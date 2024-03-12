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UM5K 系列 - 110 吋 UHD 巨型顯示屏

功能

圖庫

規格

支援

UM5K 系列 - 110 吋 UHD 巨型顯示屏

110UM5K-B

UM5K 系列 - 110 吋 UHD 巨型顯示屏

(2)
Front view with infill image
一家商場的內牆上安裝了巨型顯示屏，顯示屏上播放著清晰生動的廣告。

UHD 巨型顯示屏配備 LG webOS 平台

*此頁面的所有圖像僅供參考。

一眼就可看清與眾不同之處，超高清畫質是全高清畫質的四倍。

超高清解像度

以高於全高清畫質 4 倍的解像度提供沉浸式觀看體驗。
UM5K 的亮度為 500 尼特，即使在強光下亦能清晰閱讀。

充裕亮度水平

UM5K 系列亮度達 500 cd/m² ，可讓室內顯示屏清晰展示內容，輕易吸引顧客目光，適合各種環境 (包括會議室、機場、零售店和購物中心) 作市場推廣之用。

*真實圖像或與顯示的示例圖像有所不同。

透過易用的 GUI 可以同時完成多項任務。

高效強大的 webOS 智能顯示平台

LG webOS 智能顯示平台直觀的GUI 和簡單的應用程式開發工具，令用家使用更方便。

牆身上的一個顯示屏裝有內置喇叭，使音效更豐富。

內置喇叭

內置喇叭營造豐富音效，無需購買或安裝外置喇叭。

* 內部內置揚聲器支援 (L/R 最大 10 W)

纖薄設計

機身設計纖薄，建議靠近牆身安裝。此設計不但令人更加投入觀看體驗，同時亦改善整個空間美感。

UM5K 的邊框尺寸為 17mm。UM5K 98" 的深度為 79.5mm，而 110" 的深度則為 99mm。

影音控制系統有助使用者控制 UM5K。

兼容影音控制系統

UM5K 系列支援 Crestron Connected® ，高度兼容專業影音控制系統，達至無縫整合及自動操控*，從而提高業務管理效率。

*經互聯網控制

SuperSign 解決方案

SuperSign 是一種整合且直觀的內容管理解決方案，可完美融入空間設計，提供富有創意且井井有條的電子指示板內容，並透過便捷的使用者體驗，將顧客連接到一系列的服務當中。現已推出多種版本，如 SuperSign Cloud，請探索並享受最適合你的版本。

咖啡廳經理正在使用內容管理軟件建立菜單，安裝在咖啡廳牆上的顯示屏將會顯示這些菜單內容。

列印

所有規格

環境狀況

  • 操作溫度

    0 °C to 40 °C

  • 操作濕度

    10 % to 80 %

語言

  • OSD

    English, French, German, Spanish, Italian, Korean, Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Russian, Japanese, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Türkçe, Arabic, Polski

電源

  • 電源供應

    AC 100-240V~, 50/60Hz

  • 電源類型

    內置電源

音效

  • 喇叭（內置）

    是 (10W x 2)

配件

  • 選購

  • 基本

    Remote Controller(include battery 2ea), Power Cord, QSG, IR/Light sensor receiver, Regulation Book, Phone to RS232C Gender

功能 - 硬件

  • Wi-Fi/BT（內置）

  • 加速（陀螺儀）感應器

  • 自動亮度感應器

  • BLU 感應器

  • 電流感應器

  • 風扇（內置）

  • 濕度感應器

  • 內部記憶體 (eMMC)

    16GB

  • 本機密鑰操作

  • 像素感應器

  • 電源指示燈

  • 近距離感測功能

  • 溫度感應器

OPS 兼容性

  • OPS 電源內置

  • OPS 類別兼容

認證

  • ERP / 能源之星

    YES(NewErP) / NO

  • EMC

    FCC Class "A" / CE / KC

  • ePEAT（只限美國）

  • 安全

    CB / NRTL

面板

  • 背光類型

    直接

  • 長寬比

    16:9

  • 亮度

    500nit (Typ.)

  • 色深（色彩數目）

    10.7 億種顏色

  • 色域

    DCI-P3 88%

  • 對比度

    1,200:1

  • Dynamic CR

    1,000,000:1

  • 壽命

    50,000 小時（最少）

  • 實際解像度

    3840 x 2160 (UHD)

  • 運作時間（小時/日）

    16/7

  • 面板技術

    ADS

  • 縱向/橫向

    否/是

  • QWP（四分之一波片）

    不適用

  • 更新率

    120Hz

  • 回應時間

    8ms (G to G)

  • 螢幕尺寸（吋）

    110

  • 表面處理（霧度）

    Haze 1%

  • 透明度

    不適用

  • 觀賞角度（水平 x 垂直）

    178º x 178º

特殊功能

  • 傾斜度（朝上）

    不適用

  • 敷形塗層（電源板）

    不適用

  • 陽光直射

    不適用

  • IP 級別

    不適用

  • 覆蓋觸控兼容性

    不適用

  • 電源保護

    不適用

  • 智能校準

    不適用

  • 傾斜度（朝下）

    不適用

耗電量

  • 智能節能 (70%)

    308W

  • BTU（英國熱單位）

    1501 BTU/Hr(Typ.), 1945 BTU/Hr(Max.)

  • DPM

    0.5W

  • 關機

    0.5W

  • 最大

    570W

  • 標準

    440W

連接性

  • 音訊輸入

  • 音訊輸出

  • Daisy Chain

    輸入：HDMI、DP、DVI-D / 輸出：HDMI

  • DP 輸入

    是 (HDCP 2.2/1.3)

  • DP 輸出

  • DVI-D 輸入

    是 (HDCP 1.4)

  • 外置喇叭輸出

  • HDMI 輸入

    是 (3ea)

  • HDMI 輸入（HDCP 版本）

    2.2/1.4

  • HDMI 輸出

  • 紅外線輸入

  • 紅外線輸出

  • RGB 輸入

  • RJ45(LAN) 輸入

    是 (1ea)

  • RJ45(LAN) 輸出

  • RS232C 輸入

  • RS232C 輸出

  • 觸控 USB

  • USB 輸入

    USB2.0 Type A (1ea)

軟件兼容性

  • Mobile CMS

  • Connected Care

  • Promota

    是（不適用於歐盟/獨聯體）

  • SuperSign Cloud

  • SuperSign CMS

  • SuperSign Control+

  • SuperSign WB

機械規格

  • VESA 標準安裝介面

    1500 x 600 mm

  • 邊框色彩

    Black

  • 邊框闊度

    Even bezel : 17mm

  • 紙箱尺寸（闊 x 高 x 深）

    2680 x 1730 x 320mm

  • 把手

  • 顯示器尺寸（闊 x 高 x 深）

    2474 x 1408 x 99mm

  • 顯示器尺寸（連支架）（闊 x 高 x 深）

    不適用

  • 包裝後的重量

    110Kg

  • 重量（屏身）

    80Kg

  • 重量（屏身+支架）

    不適用

功能 - 軟件

  • 設定數據複製

  • 自動設定 ID

  • 背光同步

  • BEACON

  • 啟動標誌圖像

  • 亮度補償

  • Cisco 認證

  • 控制管理員

  • 已連接 Crestron

  • 外部輸入旋轉

  • 故障處理

  • 無間播放

  • 共同管理

  • HDMI-CEC

  • ISM 方式

  • 本機內容排定

  • 本機網絡同步

  • 網絡準備

  • 無訊號影像

  • 操作系統版本 (webOS)

    webOS 6.0

  • PBP

    是 (4PBP)

  • PIP

  • Play Via URL

  • PM 模式

  • Pro:Idiom

  • RS232C 同步

  • 掃描反轉

  • 旋轉螢幕

  • Screen Share

  • SI 伺服器設定

  • 智能節能

  • SNMP

  • 狀態投遞

  • 圖塊模式設定

  • USB Plug & Play

  • Video Tag

    是（4 個影片標籤）

  • 網絡喚醒

  • webRTC

  • 灰階白平衡設定