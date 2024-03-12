UH5N-M 系列 - 75 吋 UHD 標準顯示屏

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超薄巨型 UHD 顯示屏
*此頁面的所有圖像僅供參考。
引人注目的巨型屏幕
巨型屏幕有效吸引行人注意，尤其是 75 吋型號更支援 60Hz 更新率，令內容操作至為流暢。
纖薄機身配上一致邊框
儘管屏幕較大，UH5N-M 的纖薄機身有利於室內設計。為避免調整至縱向模式時出現的視覺問題，四邊邊框保持一致的厚度，使頂部、底部和左右兩側具備對稱性，因此十分適合用於各式造型選項。
配備多端 USB ，適合各種操作
UH5N-M 具備兩個 USB 端口，可作多種用途使用，讓用家可在操作屏幕上內容的同時，使用其他連接的設備。例如，在會議期間使用滑鼠或鍵盤，並同時從外部儲存裝置下載 PPT 檔案。
高解像度顯示屏
以高於全高清畫質 4 倍的解像度滿足客戶的視覺。此外，屏幕上的防眩光塗層減少了在明亮環境下的反射，提高可見度和可讀性，為客戶提供可以舒適觀看的屏幕。
方便的 webOS 平台
UH5N-M 配備高性能 SoC，無需獨立媒體播放器即可執行多工處理。webOS 平台為應用程式開發工具提供了直觀的用戶介面，增強了用戶便利性，可輕鬆連接外部感應器和 webOS 合作夥伴的應用程式，創造 SI 友好的環境。
耐用可靠
為適應商業環境最佳化，UH5N-M 的敷形塗層及 IP5x 認證，可避免其受鏽蝕和灰塵的影響，從而保證穩定的運作。
提升保安功能
UH5N-M 提供保安功能，包括 LG 的增強核心保護 (EKP) 技術，保護重要數據免受外部存取或攻擊。LG UHD 標準顯示屏還在資料保安領域中取得可靠的認證，維持客戶數據和業務的安全。此型號已通過 ISO/IEC 15408 Common Criteria EAL2 認證。
SuperSign 解決方案
SuperSign 是一個集成和直觀的內容管理解決方案，在您的空間中展示有創意和有組織的電子顯示屏內容，將客戶連接到一系列方便用戶體驗的服務。並設有多個版本，例如 SuperSign Cloud，請發掘並體驗最適合您的版本。
所有規格
面板
-
螢幕尺寸（吋）
75
-
面板技術
ADS
-
背光類型
Edge
-
長寬比
16:9
-
實際解像度
3840 x 2160 (UHD)
-
更新率
60Hz
-
亮度
500nit (Typ.)
-
對比度
1,200:1
-
Dynamic CR
1,000,000:1
-
色域
BT709 95%
-
觀賞角度（水平 x 垂直）
178 x 178
-
色深（色彩數目）
1.07G (8bits + FRC)
-
回應時間
8ms (G to G)
-
表面處理（霧度）
25%
-
壽命
50,000Hrs (Min.)
-
運作時間（小時/日）
24/7
-
縱向/橫向
Yes / Yes
連接性
-
HDMI 輸入
Yes(3), 3840x2160@60Hz, HDCP 2.2/1.4
-
DP 輸入
Yes(1), 3840x2160@60Hz, HDCP 2.2/1.3
-
RS232C 輸入
Yes (1), 4pin Phone-jack
-
RJ45(LAN) 輸入
Yes (1)
-
紅外線輸入
Yes (1)
-
USB 輸入
USB2.0 Type A(2)
-
音訊輸出
Yes (1)
-
RS232C 輸出
Yes (1), 4pin Phone-jack
-
紅外線輸出
No (Support IR daisy chain via RS232C IN/OUT)
機械規格
-
邊框色彩
Black
-
邊框闊度
12.9mm (Even)
-
重量（屏身）
35.7 kg
-
包裝後的重量
44 kg
-
顯示器尺寸（闊 x 高 x 深）
1679.5 x 958.7 x 29.7 mm (without IR, Handle)
-
把手
Yes
-
VESA 標準安裝介面
600 x 400
-
紙箱尺寸（闊 x 高 x 深）
1820 x 1115 x 200 mm
功能 - 硬件
-
內部記憶體 (eMMC)
16GB
-
Wi-Fi/BT（內置）
Yes
-
溫度感應器
Yes
-
自動亮度感應器
Yes(IR)
-
加速（陀螺儀）感應器
Yes
-
本機密鑰操作
Yes
功能 - 軟件
-
操作系統版本 (webOS)
webOS6.0
-
本機內容排定
Yes
-
共同管理
Yes
-
USB Plug & Play
Yes
-
故障處理
Yes
-
啟動標誌圖像
Yes
-
無訊號影像
Yes
-
RS232C 同步
Yes
-
本機網絡同步
Yes
-
PIP
Yes
-
PBP
Yes (4)
-
Screen Share
Yes
-
Video Tag
Yes
-
Play Via URL
Yes
-
旋轉螢幕
Yes
-
外部輸入旋轉
Yes
-
無間播放
Yes
-
圖塊模式設定
Yes (Max. 15x15)
-
設定數據複製
Yes
-
SNMP
Yes
-
ISM 方式
Yes
-
自動設定 ID
Yes
-
狀態投遞
Yes
-
控制管理員
Yes
-
Cisco 認證
Yes (TBD)
-
已連接 Crestron
Yes
-
智能節能
Yes
-
PM 模式
Yes
-
網絡喚醒
Yes
-
網絡準備
Yes
-
BEACON
Yes
-
HDMI-CEC
Yes
-
SI 伺服器設定
Yes
-
webRTC
Yes
-
Pro:Idiom
Yes
環境狀況
-
操作溫度
0°C to 40°C
-
操作濕度
10 % to 80 %
電源
-
電源供應
AC 100-240V~, 50/60Hz
-
電源類型
Built-In Power
耗電量
-
BTU（英國熱單位）
546 BTU/Hr(Typ.), 843 BTU/Hr(Max)
-
智能節能 (70%)
112W
-
DPM
0.5W
-
關機
0.5W
-
最大
247W
-
標準
160W
音效
-
喇叭（內置）
Yes (10W X 2)
認證
-
安全
CB / NRTL
-
EMC
FCC Class "B" / CE / KC
-
ERP / 能源之星
N/A / Yes
-
ePEAT（只限美國）
Yes / Carbon "Measured" (TBD)
軟件兼容性
-
SuperSign CMS
Yes
-
SuperSign Control+
Yes
-
SuperSign WB
Yes
-
SuperSign Cloud
Yes
-
Mobile CMS
Yes
-
Connected Care
Yes
語言
-
OSD
English, French, German, Spanish, Italian, Korean , Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Russian, Japanese, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Türkçe, Arabic
配件
-
基本
Remote Controller(include battery 2ea), Power Cord, QSG, Regulation Book, Phone to RS232C Gender, Cable Holder(6EA), Cable Holder(7Pin/1EA)
-
選購
Wall Mount (LSW640A/B)
特殊功能
-
傾斜度（朝下）
IP5X
-
敷形塗層（電源板）
Yes (Partial space coating)