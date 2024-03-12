UH5F 系列 - 75 吋電子顯示屏

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG UHD 大螢幕顯示屏。
採用防眩光塗層，
呈現清晰畫面
在明亮的條件下觀看螢幕時，觀眾可能會被不必要的反射所影響。UH5F-H 系列透過防眩光塗層解決了這些不便之處，使其更清晰可見和更易讀字。
採用防眩光塗層，呈現清晰畫面
超高清解像度
透過超高清解像度呈現更加靈動逼真的細緻彩麗畫面。
除此以外，廣闊視角配合 IPS 平板，能夠呈現清晰畫面而不失真。
超高清解像度
webOS智能電子面板
高效強大的 webOS智能顯示平台
內置四核心 SoC 能夠同時執行多個作業，並可流暢地播放內容，無需使用媒體播放器。
另設 LG webOS 平台，提供方便使用的用戶介面及簡易應用程式開發工具。
高效強大的 webOS 智能顯示平台
webOS智能電子面板
各種感測應用程式
有了 LG webOS 智能顯示平台，就可透過 USB 輕鬆支援與連接外部感測器，
例如 GPIO、NFC/RFID、感溫器等等。
無需另購軟件或媒體播放器來創建增值方案，整體購置成本得以降低。
各種感測應用程式
兼容影音控制系統
達到無縫整合及自動操控*，提高業務管理效率。
兼容影音控制系統
兼容視像會議系統
此系統能有效地整合控制*，快捷地進行視像會議，無需浪費時間於設定畫質或變更來電輸入。
兼容視像會議系統
易於管理
實時監控
透過內置網絡監控方案 Control Manager 即時監控多部於不同位置的 UH5F-H 系列顯示器。
監控功能適用於聯網裝置，讓用家隨時隨地快速靈活地應對緊急情況。
實時監控
方便用戶
設有 PBP / PIP 的多螢幕功能
PBP （分割畫面）功能以單一顯示器呈現多達 4 個輸入源的多螢幕內容；
PIP （子母畫面）則支援以各種佈局同時播放主畫面及子畫面。
這大大提升靈活性，方便用家為各內容來源分配空間。
設有 PBP / PIP 的多螢幕功能。
方便用戶
無線接入點
UH5F-H 系列顯示器就如虛擬路由器，可用作流動裝置的無線接入點。
無線接入點
所有規格
環境狀況
-
操作溫度
0 °C to 40 °C
-
操作濕度
10 % to 80 %
語言
-
OSD
English, French, German, Spanish, Italian, Korean, Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Russian, Japanese, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Arabic
電源
-
電源供應
AC 100-240V~, 50/60Hz
-
電源類型
內置電源
音效
-
喇叭（內置）
是 (10W x 2)
功能 - 硬件
-
Wi-Fi/BT（內置）
是
-
加速（陀螺儀）感應器
否
-
自動亮度感應器
是
-
BLU 感應器
否
-
電流感應器
否
-
風扇（內置）
否
-
濕度感應器
否
-
內部記憶體 (eMMC)
8GB
-
本機密鑰操作
是
-
像素感應器
否
-
電源指示燈
否
-
近距離感測功能
否
-
溫度感應器
是
OPS 兼容性
-
OPS 電源內置
是
-
OPS 類別兼容
是（背負式）
配件
-
選購
OPS Kit(KT-OPSF), LSW640A/B(Wall Mount), Touch overlay(KT-T75E)
-
基本
Remote Controller(include battery 2ea), Power Cord, QSG, DP Cable(1.8M), Regulation Book, Phone to RS232C Gender
面板
-
背光類型
邊緣
-
長寬比
16:9
-
亮度
500nit (Typ.)
-
色深（色彩數目）
10.7 億種顏色
-
色域
NTSC 72%
-
對比度
1,100:1
-
Dynamic CR
1,000,000:1
-
壽命
50,000 小時（標準）
-
實際解像度
3840 x 2160 (UHD)
-
運作時間（小時/日）
24/7
-
面板技術
IPS
-
縱向/橫向
是/是
-
QWP（四分之一波片）
不適用
-
更新率
120Hz
-
回應時間
6ms (G to G)
-
螢幕尺寸（吋）
75
-
表面處理（霧度）
Haze 28%
-
透明度
不適用
-
觀賞角度（水平 x 垂直）
178º x 178º
特殊功能
-
傾斜度（朝上）
不適用
-
敷形塗層（電源板）
是
-
陽光直射
不適用
-
IP 級別
不適用
-
覆蓋觸控兼容性
是
-
電源保護
不適用
-
智能校準
不適用
-
傾斜度（朝下）
不適用
認證
-
ERP / 能源之星
YES(Old ErP for Jordan) / NO
-
EMC
FCC Class "A" / CE / KC
-
ePEAT（只限美國）
否
-
安全
CB / NRTL
耗電量
-
智能節能 (70%)
126W
-
BTU（英國熱單位）
614.25 BTU/Hr(Typ.), 887.25 BTU/Hr(Max.)
-
DPM
0.5W
-
關機
0.5W
-
最大
260W
-
標準
180W
軟件兼容性
-
Mobile CMS
是
-
Connected Care
是
-
Promota
是
-
SuperSign Cloud
否
-
SuperSign CMS
是
-
SuperSign Control+
是
-
SuperSign WB
是
連接性
-
音訊輸入
是
-
音訊輸出
是
-
Daisy Chain
否
-
DP 輸入
是 (HDCP 2.2/1.3)
-
DP 輸出
是
-
DVI-D 輸入
是 (HDCP 1.4)
-
外置喇叭輸出
否
-
HDMI 輸入
是 (3ea)
-
HDMI 輸入（HDCP 版本）
2.2/1.4
-
HDMI 輸出
否
-
紅外線輸入
是
-
紅外線輸出
否
-
RGB 輸入
否
-
RJ45(LAN) 輸入
是 (1ea)
-
RJ45(LAN) 輸出
否
-
RS232C 輸入
是
-
RS232C 輸出
是
-
觸控 USB
否
-
USB 輸入
USB2.0 Type A (2ea)
機械規格
-
VESA 標準安裝介面
600 x 400 mm
-
邊框色彩
Black
-
邊框闊度
Even bezel : 14.9mm
-
紙箱尺寸（闊 x 高 x 深）
1816 x 1123 x 228mm
-
把手
是
-
顯示器尺寸（闊 x 高 x 深）
1682.4 x 960.3 x 57.9mm (without Handle and LG Logo)
-
顯示器尺寸（連支架）（闊 x 高 x 深）
不適用
-
包裝後的重量
51.2Kg
-
重量（屏身）
41.5Kg
-
重量（屏身+支架）
不適用
功能 - 軟件
-
設定數據複製
是
-
自動設定 ID
是
-
背光同步
否
-
BEACON
是
-
啟動標誌圖像
是
-
亮度補償
否
-
Cisco 認證
是
-
控制管理員
是
-
已連接 Crestron
是
-
外部輸入旋轉
是
-
故障處理
是
-
無間播放
是
-
共同管理
是
-
HDMI-CEC
是
-
ISM 方式
是
-
本機內容排定
是
-
本機網絡同步
是
-
網絡準備
否
-
無訊號影像
是
-
操作系統版本 (webOS)
webOS 4.0
-
PBP
是 (4PBP)
-
PIP
是
-
Play Via URL
是
-
PM 模式
是
-
Pro:Idiom
是
-
RS232C 同步
是
-
掃描反轉
否
-
旋轉螢幕
是
-
Screen Share
是
-
SI 伺服器設定
是
-
智能節能
是
-
SNMP
是
-
狀態投遞
是
-
圖塊模式設定
是
-
USB Plug & Play
是
-
Video Tag
是（4 個影片標籤）
-
網絡喚醒
是
-
webRTC
是
-
灰階白平衡設定
否