Компания LG впервые представила эту систему в 2011 году на своем стенде во время конференции HITEC (Hospitality Industry Technology Conference and Exposition) вместе с перечнем телевизионных устройств, поддерживающих работу платформу Pro: Centric. Было получено много положительных отзывов благодаря простоте разработанного решения и значительного расширения функциональных возможностей для конечного пользователя. В результате длительных тестов и полученных отзывов пользователю предлагалось к применению два типа программного обеспечения Pro: Centric Smart TV и Pro: Centric V, что в соответствии применялись в зависимости от вида распространения телекоммуникационного сигнала ВЧ или IP. Программное обеспечение устанавливалось на специальном сервере типа PSB100, который коммутируется с сетью распространения ТВ сигналов. Регулярно осуществлялось обновление данного решения и программное обеспечение имело несколько версий, которое оставалось всегда актуальным и отвечала текущим требованиям современной отельной индустрии. В настоящее время потенциальным заказчиками предлагаются решения Pro: Centric Direct (IP-протокол) и Pro: Centric V (коаксиальная сеть), имеющих современную архитектуру, расширенные функциональные возможности, простой интерфейс и встроенный редактор контента.