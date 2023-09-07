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Objet Collection - Easel
Objet Collection - Pose
Flex

Телевизор EASEL в полноэкранном режиме с бежевой архитектурной конструкцией на экране, стоящий у темно-синей стены. Справа расположен мольберт с картиной в синих тонах под углом 45 градусов. На изображении также присутствует эмблема «OLED-телевизор №1 в мире в течение 10 лет».

Больше чем телевизор - произведение искусства

Больше чем телевизор - произведение искусства Узнать больше

Два стоящих рядом под углом 45 градусов телевизора LG Posé. Один телевизор с разноцветной абстрактной картиной на экране показан спереди, а второй показан сзади, демонстрируя универсальную заднюю крышку. На изображении также присутствует эмблема «OLED-телевизор №1 в мире в течение 10 лет».

Исследуйте новую
сторону жизни

Исследуйте новую<br> сторону жизни Узнать больше

Четыре стоящих рядом друг с другом под углом 45 градусов телевизора LG OLED Flex. У всех телевизоров разная степень изгиба. Два телевизора показаны спереди с гоночной игрой на экране, а два телевизора показаны сзади, демонстрируя подсветку Fusion Lighting.

Гибкий дисплей.
Полное погружение.

1 экран. 20 изгибов.

Гибкий дисплей. <Br>Полное погружение. Узнать больше

Почему стоит выбрать наши экраны для образа жизни?

Это изображение соединяет подробное описание новейшего продукта InstaView™.

LG OLED evo Easel

Больше, чем телевизор -Произведение искусства

Больше, чем телевизор -Произведение искусства Узнать больше
EASEL виден сбоку, так как он располагается вровень со стеной, вписываясь в интерьер гостиной.

Дизайн арт-объектов

Преобразите свой интерьер с помощью одного телевизора

EASEL виден сбоку, так как он располагается вровень со стеной, вписываясь в интерьер гостиной.

Просмотр линии и полный просмотр

Оцените два совершенно новых вида

EASEL виден сбоку, так как он располагается вровень со стеной, вписываясь в интерьер гостиной.

OLED evo

Мощные спектакли и сцены

Изображение LG OLED evo G3 на стене современной и причудливой квартиры в Нью-Йорке с романтической ночной сценой, воспроизводимой на экране. Эмблема 10-летнего OLED-телевизора №1 в мире.

LG OLED evo Posé

Испытайте новую сторону жизни

Испытайте новую сторону жизни Узнать больше Испытайте новую сторону жизни Купить сейчас
Позе в центре современной, окрашенной углем стены под оленем с изображением волн на экране.

Универсальный дизайн

Устанавливайте под любым углом, в любом пространстве

Позе в центре современной, окрашенной углем стены под оленем с изображением волн на экране.

Универсальная спина

Отразите свой стиль по-новому

Позе в центре современной, окрашенной углем стены под оленем с изображением волн на экране.

Self-lit OLED evo

Осветите комнату

Изображение LG OLED evo G3 на стене современной и причудливой квартиры в Нью-Йорке с романтической ночной сценой, воспроизводимой на экране. Эмблема 10-летнего OLED-телевизора №1 в мире.

LG OLED evo Flex

Изгибы дляВаш игровой взгляд

Изгибы дляВаш игровой взгляд Узнать больше Изгибы дляВаш игровой взгляд Купить сейчас
Вид с воздуха на два телевизора LG OLED Flex, расположенных друг напротив друга. У одного из них виден дисплей с гоночной игрой на экране. У другого видна задняя панель Shield Design.

Гибкий дисплей

1 экран. 20 кривых.

Вид с воздуха на два телевизора LG OLED Flex, расположенных друг напротив друга. У одного из них виден дисплей с гоночной игрой на экране. У другого видна задняя панель Shield Design.

0,1 Время отклика

Вся игра. Меньше задержек.

Вид с воздуха на два телевизора LG OLED Flex, расположенных друг напротив друга. У одного из них виден дисплей с гоночной игрой на экране. У другого видна задняя панель Shield Design.

Индивидуальная подгонка

Ваша боевая станция. Ваш взгляд.

Что делает наши телевизоры лучше?

На экране телевизора показан пользовательский интерфейс.

Облегчайте Вашу жизнь  смарт-функциям

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Телевизор с игрой на экране размещен в темном пространстве.

Узнайте больше о развлечениях

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Показан крупный план телевизора, на экране которого демонстрируются бегущие лошади.

Идеальное сочетание звука

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Узнайте больше об экранах LG Lifestyle

Экраны, которые вписываются в вашу жизнь и стиль, независимо от вашего вкуса.

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