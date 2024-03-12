VSH7J 系列 - 55 吋 700 nit 全高清極窄邊框 Video Wall

傳統 GUI（圖形用戶介面）按照橫向觀看電視的模式而設計，因此 OSD（屏幕顯示）不太適合直向模式的屏幕顯示。而 VSH7J 系列的 OSD 則配有直向選單模式，採用更大字體及 9:16 比例，清晰易看，可高效應用於不同商業環境中。