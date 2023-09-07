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Система Интерактивного Гостиничного ТВ<br>LG Pro: Centric1

Система Интерактивного Гостиничного ТВ LG Pro: Centric

Повышайте Рентабельность Вашего Отеля

Мощный программный комплексный продукт содержит в себе интуитивно удобный интерфейс и существенно расширит перечень и качество услуг вашего заведения и станет удобным помощником в развитии вашего бизнеса. Продукт является базовой составляющей всей профессиональной линейки гостиничных телевизоров LG Electronics и не требует коммутации с внешними телевизионными приставками. Используя современные достижения телекоммуникационного пространства решение обеспечивает быструю интеграцию в структурах различных типов распределительных сетей и существенно сокращает операционные расходы владельца.

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Больше Функциональных Возможностей

Наличие большого перечня функциональных возможностей делает систему удобной в ежедневной эксплуатации с возможностью быстрого редактирования контента. К услугам гостей большое количество базовых услуг приложений, которые могут быстро адаптироваться к требованиям заказчика: Погода, Карта местности, Рекламные блоки, Персональные Сообщения, Радио, Проверка счета, ТВ гид, голосовые подсказки, Распознавание Голоса, Расписание Полетов, Виртуальный Гид и много, много других полезных возможностей, которые будут актуальны в гостиничном заведении. А используя специальные функции типа "1-click сервис" можно создать собственные уникальные функции, которые могут стать источником дополнительной прибыли владельцу гостиничного заведения. Система поддерживает перечень Интернет-услуг: Netflix, YouTube и многих других популярных приложений.

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Оптимизация Производственных Процессов

Решение является непременным помощником обслуживающего персонала. Теперь в наличии перечень полезных возможностей, таких как дистанционное ограничение громкости отдельного телевизионного устройства, редактирование перечня телевизионных каналов, блокировки доступа к отдельным портов телевизора и много других полезных функций.

Оптимизация производственных процессов

Сокращение Операционных Расходов

Теперь система гостиничного вещания является не только статьей дополнительных расходов, но и источником дополнительного доходов. Вы можете оперативно информировать гостей об услугах вашего отеля, размещать рекламные сообщения от других компаний, информировать о заведениях, которые размещаются в гостинице, такие как ресторан, спортзал, SPА и другие. А отсутствие ежемесячных лицензионных расходов за эксплуатацию программного решения Pro:Centric дает дополнительную возможность быстро развивать ваш бизнес.

Сокращение Операционных Расходов
Взаимодействие с PMS системой гостиницы

Взаимодействие С PMS Системой Гостиницы

Наличие возможности согласования работы с локальной PMS системой гостиницы делает возможным создание персональных функций, таких как: отправка персональных сообщений, проверка счета и других*.

* Опционная возможность, которая может быть приобретена дополнительно.

Создавайте Собственный Контент

Создавайте Собственный Контент

Соответствуя возможностям мощного программного обеспечения система может создавать и редактировать отдельные разделы, содержащие до 40 отдельных информационных страниц (15 страниц на раздел). Специально разработан отдельный раздел, который может управлять и редактировать список телевизионных каналов, транслируемых системой. Дополнительно гостиничная система может формировать и транслировать до 20 телевизионных канала собственного контента.

Наличие встроенных шаблонов1

Наличие Встроенных Шаблонов

Благодаря встроенному мощному унифицированному мультимедийному редактору вы можете создавать и редактировать страницы системы. При необходимости можно создать собственный шаблон, будет соответствовать дизайну и атмосфере вашего заведения.

Распределение Функций по Блокам

Распределение Функций По Блокам

Существенным преимуществом системы является наличие возможности распределения функциональных возможностей по отдельным группам, предоставляя преимущества различным типам номеров в зависимости от внешних факторов, таких как статус номера, групповое размещение гостей и многое другое.

Мультиязычный интерфейс

Мультиязычный Интерфейс

Система может поддерживать 39 языков, в том числе иврит, фарси и арабский, что сделает пребывание ваших гостей комфортнее.

Программные инструменты

Программные Инструменты

Мультимедийное решение содержит в себе полный набор современных программных инструментов, таких как HTML5, Java и CSS и других, предназначенных для настройки гостиничных телевизоров в соответствии с потребностями потенциальных заказчиков.

Универсальность решения

Универсальность Решения

Система может легко интегрироваться в различных типах объектов с различными кабельными инфраструктурами. Минимальные финансовые затраты делает систему универсальным и удобным инструментом для улучшения качества услуг в учреждении. Система гостиничного телевидения имеет две отдельные версии Pro:Centric Direct (IP протокол) и Pro:Centric V (коаксиальная сеть).

Голосовая поддержка

Голосовая Поддержка

К услугам гостей последние технологические разработки отрасли в виде поддержки функций Распознавание Голоса и Интернета Вещей (Iot).

Дистанционный Контроль

Наличие возможности дистанционного мониторинга выполняет достаточное количество удобных функций, которые могут осуществляться централизованно без значительных затрат времени обслуживающего персонала, таких как: проверка состояния устройства, обновление программного обеспечения, блокировка настроек телевизоров и других.

Дистанционный контроль

История

Компания LG впервые представила эту систему в 2011 году на своем стенде во время конференции HITEC (Hospitality Industry Technology Conference and Exposition) вместе с перечнем телевизионных устройств, поддерживающих работу платформу Pro: Centric. Было получено много положительных отзывов благодаря простоте разработанного решения и значительного расширения функциональных возможностей для конечного пользователя. В результате длительных тестов и полученных отзывов пользователю предлагалось к применению два типа программного обеспечения Pro: Centric Smart TV и Pro: Centric V, что в соответствии применялись в зависимости от вида распространения телекоммуникационного сигнала ВЧ или IP. Программное обеспечение устанавливалось на специальном сервере типа PSB100, который коммутируется с сетью распространения ТВ сигналов. Регулярно осуществлялось обновление данного решения и программное обеспечение имело несколько версий, которое оставалось всегда актуальным и отвечала текущим требованиям современной отельной индустрии. В настоящее время потенциальным заказчиками предлагаются решения Pro: Centric Direct (IP-протокол) и Pro: Centric V (коаксиальная сеть), имеющих современную архитектуру, расширенные функциональные возможности, простой интерфейс и встроенный редактор контента.

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