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Absorption Chiller Hot Water Type
Абсорбционный чиллер LG с горячей водой - это экологически чистый и экономичный продукт, в котором вместо электроэнергии используются сточные воды с близлежащих заводов или электростанций.
Цифровая проверка давления
Цифровой манометр используется для контроля давления внутри холодильника в режиме реального времени. Скорость вакуумирования устанавливается и сохраняется автоматически. Сохраненные данные можно использовать для точного и быстрого отслеживания и диагностики утечек.