VM5J-H 系列 - 55 吋 500 nit 全高清纖薄邊框 Video Wall

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令人著迷、沉醉的觀賞體驗
汽車陳列室牆上安裝了一面大視訊牆，螢幕上播放汽車廣告。
無縫大屏幕配以極窄邊框
大堂安裝了視訊牆，其超薄邊框帶來身臨其境的影像。
減低影像間隙
與 LG 傳統式電視相比，VM5J-H 的拼接螢幕之間影像間隙更少。最大限度地減少了間隙造成的視覺干擾，所顯示的內容得到改善，從而為您呈獻出無上享受。
** 上方顯示影像僅供參考。
*室內測試結果，實際測試結果或因應環境及測量設備而有所不同。
* SDK 可透過以下連結下載。(https://webossignage.developer.lge.com)
*支援的協定：RTSP、RTP、HLS、UDP 多重播放
塗層物料
VM5J-H 的主要電路板（電源板）上具有塗層，即使在帶鹽分環境或潮濕環境中仍能保護視訊墻。
EMC Class B 認證
獲得 EMC Class B 認證的 VM5J-H 安裝在控制室牆身上。
Daisy Chain 管理
透過 LAN 菊鏈同時管理多個顯示屏。利用 HDMI 和 DisplayPort 的 UHD 菊鏈可以輕鬆調節 UHD 設定。
IP5x 認證
VM5J-H 具有 IP5x 防塵認證，可保護產品免受灰塵影響。
所有規格
環境狀況
-
操作溫度
0 °C to 40 °C
-
操作濕度
10 % to 80 %
語言
-
OSD
English, French, German, Spanish, Italian, Korean, Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Japanese, Russian, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Türkçe, Arabic
電源
-
電源供應
AC 100-240V~, 50/60Hz
-
電源類型
內置電源
音效
-
喇叭（內置）
否
配件
-
選購
OPS Kit(KT-OPSF)
-
基本
Remote Controller(include battery 2ea), Power Cord, RS232C cable, Lan cable, DP cable, IR Receiver, Guide Bracket, Screws, Manual
功能 - 硬件
-
Wi-Fi/BT（內置）
否
-
加速（陀螺儀）感應器
是
-
自動亮度感應器
否
-
BLU 感應器
是
-
電流感應器
否
-
風扇（內置）
否
-
濕度感應器
否
-
內部記憶體 (eMMC)
8GB
-
本機密鑰操作
是
-
像素感應器
否
-
電源指示燈
否
-
近距離感測功能
否
-
溫度感應器
是
OPS 兼容性
-
OPS 電源內置
否
-
OPS 類別兼容
是（背負式）
認證
-
ERP / 能源之星
YES / Energy Star 8.0
-
EMC
FCC Class "B" / CE / KC
-
ePEAT（只限美國）
否
-
安全
CB / NRTL
面板
-
背光類型
直接
-
長寬比
16:9
-
亮度
500nit (Typ.)
-
色深（色彩數目）
10.7 億種顏色
-
色域
NTSC 72%
-
對比度
1,000:1
-
Dynamic CR
500,000:1
-
壽命
60,000 小時（標準）
-
實際解像度
1920 x 1080 (FHD)
-
運作時間（小時/日）
24/7
-
面板技術
IPS
-
縱向/橫向
是/是
-
QWP（四分之一波片）
不適用
-
更新率
60Hz
-
回應時間
8ms (G to G)
-
螢幕尺寸（吋）
55
-
表面處理（霧度）
Haze 28%
-
透明度
不適用
-
觀賞角度（水平 x 垂直）
178º x 178º
特殊功能
-
傾斜度（朝上）
不適用
-
敷形塗層（電源板）
是
-
陽光直射
不適用
-
IP 級別
IP5X tested
-
覆蓋觸控兼容性
不適用
-
電源保護
不適用
-
智能校準
不適用
-
傾斜度（朝下）
不適用
耗電量
-
智能節能 (70%)
90W
-
BTU（英國熱單位）
546 BTU/Hr(Typ.), 648 BTU/Hr(Max.)
-
DPM
0.5W
-
關機
0.5W
-
最大
190W
-
標準
160W
連接性
-
音訊輸入
是
-
音訊輸出
是
-
Daisy Chain
輸入：HDMI、DP、DVI-D / 輸出：DP
-
DP 輸入
是 (HDCP 2.2)
-
DP 輸出
是
-
DVI-D 輸入
是 (HDCP 1.4)
-
外置喇叭輸出
否
-
HDMI 輸入
是 (2ea)
-
HDMI 輸入（HDCP 版本）
2.2
-
HDMI 輸出
否
-
紅外線輸入
是
-
紅外線輸出
否
-
RGB 輸入
否
-
RJ45(LAN) 輸入
是 (1ea)
-
RJ45(LAN) 輸出
是
-
RS232C 輸入
是
-
RS232C 輸出
是
-
觸控 USB
否
-
USB 輸入
USB2.0 Type A (1ea)
軟件兼容性
-
Mobile CMS
否
-
Connected Care
是
-
Promota
否
-
SuperSign Cloud
否
-
SuperSign CMS
是
-
SuperSign Control+
是
-
SuperSign WB
是
機械規格
-
VESA 標準安裝介面
600 x 400 mm
-
邊框色彩
Black
-
邊框闊度
B2B : 1.74mm (Panel Bezel to Panel Bezel), 1.3mm(T/L), 0.44mm(B/R) A2A : 2.49mm (Active area to Active area), 1.75mm(T/L), 0.74mm(B/R)
-
紙箱尺寸（闊 x 高 x 深）
1393 x 955 x 303mm
-
把手
是
-
顯示器尺寸（闊 x 高 x 深）
1212.2 x 683.0 x 86.9mm
-
顯示器尺寸（連支架）（闊 x 高 x 深）
不適用
-
包裝後的重量
28.0Kg
-
重量（屏身）
18.8Kg
-
重量（屏身+支架）
不適用
功能 - 軟件
-
設定數據複製
是
-
自動設定 ID
是
-
背光同步
否
-
BEACON
否
-
啟動標誌圖像
否
-
亮度補償
否
-
Cisco 認證
否
-
控制管理員
是
-
已連接 Crestron
是
-
外部輸入旋轉
是
-
故障處理
是
-
無間播放
是
-
共同管理
是
-
HDMI-CEC
是
-
ISM 方式
是
-
本機內容排定
是
-
本機網絡同步
是
-
網絡準備
是
-
無訊號影像
是
-
操作系統版本 (webOS)
webOS 4.1
-
PBP
否
-
PIP
否
-
Play Via URL
是
-
PM 模式
是
-
Pro:Idiom
是
-
RS232C 同步
是
-
掃描反轉
是
-
旋轉螢幕
是
-
Screen Share
否
-
SI 伺服器設定
是
-
智能節能
是
-
SNMP
是
-
狀態投遞
是
-
圖塊模式設定
是
-
USB Plug & Play
是
-
Video Tag
是（4 個影片標籤）
-
網絡喚醒
是
-
webRTC
是
-
灰階白平衡設定
是