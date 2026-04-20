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UL5Q-M 系列 - 55 吋 UHD 標準顯示屏
24/7 全天候運作的 LG webOS 超高清顯示屏
在化妝品商店中，兩個 UL5Q-M 顯示屏安裝在高牆上並向下傾斜，每個顯示屏都展示了鮮明生動的化妝品廣告。
* 此頁面的所有影像僅供參考。
超高清解像度的
卓越畫質
UL5Q-M 系列具備超高清解像度，能提升內容色彩與細節的真實感。其廣闊視角設計提供清晰的視覺效果，而 500 nit 亮度則生動地展示了影視內容。
高效強大的 LG webOS 6.1
LG webOS 6.1 智能顯示平台適用於 UL5Q-M 系統，以便流暢執行多項任務。LG webOS 智能顯示屏平台的 GUI 簡單直接，讓用家更加方便使用。**
*GUI：圖形用家介面
一致邊框設計
UL5Q-M 系列採用一致邊框設計，可為不同空間提升美感。統一的邊框令安裝設定更輕鬆簡單，更能將標準顯示屏轉化為優雅的焦點。
自適應觀賞體驗
UL5Q-M 系列採用創新設計可支援上下傾斜，讓您體驗更強的靈活性。無論安裝在任何高度，顯示屏都能調整至視線水平，，讓觀眾沉浸其中。多功能性不僅改善空間使用率，還可提供舒適視覺體驗，從各個可視角度皆能清晰呈現資訊。
* 不支援 86 吋/75 吋。
** 此顯示屏可上/下傾斜最多 15 度；請勿超過此範圍以免造成損壞。
專為 24/7 全天候
運作而設
UL5Q-M 系列專為不間斷運作的環境而設，採用支援 24/7 全天候運作的面板技術。
* UL5Q-M 系列包含與其他顯示屏型號相同的標準保養期，並提供額外的延長保養選項，提供長達共 5 年的保養期。如果購買延長保養，當使用時間達 50,000 小時或 5 年保養期屆滿時終止 (以較早者為準)。
內置亮度感應器
UL5Q-M 系列的前置亮度感應器可自動調整亮度，以配合各種明暗環境，無需手動操作即可使觀賞品質及能源效益最大化。此自適應功能有助提供一致的顯示性能，同時節省電力，帶來可因應環境變化而轉變的視覺體驗。
進階安全架構
UL5Q-M 系列採用 LG 的增強核心保護 (EKP) 技術，保護關鍵資料免受未經授權的存取和潛在安全威脅。對資訊安全的承諾已通過 ISO/IEC 15408 Common Criteria EAL2 認證，讓企業在當今面對各種安全威脅的環境中，對敏感內容及業務運作的保障充滿信心。
遙距監控
網絡監控解決方案用法簡單，讓用家輕鬆使用。與網絡連接後，此方案讓用家隨時隨地透過手機和個人電腦進行操控，還可存取當前和以往的數據。用家可以實時監控、作出調查及遙控顯示屏。
已獲 EPEAT 註冊認證
電子產品環境評測工具 (EPEAT) 是一項讓各類客戶評估產品對環境影響的標準。UL5Q-M 系列獲得 EPEAT 銅級認證* 的顯示屏，代表其完全符合「電腦及顯示器」類別中的所有必要準則。
* 於 2025 年 8 月註冊
LG ConnectedCare
LG ConnectedCare* 服務是 LG 提供的雲端服務解決方案，透過這項額外選購的服務，維護工作變得快捷又方便。可以讓管理人員遙距監控客戶工作場所的顯示屏狀態，以進行故障診斷和遙距控制服務，支援客戶業務的穩定運作。
* LG ConnectedCare 服務的供應情況因地區而異，而且需另行購買。因此，請聯絡 LG 當地的銷售代表，獲取更多詳細資訊。
所有規格
配件
基本
Remote Controller(include battery 2ea), Power Cord, Regulation Book, Easy setup guide, Warranty Card, Phone to D-Sub9 Gender
認證
安全
CB
EMC
FCC Class "B" / CE
ERP / 能源之星
Yes/Yes
ePEAT（只限美國）
Yes
連接性
HDMI 輸入
Yes(3), HDCP2.2/1.4
RS232C 輸入
Yes(1), 4pin Phone-jack
RJ45(LAN) 輸入
Yes(1)
USB 輸入
USB2.0 Type A(2)
音訊輸出
Yes(1)
RS232C 輸出
Yes
環境狀況
操作溫度
0 °C to 40 °C (Portrait Scene : 0 °C to 35 °C)
操作濕度
10 % to 80 %
功能 - 硬件
內部記憶體 (eMMC)
8GB
Wi-Fi/BT（內置）
Yes
溫度感應器
Yes
自動亮度感應器
Yes
加速（陀螺儀）感應器
Yes
本機密鑰操作
Yes (Power On/Off only)
功能 - 軟件
操作系統版本 (webOS)
webOS6.1
本機內容排定
Yes
共同管理
Yes
USB Plug & Play
Yes
故障處理
Yes
啟動標誌圖像
Yes
無訊號影像
Yes
RS232C 同步
Yes
本機網絡同步
Yes
Screen Share
Yes
Video Tag
Yes(4, Max One HDMI input)
Play Via URL
Yes
旋轉螢幕
Yes
外部輸入旋轉
Yes
無間播放
Yes
圖塊模式設定
Yes
設定數據複製
Yes
SNMP
Yes
ISM 方式
Yes
自動設定 ID
Yes
狀態投遞
Yes
控制管理員
Yes
已連接 Crestron
Yes
智能節能
Yes
PM 模式
Yes
網絡喚醒
Yes
網絡準備
Yes
BEACON
Yes
HDMI-CEC
Yes
SI 伺服器設定
Yes
webRTC
Yes
Pro:Idiom
Yes
語言
OSD
English, French, German, Spanish, Italian, Korean, Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Russian, Japanese, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Türkçe, Arabic, polski
機械規格
邊框色彩
Black
邊框闊度
10.8mm Even
重量（屏身）
12
包裝後的重量
15.4
顯示器尺寸（闊 x 高 x 深）
1234.2 X 706.7X 58.9
VESA 標準安裝介面
300 x 300
紙箱尺寸（闊 x 高 x 深）
1380 X 118 X 825
面板
螢幕尺寸（吋）
55"
面板技術
ADS
背光類型
Direct
長寬比
16:9
實際解像度
3840x2160 (UHD)
更新率
60Hz
亮度
500nit (Typ.)
對比度
1,200:1
Dynamic CR
1,000,000:1
色域
DCI 80%
觀賞角度（水平 x 垂直）
178 x 178
色深（色彩數目）
10bit, 1.07Billon colors
回應時間
8ms (G to G)
表面處理（霧度）
1%
壽命
50,000Hrs (Min)
運作時間（小時/日）
24/7
縱向/橫向
Yes/Yes
電源
電源供應
AC 100-240V~, 50/60Hz
電源類型
Built-In Power
軟件兼容性
SuperSign CMS
Yes
SuperSign Control+
Yes
SuperSign WB
Yes
SuperSign Cloud
Yes
Mobile CMS
Yes
Connected Care
Yes
音效
喇叭（內置）
Yes (10W X 2)
耗電量
BTU（英國熱單位）
423.106BTU/Hr(Typ.), 648.307BTU/Hr(Max.)
智能節能 (70%)
86.8 W
DPM
0.5 W
關機
0.5 W
最大
190W
標準
124W
特殊功能
傾斜度（朝上）
15 degree
傾斜度（朝下）
15 degree
敷形塗層（電源板）
Yes