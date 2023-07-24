We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Истории о выбранных продуктах
- LG OBJET COLLECTION
- OLED evo
- Холодильники
- IT продукты
Холодильники LG Objet Collection
Дизайн, созданный Вами
Создайте кухню, которая отражает вас и ваш вкус,
дополняя ее разными цветами панелей.
LG WashTower®| Objet Collection
Единство стиля и управления
Стиральная и сушильная машина в единном блоке с центральным управлением.
LG CordZero®| Objet Collection
Все-в-Одном и Чистый Дом
Компактная станция, которая позволяет хранить, очищать и заряжать устройство.
Новейший процессор
Постоянно развивающийся интеллект
Brightness Booster Max
Еще более ЯРКИЙ OLED
Gallery Design
Произведение искусства в Вашем пространстве
InstaView™
Быстрое и равномерное охлаждение
DoorCooling+™
Быстрое и равномерное охлаждение
UVnano™
Автоматическая очистка воды УФ-светом
LG Magazine
Советы, руководства и технические подробности — прямо из первоисточника.
LG Objet Collection: дизайн, созданный Вами
Голосовой помощник
"Алиса" в телевизорах LG
Стиральная машина с автодозировкой
-
Поддержка заказов
Отслеживайте Ваш заказ и ознакомьтесь с разделом Часто задаваемых вопросов
-
Регистрация продукта
Регистрация Вашего продукта поможет Вам быстрее получить поддержку
-
Поддержка продукта
Найдите руководство по эксплуатации, устраняйте неполадки и получите гарантию на Ваш продукт LG
-
Заявка на ремонт
Оставляйте заявку на ремонт удобно онлайн
-
Напишите нам
Получите ответы от наших виртуальных помощников.
-
Мы есть в WhatsApp. Спишитесь с нашими экспертами.
-
Напишите нам по электронной почте
Отправьте нам электронное письмо.
-
Позвоните нам
Свяжитесь с представителем сервисной службы поддержки клиентов LG