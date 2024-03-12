AN960H 系列 - 55 吋 4K UHD OLED 酒店商用電視

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配備 Pro:Centric 酒店管理方案的 4K 超高清 OLED 酒店智能電視
酒店靠牆架子上擺有一台電視，電視螢幕上展示藝術品。
LG OLED 自發光
色彩豐富、畫質生動的世界。
Pro:Centric Cloud
加強了第三方解決方案的服務，還提供各種設計範本，透過奪目的儀表板以改進資料收集和分析平台。
這位女士正在使用 Pro:Centric Cloud 工作。
Pro:Centric Direct
PCD 版本透過物聯網於室內進行控制，以人工智能科技成就新一代酒店客房。
這位男士正透過伺服器來使用 Pro:Centric Direct 方案以控制酒店電視的內容和設定。
LG webOS22 創新功能
一台電視正在使用以 webOS22 為基礎的「Gallery Mode」呈現一件藝術品。
SoftAP
藉助電視的 SoftAP 功能，可連接如手提電話、手提電腦、平板電腦等流動裝置。
*螢幕分享或無法同時運作。
Pro:Idiom®
確保 HDTV 及其他高質數碼內容能快速廣泛配置。
使用 Pro:Idiom 可以防止非法複製內容。
所有規格
影片
-
AI Picture Pro
是
-
電競界面
是
-
HDR_HDR 10 Pro
是
-
HDR_HLG (Hybrid Log Gamma)
是
資訊
-
類別
Pro:Centric Smart
直向功能（醫院）
-
健康耳機模式
-
-
Pillow Speaker
-
-
保護殼（玻璃）
-
廣播系統
-
Analog (NTSC / SECAM / PAL)
PAL-I, PAL BG/DK, NTSC-M
-
Digital
DTMB
-
圖文電視（自動圖文電視）
-
標準
-
EMC
CE
-
其他
-
-
安全
CB
電源規格
-
耗電量（最大）
238W
-
耗電量（標準）
210W
-
Power Supply (Voltage, Hz)
AC 100~240V 50/60Hz
-
待機耗電量
0.5W 以下
SUPERSIGN 軟件兼容性
-
CMS(Premium)
-
-
Control / Control Plus
-
-
LG Connected Care
-
-
Simple Editor
-
配件
-
電源線
-
-
遙控類型
MMR
顯示
-
亮度（標準）
450 nit (APL 25%)
-
解像度
4K 超高清 (3,840 x 2,160)
-
大小（吋）
55
機械
-
Credenza/安全螺絲孔
-
-
Kensington Lock
-
-
鎖定板（方便安裝）
-
-
VESA 兼容
300 x 200 mm
標準（歐盟_新標籤 (`21.3~)）
-
HDR 等級
-
-
HDR 開啟模式
-
-
SDR 等級
-
-
SDR 開啟模式
-
音訊（音效）
-
AI Acoustic Tuning
是
-
AI 聲學調音
是
-
LG Sound Sync
是
-
喇叭（音訊輸出）
40W
標準（歐盟_舊標籤 (~`21.3)）
-
平均每年耗電量 (kWh)
-
-
ErP 等級
-
-
亮度比 (%)
-
-
運行耗電量
-
尺寸/重量
-
邊框闊度（左/右/上/下，不連邊框）
3.2/3.2/3.2/3.2 mm
-
邊框闊度（左/右/上/下，連邊框）
9.1/9.1/8.9/12.8 mm
-
運送尺寸（闊 x 高 x 深）
1,360 x 810 x 172 mm
-
尺寸（不連支架）（闊 x 高 x 深）
1,228 x 708 x 45.9 mm
-
尺寸（連支架）（闊 x 高 x 深）
1,228 x 772 x 235 mm
-
運送重量
23.7 kg
-
重量（無支架）
14.3 kg
-
重量（連支架）
14.5 kg
直向功能（企業/零售）
-
Crestron 認證兼容性
-
-
BEACON
是
-
CISCO 認證兼容性
-
-
DPM (Digital Power Management)
-
-
Embedded CM (Contents Manager)
-
-
Embedded GM (Group Manager)
-
-
故障處理
-
-
NTP 伺服器設定
-
-
NTP 同步定時器
是
-
Play Via URL
-
-
Promota / Mobile CMS
-
-
RTC（即時時鐘）
-
-
時間排定
-
-
直向設置
-
-
Video Tag
是（2 段影片）
款待解決方案
-
Pro:Idiom (DRM)
是
-
其他 DRM
-
-
Pro:Centric Cloud
是
-
Pro:Centric Direct
是
-
Pro:Centric Server
是
-
Pro:Centric Smart
是
-
Pro:Centric V
是
-
Pro:Idiom Media (DRM)
是
-
Quick Menu (Customizable Portal)
是
-
webRTC（即時通訊）
-
智慧功能
-
Screen Share
是
-
AOD
是
-
Bluetooth
是
-
藍牙音訊播放
是
-
DIAL
是
-
Gallery Mode
是
-
HDMI-ARC
是 (HDMI2)
-
Home Office
-
-
IoT
是
-
Magic Remote 神奇遙控兼容性
是（內置）
-
Mood Display
-
-
Multi-View
-
-
Soft AP
是
-
語音識別（獨立式/解決方案）
是
-
webOS version
webOS 22
-
網頁瀏覽器
是
-
Wi-Fi
是
連接性
-
CI 槽
-
-
音訊線路輸出 (3.5 毫米手機插孔)
是
-
AV 輸入
-
-
元件輸入 (Y、Pb、Pr-影片）
-
-
直流電適配器輸入
-
-
數碼音訊輸出（光纖）
是
-
ECI（RJ12 插孔）
-
-
擴充插槽（60 針）
-
-
外置揚聲器輸出（3.5 毫米手機插孔）
-
-
外部紅外線輸入
-
-
HDMI 輸入
是 (3ea)
-
耳機輸出
-
-
只限 LG SVC（手機插孔類型）
是
-
MPI 連接埠（RJ12 插孔）
-
-
PC 音訊輸入
-
-
枕式喇叭介面（6 針）
-
-
PoC（同軸供電）
-
-
射頻輸入
是 (1ea)
-
RGB 輸入 (D-sub 15 針) - PC
-
-
RJ45（使用目的）
2 (Ethernet, Aux)
-
RS-232C (D-Sub 9 針/手機插孔)
是（手機插孔）
-
電視連接配置（手機插孔類型）
-
-
USB（版本）
是 (2ea / 2.0)
款待功能
-
Instant ON
是
-
b-LAN
-
-
Conformal Coating
-
-
診斷
是（IP 遙控）
-
節能模式
是
-
Enterprise Mode
-
-
External Power Out
-
-
External Speaker Out / Line Out
是（線路輸出）
-
EzManager
是
-
全觸控螢幕
-
-
Hotel Mode / PDM / Installer Menu
是
-
HTNG-CEC (Version)
是 (1.4)
-
Insert Image
-
-
紅外線輸出
是（RS-232C、HDMI）
-
Lock mode
是（有限）
-
Mobile Remote
是
-
多元紅外線代碼
是
-
One Channel Map
是
-
Port Block
是
-
RJP (Remote Jack Pack) Compatibility
是
-
Simplink(HDMI-CEC) (Version)
是 (1.4)
-
SNMP
是
-
USB 自動播放/播放+
-
-
USB Cloning
是
-
V-Lan Tag
是
-
射頻喚醒
是
-
Welcome Screen (Splash Image)
-
-
Welcome Video
是
-
WOL
是
設計
-
正面色彩
OLED (4 side Cinema Screen)
-
支架類型
2 杆
-
工具名稱
A2