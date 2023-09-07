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Почему стоит выбрать наши экраны для образа жизни?
- LG OLED evo Easel
- LG OLED evo Posé
- LG OLED evo Flex
Дизайн арт-объектов
Преобразите свой интерьер с помощью одного телевизора
Просмотр линии и полный просмотр
Оцените два совершенно новых вида
OLED evo
Мощные спектакли и сцены
Универсальный дизайн
Устанавливайте под любым углом, в любом пространстве
Универсальная спина
Отразите свой стиль по-новому
Self-lit OLED evo
Осветите комнату
Гибкий дисплей
1 экран. 20 кривых.
0,1 Время отклика
Вся игра. Меньше задержек.
Индивидуальная подгонка
Ваша боевая станция. Ваш взгляд.
Что делает наши телевизоры лучше?
Облегчайте Вашу жизнь смарт-функциям
Узнайте больше о развлечениях
Идеальное сочетание звука
Узнайте больше об экранах LG Lifestyle
Экраны, которые вписываются в вашу жизнь и стиль, независимо от вашего вкуса.
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