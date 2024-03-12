65 吋 UHD 觸控數碼顯示屏

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真正互動
相聚一堂
當教師點選 TR3DJ 時，它就會同步顯示在學生的電子設備螢幕上。
* 86 吋
* 所有圖片僅供參考。
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所有規格
電源
-
電源供應
AC 100-240V~, 50/60Hz
-
電源類型
內置電源
音效
-
喇叭（內置）
是 (10W x 2)
環境狀況
-
操作溫度
0 °C to 40 °C
-
操作濕度
10 % to 80 %
語言
-
OSD
English, Simplified Chineses, Catalan, Czech, Denmark, Arabic(Egypt), Finnish, French, German, Greek, Italian, Japanese, Korean, Netherlands(Dutch), Norwegian, Polski, Portugues(Europe), Portugues(Brazil), Romanian, Russian, Spanish, Swedish, Türkçe, Ukrainian, Traditional Chinese, Hungarian
配件
-
選購
否
-
基本
Power Cord 3M*1, USB Cable (Type A-Type B) 5M*1, HDMI Cable 3M*1, Writing Pen*2pcs, User Manual, QSG, Carton Box, Remote Controller(include battery 2ea), Wifi module
功能 - 硬件
-
Wi-Fi/BT（內置）
是
-
自動亮度感應器
否
-
內部記憶體 (eMMC)
32GB
-
本機密鑰操作
是
-
電源指示燈
是
-
溫度感應器
否
OPS 兼容性
-
OPS 電源內置
是
-
OPS 類別兼容
是（插槽）
認證
-
ERP / 能源之星
是/否
-
EMC
FCC Class "A" / CE
-
安全
CB / NRTL
面板
-
背光類型
直接
-
長寬比
16:9
-
亮度
390nit (Typ., without Glass)
-
色深（色彩數目）
10.7 億種顏色
-
色域
NTSC 68%
-
對比度
1,200:1
-
Dynamic CR
否
-
壽命
30,000 小時（最少）
-
實際解像度
3840 x 2160 (UHD)
-
運作時間（小時/日）
16/7
-
面板技術
IPS
-
縱向/橫向
否/是
-
更新率
60Hz
-
回應時間
8ms (G to G)
-
螢幕尺寸（吋）
65
-
表面處理（霧度）
Haze 25%
-
觀賞角度（水平 x 垂直）
178º x 178º
專用功能 - 觸控
-
介面
USB2.0
-
準確度（標準）
±2.0mm
-
可觸控對象大小
Ø3 mm ↑
-
多點觸控
最大20 點
-
操作系統支援
Windows 7/8/10/XP/Linux/Mac/Android (Windows XP/Linux/Mac Support one point touch)
-
防護玻璃厚度
4mm (Anti-Glare)
-
防護玻璃傳輸
0.87
-
回應時間（Windows 10 PC 上的「Paint」應用程式）
10ms ↓
CONNECTIVITY
-
音訊輸入
是
-
音訊輸出
是
-
DP 輸入
否
-
DP 輸出
否
-
DVI-D 輸入
否
-
外置喇叭輸出
否
-
HDMI 輸入
是 (3ea)
-
HDMI 輸入（HDCP 版本）
2.2/1.4
-
HDMI 輸出
否
-
紅外線輸入
否
-
RGB 輸入
是
-
RJ45(LAN) 輸入
是 (1ea)
-
RJ45(LAN) 輸出
否
-
RS232C 輸入
是
-
RS232C 輸出
否
-
觸控 USB
USB2.0 Type B (2ea)
-
USB 輸入
USB3.0 Type A (3ea)、USB2.0 Type A (3ea)
專用功能 - 創建板
-
Bluetooth
藍牙 4.0
-
CPU
Dual core A73+Dual core A53
-
GPU
Dual Core Mail G51
-
LAN
Gigabit LAN
-
記憶體 (RAM)
3GB
-
作業系統版本(Android)
Android 8
-
儲存空間
32GB
-
Wi-Fi
802.11a/b/g/n/ac
機械規格
-
VESA 標準安裝介面
600 x 400 mm
-
邊框色彩
Black
-
邊框闊度
T/R/L/B : 18.9/18.9/18.9/45.7mm
-
紙箱尺寸（闊 x 高 x 深）
1628 x 1005 x 208mm
-
把手
是
-
顯示器尺寸（闊 x 高 x 深）
1489 x 897 x 87mm
-
包裝後的重量
48.5Kg
-
重量（屏身）
38.8Kg
功能 - 軟件
-
設定數據複製
否
-
啟動標誌圖像
是
-
已連接 Crestron
否
-
HDMI-CEC
是
-
網絡準備
否
-
PBP
否
-
PIP
否
-
PM 模式
否
-
Screen Share
是
-
智能節能
否
-
網絡喚醒
否
特殊功能
-
敷形塗層（電源板）
是
耗電量
-
BTU（英國熱單位）
614 BTU/Hr(Typ.), 1024 BTU/Hr(Max.)
-
DPM
0.5W
-
關機
0.5W
-
最大
300W
-
標準
180W
軟件兼容性
-
Connected Care
否