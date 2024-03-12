UM5K 系列 - 110 吋 UHD 巨型顯示屏

SuperSign 是一種整合且直觀的內容管理解決方案，可完美融入空間設計，提供富有創意且井井有條的電子指示板內容，並透過便捷的使用者體驗，將顧客連接到一系列的服務當中。現已推出多種版本，如 SuperSign Cloud，請探索並享受最適合你的版本。

