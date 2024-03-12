XS4G 系列 - 75 吋高亮度顯示屏

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出色畫質讓你播放的內容脫穎而出
雙面顯示屏安裝在店內，讓顧客無論在店外店內都能了解促銷資訊。
即使在猛烈陽光下
也能以出眾影像
讓你的訊息清晰可讀
QWP*** 技術讓觀看者即使正佩戴太陽眼鏡也能清晰看見顯示屏內容。
不同於其他產品，75XS4G 顯示屏即便在陽光下或佩戴太陽眼鏡的情況下也能看得清晰。
** 75XS4G 最大亮度為 4000 nits，標準亮度為 3200ints
*** 四分之一波片 (Quarter Wave Plate)
高能源效益
75XS4G 具備高能源效益，在呈現高品質畫質的同時還能節省成本。
纖薄設計融入空間
75XS4G 安裝在靠近窗戶的位置，得益於其纖薄邊框和闊度，讓影像帶來高度沉浸體驗。
雙面使用配備專用支架
透過專用支架，可將與 75XS4G 兼容的 LG 超高清顯示屏安裝在背面。
** 可連接顯示屏：LG 65/55/49 吋 UH7 系列、65/55/49 吋 UH5/UM3 系列
使用溫度範圍廣
顯示屏在 0-40°C 的環境中運作良好。
敷形塗層
75XS4G 採用敷形塗層電路板和電源板，可防塵、防鐵粉及防潮等。
超卓效能 配備 webOS
此外，webOS 4.1 平台透過直觀的使用者介面和簡單易用的應用程式開發工具，帶來更方便的體驗。
透過 webOS 平台輕鬆安排，可同時執行多項任務。
使用遙控器控制多個顯示屏
即使是雙面顯示屏，也可以使用遙控器同時控制。
僅需一部遙控器，同時操作雙面顯示屏。
快捷內容發佈及軟件更新
訪客透過顯示屏內置的 Wi-Fi、藍牙和 Beacon 實時接收優惠券。
網絡監控 (控制管理員)
使用者可以隨時隨地使用流動裝置，同時存取當前和過去的數據，讓使用者監察顯示屏、作出調整，以及實時遙控顯示屏。
使用者可以透過流動裝置和手提電腦監控顯示屏。
使用調平工具進行精確安裝
使用調平工具，安裝顯示屏就不會出現傾斜不平的情況。
正確方向警報
透過配備的水平感應器，如果出現安裝不正確的情況，就可以將顯示屏重新安裝到正確方向。
所有規格
語言
-
OSD
English, French, German, Spanish, Italian, Korean, Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Russian, Japanese, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Türkçe, Arabic
電源
-
電源供應
AC 100-240V~, 50/60Hz
-
電源類型
內置電源
音效
-
喇叭（內置）
否
環境狀況
-
操作溫度
0 °C to 40 °C (w/o Direct Sunlight, Direct Sunlight in Cooling System) 0 °C to 30 °C (Direct Sunlight)
-
操作濕度
10 % to 80 %
OPS 兼容性
-
OPS 電源內置
否
-
OPS 類別兼容
否
配件
-
選購
Double sided Bracket (Landscape&Portrait : WM-B640S)
-
基本
Remote Controller(including battery 2ea), Power Cord, HDMI Cable, Manual (EIG, IG), IR Receiver(w/Ambient Light Sensor), RS-232C Gender, IR Sheet
功能 - 硬件
-
Wi-Fi/BT（內置）
是
-
加速（陀螺儀）感應器
是
-
自動亮度感應器
是
-
BLU 感應器
否
-
電流感應器
否
-
風扇（內置）
是
-
濕度感應器
否
-
內部記憶體 (eMMC)
16GB
-
本機密鑰操作
是
-
像素感應器
否
-
電源指示燈
否
-
近距離感測功能
否
-
溫度感應器
是
面板
-
背光類型
直接
-
長寬比
16:9
-
亮度
4,000nit (Typ.), 3,200nit (Min.)
-
色深（色彩數目）
10.7 億種顏色
-
色域
NTSC 68%
-
對比度
1,200:1 (Typ.)
-
Dynamic CR
500,000:1
-
壽命
50,000 小時（標準）
-
實際解像度
3840 x 2160 (UHD)
-
運作時間（小時/日）
24/7
-
面板技術
IPS / M+
-
縱向/橫向
是/是
-
QWP（四分之一波片）
是
-
更新率
60Hz
-
回應時間
8ms (G to G)
-
螢幕尺寸（吋）
75
-
表面處理（霧度）
Haze 3%
-
透明度
不適用
-
觀賞角度（水平 x 垂直）
178º x 178º
特殊功能
-
傾斜度（朝上）
不適用
-
敷形塗層（電源板）
是
-
陽光直射
不適用
-
IP 級別
不適用
-
覆蓋觸控兼容性
不適用
-
電源保護
不適用
-
智能校準
不適用
-
傾斜度（朝下）
不適用
認證
-
ERP / 能源之星
是/否
-
EMC
FCC Class "A" / CE / KC / VCCI
-
ePEAT（只限美國）
否
-
安全
CB / NRTL
防護玻璃
-
抗反射
不適用
-
防護等級
不適用
-
紅外線 - 阻力 (IR)
不適用
-
防碎
不適用
-
回火/化學強化
不適用
-
厚度
不適用
專用功能 - 觸控
-
介面
不適用
-
準確度（標準）
不適用
-
可觸控對象大小
不適用
-
多點觸控
不適用
-
操作系統支援
不適用
-
防護玻璃厚度
不適用
-
防護玻璃傳輸
不適用
-
回應時間（Windows 10 PC 上的「Paint」應用程式）
不適用
軟件兼容性
-
Mobile CMS
否
-
Connected Care
是
-
Promota
否
-
SuperSign Cloud
否
-
SuperSign CMS
是
-
SuperSign Control+
是
-
SuperSign WB
否
連接性
-
音訊輸入
否
-
音訊輸出
否
-
Daisy Chain
否
-
DP 輸入
是 (HDCP 2.2/1.3)
-
DP 輸出
是
-
DVI-D 輸入
否
-
外置喇叭輸出
是
-
HDMI 輸入
是 (2ea)
-
HDMI 輸入（HDCP 版本）
2.2/1.4
-
HDMI 輸出
是
-
紅外線輸入
是
-
紅外線輸出
是（把 RS232C 分享出去）
-
RGB 輸入
否
-
RJ45(LAN) 輸入
是 (1ea)
-
RJ45(LAN) 輸出
是
-
RS232C 輸入
是
-
RS232C 輸出
是
-
觸控 USB
否
-
USB 輸入
USB2.0 Type A (1ea)
機械規格
-
VESA 標準安裝介面
600 x 400 mm
-
邊框色彩
Black
-
邊框闊度
Even bezel : 13.8mm
-
紙箱尺寸（闊 x 高 x 深）
1816 x 1106 x 285mm
-
把手
是
-
顯示器尺寸（闊 x 高 x 深）
1679.2 x 957.6 x 104mm
-
顯示器尺寸（連支架）（闊 x 高 x 深）
不適用
-
包裝後的重量
50Kg
-
重量（屏身）
39.6Kg
-
重量（屏身+支架）
不適用
功能 - 軟件
-
設定數據複製
是
-
自動設定 ID
是
-
背光同步
是
-
BEACON
是
-
啟動標誌圖像
是
-
亮度補償
否
-
Cisco 認證
否
-
控制管理員
是
-
已連接 Crestron
否
-
外部輸入旋轉
是
-
故障處理
是
-
無間播放
是
-
共同管理
是
-
HDMI-CEC
是
-
ISM 方式
是
-
本機內容排定
是
-
本機網絡同步
是
-
網絡準備
是
-
無訊號影像
是
-
操作系統版本 (webOS)
webOS 4.1
-
PBP
是 (2PBP)
-
PIP
是
-
Play Via URL
是
-
PM 模式
是
-
Pro:Idiom
是
-
RS232C 同步
是
-
掃描反轉
否
-
旋轉螢幕
是
-
Screen Share
否
-
SI 伺服器設定
是
-
智能節能
是
-
SNMP
是
-
狀態投遞
是
-
圖塊模式設定
是
-
USB Plug & Play
是
-
Video Tag
是（4 個影片標籤）
-
網絡喚醒
是
-
webRTC
是
-
灰階白平衡設定
否
耗電量
-
BTU（英國熱單位）
2559 BTU/Hr(Typ.), 2696 BTU/Hr(Max.)
-
DPM
0.5W
-
關機
0.5W
-
最大
790W
-
標準
750W (Full White) 405W (IEC 62087)