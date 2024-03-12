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TR3BF 系列 - 65 吋觸控顯示屏

功能

圖庫

規格

支援

TR3BF 系列 - 65 吋觸控顯示屏

65TR3BF-B

TR3BF 系列 - 65 吋觸控顯示屏

(3)
  • LG TR3BF 系列 - 65 吋觸控顯示屏, 65TR3BF-B
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LG TR3BF 系列 - 65 吋觸控顯示屏, 65TR3BF-B
LG TR3BF 系列 - 65 吋觸控顯示屏, 65TR3BF-B

主要功能

  • IR 觸控類型，支援 20 點觸控及 10 點書寫功能
  • 超高清畫質
  • 內置內容管理系統及 OPS 套件
  • 介面：HDMI (3), RGB / 音訊輸入,RS232C 輸入, RJ45,USB 2.0 (3, 前 :2個, 下方：1個，只限軟件更新), USB 3.0 (3), 觸控輸出(USB2.0,B類) (2),HDMI (1), 光纖輸出/音訊輸出
更多
透過 TR3BF 系列促進互動與交流1

透過 TR3BF 系列促進互動與交流

TR3BF 系列採用與尖端觸控技術，支援多點觸控和書寫功能，能精確繪圖和屏幕觸控回應。此外，Air Class 和網頁瀏覽器支援多方位通信和互動與交流，贏得更多商機。
多點觸控和書寫功能1
猶如真實觸控和寫作體驗

多點觸控和書寫功能

TR3BF 系列同時支援多達 20 點觸控及 10 點書寫，
亦可使用 2 種觸控筆。此功能帶來逼真的白板書寫體驗，同時書寫時亦更輕鬆簡單。
輕掃屏幕以清除內容1
猶如真實觸控和寫作體驗

輕掃屏幕以清除內容

TR3BF 系列讓您以雙手輕鬆清除寫在熒幕上的文字、圖片等，比使用手寫筆更容易擦除，感覺自然猶如擦白板般真實。
Air Class 1
簡易連接和分享

Air Class

Air Class 可同時連接最多 30 名學生，於同一網絡上的所有流動裝置提供互動式會議和各種活動，如投票、問答和分享課本內容。
熒幕分享 1
簡易連接和分享

熒幕分享

透過 TR3BF 系列以手提電腦和其他流動裝置分享屏幕及內容，加強會議和課堂交流。
內置 OPS 套件 1
簡易連接和分享

內置 OPS 套件

TR3BF 系列支援 OPS 插槽輕鬆方便地將
OPS 桌面安裝在顯示屏背面，無需連接外置桌面，從而使用更多擴展功能。
網頁瀏覽器 1
用戶友好體驗

網頁瀏覽器

TR3BF系列可以使用內置於Android操作系統中的Chrome網頁瀏覽器，無需連接到外置桌面您都可以輕鬆快捷地搜索網頁。
用戶友好體驗

All-in one

無需連接電腦，TR3BF 系列將 Android 和 Note 應用程式融合成一個高性能的 SoC。
高清圖像畫質

各種尺寸的超高清畫質

利用超高清解像度，即使在放大時，你亦可以以比FHD高四倍的解像度觀看細節。
一些如文件、圖像和影片等內容能夠以不失真的畫質呈現，這在教育和合作環境中尤其重要。
真實色彩、沉醉體驗1
高清圖像畫質

真實色彩、沉醉體驗

TR3BF系列更加生動地向與會者呈現多媒體內容。無論與會者坐在哪裡，IPS面板都能清晰地展示各個角度的內容。IPS面板的每個像素都可重現實際影像的顏色，不會失真。
列印

所有規格

電源

  • 電源供應

    AC 100-240V~, 50/60Hz

  • 電源類型

    內置電源

音效

  • 喇叭（內置）

    是 (12W x 2)

環境狀況

  • 操作溫度

    0 °C to 40 °C

  • 操作濕度

    10 % to 80 %

語言

  • OSD

    English, Simplified Chineses, Catalan, Czech, Denmark, Arabic(Egypt), Finnish, French, German, Greek, Italian, Japanese, Korean, Netherlands(Dutch), Norwegian, Polski, Portugues(Europe), Portugues(Brazil), Romanian, Russian, Spanish, Swedish, Türkçe, Ukrainian, Traditional Chinese

配件

  • 選購

  • 基本

    Power Cord 3M*1, USB Cable (Type A-Type B) 5M*1, HDMI Cable 3M*1, Writing Pen*2pcs, User Manual, QSG, Carton Box, Remote Controller(include battery 2ea), Wifi module

功能 - 硬件

  • Wi-Fi/BT（內置）

  • 自動亮度感應器

  • 內部記憶體 (eMMC)

    16GB

  • 本機密鑰操作

  • 電源指示燈

  • 溫度感應器

OPS 兼容性

  • OPS 電源內置

  • OPS 類別兼容

    是（插槽）

面板

  • 背光類型

    直接

  • 長寬比

    16:9

  • 亮度

    390nit (Typ., without Glass)

  • 色深（色彩數目）

    10.7 億種顏色

  • 色域

    NTSC 68%

  • 對比度

    1,200:1

  • Dynamic CR

  • 壽命

    30,000 小時（最少）

  • 實際解像度

    3840 x 2160 (UHD)

  • 運作時間（小時/日）

    16/7

  • 面板技術

    IPS

  • 縱向/橫向

    否/是

  • 更新率

    60Hz

  • 回應時間

    9ms (G to G)

  • 螢幕尺寸（吋）

    65

  • 表面處理（霧度）

    Haze 25%

  • 觀賞角度（水平 x 垂直）

    178º x 178º

認證

  • ERP / 能源之星

    是/否

  • EMC

    FCC Class "A" / CE

  • 安全

    CB / NRTL

專用功能 - 觸控

  • 介面

    USB2.0

  • 準確度（標準）

    ±1.5mm

  • 可觸控對象大小

    Ø3 mm ↑

  • 多點觸控

    最大20 點

  • 操作系統支援

    Windows 7/8/10/XP/Linux/Mac/Android (Windows XP/Linux/Mac Support one point touch)

  • 防護玻璃厚度

    4mm (Anti-Glare)

  • 防護玻璃傳輸

    0.87

  • 回應時間（Windows 10 PC 上的「Paint」應用程式）

    10ms ↓

CONNECTIVITY

  • 音訊輸入

  • 音訊輸出

  • DP 輸入

  • DP 輸出

  • DVI-D 輸入

  • 外置喇叭輸出

  • HDMI 輸入

    是 (3ea)

  • HDMI 輸入（HDCP 版本）

    2.2/1.4

  • HDMI 輸出

  • 紅外線輸入

  • RGB 輸入

  • RJ45(LAN) 輸入

    是 (1ea)

  • RJ45(LAN) 輸出

  • RS232C 輸入

  • RS232C 輸出

  • 觸控 USB

    USB2.0 Type B (2ea)

  • USB 輸入

    USB3.0 Type A (3ea)、USB2.0 Type A (3ea)

專用功能 - 創建板

  • Bluetooth

    藍牙 4.0

  • CPU

    Dual core A73+Dual core A53

  • GPU

    Dual Core Mail G51

  • LAN

    Gigabit LAN

  • 記憶體 (RAM)

    3GB

  • 作業系統版本(Android)

    Android 8

  • 儲存空間

    16GB

  • Wi-Fi

    802.11a/b/g/n/ac

機械規格

  • VESA 標準安裝介面

    600 x 400 mm

  • 邊框色彩

    Black

  • 邊框闊度

    T/R/L/B : 17.7/17.7/17.7/45.7mm

  • 紙箱尺寸（闊 x 高 x 深）

    1700 x 1175 x 250mm

  • 把手

  • 顯示器尺寸（闊 x 高 x 深）

    1488 x 897 x 86mm

  • 包裝後的重量

    67.6Kg

  • 重量（屏身）

    40Kg

功能 - 軟件

  • 設定數據複製

  • 啟動標誌圖像

  • 已連接 Crestron

  • HDMI-CEC

  • 網絡準備

  • PBP

  • PIP

  • PM 模式

  • Screen Share

  • 智能節能

  • 網絡喚醒

耗電量

  • BTU（英國熱單位）

    495 BTU/Hr(Typ.), 938 BTU/Hr(Max.)

  • DPM

    0.5W

  • 關機

    0.5W

  • 最大

    275W

  • 標準

    145W

軟件兼容性

  • Connected Care

特殊功能

  • 敷形塗層（電源板）