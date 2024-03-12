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XF3E 系列 - 49 吋高亮度顯示屏

功能

圖庫

規格

支援

XF3E 系列 - 49 吋高亮度顯示屏

49XF3E

XF3E 系列 - 49 吋高亮度顯示屏

(2)
高亮度 1
出眾影像

高亮度

亮度高達 3,000 cd /m²，能清晰展示內容，輕易吸引顧客的目光，亦是置於戶外的顯示屏的最佳選擇。
在佩戴太陽眼鏡下亦可看見1
出眾影像

在佩戴太陽眼鏡下亦可看見

QWP* 技術讓觀看者即使在佩戴太陽眼鏡的情況下也能看得很清晰。

* 四分之一波片技術

 

智能亮度控制 1
出眾影像

智能亮度控制

屏幕亮度會根據環境光線自動調節。增加亮度以獲得更清晰的影像，而在黑暗中亮度則會降低以配合高效能源管理。
高溫下仍可流暢運作1
產品可靠耐用

高溫下仍可流暢運作

產品可靠耐用，能在高溫下如常運作，有助減低空調的額外成本。
塗層物料 1
產品可靠耐用

塗層物料

維修期間，產品無可避免地會接觸塵埃及水份。主要電路板上的塗層有助防禦塵埃、鐵粉及濕氣等，防止損壞。
webOS 智能平台1
維修簡昜、方便

webOS 智能平台

四核心處理器 SoC（系統晶片）能夠同執行多項工作，流暢地播放畫面內容，無需使用外置媒體播放機。
另設 webOS 3.0 智能平台，用戶介面簡單直接，應用程式開發工具簡易不已，令用戶更加方便。
善用空間 1
維修簡昜、方便

善用空間

屏幕纖薄，節省空間，令整體機身倍加纖巧。
列印

所有規格

語言

  • OSD

    English, French, German, Spanish, Italian, Korean, Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Japanese, Russian, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Arabic

電源

  • 電源供應

    AC 100-240V~, 50/60Hz

  • 電源類型

    內置電源

音效

  • 喇叭（內置）

環境狀況

  • 操作溫度

    0 °C to 50 °C (w/o Direct Sunlight, Direct Sunlight in Cooling System) 0 °C to 40 °C (Direct Sunlight)

  • 操作濕度

    10 % to 80 %

OPS 兼容性

  • OPS 電源內置

  • OPS 類別兼容

配件

  • 選購

    AN-WF500 (Stand is not available)

  • 基本

    Remote Controller(including battery 2ea), Power Cord, HDMI Cable, IR Extension Kit, Manual (ESG&EIG)

功能 - 硬件

  • Wi-Fi/BT（內置）

  • 加速（陀螺儀）感應器

  • 自動亮度感應器

  • BLU 感應器

  • 電流感應器

  • 風扇（內置）

  • 濕度感應器

  • 內部記憶體 (eMMC)

    8GB

  • 本機密鑰操作

  • 像素感應器

  • 電源指示燈

  • 近距離感測功能

  • 溫度感應器

面板

  • 背光類型

    直接

  • 長寬比

    16:9

  • 亮度

    3,000nit (Typ.), 2,400nit (Min.)

  • 色深（色彩數目）

    1,670 萬種顏色

  • 色域

    NTSC 67%

  • 對比度

    1,300:1

  • Dynamic CR

    500,000:1

  • 壽命

    50,000 小時（標準）

  • 實際解像度

    1920 x 1080 (FHD)

  • 運作時間（小時/日）

    24/7

  • 面板技術

    IPS / M+

  • 縱向/橫向

    是/是

  • QWP（四分之一波片）

  • 更新率

    60Hz

  • 回應時間

    8ms (G to G)

  • 螢幕尺寸（吋）

    49

  • 表面處理（霧度）

    Haze 3%

  • 透明度

    不適用

  • 觀賞角度（水平 x 垂直）

    178º x 178º

特殊功能

  • 傾斜度（朝上）

    不適用

  • 敷形塗層（電源板）

  • 陽光直射

  • IP 級別

    不適用

  • 覆蓋觸控兼容性

    不適用

  • 電源保護

    不適用

  • 智能校準

    不適用

  • 傾斜度（朝下）

    不適用

認證

  • ERP / 能源之星

    否/否

  • EMC

    FCC Class "A" / CE / KC

  • ePEAT（只限美國）

  • 安全

    IEC 60950-1 / EN 60950-1 / UL 60950-1

專用功能 - 觸控

  • 介面

    不適用

  • 準確度（標準）

    不適用

  • 可觸控對象大小

    不適用

  • 多點觸控

    不適用

  • 操作系統支援

    不適用

  • 防護玻璃厚度

    不適用

  • 防護玻璃傳輸

    不適用

  • 回應時間（Windows 10 PC 上的「Paint」應用程式）

    不適用

防護玻璃

  • 抗反射

    不適用

  • 防護等級

    不適用

  • 紅外線 - 阻力 (IR)

    不適用

  • 防碎

    不適用

  • 回火/化學強化

    不適用

  • 厚度

    不適用

軟件兼容性

  • Mobile CMS

  • Connected Care

  • Promota

  • SuperSign Cloud

  • SuperSign CMS

  • SuperSign Control+

  • SuperSign WB

連接性

  • 音訊輸入

  • 音訊輸出

  • Daisy Chain

  • DP 輸入

    是 (HDCP 1.3)

  • DP 輸出

  • DVI-D 輸入

  • 外置喇叭輸出

  • HDMI 輸入

    是 (2ea)

  • HDMI 輸入（HDCP 版本）

    2.2

  • HDMI 輸出

  • 紅外線輸入

  • 紅外線輸出

  • RGB 輸入

  • RJ45(LAN) 輸入

    是 (1ea)

  • RJ45(LAN) 輸出

  • RS232C 輸入

  • RS232C 輸出

  • 觸控 USB

  • USB 輸入

    USB2.0 Type A (1ea)

機械規格

  • VESA 標準安裝介面

    600 x 400 mm

  • 邊框色彩

    Black

  • 邊框闊度

    T/R/L/B : 9/6.5/6.5/9mm

  • 紙箱尺寸（闊 x 高 x 深）

    1195 x 760 x 196mm

  • 把手

  • 顯示器尺寸（闊 x 高 x 深）

    1092.7 x 626.4 x 105mm

  • 顯示器尺寸（連支架）（闊 x 高 x 深）

    不適用

  • 包裝後的重量

    26.2Kg

  • 重量（屏身）

    21.5Kg

  • 重量（屏身+支架）

    不適用

功能 - 軟件

  • 設定數據複製

  • 自動設定 ID

  • 背光同步

  • BEACON

  • 啟動標誌圖像

  • 亮度補償

  • Cisco 認證

  • 控制管理員

  • 已連接 Crestron

  • 外部輸入旋轉

  • 故障處理

  • 無間播放

  • 共同管理

  • HDMI-CEC

  • ISM 方式

  • 本機內容排定

  • 本機網絡同步

  • 網絡準備

  • 無訊號影像

  • 操作系統版本 (webOS)

    webOS 3.0

  • PBP

  • PIP

  • Play Via URL

  • PM 模式

  • Pro:Idiom

  • RS232C 同步

  • 掃描反轉

  • 旋轉螢幕

  • Screen Share

  • SI 伺服器設定

  • 智能節能

  • SNMP

  • 狀態投遞

  • 圖塊模式設定

  • USB Plug & Play

  • Video Tag

    是（2 個影片標籤）

  • 網絡喚醒

  • webRTC

  • 灰階白平衡設定

耗電量

  • BTU（英國熱單位）

    853 BTU/Hr(Typ.), 990 BTU/Hr(Max.)

  • DPM

    0.5W(DP, DVI-D, HDMI)

  • 關機

    0.5W

  • 最大

    290W

  • 標準

    250W (Full White) 222W (IEC 62087)