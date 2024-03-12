50" LG UHD 4K TV

*必須持有 Netflix 串流會籍。

*內容及應用程式的供應情況可能因應不同地區而異。需要單獨訂閱 Disney+。

*Apple、Apple 標誌及 Apple TV 為 Apple Inc 於美國及其他地區註冊的商標。

*需要訂閱 Apple TV+。

*亞馬遜、Prime Video 和所有相關標誌是 Amazon.com，Inc. 或其附屬公司的商標。需要支付亞馬遜 Prime 會員費和/或 Prime Video 費用。有關詳細資訊，請參閱 primevideo.com/terms。

*支援服務可能因應不同地區而異。