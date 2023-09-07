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Повышайте Рентабельность Вашего Отеля
Мощный программный комплексный продукт содержит в себе интуитивно удобный интерфейс и существенно расширит перечень и качество услуг вашего заведения и станет удобным помощником в развитии вашего бизнеса. Продукт является базовой составляющей всей профессиональной линейки гостиничных телевизоров LG Electronics и не требует коммутации с внешними телевизионными приставками. Используя современные достижения телекоммуникационного пространства решение обеспечивает быструю интеграцию в структурах различных типов распределительных сетей и существенно сокращает операционные расходы владельца.
Больше Функциональных Возможностей
Наличие большого перечня функциональных возможностей делает систему удобной в ежедневной эксплуатации с возможностью быстрого редактирования контента. К услугам гостей большое количество базовых услуг приложений, которые могут быстро адаптироваться к требованиям заказчика: Погода, Карта местности, Рекламные блоки, Персональные Сообщения, Радио, Проверка счета, ТВ гид, голосовые подсказки, Распознавание Голоса, Расписание Полетов, Виртуальный Гид и много, много других полезных возможностей, которые будут актуальны в гостиничном заведении. А используя специальные функции типа "1-click сервис" можно создать собственные уникальные функции, которые могут стать источником дополнительной прибыли владельцу гостиничного заведения. Система поддерживает перечень Интернет-услуг: Netflix, YouTube и многих других популярных приложений.
Оптимизация Производственных Процессов
Решение является непременным помощником обслуживающего персонала. Теперь в наличии перечень полезных возможностей, таких как дистанционное ограничение громкости отдельного телевизионного устройства, редактирование перечня телевизионных каналов, блокировки доступа к отдельным портов телевизора и много других полезных функций.
Сокращение Операционных Расходов
Теперь система гостиничного вещания является не только статьей дополнительных расходов, но и источником дополнительного доходов. Вы можете оперативно информировать гостей об услугах вашего отеля, размещать рекламные сообщения от других компаний, информировать о заведениях, которые размещаются в гостинице, такие как ресторан, спортзал, SPА и другие. А отсутствие ежемесячных лицензионных расходов за эксплуатацию программного решения Pro:Centric дает дополнительную возможность быстро развивать ваш бизнес.
* Опционная возможность, которая может быть приобретена дополнительно.
Дистанционный Контроль
Наличие возможности дистанционного мониторинга выполняет достаточное количество удобных функций, которые могут осуществляться централизованно без значительных затрат времени обслуживающего персонала, таких как: проверка состояния устройства, обновление программного обеспечения, блокировка настроек телевизоров и других.
Дистанционный контроль
История
Компания LG впервые представила эту систему в 2011 году на своем стенде во время конференции HITEC (Hospitality Industry Technology Conference and Exposition) вместе с перечнем телевизионных устройств, поддерживающих работу платформу Pro: Centric. Было получено много положительных отзывов благодаря простоте разработанного решения и значительного расширения функциональных возможностей для конечного пользователя. В результате длительных тестов и полученных отзывов пользователю предлагалось к применению два типа программного обеспечения Pro: Centric Smart TV и Pro: Centric V, что в соответствии применялись в зависимости от вида распространения телекоммуникационного сигнала ВЧ или IP. Программное обеспечение устанавливалось на специальном сервере типа PSB100, который коммутируется с сетью распространения ТВ сигналов. Регулярно осуществлялось обновление данного решения и программное обеспечение имело несколько версий, которое оставалось всегда актуальным и отвечала текущим требованиям современной отельной индустрии. В настоящее время потенциальным заказчиками предлагаются решения Pro: Centric Direct (IP-протокол) и Pro: Centric V (коаксиальная сеть), имеющих современную архитектуру, расширенные функциональные возможности, простой интерфейс и встроенный редактор контента.
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