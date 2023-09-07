Два стоящих рядом под углом 45 градусов телевизора LG Posé. Один телевизор с разноцветной абстрактной картиной на экране показан спереди, а второй показан сзади, демонстрируя универсальную заднюю крышку. На изображении также присутствует эмблема «OLED-телевизор №1 в мире в течение 10 лет».