UR761H 系列 - 50 吋 4K UHD 酒店商用電視

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4K 超高清酒店電視 配備 Pro:Centric Direct
酒店桌上的電視播放著生動明亮的畫面。
*此網頁的所有圖像僅供參考。
Pro:Centric Cloud
這位女士正在使用 Pro:Centric Cloud 工作。
透過 Pro:Centric Direct 輕鬆存取 Netflix 應用程式
酒店房間內的電視上顯示包括 Netflix 應用程式在內的酒店內容。
Pro:Centric Direct
PCD 版本通過 LG 自然語言處理 (NLP) ，透過物聯網於室內進行控制及語音控制。與物聯網技術和語音相關的功能將以人工智能科技成就新一代酒店客房。
這位男士正透過伺服器來使用 Pro:Centric Direct 方案以控制酒店電視的內容和設定。
纖薄邊框 讓電視更顯精緻
纖薄邊框電視以逼真畫面顯示螢幕，為你帶來更高水準的觀賞體驗。
塗層物料
UR 系列的主要電路板(電源板)上具有塗層，即使在帶鹽分環境或潮濕環境中仍能保護電視機。
*Soft AP 應設定於開啟電視後顯示的安裝選項。
*智能鏡像或無法同時運作。
*支援藍牙聲音同步的裝置：Android(v4.4 KitKat 以上)/iOS 流動裝置
所有規格
資訊
-
類別
Pro:Centric Smart
影片
-
AI Picture Pro
-
-
電競界面
-
-
HDR_HDR 10 Pro
是
-
HDR_HLG (Hybrid Log Gamma)
是
SUPERSIGN 軟件兼容性
-
CMS(Premium)
-
-
Control / Control Plus
-
-
LG Connected Care
-
-
Simple Editor
-
電源規格
-
耗電量（最大）
130W
-
耗電量（標準）
118W
-
Power Supply (Voltage, Hz)
AC 100~240V 50/60Hz
-
待機耗電量
0.5W 以下
配件
-
電源線
YES (1.5M / Angle type)
-
遙控類型
S-Con / MMR（選項）
直向功能（醫院）
-
健康耳機模式
是
-
Pillow Speaker
-
-
保護殼（玻璃）
-
廣播系統
-
Analog (NTSC / SECAM / PAL)
PAL-I, PAL BG/DK, NTSC-M
-
Digital
DTMB
-
圖文電視（自動圖文電視）
-
標準
-
EMC
CE
-
其他
-
-
安全
CB
顯示
-
亮度（標準）
400 nit
-
解像度
4K 超高清 (3,840 x 2,160)
-
大小（吋）
50
機械
-
Credenza/安全螺絲孔
YES (Need Stand)
-
Kensington Lock
是
-
鎖定板（方便安裝）
YES (Need Stand)
-
VESA 兼容
200 x 200 mm
標準（歐盟_新標籤 (`21.3~)）
-
HDR 等級
-
-
HDR 開啟模式
-
-
SDR 等級
-
-
SDR 開啟模式
-
音訊（音效）
-
AI Acoustic Tuning
是（就緒，需要 MMR）
-
AI 聲學調音
是
-
LG Sound Sync
是
-
喇叭（音訊輸出）
20W
標準（歐盟_舊標籤 (~`21.3)）
-
平均每年耗電量 (kWh)
-
-
ErP 等級
-
-
亮度比 (%)
-
-
運行耗電量
-
直向功能（企業/零售）
-
Crestron 認證兼容性
-
-
BEACON
是
-
CISCO 認證兼容性
-
-
DPM (Digital Power Management)
-
-
Embedded CM (Contents Manager)
-
-
Embedded GM (Group Manager)
-
-
故障處理
-
-
NTP 伺服器設定
-
-
NTP 同步定時器
是
-
Play Via URL
-
-
Promota / Mobile CMS
-
-
RTC（即時時鐘）
是
-
時間排定
-
-
直向設置
-
-
Video Tag
是（2 段影片）
尺寸/重量
-
邊框闊度（左/右/上/下，不連邊框）
7.3/7.3/7.8/18.4 mm
-
邊框闊度（左/右/上/下，連邊框）
12.8/12.8/12.8/19.9 mm
-
運送尺寸（闊 x 高 x 深）
1317 x 810 x 188 mm
-
尺寸（不連支架）（闊 x 高 x 深）
1121 x 651 x 57.1 mm
-
尺寸（連支架）（闊 x 高 x 深）
1121 x 713 x 303 mm
-
運送重量
18.6 kg
-
重量（無支架）
12.1 kg
-
重量（連支架）
15.3 kg
款待解決方案
-
Pro:Idiom (DRM)
是
-
其他 DRM
-
-
Pro:Centric Cloud
是
-
Pro:Centric Direct
是
-
Pro:Centric Server
是
-
Pro:Centric Smart
是
-
Pro:Centric V
是
-
Pro:Idiom Media (DRM)
是
-
Quick Menu (Customizable Portal)
是
-
webRTC（即時通訊）
是
智慧功能
-
Screen Share
是
-
AOD
-
-
Bluetooth
是
-
藍牙音訊播放
是
-
DIAL
是
-
Gallery Mode
是
-
HDMI-ARC
是 (HDMI2)
-
Home Office
-
-
IoT
是
-
Magic Remote 神奇遙控兼容性
是（就緒）
-
Mood Display
是
-
Multi-View
-
-
Soft AP
是
-
語音識別（獨立式/解決方案）
是
-
webOS version
webOS 5.0
-
網頁瀏覽器
是
-
Wi-Fi
是
連接性
-
CI 槽
-
-
音訊線路輸出 (3.5 毫米手機插孔)
-
-
AV 輸入
-
-
元件輸入 (Y、Pb、Pr-影片）
-
-
直流電適配器輸入
-
-
數碼音訊輸出（光纖）
是
-
ECI（RJ12 插孔）
-
-
擴充插槽（60 針）
-
-
外置揚聲器輸出（3.5 毫米手機插孔）
是
-
外部紅外線輸入
-
-
HDMI 輸入
是 (3ea)
-
耳機輸出
是
-
只限 LG SVC（手機插孔類型）
-
-
MPI 連接埠（RJ12 插孔）
-
-
PC 音訊輸入
-
-
枕式喇叭介面（6 針）
-
-
PoC（同軸供電）
-
-
射頻輸入
是 (2ea)
-
RGB 輸入 (D-sub 15 針) - PC
-
-
RJ45（使用目的）
2 (Ethernet, Aux)
-
RS-232C (D-Sub 9 針/手機插孔)
是（手機插孔）
-
電視連接配置（手機插孔類型）
-
-
USB（版本）
是 (2ea / 2.0)
款待功能
-
Instant ON
是
-
b-LAN
-
-
Conformal Coating
-
-
診斷
是（IP 遙控）
-
節能模式
是
-
Enterprise Mode
-
-
External Power Out
-
-
External Speaker Out / Line Out
是（外置喇叭輸出）
-
EzManager
是
-
全觸控螢幕
-
-
Hotel Mode / PDM / Installer Menu
是
-
HTNG-CEC (Version)
是 (1.4)
-
Insert Image
是
-
紅外線輸出
是（RS-232C、HDMI）
-
Lock mode
是（有限）
-
Mobile Remote
-
-
多元紅外線代碼
是
-
One Channel Map
是
-
Port Block
是
-
RJP (Remote Jack Pack) Compatibility
是
-
Simplink(HDMI-CEC) (Version)
是 (1.4)
-
SNMP
是
-
USB 自動播放/播放+
-
-
USB Cloning
是
-
V-Lan Tag
是
-
射頻喚醒
是
-
Welcome Screen (Splash Image)
是
-
Welcome Video
是
-
WOL
是
設計
-
正面色彩
Ashed Brown
-
支架類型
1 Pole (Swivel)
-
工具名稱
UP8000