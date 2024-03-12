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UH7F-H 系列 - 49 吋防反光電子顯示屏

功能

圖庫

規格

支援

UH7F-H 系列 - 49 吋防反光電子顯示屏

49UH7F-H

UH7F-H 系列 - 49 吋防反光電子顯示屏

(1)

LG 防反光超高清顯示屏

一男一女正透過安裝在機場的顯示屏查看航班起飛時間。屏幕配備防反光塗層下，還能減少陽光反射。

*此頁面的所有圖像僅供參考，或與實際產品有所不同。
相較於不設防反光塗層的螢幕，採用防反光塗層的螢幕在光線下清晰可見。
優越畫質

採用防反光塗層，呈現清晰畫面

在明亮的環境下觀看螢幕時，觀眾可能會被不必要的反射所影響。而 UH7F-H 系列提高了顯示屏表面的霧度，解決了這些不便，使內容更清晰可見、易閱。

*所列圖像僅供參考，或與實際反光情況有所不同。

超高清顯示屏的解像度比全高清高出 4 倍，呈現更加清晰逼真的內容。

優越畫質

超高清解像度

透過高於全高清畫質四倍的解像度，廣闊視角配合 LG IPS 面板，呈現更加清晰逼真細緻的畫面。

UH7F-H 設有 14.4 毫米闊及 9.9 毫米長的幼薄邊框，另設 39.9 毫米的纖薄設計，使屏幕更加令人沉醉。

設計時尚、實用

超窄邊框及纖薄機身

此系列的邊框更幼、外觀更薄，既節省空間，又方便安裝。此外，螢幕體驗令人更加投入，精緻設計能改善整個空間美感。

安裝顯示屏時可拆除標誌，內置揚聲器則帶來更加豐富的動人音效。

設計時尚、實用

可拆除標誌和內置揚聲器

此系列配有全新透明標誌，與四周環境融為一體。標誌亦可供拆除，安裝方便靈活。內置揚聲器營造豐富音效，無需購買或安裝外置揚聲器。

UH7F-H 經過 IP5x 認證，有效防塵並減少效能退化的機會。

產品可靠耐用

獲 IP5x 認證設計

IP5x 防塵認證有效防塵，減少效能退化的機會。

UH7F-H 可實現角度多達 30 度的靈活安裝，讓使用者舒適觀看置於高位的顯示屏。
產品可靠耐用

30° 傾斜式安裝設計

UH7F-H 設有 30 度傾斜*的靈活安裝設計，以便在高處安裝時讓使用者舒適觀看。

*支援最多 30 度的朝下傾斜安裝。(溫度在 30°C 內，濕度為 50% 內)

UH7F-H 系列自動調整屏幕方向，用家無須自行更改設置。

簡易安裝

自動旋轉屏幕

此系列在最初安裝時會自動偵測方向(橫向或直向模式)，無需手動旋轉設定。首次啟用顯示器時，OSD 及背景內容的方向就已準備就緒。

透過橫向感測器，就可更加準確地安裝顯示屏。

簡易安裝

精細調整

此系列配有顯示裝置傾斜狀態的「橫向感應器」，有助精準地安裝顯示器。

透過易用的 GUI 可以同時完成多項任務。

webOS智能電子面板

高效強大的 webOS 智能顯示平台

內置四核心 SoC 能夠同時執行多個作業，並可流暢地播放內容。另設 LG webOS 平台，圖形用戶介面 (GUI) 簡單直接，應用程式開發工具簡單易用，讓用家更方便使用。

圖像顯示可以透過 USB 插件連接各種外部感測器和顯示屏，從而提供簡單的增值解決方案。
webOS智能電子面板

連接多個感應器

透過 LG webOS 智能顯示平台，利用 USB 簡單連接及支援外部感測器，提供額外商業方案，例如 GPIO、NFC/RFID、感溫器等。此外，還可免卻購買額外軟件或媒體播放器，節省成本。

*LG 並不供應任何外部感測器，但提供 webOS 平台。外部感測器要單獨購買，並且需要測試是否與 webOS 平台兼容。

影音控制系統有助使用者控制 UH7F-H。
會議室方案兼容

兼容影音控制系統

UH7F-H 系列得到 Crestron Connected® 支援，更能高度兼容專業影音控制功能，達到無縫整合及自動操控*，提高業務管理效率。

*網絡控制

正在舉行視訊會議，與會人員的面孔出現在安裝於墻身的顯示屏螢幕上。
會議室方案兼容

兼容視像會議系統

UH7F-H 系列已獲 Cisco 兼容支援，確保帶來優質視像會議體驗。此系統能有效地整合控制*，快捷地進行視像會議，無需花費時間於設定畫質或變更來電輸入。

*使用 HDMI 線連接

列印

所有規格

語言

  • OSD

    English, French, German, Spanish, Italian, Korean, Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Russian, Japanese, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Türkçe, Arabic

電源

  • 電源供應

    AC 100-240V~, 50/60Hz

  • 電源類型

    內置電源

音效

  • 喇叭（內置）

    是 (10W x 2)

環境狀況

  • 操作溫度

    0 °C to 40 °C

  • 操作濕度

    10 % to 80 %

配件

  • 選購

    Stand(ST-653T), OPS Kit(KT-OPSF)

  • 基本

    Remote Controller(include battery 2ea), Power Cord, QSG, HDMI Cable, Regulation Book, Phone to RS232C Gender

功能 - 硬件

  • Wi-Fi/BT（內置）

  • 加速（陀螺儀）感應器

  • 自動亮度感應器

  • BLU 感應器

  • 電流感應器

  • 風扇（內置）

  • 濕度感應器

  • 內部記憶體 (eMMC)

    8GB

  • 本機密鑰操作

  • 像素感應器

  • 電源指示燈

  • 近距離感測功能

  • 溫度感應器

OPS 兼容性

  • OPS 電源內置

  • OPS 類別兼容

    是（背負式）

特殊功能

  • 傾斜度（朝上）

    不適用

  • 敷形塗層（電源板）

  • 陽光直射

    不適用

  • IP 級別

    IP5X

  • 覆蓋觸控兼容性

    不適用

  • 電源保護

    不適用

  • 智能校準

    不適用

  • 傾斜度（朝下）

    Max. 30 degree

認證

  • ERP / 能源之星

    YES(NewErP) / YES

  • EMC

    FCC Class "A" / CE / KC

  • ePEAT（只限美國）

  • 安全

    CB / NRTL

面板

  • 背光類型

    邊緣

  • 長寬比

    16:9

  • 亮度

    700nit (Typ.)

  • 色深（色彩數目）

    10.7 億種顏色

  • 色域

    BT709 95%

  • 對比度

    1,000:1

  • Dynamic CR

    500,000:1

  • 壽命

    50,000 小時（最少）

  • 實際解像度

    3840 x 2160 (UHD)

  • 運作時間（小時/日）

    24/7

  • 面板技術

    IPS

  • 縱向/橫向

    是/是

  • QWP（四分之一波片）

    不適用

  • 更新率

    60Hz

  • 回應時間

    8ms (G to G)

  • 螢幕尺寸（吋）

    49

  • 表面處理（霧度）

    Haze 28%

  • 透明度

    不適用

  • 觀賞角度（水平 x 垂直）

    178º x 178º

耗電量

  • 智能節能 (70%)

    75W

  • BTU（英國熱單位）

    341.21 BTU/Hr(Typ.), 494.76 BTU/Hr(Max.)

  • DPM

    0.5W

  • 關機

    0.5W

  • 最大

    145W

  • 標準

    100W

軟件兼容性

  • Mobile CMS

  • Connected Care

  • Promota

  • SuperSign Cloud

  • SuperSign CMS

  • SuperSign Control+

  • SuperSign WB

連接性

  • 音訊輸入

  • 音訊輸出

  • Daisy Chain

  • DP 輸入

    是 (HDCP 2.2/1.3)

  • DP 輸出

  • DVI-D 輸入

    是 (HDCP 1.4)

  • 外置喇叭輸出

  • HDMI 輸入

    是 (3ea)

  • HDMI 輸入（HDCP 版本）

    2.2/1.4

  • HDMI 輸出

  • 紅外線輸入

  • 紅外線輸出

  • RGB 輸入

  • RJ45(LAN) 輸入

    是 (1ea)

  • RJ45(LAN) 輸出

  • RS232C 輸入

  • RS232C 輸出

  • 觸控 USB

  • USB 輸入

    USB2.0 Type A (1ea)

機械規格

  • VESA 標準安裝介面

    300 x 300 mm

  • 邊框色彩

    Black

  • 邊框闊度

    T/R/L: 9.9mm, B: 14.4mm

  • 紙箱尺寸（闊 x 高 x 深）

    1197.0 x 775.0 x 162.0mm

  • 把手

  • 顯示器尺寸（闊 x 高 x 深）

    1098.6 x 644.5 x 39.9mm (with LG Logo)

  • 顯示器尺寸（連支架）（闊 x 高 x 深）

    1098.6 x 694.3 x 290.0mm

  • 包裝後的重量

    18.8Kg

  • 重量（屏身）

    15.4Kg

  • 重量（屏身+支架）

    16.0Kg

功能 - 軟件

  • 設定數據複製

  • 自動設定 ID

  • 背光同步

  • BEACON

  • 啟動標誌圖像

  • 亮度補償

  • Cisco 認證

  • 控制管理員

  • 已連接 Crestron

  • 外部輸入旋轉

  • 故障處理

  • 無間播放

  • 共同管理

  • HDMI-CEC

  • ISM 方式

  • 本機內容排定

  • 本機網絡同步

  • 網絡準備

  • 無訊號影像

  • 操作系統版本 (webOS)

    webOS 4.1

  • PBP

    是 (4PBP)

  • PIP

  • Play Via URL

  • PM 模式

  • Pro:Idiom

  • RS232C 同步

  • 掃描反轉

  • 旋轉螢幕

  • Screen Share

  • SI 伺服器設定

  • 智能節能

  • SNMP

  • 狀態投遞

  • 圖塊模式設定

  • USB Plug & Play

  • Video Tag

    是（4 個影片標籤）

  • 網絡喚醒

  • webRTC

  • 灰階白平衡設定