contrôle du mode Son peut varier selon les modèles.

*Lorsque connecté à une barre de son, jusqu’à 13.1.7 canaux sont pris en charge. Les configurations de canal prises en charge peuvent varier en fonction du modèle de barre de son.

*Veuillez noter que le service peut être indisponible au moment de l’achat. Une connexion au réseau est requise pour les mises à jour.

*L’utilisation de la télécommande LG TV est limitée à certaines fonctionnalités uniquement.

 

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