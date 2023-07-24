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LG

Life's Good

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10 лет на вершине

Встречайте самые захватывающие новинки от

всеми любимого бренда LG OLED 

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Телевизор LG и подписка ИВИ

Увлекательный мир с ИВИ

Идеальное дополнение к новому телевизору, монитору и саундбару!

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Бытовая техника LG в рассрочку

Техника LG в рассрочку

Рассрочка на 3,12 и 24 месяца на определенные модели бытовой техники.

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Наслаждайтесь всеми преимуществами участия в Клубе LG Узнайте больше Наслаждайтесь всеми преимуществами участия в Клубе LG Зарегистрироваться
Бытовая техника в рассрочку

Техника LG в рассрочку

Рассрочка на 3,12 и 24 месяца на определенные модели бытовой техники.

Техника LG в рассрочку Узнать больше
LG Magazine

LG Magazine

Интересные статьи о продуктах и полезные советы по эксплуатации.

LG Magazine Узнать больше
Лучшие предложения для Вас

Лучшие предложения для Вас

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Истории о выбранных продуктах

Cтирально-сушильная машина LG SIGNATURE «все в одном».

LG Objet Collection

Дизайн,
созданный Вами

Коллекция LG Objet — это пример изысканного с

очетания стиля, функциональности и надежности.

Дизайн,<br>созданный Вами Подробнее
Телевтзор LG SIGNATURE OLED 8K

Холодильники LG Objet Collection

Дизайн, созданный Вами

Создайте кухню, которая отражает вас и ваш вкус,

дополняя ее разными цветами панелей.

Подробнее
Брендбук Monocle

LG WashTower®| Objet Collection

Единство стиля и управления

Стиральная и сушильная машина в единном блоке с центральным управлением.

Подробнее
Выступления Королевского филармонического оркестра на сцене.

LG CordZero®| Objet Collection

Все-в-Одном и Чистый Дом

Компактная станция, которая позволяет хранить, очищать и заряжать устройство.

Подробнее

Ультрабольшой телевизор закреплен на стене современной гостиной.

LG OLED evo G2

Верх превосходства и элегантного дизайна

Верх превосходства и элегантного дизайна УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
На ультрабольшом экране показано огромное животное.

Новейший процессор

Постоянно развивающийся интеллект

Показаны линии с яркими цветами, а сектор разделен на две части, позволяющие сравнить 70% и 100% цветового объема.

Brightness Booster Max 

Еще более ЯРКИЙ OLED

Изображение процессора с искусственным интеллектом.

Gallery Design

Произведение искусства в Вашем пространстве

Изображение холодильника с технологией InstaView™

Длительное сохранение свежести

Длительное сохранение свежести Подробнее Длительное сохранение свежести Купить сейчас
На изображении показаны холодильники с морозильной камерой Instaview с функцией «постукивания»

InstaView™

Быстрое и равномерное охлаждение

На изображении показана функция DoorCooling+™.

DoorCooling+™

Быстрое и равномерное охлаждение

На изображении показана функция UVnano™.

UVnano™

Автоматическая очистка воды УФ-светом

Игровой монитор

Игровой монитор

Создан для побед

Создан для побед Подробнее

Игровой монитор

Ультралёгкий LG gram 14

Легкий на подъём

Легкий на подъём Подробнее

LG Magazine

Советы, руководства и технические подробности — прямо из первоисточника.

Испытайте лучшее и новейшее от LG

LG Objet Collection: дизайн, созданный Вами

Подробнее
Как выбрать правильный цикл стирки?

Голосовой помощник
"Алиса" в телевизорах LG

Подробнее
История OLED-телевизора

Стиральная машина с автодозировкой

Подробнее

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