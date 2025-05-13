55 吋 LG CreateBoard Standard 觸控顯示屏

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LG CreateBoard 讓您以無縫技術進行創新、協作及創作
課室的牆上安裝了一塊大型觸控電子顯示屏，屏幕上生動地顯示著講課內容。
* 所有圖像僅供參考。
創新白板解決方案
LG CreateBoard 提供逼真的觸控體驗，讓用家可以直接與顯示屏上的內容互動。您只需使用手指就能進行書寫、繪圖、縮放和旋轉，使其成為創新項目或簡報的最佳工具。此外，LG CreateBoard 支援屏幕與內容分享，即使是與遠距離的團隊成員亦能保持流暢協作。
在課室的構思空間中，有兩塊智能顯示屏，一塊安裝在牆上，另一塊則是獨立裝置。學生們可自由在顯示屏上書寫，分享意見。
多種教學範本
LG CreateBoard 提供不同教育範本及尺標、表格和便利貼等教學工具，讓學生積極參與，提升課堂體驗。
課堂期間，一位學生正在電子白板屏幕上書寫，另一位學生則使用工具列功能列表中的尺標工具。
易於儲存、導入及匯出
LG CreateBoard 具備簡單直接的導入和匯出功能，可以直接儲存資料，並導入或匯出至 Google Drive 或 OneDrive。會議結束後，您可以直接發送電郵分享資料，或掃描 QR Code 將資料傳輸至個人裝置。
透過電子白板的各種功能，可以輕鬆導入、儲存和匯出會議資料。
LG CreateBoard Lab
LG 專屬的白板軟件
安裝在會議室牆上的 觸控式智能顯示屏，屏幕上顯示簡單易用的功能列表。
流暢協作工具
提供計算機、時鐘和便利貼等工具促進流暢的討論、分享想法和溝通。此外，使用者還可對功能表列進行個人化設定，設置最常用的工具，提高工作效率。
網頁瀏覽器
當您在討論的過程中需要參考資料時，只需點擊網頁瀏覽器即可即時查看。更可以將在網絡上找到的所需資料，輕鬆拖放到您正在建立的資料中，提高會議效率。
* 用家可拖放文字、圖片、連結等。
多作業系統支援
LG CreateBoard Lab 支援多個作業系統，讓用家不僅可於 LG CreateBoard 使用，亦可與其他裝置配合使用。讓用家即使在課室外，也能在平板電腦、手提電腦及其他不同裝置上，維持流暢的使用體驗。
* 因應不同作業系統，部分功能可能未必支援。
* LG CreateBoard Lab 可與 Android、Windows、Chrome 和 Web 兼容。
LG CreateBoard Share
LG CreateBoard Share 應用程式可提供無線螢幕分享，為用家提供彈性的討論環境。用家可以從自己的個人電腦、平板電腦或智能電話共享螢幕，簡化團隊分享資料和協作的流程。
觸控電子顯示屏上顯示的資料可透過無線方式共享，並在手提電腦、平板電腦及智能電話上同時呈現相同畫面。
* LG CreateBoard 還支援同一網絡內的電腦、平板電腦或智能電話 (透過網站) 直接進行共享，而無需應用程式。
* 為了更穩定的連接，我們建議安裝專用應用程式 (LG CreateBoard Share)。
* LG CreateBoard Share 應用程式與 Android 5.1 或以上版本、iOS 12.0 或以上版本，以及 MacOS 11.0 或以上版本兼容。
無線 ScreenShare
功能締造無縫會議環境
LG CreateBoard Share 有助建立無縫及穩定的會議環境，而無須額外的連接線或連接。演講者亦可以輕鬆共享螢幕，而無需在每次換人演講時反覆移動並拔插連接線。由於可以實時同步顯示多達 9 個共享螢幕，在需要時可以同時顯示多位用家的資料，進一步提升協作效率。
並排顯示兩張圖像，以進行前後對比。其中一張圖像顯示多條連接線連接至不同裝置，以在會議期間使用螢幕分享。另一張圖像則顯示整齊的桌面，透過無線 ScreenShare 功能，進行無線螢幕分享，而無需使用多條連接線。
輕鬆連接至 LG CreateBoard Share
用家可透過 LG CreateBoard Share 應用程式輕鬆使用無線螢幕分享功能，即使沒有該應用程式，仍可透過網站方便地使用。輸入 6 位數代碼即可快速連接至 LG CreateBoard Share。
會議演講更方便靈活
無線螢幕分享讓演講者可以在會議室內不受連接線束縛隨意使用，讓他們直接透過自己的裝置流暢地控制內容。此外，還可以輕鬆發送儲存在個人裝置內的照片及影片，進一步提升流暢度和豐富性。
在配備觸控智能電子白板的會議室內正在進行演講，演講者透過平板電腦的無線螢幕分享功能，流暢地控制其演講內容。
課堂演講更方便更靈活
講師或演講者無需站在 LG CreateBoard 附近，能夠靈活地在課室任何位置進行教學，帶來更靈活的課堂環境，有助提升學生的專注力。
在配備電子白板的課室內，演講者正進行教學，並透過平板電腦以無線螢幕分享方式管理演講內容。
安全模式
LG CreateBoard Share 支援安全模式，讓用家可授予分享權限，防止未經授權的用家共享螢幕。
LG ConnectedCare
LG ConnectedCare 是一個雲端解決方案，用於遠端監控和管理安裝在教育環境中的 LG CreateBoard 和 LG 電子顯示屏。此功能讓 IT 管理人員於操作裝置上操控和管理重要資源，而無需直接抵達現場。
LG ConnectedCare 可遙距管理 LG CreateBoard 和電子顯示屏，進行排程、播放影片、圖像、音訊以及串流直播。
*「LG ConnectedCare」需另行購買。
*「LG ConnectedCare」維修保養服務因應不同地區而異，因此請向你所在地區的 LG 銷售員了解詳情。
控制中心
LG ConnectedCare 控制中心可讓您同時檢視和監控多部裝置，從而節省時間並提昇效率。
目前正在顯示 LG ConnectedCare 上提供的控制中心。
遙距操控
LG ConnectedCare 可遙距操控電源開關、排程、屏幕亮度調整等常用功能，讓用戶能輕鬆地集中控制連接至系統的電子顯示屏。
IT 管理人員可以遙距操控課室內的裝置，例如電源開關、排程和螢幕亮度調整功能。
廣播
可以從主系統發送訊息及其他內容到連接至 LG ConnectedCare 的裝置上，亦可立即從中央系統遙距廣播公司活動或公告。
公司通知會透過遙距方式，在辦公室、大堂及休息區多個屏幕同步廣播。
警報訊息
在發生火災或自然災難等緊急情况時，更可手動發送警報訊息至整個系統中，幫助教師和學生迅速掌握情況，及時採取安全措施。
LG ConnectedCare 支援遙距廣播，可同時向多部裝置發送訊息。
Google 認證
Google 認證
LG CreateBoard 已獲 Google 認證，用戶能夠連接到自己的 Google 帳戶，與 Google 生態系統無縫整合。
* 不適用於沒有提供 Google 服務的地區。
* 需要 Google 帳戶才能使用 Google 生態系統。
Google Play 商店
用戶可以到 Google Play 商店，下載各種應用程式，包括教育相關的遊戲、工具等，擴展體驗。
* 不適用於沒有提供 Google 服務的地區。
* 需要 Google 帳戶才能使用 Google Play 商店。
安全功能
屏幕鎖定功能可讓用家鎖定和解鎖屏幕。
屏幕鎖定
用家可以使用屏幕鎖定功能鎖定屏幕，並透過密碼進行解鎖。用家可以在「設定」功能列表中開啟這項保護措施，防止裝置被未經授權人士存取。
USB 鎖定模式
USB 鎖定模式是一種可以防止資料被複製到未經授權的裝置中的安全措施，這對於重視安全性的地方是必不可少的。
自動刪除檔案
用家可為 LG CreateBoard 設定定期刪除檔案，以增加安全性。
其他功能
在會議室內，大家同時在 LG 觸控電子顯示屏的屏幕上寫字，積極地交換意見。
多點觸控
LG CreateBoard 擁有多點觸控功能，可同時檢測多達 50 個觸控點，可讓多位用家同時進行觸控及手勢輸入，促進團隊成員互相協作和分享。提升小組活動或會議互動的效率。
USB-C 減輕了連接的麻煩，可輕鬆傳輸資料，並能以高達 65W 為裝置充電。
C-type 鏈接
只需一根 USB-C 連接線即可同時充電和傳送數據。
* USB Type-C 連接線需另行購買。
LG 智能顯示屏可與鍵盤、滑鼠及喇叭等裝置進行無線藍牙連接。
支援藍牙連接
LG CreateBoard 支援與喇叭、滑鼠、鍵盤等裝置進行無線藍牙連接，讓線上和線下課程都能順利進行。
前端連接設計
LG CreateBoard 前端設有連接埠，方便用家接駁或拔除連接線。
* 部分連接埠 (包括電源連接) 設於機身側面及背面。
前置喇叭及重低音喇叭
LG CreateBoard 配備強大的前置喇叭及專用的重低音喇叭，提供清晰音效。提供穩定的音質，無需額外音訊設備，即可進行有效率的溝通及協作。
由於 LG 電子顯示屏的不閃爍功能，即使用家長時間觀看屏幕，也能保持雙眼舒適。
進階護眼功能
LG CreateBoard 引入不閃爍功能。因此，顯示器背光减少閃爍，即使長時間使用，用家也能保持雙眼舒適。
* 所有尺寸的 TR3DQ 型號均獲得 TÜV Rheinland 官方不閃爍認證 (2025 年 1 月 ~ 2028 年 1 月）。在不閃爍測試中的各種亮度設定下，在 0 至 3,000 Hz 的範圍內沒有出現測試標準所定義的任何可見或不可見的閃爍。
內置 OPS 插槽
LG CreateBoard 支援 OPS 卡槽，讓用家輕鬆地將 OPS 模組安裝在屏幕背面，無需連接外置電腦，亦能啟用各種電腦功能和 Windows 軟件。
* OPS：開放式可插拔規範 (Open Pluggable Specification)
* OPS 播放器需另行購買
多屏幕模式
LG CreateBoard 支援多屏幕模式，讓用家同時使用多個分割屏幕進行筆記、播放影片或瀏覽網頁，從而提升工作效率。
* 部分應用程式或不支援多視窗模式。
所有規格
面板
-
螢幕尺寸（吋）
55"
-
面板技術
VA
-
背光類型
Direct
-
長寬比
16:9
-
實際解像度
3840x2160 (UHD)
-
更新率
60Hz
-
亮度
400nit (Typ.)
-
對比度
5000:1
-
Dynamic CR
5000:1
-
色域
NTSC 72%
-
觀賞角度（水平 x 垂直）
178 x 178
-
色深（色彩數目）
10bit(8bit + FRC)
-
回應時間
6.5ms
-
表面處理（霧度）
25%
-
壽命
50,000 Hrs(L50, Min.)
-
運作時間（小時/日）
16/7
-
縱向/橫向
No / Yes
連接性
-
HDMI 輸入
Yes(3, Front1/Back2)
-
DP 輸入
Yes(1)
-
RGB 輸入
Yes(1, VGA)
-
音訊輸入
Yes(1)
-
RS232C 輸入
Yes(1)
-
RJ45(LAN) 輸入
Yes(1)
-
USB 輸入
USB3.0 Type A(5) - Front2/Back2/Top1
USB2.0 Type A(1),
USB Type-C(2, For the front 1, PD 65W without OPS/
DP-Alt ) - Front1/Back1
-
HDMI 輸出
Yes(1)
-
音訊輸出
Yes(1), Optical Yes(1, SPDIF)
-
觸控 USB
Yes(3, Front1/Back2)
-
RJ45(LAN) 輸出
Yes(1)
機械規格
-
邊框色彩
Black
-
邊框闊度
T/R/L/B：25.6/15/15/43.5mm
-
重量（屏身）
26.65Kg
-
包裝後的重量
31.55Kg
-
顯示器尺寸（闊 x 高 x 深）
1269.1×783.4×99.7mm
-
VESA 標準安裝介面
400x200mm
-
紙箱尺寸（闊 x 高 x 深）
1428×868x185mm
防護玻璃
-
厚度
3.2
-
回火/化學強化
Yes
-
抗反射
Yes
-
防碎
Yes
功能 - 硬件
-
內部記憶體 (eMMC)
64GB
-
Wi-Fi/BT（內置）
Yes (Slot type)
-
自動亮度感應器
Yes
-
電源指示燈
Yes
-
本機密鑰操作
Yes
功能 - 軟件
-
操作系統版本 (webOS)
Android14(EDLA)
-
啟動標誌圖像
Yes
-
RS232C 同步
Yes (LG RS232C Command)
-
PIP
Yes (1) external source
-
PBP
Yes(4)
-
Screen Share
Yes (CreateBoard Share)
-
設定數據複製
Yes
-
已連接 Crestron
Yes
-
智能節能
Yes (Energy Saving)
-
網絡喚醒
Yes
-
網絡準備
Yes (Fast Power On)
-
HDMI-CEC
Yes
-
webRTC
Yes(CreateBoard Share website mirr used WebRTC)
環境狀況
-
操作溫度
0°C to 40°C
-
操作濕度
10% to 90%
電源
-
電源供應
AC 100-240V~, 50/60Hz
-
電源類型
Built-In Power
耗電量
-
智能節能 (70%)
Yes
-
DPM
Yes
-
關機
＜0.5W
-
最大
290W(measured:265W)
-
標準
135W(measured:125W)
音效
-
喇叭（內置）
speaker：Yes (20Wx2 + 20W)
output：Yes (18Wx2 + 18W)
認證
-
安全
IEC 62368-1:2018; UL 62368-1:2019
-
EMC
FCC Class "A" / CE / KC
-
ERP / 能源之星
Yes / Yes
-
ePEAT（只限美國）
Yes(Bronze)
OPS 兼容性
-
OPS 類別兼容
Yes (Slot)
-
OPS 電源內置
Yes
軟件兼容性
-
Connected Care
Yes
語言
-
OSD
English, Simplified Chinese, Czech, Denmark, Arabic(Egypt), Finnish, French, German, Greek, Italian, Korean, Netherlands(Dutch), Norwegian, Polski, Portugues(Europe), Portugues(Brazil), Romanian, Russian, Spanish, Swedish, Türkçe, Ukrainian, Traditional Chinese, Hungarian, Thai, Indonesian, Kazakh, Catalan, Basque, Japanese,Estonian, Lithunian
配件
-
基本
Power Cord 3 M*1, USB Cable(Type A-Type B) 5 M*1, USB Type-C Cable(C to C) 1.8 M*1, HDMI Cable 3 M*1, Writing Pen*2pcs, User Manual, QSG, Carton Box, Remote Controller(include battery 2ea), Wifi module
-
選購
WIB6540B
特殊功能
-
覆蓋觸控兼容性
Yes
-
敷形塗層（電源板）
Yes
-
電源保護
Yes
專用功能 - 觸控
-
可觸控對象大小
Ø2 mm ↑
-
回應時間（Windows 10 PC 上的「Paint」應用程式）
5ms ↓
-
準確度（標準）
±1mm
-
介面
USB2.0
-
防護玻璃厚度
3.2mm (Anti-Glare)
-
防護玻璃傳輸
88% (Typ.)
-
操作系統支援
Windows 10/ Windows 8/ Windows 7/ Android/ Linux/ macOS
(Linux/ macOS 1 Point)
-
多點觸控
Max 50 Point
專用功能 - 創建板
-
CPU
Octa core A73x4 +A53x4 (A311D2)
-
GPU
Mali-G52 MP8
-
記憶體 (RAM)
8GB
-
儲存空間
64GB
-
Wi-Fi
WiFi 6E
-
LAN
Gigabit LAN
-
Bluetooth
Bluetooth 5.3
-
作業系統版本(Android)
Android 14(EDLA)