55 吋 In-Cell 觸控嵌入式顯示屏

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全新 In-Cell 觸控嵌入式顯示屏
最強客製化顯示屏
在車行中，一名男士正在觸控 TNF5J 以變更汽車在顯示屏上的顏色。
纖薄輕巧
傳統顯示屏在保護玻璃層和 CF 玻璃及 TFT 玻璃層之間設有觸控感應器，而 In-cell Touch 的觸控感應器位於 CF 玻璃層和 TFT 玻璃層之間沒有保護玻璃層。
清晰畫質
傳統顯示屏上顯示的風景很模糊，但 In-cell Touch 上的圖像很清晰。
靈活設計
用家可以根據自己的需求實現自由設計。
已設置涼亭顯示屏和廣告顯示屏等各種使用 TNF5J 的顯示屏。
超卓效能配上 webOS 6.0
透過 webOS 平台，可輕鬆安排同時進行多項任務。
** GUI：圖形使用者介面
所有規格
語言
-
OSD
English, French, German, Spanish, Italian, Korean, Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Russian, Japanese, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Türkçe, Arabic, Polski
電源
-
電源供應
AC 100-240V~, 50/60Hz
-
電源類型
內置電源
音效
-
喇叭（內置）
否
環境狀況
-
操作溫度
0 °C to 40 °C
-
操作濕度
10 % to 80 %
OPS 兼容性
-
OPS 電源內置
否
-
OPS 類別兼容
否
配件
-
選購
否
-
基本
Power Cord 1.55m, USB Cable(Type A-Type B) 1.8m, User Manual, QSG, Remote Controller(include battery 2ea), RS232C Gender, IR Receiver
功能 - 硬件
-
Wi-Fi/BT（內置）
否
-
加速（陀螺儀）感應器
是
-
自動亮度感應器
否
-
BLU 感應器
否
-
電流感應器
否
-
風扇（內置）
否
-
濕度感應器
否
-
內部記憶體 (eMMC)
8GB
-
本機密鑰操作
否
-
像素感應器
否
-
電源指示燈
否
-
近距離感測功能
否
-
溫度感應器
是
面板
-
背光類型
邊緣
-
長寬比
16:9
-
亮度
450nit (Typ.)
-
色深（色彩數目）
10.7 億種顏色
-
色域
NTSC 72%
-
對比度
1,000:1
-
Dynamic CR
否
-
壽命
50,000 小時（最少）
-
實際解像度
3840 x 2160 (UHD)
-
運作時間（小時/日）
24/7
-
面板技術
IPS
-
縱向/橫向
是/是
-
QWP（四分之一波片）
不適用
-
更新率
60Hz
-
回應時間
9ms (G to G)
-
螢幕尺寸（吋）
55
-
表面處理（霧度）
Haze 12%
-
透明度
不適用
-
觀賞角度（水平 x 垂直）
178º x 178º
特殊功能
-
傾斜度（朝上）
Max. 45 degree
-
敷形塗層（電源板）
是
-
陽光直射
不適用
-
IP 級別
不適用
-
覆蓋觸控兼容性
不適用
-
電源保護
不適用
-
智能校準
不適用
-
傾斜度（朝下）
不適用
認證
-
ERP / 能源之星
是/否
-
EMC
FCC Class "A" / CE / KC
-
ePEAT（只限美國）
否
-
安全
CB / NRTL
專用功能 - 觸控
-
介面
USB2.0
-
準確度（標準）
3.5mm
-
可觸控對象大小
Ø6 mm ↑
-
多點觸控
最大10 點
-
操作系統支援
Windows 10
-
防護玻璃厚度
不適用
-
防護玻璃傳輸
不適用
-
回應時間（Windows 10 PC 上的「Paint」應用程式）
90ms ↓
耗電量
-
智能節能 (70%)
89W
-
BTU（英國熱單位）
433 BTU/Hr(Typ.), 580 BTU/Hr(Max.)
-
DPM
0.5W
-
關機
0.5W
-
最大
170W
-
標準
127W
軟件兼容性
-
Mobile CMS
是
-
Connected Care
是
-
Promota
否
-
SuperSign Cloud
是
-
SuperSign CMS
是
-
SuperSign Control+
是
-
SuperSign WB
否
CONNECTIVITY
-
音訊輸入
否
-
音訊輸出
是
-
Daisy Chain
否
-
DP 輸入
否
-
DP 輸出
否
-
DVI-D 輸入
否
-
外置喇叭輸出
否
-
HDMI 輸入
是 (2ea)
-
HDMI 輸入（HDCP 版本）
2.2/1.4
-
HDMI 輸出
否
-
紅外線輸入
是
-
紅外線輸出
否
-
RGB 輸入
否
-
RJ45(LAN) 輸入
是 (1ea)
-
RJ45(LAN) 輸出
否
-
RS232C 輸入
是
-
RS232C 輸出
否
-
觸控 USB
USB2.0 Type B (1ea)
-
USB 輸入
USB2.0 Type A (1ea)
機械規格
-
VESA 標準安裝介面
300 x 300 mm
-
邊框色彩
Black
-
邊框闊度
T/R/L/B : 9.1/9.1/9.1/16.1mm
-
紙箱尺寸（闊 x 高 x 深）
1360 x 835 x 175mm
-
把手
否
-
顯示器尺寸（闊 x 高 x 深）
1231.8 x 709.6 x 39.2mm
-
顯示器尺寸（連支架）（闊 x 高 x 深）
不適用
-
包裝後的重量
21.6Kg
-
重量（屏身）
16.8Kg
-
重量（屏身+支架）
不適用
功能 - 軟件
-
設定數據複製
是
-
自動設定 ID
否
-
背光同步
否
-
BEACON
否
-
啟動標誌圖像
是
-
亮度補償
否
-
Cisco 認證
是
-
控制管理員
是
-
已連接 Crestron
是
-
外部輸入旋轉
否
-
故障處理
是
-
無間播放
是
-
共同管理
是
-
HDMI-CEC
是
-
ISM 方式
是
-
本機內容排定
是
-
本機網絡同步
否
-
網絡準備
是
-
無訊號影像
是
-
操作系統版本 (webOS)
webOS 6.0
-
PBP
否
-
PIP
否
-
Play Via URL
是
-
PM 模式
是
-
Pro:Idiom
是
-
RS232C 同步
否
-
掃描反轉
否
-
旋轉螢幕
是
-
Screen Share
否
-
SI 伺服器設定
是
-
智能節能
是
-
SNMP
是
-
狀態投遞
是
-
圖塊模式設定
否
-
USB Plug & Play
是
-
Video Tag
是（4 個影片標籤）
-
網絡喚醒
是
-
webRTC
是
-
灰階白平衡設定
否