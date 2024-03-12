XS4G 系列 - 75 吋高亮度顯示屏

75XS4G 內置 Wi-Fi、藍牙、BEACON，可輕鬆以無線方式發佈內容和更新靭體。特別是在使用 Beacon 和 BLE (低功耗藍牙) 時，店長可以實時完成各種推廣活動，例如向訪客提供優惠券或產品資訊。